Hora 25 Deportes: El VAR funciona, los árbitros no (15/01/2019)

hola qué tal muy buenas tardes y un día más muchas gracias por escuchar el programa

Voz 0919 00:17 en este día en el que ha hablado el bar Velasco Carballo el director del Comité Técnico Arbitral ha dado una rueda de prensa para analizar las jugadas del último mes que unas veces fueron certeras y otras veces fueron erróneas porque el titular que ha dejado el jefe del bar es que el bar funciona revisa todas las jugadas pero no es infalible también se equivoca y nos ha dejado una serie de ejemplos grabaciones sobre lo que sucedió en el cuarto del bar en determinados partidos en unos se aprecia claramente como la herramienta es bien utilizada en otros como no se utiliza como se tiene que utilizar por ejemplo partido Atlético de Madrid Valladolid Pita en el césped Undiano Mallenco qué ve una jugada dudosa en el área del Valladolid puede haber habido mano pero como no la tiene clara deja seguir la jugada desde el bar el asistente González Fuertes revisa la jugada Illes dice ah Undiano Mallenco que pan el partido Illa revise así sonaba

Voz 3 01:23 quién es por culpa pero estoy un poco la mano yo no te de ahí estamos llegando estamos secando estamos llegando para para para para para para Alberto para para para

Voz 4 01:38 la para para para para para

Voz 3 01:40 eso para te te recomiendo que vayas a revisar la porque hay una mano muy muy es pegada en el golpeo a puerta en la que tu decías está muy esperada

Voz 0919 01:49 Undiano Mallenco para el partido va a haber la jugada la banda la mano es clara pita penalti a favor del Atlético de Madrid utilización correctísimo del bar pero por ejemplo viene la gran jugada del Bernabéu cuando Rulli tiene un encontronazo con Vinicius el árbitro del césped Munuera cree que el portero ha tocado balón y que no es penalti el árbitro asistente Melero en el cuarto del bar revisa la jugada Illes dice

Voz 3 02:20 todo hoy sigue adelante también lo delantero de Eurovegas o tiene despacio despacio a ver a ver a ver a ver a ver bueno dame otra que no es buena que cada vez pero antes verdad

Voz 5 02:49 nada fuera esperarán ver nada nada nada nada pero

Voz 2 02:53 hora obsoleto gay todo calle José Luis todo todo y José Luis todo kate quiere verla

Voz 0919 02:59 la ponerme la despacio las reviso pero después de ver la jugada dice todo Cain ni siquiera le dice al árbitro venga a la banda hay revisará porque puede que no haya contacto del portero con el balón y puede que sea penalti sobre Vinicius evidentemente en una jugada se utiliza el bar correctamente en otra no porque al final los árbitros que revisan el vídeo también se pueden equivocar

Voz 6 03:23 es alucinante en seguida estamos en la

Voz 0919 03:26 jornada de Copa del Rey que ha empezado hoy al descanso en Valladolid Valladolid cero Getafe uno ha marcado Ángel de penalti para el Getafe por cierto un penalti señalado por la ayuda del bar en el global de la eliminatoria ahora mismo falta la segunda parte el Getafe domina dos a cero y luego a las nueve y media en Mestalla Valencia Sporting de Gijón en la ida ganaron los asturianos por dos goles a uno luego también repasaremos lo que ha sucedido en Australia donde Pablo Carreño Carla Suárez y Garbiñe Muguruza han ganado en primera ronda los españoles qué pasa en adelante en el día de hoy en el Dakar donde Nani Nani Roma ya es segundo de la general en coches pero como siempre en el inicio del programa

vuestros mensajes de Whatsapp la foto de los personajes de deportes de la cadena ser quince hombres y una mujer Arés hija llegó tienes valor a poner este comentario

Voz 8 04:56 no llego a ver si una idea debido lanzar una idea si hacemos una segunda versión de la película dormir erre que erre protagonizada por Paco Martínez Soria el protagonista de esta de esta nueva Versión señal tendría que ser el señor Javier Herráez con un único argumento Isco qué pasa con Isco

Voz 0919 05:37 y si no recuerdo ninguna película que era Pedro con Paco Martínez Soria me encanta Javier Herráez me gusta pues ojalá me fiche te pasa con pero en cualquier caso esa película ya no está de moda lo que está de moda esa es la canción La canción del bar La canción del que se titula todo Kay José Luis

Voz 9 06:07 a ver a ver a ver

Voz 10 06:16 bueno pero luego te recordaba que por qué no

Voz 2 06:20 os todo que José Luis todo

Voz 11 06:23 eh

Voz 2 06:26 todo que hay todo que hay sobre todo que

Voz 5 06:29 nada nada nada nada nada nada nada nada todo todo todo que Luis un nada nada nada nada nada nada nada nada

Voz 0919 06:37 a todo que José Luis todo que José Luis pero hoy Velasco Carballo ha reconocido que el bar no es infalible porque ha puesto jugadas donde queda demostrado que la herramienta sutil pero José Antonio Duro los asistentes de vídeo

Voz 1176 06:52 equivoca bueno no es infalible no buenas tardes Gallego ha quedado muy claro el asunto esta mañana hora y cuarto de atención a medios para aclarar que evidentemente se busca el error cero pero de momento autocrítica en el Comité Técnico de Árbitros y por ejemplo se reconoce que hay siete penaltis que están localizados pero no son públicos y que hay cinco expulsiones no corregidas y que elevan la estadística de error de un vídeo arbitraje que necesita bajón

Voz 12 07:12 también queríamos decir algo que es obvio es que los árbitros cometemos errores que el bar no es perfecto dar no pretende eliminar los errores del fútbol la incidencia real es que trabajamos de día buscando ese error cero el darnos perfecto el arbitraje no es perfecto

Voz 0919 07:32 decir que el bar va a seguir cometiendo errores porque los árbitros una veces equivocan abajo hilos de arriba también se pueden equivocar al ver una jugada el bar ha sido decisivo en la primera parte del Valladolid Getafe que estallan las

Voz 2 07:46 segunda mitad yo ahora mismo por delante en la eliminatoria José Luis rugir y los getafense buenas tardes

Voz 1070 07:52 hola muy buenas tardes Gallego estamos ya en la segunda mitad como decía se han disputado ya tres minutos gana el Getafe cero uno con ese gol de penalti que obtenía en la primera mitad en el minuto veintinueve Ángel después de una jugada pues más que polémicas si estabais con lo del bar aquí la verdad que ya llueve sobre mojado y la gente está realmente enfadada porque una vez más ya son muchas el Valladolid sufre con el bar había una jugada en la que el árbitro de campo Alberola Rojas no había pitado absolutamente nada un encontronazo entre Antoñito hizo duro el jugador de la cantera de el Getafe no parecía que hubiera solamente nada es más parece que va

Voz 0919 08:30 está la repetición ese jugador del Getafe deja la pierna tras

Voz 1070 08:33 y hace por tropezar con Antoñito al final el Varley indica al árbitro que vaya revisará jugada te pita el penalti que de momento le da esa ventaja casi casi ya definitiva porque ahora el Valladolid necesitaba tres goles como te decía cuatro minutos de la segunda mitad en Torroella ante once mil espectadores y apenas cero grados de temperatura Real Valladolid cero Getafe

Voz 0919 08:55 en Getafe pie y medio en los cuartos de final y a las nueve y media en Mestalla vuelta de la eliminatoria entre el Valencia y el Sporting de Gijón los asturianos ganaron dos uno en la ida todas las miradas de nuevo en Marcelino tiene que haber ambientazo en Mestalla

Voz 13 09:08 vamos a darnos una vuelta por allí Ximo hola hola qué tal muy buenas gallego a esta hora van entrando poco a poco los aficionados espera que haya en torno a treinta mil personas a las nueve y media cuando arranca un partido en el que podrán ver a un once en el que hay bastantes caras nuevas pero también otros ojo que parece que Marcelino iba a rotar más pues bien jugadores como Parejo como Rodrigo van a estar en el once titular el resto de la unidad de el Sporting rotó once nuevos en la ida esta vez sólo ocho de la unidad de bueno

Voz 0919 09:39 pues atentos ese partido ya

Voz 2 09:41 Valladolid porque ha empatado el partido Rocío el equipo vallisoletano

Voz 0684 09:46 no el gol del Valladolid le Daniele verdes prácticamente era cerrarla anterior conexión y por Circe la jugada de ataque bien el conjunto vallisoletano venía lanzado por banda derecha ponía de centro donde aparecía el italiano dentro de área sin dejarla botar sin dejarla caer empalmaba de volea marcaba el empate acorta distancias en la eliminatoria el Valladolid pero todavía les siguen haciendo falta dos goles minuto cinco y medio de esta segunda mitad Real Valladolid uno Getafe uno

Voz 0919 10:17 son las ocho y cuarenta minutos y esto es hora25 deporte en la SER

Voz 2 11:16 de cara mañana más eliminatorias la de Leganés Real Madrid

Voz 0919 11:20 me parece sentenciado a tres cero ganó el Madrid en la ida la gran pregunta es mañana en Butarque con un montón de lesionados y con la eliminatoria sentenciada

Voz 6 11:28 Javier Herráez va a poner Solaria Isco o no pues no lo sé la verdad es que todo puede ocurrir si lo pones ya casi entre comillas no castigo porque hay que jugar al fútbol es un profesional y lo hará como siempre bastante bien pero hasta la fecha sólo jugó partidos el de vuelta ante el Melilla ya que el encuentro frente al CSKA donde el Madrid se jugaba nada sí parece que jugará junto como Alberdi Ceballos arriba Lucas Vázquez Cristo Ibrahim recordemos lesionados Benzema Courtois Bale Asensio Cross Llorente Vallejo y Mariano iba a dar descanso a futbolistas como Ramos como Carvajal quizá también habrán Casemiro y Luka Modric

Voz 0919 12:02 cuando le preguntan a Isco Solari ya no sabe ni qué decir

Voz 6 12:05 sí la verdad es que ya su monotema ha escuchado lo que ha dicho Santiago Hernán Solari hoy en la sala de prensa extremo

Voz 16 12:10 es un plantel maravilloso si tengo que elegir en cada partido Le quienes tienes participan como usted es el entrenador que tiene que hacer disco para convencerle para jugar más creo que esa esa pregunta la ya le contestaba porque tanto coñazo con el tema a unos pocos

Voz 0919 12:28 la mañana Atlético de Madrid Girona empate a uno en la ida en el acto del Atlético de Madrid están más pendientes de si llega al delantero de quién se va a marchar Miguel Martín Talavera buenas tardes

Voz 1576 12:38 qué tal muy buenas y es que mañana es un día importante un día clave no sólo problema de Copa sino porque mañana se juega la Supercopa de Italia mañana la fecha clave después de que juegue frente a la Juventus el Pipa Higuaín quiere cerrar su traspaso al Chelsea londinense lo que va a desbloquear toda la la operación lo que va a poder facilitar si al final se cumplen los requisitos económicos en el Atlético de Madrid que Álvaro Morata pueda recalar en el conjunto rojiblanco como te digo mañana fecha clave para las salidas y entradas también ese partido uno en la eliminatoria aunque evidentemente hoy a Diego Pablo Simeone Se le preguntaba por el mercado Yuyu

Voz 0501 13:12 yo entrenamiento entrenamiento el partido partido el día a día no me alejó de solucionar de qué manera podemos enfrentar y quiénes son lo que te pueden hacer daño Girona para sacar adelante la eliminatoria después todo el otras sucederá forma que piense forma que no piense forma que analice por más que no legalice por más que lo quiera

Voz 16 13:33 de mi amigo Éste es el mercado al Girón nadie

Voz 6 13:37 Simeone bueno pues el Girona también

Voz 0919 13:40 la pendiente del mercado porque puede salir un jugador que quiere Barcelona que ha dicho Eusebio que se dice allí raro

Voz 1118 13:49 mucha buenas tardes hola buenas noches en Girona dan crédito cero al supuesto interés del Barça en Stuani con quién está negociando una mejora de contrato y el técnico dice que no deben de centrarse ante el partido de mañana en el que el uruguayo por cierto puede ser titular para intentar pegar al bombazo Eusebio tener claro

Voz 8 14:05 cómo son las circunstancias estar tranquilos convencidos de que queremos tener a nuestros jugadores y hasta final de temporada y queremos estar tranquilos ante cualquier comentario cualquier rumor que pueda haber

Voz 6 14:18 ese beso se lleva a veinte jugadores para la cita del Wanda

Voz 1118 14:20 los titulares sólo reserva Abu Juanpe lo que sí es firmes la llegada de Raúl García el ex del Leganés llega libre hasta final de temporada para reforzar una banda izquierda cargada de lesionados se incorpora el cual

Voz 0919 14:31 pues así que en a la dicen que Stuani no sale con dirección al Barcelona y mañana también se juega la vuelta del Sevilla Athletic de Bilbao en la ida ganó el Sevilla uno tres novedades del equipo hispalense eh ronquido buenas tardes hola Gallego buenas vuelven Carriço y el Mudo Vázquez se quedaron fuera en Liga en San Mamés por sanción entran en la convocatoria por tanto para este encuentro ha dejado fuera por decisión técnica aquí harán ahí Escudero y anuncia el técnico Machín cambios en el equipo

Voz 17 15:00 lo fundamental es ganar el partido o mejor dicho pasar la eliminatoria aquí y luego también pues el que otros futbolistas

Voz 0919 15:08 vayan cogiendo ritmo y nociva se refiere entre otros a Munir que posiblemente sea titular y debuta en su nuevo estadio el Atleti va por la vuelta o está más centrado en la Liga Iván Martín buenas tardes buenas tardes a remontada

Voz 0838 15:20 pero con la boca pequeña Black que la convocatoria de diecinueve que acabamos de conocer hay muchos titulares de hecho sólo faltan tres de los que fueron el domingo ante el Sevilla precisamente Yeray Yuri Belchite Beñat el resto se viajan aunque el once de mañana de Garitano si va a tener novedades se aparecen en los planes inéditos en Liga como Iturraspe Unai López o el chaval Íñigo Vicente el equipo por cierto saldrá mañana a las diez destina Sevilla ya sabéis que sonaba como posible refuerzo John

Voz 0919 15:42 frente para el Athletic Bilbao pero en el Tottenhan estaban pendientes de la lesión de Harry Kane Palacio parece que Llorente no lo van a soltar así de pronto no

Voz 1038 15:51 se han confirmado los peores pronósticos gallego porque el domingo se lesionó ante el Manchester United Harry Kane al delantero inglés va a estar mes y medio de baja dice el parte médico del Tottenham que tiene dañado los ligamentos del tobillo izquierdo Ike hasta principios de marzo que no estará disponible para Mauricio Poquetino Se pierde la vuelta de la cara o Cap en semis ante el Chelsea con uno cero en la ida parados Espert y sobre todos los octavos de Champions ante el Borussia Dortmund eso deja Fernando Llorente como el único delantero disponible para el Tottenham son el coreano está en la Copa de Asia así que ahora mismo sólo está Fernando Llorente

Voz 0919 16:24 a punta de ataque del Tottenham así que no va a salir en este mercado en Barcelona están buscando un delantero Gerona hoy han hablado de posibles fichajes de renovaciones del bar lo ha hecho el portavoz de la junta directiva y con él ha estado Jordi Martí hola Jordi buenas tardes

Voz 0985 16:40 qué tal Jesús buenas tardes barres claramente la noticia del momento y no podía ser de otra forma se le ha preguntado portavoz del Barça Josep Vives sobre la llamada de Florentino Rubiales en la que Florentino se quejó del bar el Barça a Florentino le recomienda

Voz 8 16:55 hay más calma menos pasión escucharle

Voz 18 16:59 lo que necesitamos yo creo que todo es un poco de calma y lo que necesitamos es quitar un poco la pasión un poco ser más fríos más analíticos y a veces analizar un poco más las situaciones desde otro punto de

Voz 6 17:09 hasta las declaraciones señor Tebas son

Voz 18 17:12 el respetables pero nosotros no entramos a considerar si los presidentes tienen que llamar al presidente de la Federación o no

Voz 0985 17:17 una punto muy rápido Jesús el Barça se ha embolsado por el traspaso de Paulinho cuarenta y siete coma cinco millones

Voz 0919 17:24 pues mira vienen fenomenal porque la tesorería azulgrana estaba sufriendo correcto vamos a Sevilla para hablar del Betis y de su nuevo jugador el delantero mexicano Laínez que falta le hacen los goles al equipo de Setién Florencio Ordóñez hola

Voz 19 17:37 hola qué tal muy tardes hay estoy tanto de las hacen falta los goles pero de momento la puesta la primera puesta o el fichaje de Dios no es por mucho que la perla del fútbol mexicano Diego Laínez dieciocho años ya internacional absoluto procede de América de México por lo que resta de temporada Hi5 campañas más llegó el sábado por la mañana pasó reconocimiento médico edición Villamarín el Betis irreal Maribel basó esta vez gente de a dónde tiene

Voz 16 18:06 es un gran club y una fisión enorme sin duda alguna al ver el partido del domingo sentí una una sensación muy buena porque toda la la fisión alentando desde el minuto uno hasta que acabara el partido

Voz 19 18:18 quién volante de todas formas no es el fichaje del delantero que necesita el vez Ése será el siguiente objetivo prioritario para Lorenzo Serra Ferrer que está esperando a conseguir la mejor opción posible para la ataque

Voz 16 18:33 pese a que sí podemos incorporar a un delantero que el míster le guste y sea de su agrado

Voz 0919 18:39 jugamos a Serra Ferrer que quiere

Voz 1070 18:42 el complacer a Setién cómo está el Valladolid Getafe segunda mitad esta vuelta de los octavos de final de Copa marroquí pues ahora mismo bajo la niebla quedó bajando poco a poco en Valladolid estamos en el catorce de la segunda mitad sigue el empate Real Valladolid uno Getafe uno quedan once minutos para las nueve

Voz 0919 18:57 si seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 21 19:52 Hora veinticinco Deportes

Voz 0919 19:56 Jesús Gallego el polideportivo lo abrimos en el Open de Australia de tenis

Voz 23 20:08 hoy tres españoles

Voz 0919 20:10 se han clasificado para la siguiente ronda cómo ha ido la segunda jornada Miguel Ángel Zubiarrain

Voz 22 20:15 segunda jornada de el Open de Australia con resultados no demasiado el para los españoles tres victorias cinco derrotas sacando adelante los partidos baño tuvo mucho en apuros pagan la italianos Muguruza claro bolsas en varios encontronazos de esa por el también con lo demás derrotas de nada se lesionó Andújar quedan oyentes eh vamos Lara Arruabarrena y mañana Nadal bajo en la pista central último tuvo de la noche Conchita es ven ante lo haga Bautista contar mil mal jugará Verdasco también su partido ante al

Voz 0919 20:58 lo contaremos gracias Miguel Ángel y mañana vuelve a jugar la selección española de balonmano que ayer sufrió para ganar a Japón en el campeonato del mundo como es la previa qué conclusiones ha sacado los hispanos de esos apuros Diego González buenas tardes hola qué tal buenas tardes Gallego pues mira dos nombres propios

Voz 6 21:15 en el entrenamiento de esta tarde uno el de Javi Martínez entregó pista del Bayern que se ha pasado para darles ánimos a los hispanos y el segundo Dani Sarmiento que ayer contra Japón y sufrió un golpe en la cara le ha provocado es una contractura cervical eso le ha impedido entrenar el día de hoy los médicos van a trabajar a marchas forzadas para tratar de que esté mañana contra Macedonia que vida juega con siete cero en ataque es decir con siete jugadores y sin portero y hemos preguntado a Jordi Ribera al respecto

Voz 24 21:40 pues habrá que intentarlo orquestar pero aún así sabemos que su estilo dejó probablemente van a haber muchas acciones de de ese tipo importante e como siempre era la intensidad defensiva la aportación a portería para poder recuperar balones en esa circunstancia así luego pues en en en ataque sobre todo tener continuidad aquí lo ser más efectivos

Voz 6 22:03 bueno pues son los dos primeros puntos Gallego de verdad que pueden vale para la próxima fase vamos a ver España ya practicante están ella ocho y media contra en Munich en contra Macedo

Voz 0919 22:14 ella no lo contamos aquí gracias Diego y seguiremos contando el Rally Dakar donde hoy ha dado un pasito más adelante Nani Roma en la general de los coches Gonzalo Conejo buenas tardes buenas tardes Gallego pues si en coches Nani Roma acaba de acabar quinto lo que le aúpa

Voz 25 22:27 a la segunda posición de la general por delante suya sólo el líder Atleti ya que quedó segundo de la jornada ya es campeón virtual con cuarenta y seis minutos de margen frente al español Carlos Sainz por cierto acabó noveno otro con muchas opciones de conseguir el podio es Gerard Farrés en Movies que en el quinto paso de etapa acabó tercero y entra en el podio de la general en motos Victoria para Matías Walk nerd que recorta un minuto y trece segundos al líder Toby Price que acabó tercero por cierto gallego a Lorenzo Antolín el Espanyol que mejor iba en moto hasta estos accidente en la sexta etapa ya la han hecho las pertinentes pruebas tiene fracturas en seis costillas y una fisura en la teva de seis además de neumotórax para mañana la penúltima etapa de trescientos trece kilómetros

Voz 2 23:07 gracias Gonzalo NBA Javier Blanco buenas tardes ya tal Gallego

Voz 0919 23:09 estamos preocupados por Marc Gasol porque los Grizzlies no andan bien

Voz 26 23:14 pero esa preocupación gallego puede ser buena puede ser buena porque puede ser que ha llegado la hora de que Marc Gasol se marche de los Grizzlies es su undécima temporada puede que no la termine Menzies lleva ocho derrotas en los últimos nueve partidos es penúltimo del oeste va a ser casi imposible que se mete en play off y todo eso parece que está motivando que se piensa en un posible traspaso de Marc los Grizzlies podrían sacar tajada si hacen ese traspaso antes del siete de febrero es cuando se cierra el mercado sin embargo sí lo hacen en verano en verano ya no van a tener opción porque marque serían gente libre tiene una playera opción es decir que él puede seguir un año más si quisiera en Memphis pero también puede escoger marcharse a otro equipo entonces si ahora desde traspasó Memphis podría traer un par dos tres no se en los jugadores que sean o con contratos más largos para mediar en una podrían en audio

Voz 0919 24:02 Adriano puede Diari pensar un poco en la región

Voz 26 24:04 acción en los próximos años pero eso sí evidentemente perdiendo a uno de sus grandes mejores jugadores como el Marc Gasol también se habla un poco de la posibilidad traspasar al otro mejor jugador del equipo que es Maicon le eh hay decir eso que los Gigli siguen fatal en lo deportivo pues eso anoche perdieron contra Houston con cinco puntos y siete rebotes de Marc Gasol y el resto de partidos su hermano Pau con San Antonio cayó frente a Charlotte con ocho puntos de vida Hernangómez Llull ganó a Detroit no jugaron ni Ricky ni los Félix ganaron a los Clippers con

Voz 0919 24:32 aportación Demi Totti en la Eurocup estamos ya en el Top dieciséis y hoy juega Unicaja ante leemos los malagueños necesitan una victoria Justo Rodriguez buenas tardes

Voz 1259 24:43 hola buenas tardes Gallego va a empezar ese partido a las nueve de la noche la tercera jornada del Top dieciséis ante el informan a rememorar aquella final del año dos mil de la Copa Korac que ganaba el equipo francés en el mítico pabellón de Ciudad Jardín el Unicaja que está sin Alberto Díez sin Carlos Suárez necesita la victoria ganar todos los partidos de casa lleva uno contra el Estrella Roja tiene que ganar al Limoges y Álvarez que va que para optar a la siguiente fase

Voz 0919 25:07 jugara en ese grupo de Valencia Basket y hoy ha jugado Mora Banc Andorra ya ha ganado en Rusia al Fénix el equipo de Joan Plaza el Andorra lleva tres victorias en tres partidos está muy cerquita de meterse en la siguiente fase hoy como todas la semana cerramos el programa con lo nuevo de los británicos Sun

Voz 28 25:34 bueno

Voz 2 25:40 sí que te da la cara algún titular que nos dejemos de este martes Toni López

Voz 29 25:49 que también hay copas relacionado se juega el Ripley de la tercera ronda de Black Tour va perdiendo cero uno contra Newcastle de Rafa Benítez también se juega el Stoke City de ser Bree y el Luton Sefes en Portugal cuartos de final clasificado a semis el Braga en juego el Leixoes uno cero perdón Porto cero con Adrián y con Oliver Torres en el once del porque luego se enfrentarán Vitória Guimaraes IVE en en marcha la Copa del Rey en fútbol sala en este caso cuartos de final en este caso a partido único al descanso está lo Parralo cero aspira a Navarra uno a las nueve empieza el Movistar Inter grande Antequera mañana Jaén las mal que viene el pozo basar recordemos semifinales en el Four semifinales de final en formato faenas Ford en una no sede un mismo fin de semana

Voz 1070 26:30 a una última vuelta por Valladolid como está el Valladolid Getafe rojillo pues estamos ya en el minuto casi veintidós de la segunda mitad el Getafe está clasificado sigue el empate a uno Real Valladolid uno Getafe uno

Voz 0919 26:40 pero lo que pase en ese partido y de lo que pase en Mestalla en el Valencia Sporting hablaremos en El Larguero que hoy tiene una visita especial porque hoy viene al larguero

Voz 22 26:51 Luis Rubiales el presidente

Voz 2 26:53 de la Federación Española de Fútbol el patrón del fútbol como nos gusta a nosotros llevarle que tendrá que hablar de pues tendrá que hablar de el bar de la llamada de

Voz 0919 27:03 el presidente Real Madrid Florentino Pérez quiere si Florentino Pérez va a seguir en la junta directiva de la Federación o no no os lo perdáis nosotros volvemos mañana a las ocho y media gracias por escucharnos un saludo de Gallego hasta mañana