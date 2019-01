Luis Rubiales, sobre el VAR: “Vamos a tratar de mejorar, el arbitraje español está en el puesto número uno del mundo"

Voz 1 00:00 once y media de la noche bienvenidos al larguero aquí estamos en la SER hasta la una y media Luis Rubiales presidente de la Federación

Voz 2 00:23 española de fútbol buenas noches buenas noches mano

Voz 1284 00:26 qué te dijo Florentino así por empezar bueno damos rodeos hablo con con

Voz 1959 00:33 muchísimos presidenta del fútbol español lo de todas las categorías y además creo que me obligación a cerca a la gente del fútbol atender a su llamada a sus propuestas sus quejas y la subida propuesta no sea que encantado de recibir la llamada de de Florentino y de otro mucho procedente que me llaman y que ya lleva muchos he hablado con muchos yo creo que que en este tiempo practicamente con todo quejándose muchos algunos se quejan otros te felicitan otros te dicen dónde se puede mejorar otro Peral normal no normal yo creo que es una parte muy importante de mi trabajo a todos los agentes del fútbol no sólo a los presidentes sino también

Voz 1284 01:13 pues a los jugadores y al entrenador a los árbitro a los

Voz 1959 01:16 presidente de la Federación territoriales a la afición pues estar cerca y tratar de de saber que quieren para para intentar cambiar esto es mejorarlo alguno te ha llamado diciendo eso

Voz 1938 01:26 carné perjudicado pero enhorabuena eso no no juego bueno

Voz 1959 01:29 hay de todo no pero se acepta la crítica no no estaríamos aquí

Voz 2 01:33 oye a aclarar eso esa llamada que se produjo esa noche que que hemos oido tanto hemos leído tanto y tanta historia sobre la llamada de Florentino Pérez a Luis Rubiales pero no tenemos hoy Dati cuando te ya

Voz 1938 01:44 bueno es que tampoco me gusta la de una bueno es una es una más pero se habla mucho no era una llamada eh

Voz 1959 01:52 en corta dos minutos hablamos bien con educación y y bueno pues no no hay ningún problema al contrario yo creo que que bueno que es cierto que que hay veces que se producen a esta llamada y otras veces no otras veces el hecho no llamar a las cosas por lo tanto yo soy una persona que tú me ves déficit que no atienda y que no coja el teléfono que no devuelva la llamada hacia estoy ocupado mucho más a alguien que que represento a una entidad tan importante Él sí es una entidad más humilde lo haría exactamente igual

Voz 1938 02:25 fue después del partido no si se pero me dijo cosas del bar no para queremos

Voz 2 02:30 el Barça si tal fuera una queja en buen tono

Voz 1938 02:32 no bien

Voz 1959 02:33 yo creo que que hay una relación bueno no como como con la Comunidad bastante mejor que hace meses no bueno siempre hay cosas pero pero mi voluntad de yo no soy una persona que me enroque trató de poner siempre la institución por encima hay yo creo que en ese aspecto una relación buena educada y cordial y así tiene que ser así iba a ir a más seguro con contó con toda la gente tú que les dijiste no bueno para empezar que no había visto a partir de ahí esa noche dijo la jugada no no no no

Voz 1938 03:03 no he estado fuera para quejarse del y tú dijiste no no he visto que no sé de qué me hablas derruido pero

Voz 1959 03:09 lo cierto es que que es importante que que la gente al fútbol sienta que puede hablar con con el presidente que que estamos cerca que estamos aquí que damos la cara no

Voz 2 03:18 mucha gente no le parece bien que te llame el presidente del Madrid para quejarse en una jugada

Voz 1959 03:22 bueno porque seguramente no ha contado quemando como ochenta presidenta de todas las categorías entonces cuando me llaman me llaman me pongo si si es que en ese momento estoy disponible si no devolvió la llamada ya habló con todo creo de verdad que algunas de las funciones esa cercanía o que que me propuse a principio incluso ante cuando viene aquí como candidato

Voz 1938 03:45 en esa misma si yo estaba de candidato

Voz 1959 03:47 creo que que tiene que ser una línea que que desde luego voy a seguir con él

Voz 2 03:51 para ti fue penalti de ruido de inicios una vez que he visto la jugada

Voz 1959 03:53 no opino sobre cuestiones de árbitro te va a ser muy respetuoso lo que sí que es cierto es que creo que que el bar puede generar algunas frustraciones a la gente del fútbol a la al aficionado porque realmente no está para lo que algunos piensan no es una televisión a la que se acude para ver todo o no sino que desde allí se ve todo y cuando haya un error flagrante que se entiende que que Ken

Voz 1346 04:17 el cien por cien de los casos el cien por cien de las personas

Voz 1959 04:20 se interviene aún así pues la polémica va va siempre va a haber gente que que piense que todo es mejorable y nosotros tenemos que ser humildes pero también entender que el colectivo arbitral es un colectivo muy especial el más importante porque sí si no lo protegemos pueda de luego se convirtió en una vulnerabilidad desde luego no va a pasar conmigo yo estoy entregado al colectivo arbitral esté totalmente con ellos hay más de no siempre me apoyo Carlos Velasco Carballo todo todos sus chicos van a tener el apoyo incondicional

Voz 2 04:54 ahora te pregunto por las explicaciones que han dado esta mañana el jefe de los árbitros si Clos Gómez por acabar con esa jugada que no te note provincias yo entiendo que no te pronuncia si era penalti uno que podría decirlo prefiere no decirlo si que era una jugada de bar que para eso está el bar para decir porque Florentino te dice un poco eso no para que tenemos el bar no

Voz 1346 05:11 pero es que es una jugada de bar como todas lo demás todo se ve en el vas ahora sí el que está viendo el bar entiende que se puede decidir lo uno o lo otro es decir no llama al árbitro cuando llama el BOR que es el el técnico el árbitro técnico que está en el bar ya la plegado velas

Voz 1959 05:29 mucho mejor mucho mejor porque lo hace mucho mejor que yo llama cuando tienen clarísimo que se ha cometido un error flagrante en cuatro puntos no las sabe la la expulsión sirven juegos ball etcétera no bueno sí entienden que hay interpretación ya hay personas que pueden pensar no hablo de esta jugada en general que pueden pensar lo uno o lo otro entonces no interviene

Voz 2 05:54 eh como consecuencia esa llamada de esa conversación te ha hecho Florentino no voy a ir a la a voy a dejar la junta directiva o voy a las reuniones de la junta de la federación

Voz 1959 06:02 bueno mira Florentino está nombrado miembro de la junta directiva el puede venir o no venir porque tampoco vamos a obligar a nadie el Real Madrid es una institución grandísima de las más grande del mundo del fútbol y por lo tanto para mí lo he dicho quiero que toda la gente tenga tenga voz estén y eso ya es algo que que tiene que hacer él desde luego por nuestra parte siempre vamos a querer al Real Madrid en la Real Federación Española de Fútbol ya eso es una cuestión que obviamente tiene que que decidir Eli insurgente decida lo que decida lo importante que él ve a que que el presidente de la Federación y toda la junta directiva estamos cerca que vamos a intentar escuchar a todos por igual y eso me lo propuesto de verdad en estamos en esa línea yo llevo

Voz 1938 06:52 que haga lo que haga está bien

Voz 1959 06:54 es que ellos pues creo en la libertad entonces hubo no

Voz 1938 06:59 formalmente no te ha dicho no voy a ir no no no he dicho el Real Madrid no va a ir a la Florentino Pérez

Voz 1959 07:04 no era Florentino es una persona que muchísimo años en el fútbol y yo creo que no puedo convertirme en su portavoz mucho hablado una responsabilidad tremenda respeto tremendamente a Florentino respeto tremendamente Real Madrid repito igual que al resto de presidente y al resto de clubes

Voz 1346 07:21 si no puedo decir mucho más al respecto y que es que tiene razón en las quejas arbitrales

Voz 1959 07:26 bueno yo creo que todos tienen que tener un motivo no y esto es fútbol

Voz 1346 07:31 jugó apasionante saca los

Voz 1959 07:34 mejor y a veces lo mejor de cada uno de nosotros no hay yo desde luego soy una persona bastante empate ahí entiendo que que todo el mundo pueda tener en un momento una queja sea sea quien sea el equipo no en otras categorías dejan porque no está Alvar no entonces pues bueno lo importante es que es verdad que la estadística no engaña hoy lo ha explicado Velasco Carballo que ayuda o casi en un cien por cien noventa y tantos altísimo porción resolver cuestiones otra no se zanjaron pero vamos a tratar de mejorar y lo que sí quiero decir es muy importante muy muy importante el arbitraje español ahora mismo está en el puesto número uno del mundo no hay ningún país que tenga tanto representante al máximo nivel como el equipo de de Carlos Velasco Carballo de eso nos tenemos que sentir orgulloso bar es fundamental porque si nuestros árbitro pita eran una competición a no podrían era Eurocopas no podrían ir al Mundial como pasó por ejemplo a perdón a los árbitros de la premios no

Voz 1938 08:33 podrán ser mejor pero no han podido

Voz 1959 08:35 en el Mundial porque no no no conocía la tecnología entonces no podemos privar a nuestro fútbol de participar en un Mundial en una Recopa en el estamento arbitral Esther

Voz 2 08:45 Rubial es el presidente de la Federación Española de Fútbol que ha regateado así por la derecha por la izquierda para para no pisar ningún callo porque la defensa de su vida te gustaba subir anda que también de vez en cuando ahora hablaremos de los árbitros Madrid de un montón de cuestiones más en lo que es casi el primer año todavía no se ha cumplido de balance de Luis Rubiales como presidente de la Federación y a poco más de un año más o menos de las elecciones no estamos se aproxima entre enero y junio esperemos averiguando enseguida con el presidente la Federación sabes que se ha clasificado al Valencia sea clasifica el Getafe también con lío arbitral en Valladolid bueno

Voz 1938 09:20 lo lo que toca Hay oye mira no gustaría

Voz 1959 09:22 que ya son deseo pero es verdad que es difícil que no hubiera ningún tipo de problemas a ningún partido pero fíjate yo también lo sufrió en el en el campo de la productora sacaba tarjeta por otras cosas pero pero también a ABC uno hace ha sentido perjudicado lo que sí que te puedo decir es que incluso cuando era jugador no he sentido injusticia he podido sentir porque igual que yo he cometido un error es que somos deportistas los árbitros lo futbolistas somos somos deportistas y acertamos muchas veces y otras veces no entonces bueno es parte del fútbol y hay que llevarlo con naturalidad la

Voz 2 09:59 las once y cuarenta en Canarias están por ahí preparados en Valencia y en Valladolid los dos primeros partidos que han metido ya a los de Marcelino que remontaba el dos uno de la ida del Sporting ganando tres cero y también al Getafe que ha caído en Valladolid dos uno pero

Voz 1938 10:15 lo que han parado uno en Zorrilla pero que había ganado

Voz 2 10:17 el uno cero en la ida hay que se mete también el Getafe de Bordalás con polémica ahora nos lo va a contar Tornadijo en los cuartos de final Valencia Getafe adelante están por aquí Antón Meana adelantó muy buena Garaña vetar está Dani Garrido director de Carrusel qué tal muy buenas está Antonio Romero la Romero dan muy buenas a todo Mario Torrejón qué tal a todos

Voz 1938 10:33 ya está en Barcelona Jordi Martí hola Jordi compañía

Voz 1284 11:26 dijo no la Pedro muy buenas hola qué tal Manu buena noche

Voz 2 11:28 dos tres pero eh estaba con el dos cero la cosa que a ver si el Sporting metía unos íbamos a la prórroga pero el tercero del chaval del canterano Ferran ha metido al Valencia en cuartos de final

Voz 5 11:37 si la primera parte ha sido horrorosa por parte del Valencia de yo bromeaba aquí internamente decía no se ve que Marcelino en la primera parte les ha dado la charla equivocada y la pastilla equivocada barco porque en la segunda parte el mismo entrenador los mismos jugadores exceptuando un cambio que ha hecho en la segunda parte yo creo que ya por desesperación ha retirado a Rodrigo que que que está anegado el hombre de cara al gol y ha sacado a Santi Mina ir con Santi Mina ha llegado el el gol porque Santi Mina cuando mete gol en los mete de dos en dos sí porque los ha hecho contra el Ebro en dos ocasiones contra el Sporting contra el Ebro contra el Joan Boix y dos también en en Liga la verdad es que la segunda parte ha sido totalmente diferente de la primera ha pasado lo normal el Valencia ha tenido que terminar jugando con muchos más titulares que suplente para ganarle a un equipo suplente del Sporting de Gijón y es verdad que con dos cero Manu pues daba la sensación que sucedió el minuto setenta y seis daba la sensación que en cualquier momento podía marcar el Sporting había miedo la

Voz 6 12:33 en las anteriores que eh

Voz 2 12:35 en la tele a ver si ha marcado al Sporting

Voz 5 12:38 es sabido prórroga pero no al final Ferran ha terminado por marcar el el tres cero eliminar fantasmas y con una pizca de suerte que en otras ocasiones no ha tenido el Valencia ha abierto el marcador el uno cero con un gol de Santi Mina pero que ha dado en la coronilla del central ha ido la pelota para dentro en otro como en otros momentos ha ido para fuera

Voz 1938 12:55 está por ahí Ximo más mano pendiente de lo que digan

Voz 2 12:57 son amistad protagonista logró escucharemos también a lo largo del Larguero hola Ximo muy buenas hola qué tal muy buenas manos

Voz 0962 13:02 sí empiezan a desfilar los primeros jugadores del Sporting que venía con la esperanza de dar la campanada de seguir como el único equipo con vida de Segunda División meterse en los cuartos de final no ha podido ser porque el Valencia como bien contáis ha remontado los dos goles de Mina el primero que marca con la camiseta del Valencia un chaval valenciano de fallos que lo siente que casi ha puesto a llorar cuando ha terminado el partido que es Ferran Torres que sigue con vida al Valencia en la Copa pese a que su director general dijo la semana pasada que esta competición está por detrás de la Liga y que era para jugadores jóvenes y su entrenador haya dicho una y otra vez poco más o menos que en la Copa como que si lo eliminan

Voz 1938 13:40 igual porque es lo que priorizan es la liga pues de momento

Voz 0962 13:43 dos partidos más habrá los de cuartos de final las dos próximas semanas

Voz 1938 13:47 tuvo una el Sporting hay a puerta vacía casi con cero

Voz 2 13:49 pero eh con cero cero en el marcador pero pero la echó fuera era más fácil echar la A más difícil echarla fuera echarla dentro pero Rubén lote está más fuera que dentro pero sí es verdad que lo podía haber rematado con el cero cero puedo chufa Ray el Sporting pero al final Sporting eliminado del Galicia clasificado para alegría de los malhechores estas que alguno decía hoy si elimina de la Copa les van a dar una alegría al valencianista pues mira la alegría el han llevado metiéndose en los cuartos de final luego lo para ir con Ximo y con Morata seguir algún protagonista me voy a Valladolid donde se ha metido el Getafe ahora estoy enseguida con Tornadijo unos cuenta la polémica pero está por ahí Cañete no Santi Cañizares muy buenas qué tal buenas noches bueno pues no sé si eran someterse pero yo creo es una alegría para el Valencia no no no

Voz 6 14:29 es en una competición y ganar una competición y jugar como se jugó la segunda parte que el equipo ha recobrado muchísima confianza la primera parte como dice Morata ha sido horrorosa daba la sensación de estar el mismo equipo miedoso que nadie asumía responsabilidad hay hay uno miraba a otro comiendo gana todo el paro

Voz 1938 14:46 pido que yo no sé ganarlo yo no quiero yo no sé si si

Voz 6 14:48 capaz y la segunda hemos visto en Valencia vistoso hemos visto en Valencia con mucho movimiento de todos sus jugadores cuando no tenían la pelota con atrevimiento lo sin los extremos se da cuenta que encarando poniendo centros al área se generan ocasiones de gol los puntas moviendo saben que anticipan a los defensas y que crean disturbios en la defensa hemos visto un buen equipo la segunda parte entonces cómo podemos pensar que no clasificando nombre no hay que clasificar siempre que se pueda al fútbol para competir

Voz 1938 15:16 el Valencia tiene capacidad de plantilla juventud

Voz 6 15:18 a competir en todas las competiciones y hoy por fin hemos visto cuarenta y cinco minutos buenos en Mestalla aunque sea un equipo de Segunda División

Voz 1938 15:25 tal vez no juegas bien fíjate lo que te pasa

Voz 6 15:28 encima ya sea de segunda de donde sea ya hemos visto

Voz 0458 15:30 la metió tres goles y hemos visto a un delantero meter dos que es lo que el está faltando especialmente al Valencia durante la temporada meta

Voz 6 15:36 qué se juega como hoy llegan muchos balones al área en buenas condiciones lo normal es meterlas porque al final llegan en mejores condiciones llegan

Voz 1959 15:44 muchos no habíamos vista Ferran por ejemplo que yo creo que

Voz 6 15:47 ha sido él está siendo lo que es el espejo de la cabeza de muchos jugadores cuando juega muy durante el año un chico con grandes posibilidades ha jugado tímido ha jugado pensando bueno yo no sé si lo importante yo no yo unos yo no soy capaz de sacar esto adelante Hilario y sin embargo se da cuenta que si encara y busca el defensa el defensa tiene problemas y si finalmente lo desborda y levanta la cabeza pone un buen balón pues es muy probable que lleguen hombres al remate eran goles entonces es una cuestión también de mucha confianza ida autoestima el equipo ha perdido mucha autoestima y tiene que recuperar la pero eso tiene que ser cada uno cada uno de los jugadores que se pongan la camiseta tiene que darse cuenta que tienen calidad suficiente para jugar al fútbol bien en muchas ocasiones habrá días malos pero para tratar de hace

Voz 1938 16:31 las cosas con atrevimiento no se puede jugar

Voz 6 16:33 o en ataque sin atrevimiento jugar por bandas sin atrevimiento como hemos visto en muchas ocasiones sí que cuando uno lo tiene pues el equipo cambia completamente

Voz 2 16:41 pues hoy a cambia el Valencia dos de Santi Mina uno de chaval Ferran Torres y a cuartos de final y vamos a ver si

Voz 1938 16:46 Marcelino va ganando tiempo iba consiguiendo resultados para no tener la soga al cuello que es que lo que viene compitiendo el Valencia en los últimos partidos el próximo fin de semana en el día un abrazo Santi buenas noches alegres relató a maestro Rubiales presidente te tienes algo más pero si alguna pregunta es hacerla

Voz 6 17:03 nada nada nada que yo no les llamo así como Florentino

Voz 1959 17:06 que llamarlo que bueno estaba hablamos pero hace tiempo

Voz 1938 17:08 hace tiempo ya desde que era presidente no quiero molestar no no le llama a todos que te llaman

Voz 2 17:14 porque no eres presidente si algún día fuera presidente

Voz 6 17:16 sí por eso te estoy diciendo que no era presidente hablaba ya con

Voz 1938 17:20 pero qué pasa que ahora presidente

Voz 6 17:22 yo presidentes que le llama está muy ocupado en un comunicado

Voz 1938 17:25 tú sabes que no sabe lo que sí pero a tu familia

Voz 1959 17:28 eh

Voz 1938 17:28 buenas noches muchas gracias a lo grande

Voz 2 17:31 hasta luego Sandy dejamos Valencia en Valladolid está Tornadijo con ese partido en el que ha habido polémica ahí en el que se ha metido el Getafe en cuartos hola Tornadijo a muy buenas hola la buenas noches pues en empate a uno en Valladolid pero con polémica eh

Voz 1051 17:43 sí mucha polémica no porque ganaba el Getafe uno cero en la ida pero llegó la ley pues tenía que forzar ese uno cero pagará prorrogado en dos cero para meterse y bueno la cosa iba más o menos encarrilada estaba jugando bien el Getafe atrás pero de una jugada extraña en la que al a Rojas no pitan nada porque es una acción en la que hubo duro el canterano del Getafe entra en el área pero va perdiendo ya verticalidad la portería vacía fuera Antoñito se cruza antes se tira a ras de suelo no tocan bien y de repente duro choca con Antoñito lo ve todo el mundo Alberola Rojas no pita penalti minuto y medio después el bar avisa Alberola Rojas que acude haberla jugada a la vez que se estaba viendo videomarcador estaba todo el estado lloviendo que evidentemente era el que había golpeado a Antoñito que se había anticipado perfectamente bueno pues Alberola Rojas no sé qué es lo que ve después o que le dice Gil Manzano el que para Iturralde es el número uno del fútbol español pita un penalti que hace que estalle el estadio porque la gente venía calentita ya de lo que pasó el otro día en Valencia con el fuera de juego Oscar Plano que no fue en el noventa y dos y a partir de ahí pues evidentemente con cero uno ya la eliminatoria la eliminatoria eso rompe pero escuchas si te parece lo que vendía Antoñito al final del partido

Voz 2 18:49 el que supuestamente cometió el penalti no del Valladolid ancha claro

Voz 1051 18:52 eso es lo que ha dicho el jugador del Getafe y lo también escuchamos lo que decía Bordalás que no tiene nada que ver con lo que afirmaba Antoñito

Voz 2 18:58 pero quedado sorprendido porque si me había preguntado H

Voz 7 19:01 a la algo duro me ha dicho que no era que ha tocado el contrato pero que ha sido que me ha a mí así que no sé cómo ha sido como habían dicho desde arriba que ha sido penalti no no la verdad que yo creo que es para ayudar yo creo que estaba siendo una cosa pero yo creo que está

Voz 8 19:15 se pudo de los árbitros pero yo ya ni me comenta hubo duro que sí que en el último momento les han tocado para atrás e igual cuando iba a rematar con la derecha ha caído lo sea es un chico joven en ese chico del filial es un chaval que nunca nunca

Voz 9 19:31 que nunca se tira y por lo tanto tenemos debo creerle bueno pues no sé yo pero es un chaval pero le ha metido una milonga su entrenador

Voz 1051 19:40 o será metido doblada Antoñito pero por lo que ha visto todo el estadio da la sensación de que al que le he dicho la verdad Antoñito esto para que entienda manos como sitúa por por la Gran Vía tú choca con una farola que está allí puesto hace dos años no puedes cargar la culpa al Ayuntamiento de Madrid es decir el problema era tuyo que has visto la farola es lo que le ha pasado hubo duro y con antes

Voz 6 19:59 para mí no es penalti para mí no ha sido penalti espontáneo porque fíjate yo escuchando al presidente de la Federación y eso es lo que nos contaron a los periodistas que fue un cursillo inicial en verano para mí es la esencia del bar si estás viendo el partido con con diez amigo Juan diez colega los diez tienen claro que ha sido una cosa o ha sido la otra esta jugada es la prueba evidente de que a veces los árbitros no están poniendo ejerciendo en practica el bar como no

Voz 1938 20:26 me dijeron en ese bolsillo porque esto es opinable

Voz 6 20:29 yo estoy contra la dijo no es penalti pero desde luego no es presidente una acción

Voz 10 20:33 clara de blanco o negro

Voz 6 20:35 no es una acción clara de blanco negro vamos no me lo parece la de Vinicio en clave por eso dicen que no

Voz 2 20:40 se llama Melero López a Munuera Montero está tampoco clara a mi me parece que me parece que es penalti pero claro claro y Ronaldo ha dicho algo por cierto te ha llamado al alguna vez el presidente de Valladolid a tener éxito

Voz 1938 20:54 pero otra para quejarse del bar no hemos estado juntos lo hemos recibido la verdad es que fue una visita muy muy agradable

Voz 1051 21:00 la directiva no

Voz 10 21:02 sí sí sí Ronaldo te llevo bueno

Voz 2 21:06 ahora no móvil a ver si esta noche llama ver

Voz 1938 21:10 esta noche no hay nada hombre ya esta hora

Voz 1959 21:13 no no no

Voz 1284 21:15 no es mala hora no porque no lo abrió el partido

Voz 1051 21:18 y lo que le pida gente aquí es que levantar algo más que nada porque como todo el mundo la levanta levanta Florentino

Voz 2 21:24 soy sí el baile juega en el campo

Voz 1051 21:26 el Levante el domingo si es cuestión de comunicados el Believe puede preparar tres o cuatro cinco antes de jugar allí en Valencia el domingo entonces la gente evidentemente el público le pide a Ronaldo que salga y diga algo porque no es la primera a la segunda ni la tercera entonces bueno pues esto es un poco lo que tomar Ronaldo no ha dicho nada porque no habla con los más

Voz 2 21:43 tuit es bastante se ven aquí Romero pues ver si atizado Álvarez

Voz 1938 21:48 no dice dice gracias chicos porque hicimos un buen partido

Voz 6 21:51 el bar está para corregir errores pero no los elimina todos seguimos trozo

Voz 1938 21:54 cuando oí venimos trabajando un abrazo Tornadijo un abrazo hasta luego eliminado El Valladolid pasado Belate el Getafe con polémica y con el bar y hemos hablado de lo de Florentino el comunicado Levante

Voz 2 22:06 qué te pareció que ha sido esta misma semana bueno ya

Voz 1938 22:08 yo creo que esto parece que se ha abierto

Voz 1284 22:11 ahora no al uno ya uno te llamaba otro el comunicado

Voz 1938 22:14 otra cosa ahora cuando estamos aquí pararlo también en cuanto

Voz 1959 22:16 Plata coacciones pero mira fíjate aunque pueda parecer lo contrario prefiero de verdad que que estemos para contactar que que haya rueda de prensa que planificamos a mitad de temporada una rueda de prensa de ordenar Ike se tengan que mejorar como bueno pues pues esto está parte de nuestro trabajo pero en cuanto a a la labor arbitral yo nunca voy a hacer un comentario tenemos tenemos al mejor Carlos Velasco Carballo a nivel FIFA no no lo digo yo lo sabe y la reputación que tiene como número uno ha formado a gente en todo el mundo aquí hemos tenido también que ir contrarreloj porque ha sido tremendo de verdad el esfuerzo que han hecho nuestros árbitro bueno ahí yo creo que ha dado unas explicaciones ha estado contestando muchísimo tiempo a todas las preguntas que que se el han hecho por lo tanto yo me remito a creo captado muy sereno muy tranquilo y además pues pese a la firmeza y demás con con la humildad que que vamos a seguir trabajando porque lo que toca no muy bien me gusta mucho la comparecencia de negarlo en cuanto a cuestiones íntegramente me remito a lo que la a trámite esta mañana

Voz 1938 23:26 la Copa desde el principio el año que viene

Voz 1959 23:29 bueno es algo que tenemos que ver porque ahí

Voz 1938 23:33 en octavos ahora esta temporada

Voz 1959 23:36 el campo donde no se dan las especificaciones técnicas que requiere el bar sabe que juegan en equipos de categoría como la tercera división incluso posible que tengamos novedades y pueda haber alguno alguno de preferentes el año que viene no mucho pero sí alguno estamos trabajando en ello y creo que que durante el mes de probablemente marzo abril podremos

Voz 1938 24:00 haga oficial podemos deciros algo de la Copa

Voz 1959 24:02 la que espero que le guste a la afición que sea mejorable porque oye no se trata no vamos a conseguir la mejor competición en un año pero sí tenemos esa voluntad de de intentar ir acertando con cambios hoy

Voz 1938 24:13 hacer más atractivo el formato que sea Matt no muchos pero sí algunos de algunos cambios yo ya digo algunos de Preferente Richard

Voz 1959 24:19 sí es posible posible que busquemos que los mejores los cuatro cinco seis mejor equipo de la Preferente que no hayan subido a Tercera División tenga esa posibilidad es decir hacer una una copa de todo donde estén los más grandes pero también lo más humildes pues loca

Voz 1938 24:34 y a partido único es muy posible muy posible muy posible pero bueno todavía no está decidido eso porque pues enhorabuena ya ya va siendo hora que es el único país

Voz 1959 24:44 yo no sé que ha habido mucha crítica a la Federación pero hemos llegado no era viable porque ya estaba vendida a la competición como como estaba ahora se tiene que vender los tres próximos años es cuando podemos hacer cambio y estamos trabajando lo puedes con con Alfredo con Querol con el Dario Andreo cajas ellos mismos y luego pues nuestra gente de de marketing Rubén Rivera estamos todos ahí y creo que que os va a gustar sin duda seguirá habiendo crítica y las seguiremos aceptando y seguiremos intentando sumar pero queremos una copa más dinámica hay más atrevida

Voz 1938 25:21 pero que la vendáis al mejor operador de televisión tenían te tengo que

Voz 2 25:25 bueno yo no sé si no te lo tengo que recordar no por eso como ha hecho no es no puede a la tele cerebro hablaremos de eso no bien no tú sabes que en España

Voz 1959 25:34 hay hay un tándem osea que estamos obligados a hacerlo con el sobre cerrado que con sobre por supuesto cuatro minutos para llegar

Voz 1284 25:42 a las doce Nos vamos con Luis Rubiales que quieren hacer

Voz 2 25:44 montón de pregúntame Ana Romero Jordi Martí gallego Torrejón Dani Garrido

Voz 1284 25:47 sí pero está más Nano con protagonista en Valencia hola hola muy buenas de nuevo

Voz 0962 25:52 que esta conmigo le pido que se ponga el auricular no sé si habrá llorado habrá estado punto yo yo he dicho antes que ha estado a punto Haidar un chico que nació ojo eh el veintinueve de febrero de dos mil eh mira de nuestra quinta sí sí casi de casi de nuestra aquí

Voz 1938 26:08 es eso lo cumple cada cuatro años

Voz 1284 26:11 por eso te digo claro años tienes Ferran pues ahora mismo tengo cuatro jugadores por venir aquí está el que no Bin Ferran Torres dime el volumen lo bajo lo que esto es la radio en directo de cuatro años a toda hay que tener cuidado

Voz 0962 26:33 bueno te presento a Manu Carreño

Voz 1284 26:36 que está ahora mismo en la Gran Vía XXXII

Voz 0962 26:38 Madrid es el que te va a hacer las preguntas te va a preguntar sobre la alegría que ha sentido hoy después de marcar tu primer gol con la camiseta del equipo de tu corazón

Voz 2 26:46 a mano qué tal hola Javier Irujo mandas muy bien aquí cansado después de lo que un niño tan crío tan pequeño hasta ahora tiene estar ya en la cama no ya ya ya tendría que estar durmiendo ya tenía dormido oye qué bonito el gol y sobre todo así el gol de la tranquilidad no

Voz 11 27:01 sí bueno al final estábamos dominando el partido está claro que que tenemos que ganar pero bueno sí sí que es verdad que que ha sido el gol de de la otra

Voz 2 27:10 cada uno de esos que uno recuerda especialmente no por lo que supone para el equipo y lo que supone para ti no con esta camiseta

Voz 11 27:15 sí bueno de de este gol sirvió para dar un auto confianza pero sobre todo lo que me me ha alegrado mucho que ha servido para para ayudar al equipo

Voz 2 27:22 hoy es lo que ha dado ya por delante pero lo que estás haciendo no pidiendo paso y pidiendo minutos al míster que hay mucha competencia aunque no está siendo el mejor año no pero pero cada vez que te dan la oportunidad a ganar tela no sí bueno

Voz 11 27:33 eh yo yo siempre que me den minutos voy a voy a demostrar que estoy para jugar y lo voy a demostrar al míster que que que puede contar conmigo en cualquier

Voz 2 27:41 oye que pasa de un año para otro cuarto el año pasado en Champions mismo entrenador casi la misma plantilla hay que que os está pasando este año

Voz 11 27:46 Ferran pues en las finales son rachas eso sí que es verdad que no no pasamos por nuestro mejor momento pero bueno como se está demostrando estamos dando la vuelta a esto y cada vez vamos para arriba

Voz 2 27:56 bueno cuando cumples entonces dentro de poco no en un mes y pico cumple es otro no bueno este año ha dado este año no tengo lo que te ha tocado llaga celebro igual pues nada Oye está aquí el presidente la Federación que no sé si te apetece saludar presenta el fracción a Luis Rubiales uno de los jugadores más jóvenes de la Liga de fútbol española no aquí te aquí te escucha Luis Rubiales Ferrovial este bueno bien muy bien

Voz 1035 28:20 estuvo bebiendo té con con el presidente de UEFA con Ceferino contra el Manchester United que jugó hace unos minutitos al final sí bueno incluso me acuerdo un regate de treinta metros que sale un poquito de arriba El Larguero si va a seguir trabajando y no despierta la formación que es muy importante amén

Voz 0962 28:37 muchas gracias de este Ferrero buena de este Ferrán te habría sido pero vamos mil veces cada partido este eso habría que verlo es muy buena como te está puso sobre un sobrenombre

Voz 1284 28:55 en la gacela de Motril lo haría

Voz 2 29:01 habría que haber visto ese mano a mano y Rubiales Ferran pero bueno

Voz 1284 29:04 todo muy bonito no pero ahora sé que te puedo asegurar que te pero aunque lo hayan moto Rudyard una una Ferran y enhorabuena muchas gracias buenas noches

Voz 2 29:15 algo que vaya bien enhorabuena por ese gol al chaval del Valencia la perla de la cantera un abrazo a Ximo cerramos ahí en Mestalla

Voz 1284 29:20 un abrazo humano y un abrazo para mi buen amigo Rubén parado lo hace hacer verdad como se queda te queda te amigo hasta luego las doce de la noche estaba diciendo Pablo

Voz 2 29:29 lo que hay que ir tirando la después no y Javi Blanco que habrá que vender algo y seguimos con el presidente de la Federación que ahora sí que ya nos metemos en contra

Voz 12 29:37 hola sí me gustaría

Voz 1959 33:40 que no te pones como presidente no no poco nota tengo una prueba aprobado es que teniendo tanta lesión por mejorar cosas que creo que todavía no examinaron que han venido muchas muchas cosas hemos tenido que afrontar muchas decisiones hemos tenido gente a favor y otra en contra yo creo que por tanto es un trabajo de apertura en la Federación de transparencia cercanía de detectar de cambiar la estructura de estar con la mujer de creo que hemos mostrar una voluntad de verdad fuerte de de cambio de mejora de modernización bueno pues el examen serán la próxima veremos dice el fútbol español través treinta años como vía no que va que va que va que va además llevamos un ritmo tremendo y la verdad es que los días a veces se quedan cortos para para hacer más cosas pero por eso

Voz 1938 34:29 límite a tu mandato yo yo no

Voz 1959 34:32 pero en los límites creo más en los límites de fiscalización de de obligarnos pues como hemos hecho no hemos creado una Comisión Económica para que todo pase por ella tenemos un órgano externo en supervisión tenemos un Código de Buen Gobierno que está por encima de lo que no es el propio Gobierno no entonces

Voz 1938 34:47 no sabía mi ocho Bañón y doce no yo

Voz 1959 34:50 por qué no voy a estar aquí treinta años lo dije en la primera entrevista que de nuevo presidente que fue aquí también

Voz 1938 34:56 pero veinte igual se hombre se llenó dos a veces hemos me voy a tener que mañana no te queda un año no yo creo que yo creo que todo en esta medida bueno tengo ahora mismo

Voz 1959 35:09 cuarenta y un años creo que aunque no estoy para marcar a aferran me encuentro con mucha fuerza con mucha gana con gente muy muy a que me está ayudando vamos a ver poco a poco

Voz 2 35:19 preocupa el rival que busque Tebas

Voz 1938 35:22 no no no yo la regla no salió bien

Voz 1959 35:26 yo yo trabajo para Jorge Pérez tampoco yo trabajo para el presente bueno para veo el dos mil veinte que aunque está cerca hay hay que mirarlo de reojo tengo tantas cosas tanto trabajo por hacer que que ahora mismo no me preocupa es cuando Grace te encontrabas propia

Voz 2 35:39 Báez cómo está la relación Liga Federación

Voz 1959 35:41 bueno la última vez que hable con contaba me lo crucé en la gala de un periódico estuve con algún momento lo salude poco más casi porque además llegamos a la vez creo que atendió a la prensa de Paul atendió pero hace tiempo que no lo vemos hemos tenido reuniones entre Liga y Federación yo he acudido alguna pero él no ha venido pero al tiene como dije el primer día Icomos además los seis siete ocho diez días no me acuerdo Antón los habrá que actúa de estuvo por allí a los diez días creo de de ser nombrado presidente de ser elegido abrirme la puerta de para en par para que viniera Javier pero que por responsabilidad tenemos que que intentar llegar a acuerdos no

Voz 1938 36:17 uno de esos tienen que ser los horarios de la Liga

Voz 2 36:19 si te vas que estás metiéndote en asuntos que le competen a la Liga pero por ejemplo lunes y viernes que esos compete a vosotros va a seguir habiendo fútbol lunes y viernes año que viene

Voz 1959 36:27 mira verdad que lo es lo he pensado muchas veces que a mí no me gusta que que el lunes se juega creo que devalúa nuestro fútbol

Voz 1346 36:35 yo no no vengo con una idea

Voz 1959 36:38 irrompible Si alguien me convence me da argumentos pero creo que perjudica a la afición de la misma manera que creo que el viernes otra cosa no es ya fin de semana en más dinámico prácticamente ya nadie trabaja los fines de semana hasta por la tarde se podría jugar no sólo un partido incluso incluso dos de Primera división estamos abierto a lo porque hubiese dos el viernes y quitar el

Voz 1938 36:57 por ejemplo lo del lunes no me gusta no me gusta que no haya un horario protegido

Voz 1959 37:01 para los equipos de Segunda B Tercera fútbol femenino me parece que eso daña mucho la asistencia a los campos y eso crees que lo puedes conseguir yo creo que que hablando podemos entender no es cierto como dice Javier en eso estoy muy de acuerdo no nos vamos a ir junto a la cerveza o de tal yo salgo muy pocas veces y tengo muy buenos amigos con los que más bien seguramente no que con Javier pero sí que él es el presidente de la Liga tiene la puerta de la Federación abiertas como cualquier dirigente del fútbol español

Voz 1938 37:30 ahora mismo te vas de cervezas lo de vacaciones antes con Florentino que conlleva no

Voz 1959 37:36 eh yo creo que que lo importante es que Florentino tiene que sentir que tiene al presidente de la Federación cerca como el resto de los presidentes de los clubes el representante de la patronal pues que pertenece a la Real Federación Española de Fútbol y que por lo tanto está dentro de del manto de la Federación tiene que sentir que que nosotros no damos la espalda AIE nos reunimos cuando en cuanto al quiera ha unido de alguna manera

Voz 1938 37:58 te vas a Florentino no llevaba

Voz 1959 38:01 yo ya Florentino lo conozco ya hace muchos años de verdad siempre he tenido una una buena relación

Voz 1938 38:07 pero con lo de Lopetegui vamos buenos jugadores porque vimos

Voz 1959 38:10 una cada uno defendía lo que creía que tenía que defender yo soy una persona la que se me podrá criticar pero siempre tomo las decisiones con un altísimo grado de responsabilidad sobre todo con una actividad a partir de ahí ya eso es agua pasada que creo que que hay personas inteligentes tienen que dejaron margen

Voz 2 38:28 Meana Garrido Torrejón Romero está por ahí gallego Jordi Martí preguntas al presidente de la Federación rezamos con el director

Voz 0458 38:34 los el Dani fuese una para el presidente es una curiosidad le vemos con muy buena relación por ejemplo con Ceferino el presidente de la UEFA que además está cambiando el fútbol Infantino incluso con con Pedro Sánchez con el presidente de gobierno está España cada coger una Eurocopa sabemos que en dos mil veinte si Dios quiere ese jugara en Bilbao o mundial cómo está el asunto para que la gente lo puedan entender porque había muchas elucubraciones informaciones cruzadas y tal

Voz 1959 38:56 mira es cierto que que las hablé con con el presidente del Gobierno en la visita que tuvimos hace tiempo aquí el presidente FIFA yo pero también tengo un compromiso tanto con el presidente de FIFA como con el presidente de UEFA de esperar ahora estamos en un proceso electoral en UEFA cerca de FIFA y creo que cuando pasa es el momento veremos trataremos es cierto que España necesita mejorar muchísimo la infraestructura ha estado en Rusia habéis estado en en el resto de países hay no estamos a a la altura en infraestructuras que merece nuestro fútbol creo que un gran evento sería un golpe definitivo para conseguirlo pero eso no es fácil al final los Estados los gobiernos te pueden ayudar pero la gente del fútbol la que vota sí cuando llegue el momento si tenemos que dar ese paso se nos sentimos respaldado por nuestro país a todos los niveles que yo creo que eso no será problema pero lo veremos pero sobre todo antes tengo que tener una conversación con con la presidenta de FIFA y UEFA y que por supuesto puedas dentro de la imparcialidad que ellos tienen que tener pues estén satisfechos y vean que es un momento en el que no vamos a perjudicar al fútbol sino que venimos a sumar

Voz 0458 40:04 nada más simplemente al al respecto el hecho de que saliera también el Boca River a nivel bueno puramente deportivo de seguridad no ocurrió nada es una prueba de fuego que a usted le consta que en UEFA y FIFA

Voz 1959 40:15 háblame de tu Dane Bono hasta lo tú

Voz 0458 40:18 me ha encantado te consta que FIFA y UEFA lo apuntaron como algo realmente positivo lo digo porque fue un escaparate digamos

Voz 6 40:23 lo que también aquí existen muchas críticas desde el partido lo

Voz 0458 40:26 acoger España en Madrid en concreto pero aquí hablo bien

Voz 1959 40:29 fue muy muy positivo en el mundo del fútbol a nivel mundial serio se habló de Madrid habló de España durante dos semanas en todo el mundo no

Voz 1938 40:37 sí

Voz 1959 40:37 esa marca España cuánto valor podría tener en millones de euros esa publicidad hoy hemos estado viendo a Irene Lozano la la secretaria de España global ya hemos hablado entre otras cosas de esto creo que nadie en España o casi nadie porque muy difícil contratando el mundo puede sentir que lo que hizo fue malo fue muy bueno metimos de manera directa endereza más de cien millones de euros en en Madrid que repercutieron en las arcas del Estado en forma de impuesto y también en restaurantes en bares en hoteles creo que todo fue positivo y yo me siento muy orgulloso como como español de que pudiéramos ayudara a la Conmebol de que pudiéramos ayudar a Alejandro que es un tipo magnífico y que voy a tener un problema tremendo allí

Voz 0458 41:18 Argentina es el tema candente notaste según una victoria cuando viste la Libertadores aquí

Voz 1959 41:25 no porque mira yo he sido deportista de me gusta ganar pero no me gusta pisaran

Voz 1346 41:29 o alguien cuando ni ni hacer de la Victoria algo que

Voz 0458 41:35 que se lo restringe lo de Miami estaba muy bien

Voz 1938 41:38 muy caliente en ese momento bueno estaba caliente pero yo creo que son dos