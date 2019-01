Voz 2 00:00 tú de ello

Voz 3 00:35 Sara vítores buenas noches tal Ángels buenas noches viendo en Sevilla hoy el final de una época terminan como decíamos hace un momento los treinta y seis años de gobierno de partido socialista en Andalucía así un final de ciclo como ha dicho esta mañana a quién será el nuevo presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno que será investido el viernes

Voz 4 00:52 la sensación de final de ciclo como La sombra del ciprés era alargada y el final de ciclo ha llegado tres que también podemos hablar de final mirando Reino Unido

Voz 3 01:07 de ese intento frustrado de adiós de MIA

Voz 1880 01:10 no fue así que final remate terminación término desenlace conclusión consumación extinción cese hoy Angels en la cara vamos a hablar del final y sobre todo hoy nos planteamos si de verdad existe el diccionario que dice que es el final pues hablar de tres definiciones que luego explicaremos mejor desde la filosofía que son final fin y finalidad en el diccionario final es lo que remata cierra o perfecciona algo la segunda acepción es lo que expresa finalidad fin es el término remate consumación el límite y el confín y finalidad es el fin con el que o por el que se hace algo vamos a la etimología final del latín finales donde fines es fin límite bordeó frontera esa parte el Alice escuálida de así que final sería la cualidad del fin y Ayón final que si conocemos todos del que no dudamos Ike además seguro que están nuestras cabezas ya a mí me encanta mil novecientos sesenta y siete los Doors den esa triste despedida de Jim Morrison que además apareció en la peli de Apocalipsis Now

Voz 3 02:25 estaba Carrasco filósofa profesora de Filosofía moderna y contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid muy buenas noches una semana más muy buenas noches

Voz 7 02:33 seguimos definir en la cara B antes del final que es el final porque yo no sé si la filosofía tiene una definición para el final en Filosofía lo que se va a hacer en primer lugar es hace una distinción muy clara en lo que sea un fin en lo que sea al final es un poco lo que estaba aportando estará al principio no el fin no va a medio tiene que ver con algo teológico es decir es un objetivo que orienta una actividad una actividad irregular pones no entonces es el para qué de algo por ejemplo el fin de las el fin de la semilla es formarse en árbol ahora bien el final es aquello por lo que se hace algo sin nuestros final por ejemplo es la muerte vivimos para morir aquí entonces cuando la filosofía empieza a se que es el final y lo hacen muy curiosamente para progre matizarlo existe para el ser humano un verdadero final cuando nos podemos poner a la respuesta más obvia el fin del ser humano el final del ser humano mano es la muerte estamos seguros de que el final del ser humano es la muerte si no es esa claro el el tema es que fíjate muy bien Sarah ha empezado a hablar de la etimología de final que tiene que ver con fines gordo frontera pero fíjate vamos pensar un poquito en esto una frontera en el fondo está separando dos cosas unirse para dos cosas algo termina ya álbum pieza de forma que no hay lo que antes había pero la cuestión es que estamos hablando de un final que no se encare realmente a la nada porque a lo mejor la muerte no tiene que ver con el final de la vida sino que tiene que ver con un cambio de estado con respecto a lo que se ha es decir podríamos estar confundiendo en algunos casos Jorge en el caso de Andalucía que estamos viviendo podríamos estar confundiendo final con cambio efectivamente es lo que está pasando no pero tampoco te creas que es una confusión porque en el fondo si preguntamos realmente que es el final si hablamos que no hay un final absoluto que no hay un final que tengan que ver con una en Canarias lo real a la nada no tendrá que ver con una o combustión incompleta donde no hay pasado donde no hay futuro donde no hay memoria donde no hay esperanza lo que encontramos es Un final que relativo relativo fíjate algo que sí se ha apuntado continuamente estamos en un final de ciclo porque es lo que tiene la vida humana el ser humano es precisamente el cierre de los ciclos esa es nuestro estado cambiar de estado cambiar de ciclo por eso en Filosofía si llegamos hasta el final lo que significa un final entonces no hay final absoluto Nos quedamos simplemente con eso con cambios de ciclos y uno sabe cuándo está viviendo este cambio de ciclo que no voy a decir final uno sabe cuándo lo está viviendo que hay un cambio de ciclo tiene que ver cuando cuando se acaba algo cuando sacaba algo no es algo no se acaba de siempre en el mismo modo dos podemos hacer más o menos una distinción entre cuatro bloques no una cosa que se acaba se puede acabar de forma que se agota o se consume se gasta no hay más en ese caso sí que puede haber una conciencia de cierre o te das cuenta por ejemplo de que sea agotado es el final de la gasolina del coche no hay una conciencia de cierre del que ver agotarse con terminarse un segundo lugar tendrá que ver con César algo que interrumpa un peso de pone en ese caso también hay conciencia decía reconcede acabará siendo conciencia de cambio y podamos hablar también de cómo se acaban las cosas que has cosas seis termina nos extingue mi cuidado con esto porque exterminar es cortar abruptamente de forma que no quede nada por ejemplo sino que de la memoria o extinguirse que desaparece gradualmente también podemos hablar de consumar o culminar con cuando algo superficial entonces qué ha pasado con el PSOE en este caso se ha agotado

Voz 1880 06:13 qué años este tema que estamos escuchando los Kings aparece en la última novela de Isaac Rosa es Daisy dice gracias por los días esos días interminables no eso sin términos sin final hablamos otra vez de lo mismo y hablamos de esta novela de teatros a que se titula feliz final es una novela en la que el final es el principio todo empieza con el final de una relación y a medida que leemos llegamos al inicio en los días de esa pareja una estructura por la que le hemos preguntado a su autora Isaac Rosa

Voz 0815 06:39 el contrato Catral tanto por el final llegando al principio se debe por un lado a una metáfora que recorre toda vela que es la de la de la excavación arqueológica en pasado como una fosa tuviera que que desenterrar levantando capa a capa para llegar al principio donde comenzó todo pero también tiene mucho que ver con con la vivencia del tiempo ocho días la cómo cómo vivimos hoy el tiempo en en nuestras vidas yo creo que estamos en un en un presente permanente qué futuro directamente no existe del pasado perdemos la memoria según ocurre o los sustituirlos por una especie de nostalgias es como un fósil así que al final nuestra vida se parecen eso es lo que ha intentado también la novela se parecen las vidas al amparo de una red social lo o a una web de noticias de forma que en pantalla sólo vemos no acaba de ocurrir el presente es la última hora el último minuto si queremos recuperarlo anterior si queremos llegar al al origen hay que ir descendiendo en la página como si quieras Scholl en razón

Voz 1880 07:34 preguntado el autor de feliz final por esa palabra la con los interesa hoy que están en el título de su novela todo tiene un final

Voz 0815 07:43 muy preocupados por los finales que nos importan que los esperamos con ansiedad los venimos o no queremos que nos anticipe eso de el spoiler que es una plaza muy de nuestro tiempo él no me cuentes como acaba pero yo creo que la palabra que mejor define nuestro tiempo no responde del bucle creo yo tengo la sección de que vivimos en un bucle sin fin que funcionamos en en ciclos que cesan y que se reanuda a través de crisis recuperaciones crisis victorias y derrotas electorales cambios de gobierno de contratos que terminan sólo para hacer un nuevo contrato amores que se acaban cuando apareces no amor o toda la industria cultural en cine secuelas precuela las series de televisión que se alargan en temporadas infinitas y cada vez peores y al final todo acaba para volver a empezar en un bucle pero en ciclos cada vez más cortos bucle cada vez más estrecha

Voz 1880 08:37 se llama Ángels también Isaac Rosa tiene esa idea no la de que todos son un bucle como nos decía Ana que son todo cambios de Kills lo estamos escuchando ahora mismo en este tema así se despiden ellos en The last Ud by el último adiós nos están diciendo adiós no es un tema de dos mil once de su disco

Voz 3 08:54 los pues yo aquellas además traernos a ver si nos va a dar tiempo en finales redondos de la literatura y el cine bueno corre que te corre vamos a empezar por la historia interminable el propio título

Voz 1880 09:03 no habla de eso de finales que no existen historias que no terminan es una novela fantástica de Michael Ende si os acordáis es el de Momo no se llevó también al cine y fue el cantante Lima el que interpretó el tema principal pero con lo que me gustaría quedarme hoy Ángels es con una palabra no es la palabra final de la obra más famosa de la literatura universal es un final maravilloso es la palabra vale vale que es una intersección para despedirse que es el adiós que se dice al término de algo y así es como además acaba el Quijote

Voz 11 09:50 este es un arco él es que no podía faltar Verger más que nos va metiendo con este baile hasta el final del amor un tema del músico canadiense aunque parece una canción de amor el dijo que estaba inspirada en el holocausto íbamos con otro