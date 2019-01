Estrábico viaje

Voz 1100

00:00

buenos días se paseaba ayer el ojo por Sevilla Airport Londres este Navy Cobián eso lo condujo a la melancolía soso insulso con las viviendas el discurso de Moreno Bonilla imprevisible como la secuencia del metrónomo junto al catálogo de las obligadas promesas de leche y miel las inevitables patadas en las espinillas a Susana Díaz y los socialistas como no podía ser menos en alguna boba concesión al victimismo machista de Vox poca cosa en todo aburrido inane insustancial tampoco las manifestaciones feministas dieron para mucho valientes aunque no multitudinarias más picante había en Londres desde mil novecientos veinticuatro no se registraba una de derrota del Gobierno de tamaña envergadura el plan de Theresa May para el Brexit Se ganó cuatrocientos treinta y dos votos en contra por doscientos dos a favor nada que hacer en este increíble madeja de despropósitos donde ya se ha llegado al punto de que nadie sabe gobierno conservador conservadores contra el Gobierno laboristas y el resto de formaciones por dónde tirar se juegan su futuro con una parte de nuestro ir saben qué hacer ni cómo resolver este enigma dentro de un misterio por lo demás las miserias de policías corruptos y algún banquero en cooperado multimillonario bien arropado protegido por Aznar van saliendo a la luz habrá más y por último perdona dan ustedes a este Ojo que dirija