Luis Rubiales explica la llamda de Florentino

Voz 0171 00:00 Luis Rubiales presidente de la Federación Española de Fútbol buenas noches buenas noches

Voz 1 00:04 qué te dijo Florentino así por empezar

Voz 0171 00:07 bueno dando rodeos hablo con con

Voz 1 00:09 eh

Voz 1959 00:10 muchísimo presidenta del fútbol español de todas las categorías además creo que me obliga a estar cerca de la gente del fútbol atender a su llamada a sus propuestas sus quejas y propuestas no osea que encantado la llamada de de Florentino y de otros muchos que me llaman y que ya lleva muchos he hablado con muchos yo creo que que en este tiempo prácticamente con todo quejándose muchos algunos se quejan otros te felicitan otros te dicen dónde se puede mejorar otro normal no normal yo creo que es una parte muy importante de mi trabajo a todos los agentes del fútbol no sólo a los presidentes sino también a los jugadores y al entrenadores a los árbitros a al presidente de la Federación estén territoriales a la afición pues estar cerca y tratar de saber que quieren para para intentar cambiar estoy mejorarlo alguno te han llamado diciendo en Parma perjudica pero enhorabuena eso no no hay hay de todo no pero se acepta la crítica pues no no estaríamos aquí

Voz 0171 01:11 oye a aclarar eso esa llamada que se produjo esa noche que que hemos oído tanto hemos leído tanto y tanta historia sobre la llamada de Florentino Pérez a Luis Rubiales pero no te hoy Dati cuando te ya

Voz 1959 01:21 lo bueno es que tampoco me gusta hablar de una bueno es una es una más pero Se habla mucho era una llamada eh corta dos minutos hablamos bien con educación y bueno pues no no hay ningún problema al contrario yo creo que que bueno que es cierto que que hay veces que se producen en esta llamada y otras veces no otras veces el hecho no llamar a las cosas por lo tanto yo soy una persona que tú me conoce con es difícil que no atienda y que no coja el teléfono que no devuelva las llamadas y estoy ocupado mucho más la alguien que que representa una entidad tan importante sí es una entidad más humilde lo haría exactamente igual once

Voz 0171 02:03 bueno pues el partido no sé si te dijo cosas que queremos el bar si tal fuera una queja en buen tono no

Voz 1959 02:11 que yo creo que que hay una relación bueno no como como con la humanidad bastante mejor que hace meses no bueno siempre hay cosas pero no pero mi voluntad yo no soy una persona que me honró trato de poner siempre la destitución por encima ahí y creo que en ese aspecto pues tenemos una relación buena educada y cordial y así tiene que ser muy iba a ir a más seguro con contó con toda la gente tú que lo dijiste no bueno para empezar que no había visto hoy a partir de ahí

Voz 0171 02:38 no he visto la jugada no no no no no he estado fuera para quejarse del y tú dijiste no no he visto a nadie no sé de qué me hablas derrotero pero lo que

Voz 1959 02:47 lo cierto es que que es importante que que la gente al fútbol sienta que puede hablar con con el presidente que que estamos cerca y que que estamos aquí que damos la cara

Voz 0171 02:56 la gente no le parece bien que te llame el presidente del Madrid para quejarse de una jugada

Voz 1959 03:00 bueno porque seguramente quemando emo ochenta presidenta de todas las categorías entonces cuando me llaman me llaman me pongo si si es que en ese momento estoy disponible si no devuelvo la llamada yo hablo con todo creo de verdad que es una de las funciones esa cercanía o que que me propuse a principio incluso antes cuando vine aquí como candidato

Voz 0171 03:22 en esa misma si yo estaba del cambio

Voz 1959 03:25 creo que que tiene que ser una línea que que desde luego voy a seguir con él

Voz 0171 03:29 para ti fue penalti derruida Vinicius una vez que he visto la jugada

Voz 1959 03:31 no vino sobre cuestiones de árbitros Esteban ambos que ser muy respetuoso lo que sí que es cierto es que creo que que el bar puede generar algunas frustraciones a la gente del fútbol a la al aficionado porque realmente no está para lo que algunos piensan no es una televisión a la que se acude para ver todo o no sino que desde allí se ve todo y cuando hay un error flagrante que se entiende que que que en el cien por cien de los casos el cien por cien de las personas lo verían se interviene aún así pues la polémica va siempre va a haber gente que que piensa que todo es mejorable y nosotros los tenemos que ser humildes pero también entender que el colectivo arbitral es un colectivo muy especial el más importante porque si no lo protegemos pueda de luego se convierte en una vulnerabilidad no va a pasar conmigo yo estoy entregado al colectivo arbitral totalmente con él yo soy madre no siempre lo Carlos a lo del asco Carvalho todo todos los chicos van a tener el apoyo incondicional por las explicaciones que hasta mañana

Voz 0171 04:34 el jefe de los árbitros si Clos Gómez por acabar con esa jugada que no te no te provincias y entiendo que no te pronuncie si era penalti uno que podría decirlo prefiere no decirlo sí que crees que era una jugada de bar que para eso está el bar para decir porque Florentino te dice un poco eso no para que tenemos el bar no

Voz 1959 04:48 pero es que es una jugada de bar como todo lo demás todo se ve en el bar ahora sí el que está viendo el bar entiende que se puede decidir lo uno o lo otro es decir no llama al árbitro cuando llama el BOR que es el el técnico al árbitro técnico que está en el bar ya la plegado velas trabajamos mucho mejor porque lo hace mucho mejor que yo llama cuando tienen clarísimo que se ha cometido un error flagrante en cuatro puntos no las sabe la la expulsión sirven juegos ball etcétera no bueno sí entienden que hay interpretación y hay personas que pueden pensar no hablo de esta jugada en general que pueden empezar lo uno o lo otro entonces no interviene

Voz 0171 05:33 como consecuencia esa llamada de esa conversación te ha hecho Florentino no voy a ir a la a voy a dejar la junta directiva no hubiera las reuniones de la junta de la federación

Voz 1959 05:40 bueno mira Florentino está nombrado miembro de la junta directiva el puede venir o no venir porque tampoco vamos a obligar a nadie el Real Madrid es una institución grandísima de las más grande del mundo del fútbol y por lo tanto para mí se lo he dicho quiero que toda la gente tenga tenga voz estén y eso ya es algo que tiene que hacer él desde luego por nuestra parte siempre vamos a querer al Real Madrid en la Real Federación Española de Fútbol ya eso es una cuestión que obviamente tiene que que decidir Eli insurgente y decida lo que decida lo importante que él vea que que el presidente de la Federación toda la junta directiva estamos cerca que vamos a intentar escuchar a todos por igual y eso me lo propuesto de verdad en estamos en esa línea que haga lo que haga está bien es que ellos pues creo en la libertad entonces hubo no

Voz 0171 06:37 formalmente no te ha dicho no voy a ir no no no no echo el Real Madrid no va ir a Florentino Pérez

Voz 1959 06:42 no Florentino alguna persona que muchísimo ha años en el fútbol y yo creo que no puedo convertirme en su portavoz ni mucho menos leído una responsabilidad tremenda respeto tremendamente a Florentino respeto tremendamente Real Madrid repito igual que al resto de presidente y al resto de clubes no puedo decir mucho más al respecto

Voz 0171 07:02 que es que tiene razón en las quejas arbitrales

Voz 1959 07:04 bueno yo creo que todos tienen que tener un motivo no y esto es el fútbol es un juego apasionante saca lo mejor y a veces lo mejor de cada uno de nosotros no hay yo desde luego soy una persona bastante empate ahí entiendo que que todo el mundo que pueda tener en un momento una queja sea sea quien sea el equipo no en otra categoría se quejan porque no está el bar no entonces pues bueno lo importante es que es verdad que la estadística no engaña hoy ha explicado Velasco Carballo que ayuda o casi en un cien por cien en un noventa y tantos altísimo porción resolver cuestiones otra no se zanjaron pero vamos a tratar de mejorar y lo que sí quiero decir es muy importante muy muy importante el arbitraje español ahora mismo está en el puesto número uno del mundo no hay ningún país que tenga tanto representante al máximo nivel como el equipo de decálogo de las con Caravaggio de eso nos tenemos que sentir orgulloso el bar es fundamental porque si nuestros árbitro pita eran una competición a Simbad no podrían ir a Eurocopas no podrían ir al Mundial como pasó por ejemplo perdón a los árbitros de la premios no podrán ser mejor pero no han podido estar en el Mundial porque no no no conocía la tecnología entonces no podemos privar a nuestro fútbol de participar en un Mundial alguna copan el estamento arbitral estéril