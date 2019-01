¿Un contrato entre padres e hijos?

Voz 0827

00:00

José hoy les hablamos de una idea un despacho de abogados ha puesto en circulación un modelo de contrato entre padres e hijos menores en el que se registran por escrito una serie de compromisos que adquieren los pequeños frente a los mayores el documento no tiene validez legal por supuesto así que aún nos puede parecerles una innecesaria moderna red mientras otros quizás puedan pensar que dejar las normas por escrito puede funcionar como antídoto contra la dejadez de unos contra el olvido de los otros bueno todo es discutible aunque quizás la idea pueda tener otros desarrollos en un país que está a la cola de Europa en materia de emancipación y en el que los jóvenes de media no abandonan el hogar familiar hasta los veintiuno de años es decir son mayores de edad pero todavía dependientes Hinault en todos los casos el equilibrio entre derechos y obligaciones queda claro porque no se renueva automáticamente mientras apagar las velas a golpe de cumpleaños así que en estas circunstancias un contrato a tiempo quizás no viniera nada mal Yeste con validez legal si puede ser por supuesto