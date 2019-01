Hace 10 años, en un escaño del PP

Voz 1

00:00

hace ya unos diez años en una comida con un diputado del PP me explicaba lo que estaba por venir nosotros somos una generación política que tiene que poder salir del armario este en el que no podemos defender nuestras ideas libremente decía yo estoy en contra del aborto porque no voy a poder decirlo a las claras proponer una política pública en este sentido en ese momento estaba preparando la ley de plazos el Gobierno socialista ya hablamos de las antiguas indicaciones que sólo permitían abortar en caso de violación malformación del feto o grave riesgo para la vida o la salud de la madre que sostenía que era una ley hipócrita que no se cumplía en el fondo era más garantista no ley de plazos el respondía que lo que había que hacer era restringir su aplicación que no se pudiera abortar hablamos de la eutanasia de lo hacemos homosexual de la familia y el diputado de profundas convicciones religiosas defendía ideas muy similares a las que mantiene odiamos aquel parlamentario veía muy muy cerca el día en el que su generación política como la llamaba Se rearmar a reorganizar hay defendiera sus ideas sin ambages ni medias tintas no fue así ha tenido que pasar casi una década pero ese momento ha llegado tal cual este diputado lo decir previó diez años atrás ahora habla ya sin complejos de ningún tipo