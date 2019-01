Antoni Daimiel: "Si hay un traspaso es porque lo desencadene el propio Marc"

Voz 1 00:00 Unai Díez

Voz 2 00:14 no hay que les saludamos antes alguna novedad de última hora lo primero lo más urgente hay rumores de un posible traspaso de Marc Gasol sí sí hay rumores que ya es algo es un avance y habrá que estar atentos no el siete de

Voz 1142 00:27 febrero es la fecha límite para traspasos sobretodo si hay un traspaso es porque lo desencadene el propio Marc porque Mark que tiene buena relación con el dueño la franquicia le diga oye mira yo en estas condiciones es un equipo en reconstrucción practicamente no competimos no quiero seguir aquí

Voz 0617 00:43 tiraría la toalla por primera vez porque siempre ha soñado con el proyecto de hacer un equipo campeón bueno es un equipo ganador yo creo que si eso lo hace lo vacía

Voz 1142 00:50 leer es súper en privado es sin que trascienda Iwo Si pasa pues Unidanos entraremos han traspasado a Marc pero él no reconocerá biológicamente que no quiero

Voz 0617 01:02 sí sí te tira la toalla bueno si se marcha porque esa gente libre en verano

Voz 1142 01:05 no eso es eso es el tiene una cláusula por la cual podría ser un año más pero todo parece indicar que va a salir al mercado de esa manera Memphis sacaría algo a cambio sí lo traspasa antes del días ISIS Se marcha en alguna pista de podría ir bueno hay un gran mercado en cuanto a equipos con mucho dinero para poder gastar equipos a los que les vendría bien yo tengo aquí una lista de equipos mira eh Clippers que va a tener mucho dinero para gastar Dallas sino Torrenueva De Andre Jordan con dos ramales New York Knicks gran mercado en Nueva York para ser un jugador principal luego Washington que yo creo que no va a seguir Dwight Howard Charlotte la franquicia de Michael Jordan es sacramento bueno son equipos que empieza a tener difícil hacer lo que hizo su hermano no campeón

Voz 2 01:49 en pizza sabemos que es difícil claro en un equipo puede Memphis a los Lakers ahí ganó anillos pero claro

Voz 1142 01:56 lo Manu porque en los últimos años hemos tenido a Miami un equipo que ha jugado cuatro finales Cleveland otro equipo que ha jugado cuatro finales esas ocho finales con Le Bron en uno equipo y luego los Burris luego yo fan cuatro por otro lado osea que es que no hay muchos equipos capaces

Voz 0617 02:10 puede quedar Alain a la final luego ya ganarla claro bueno además de lo de Márquez

Voz 1142 02:14 que están atentos a las próximas horas días algún posible movimiento también ha sido importante pues se está hablando de muchos jugadores importante no parece que pueda haber uno así tremendo pero Jeremy Lin Sacramento tiene interés en el Robin López el pívot Chicago Golden State State busca un pívot si no está muy contento con Cabo Lunnis se lesionó e tamén Jones Robin López podría reforzará los Bornos no y luego en pues que ahora se está hablando mucho del portero de Turquía de tal pero yo creo que va a salir de los Knicks Sacramento se ha dicho que podía tener interés también Dennis Smith Jr el jugador de ese uno año compañeros de noche en Dallas parece que está muy enfadado el entrenador lo quiere traspasar hoy no ha ido a entrenar diciendo que estaba enfermo y es posible que en las próximas horas salga del negocien Dallas labores y salga del él bueno pues atentos a todos esos movimientos hasta el siete de febrero no hay esos tiempos siete febrero nueve de la noche hora española y Harden qué pasa con este tío que se esconde dentro de esa barba cincuenta y siete noche además fíjate que en el partido anterior había hecho uno de diecisiete pijos vais a que dijo ahora vais a ver si no estoy ha sido porque estás cansado cincuenta y siete puntos es una barbaridad además ha llevado en los últimos diecisiete partidos a trece victorias a Houston sin tres titulares porque ayer no estaba Capella se va a perder mes mes y medio no está Chris Paul no estaba Eric Gordon bueno claro estaba tan solo cometió cincuenta y siete llevó a la victoria contra Memphis a Houston seis triples de quince diecisiete XXXIII era la victoria número seiscientos para su entrenador Mike D'Antoni línea MVP leído decimoséptimo partido con treinta o más si el primero en hacerlo desde Chamberlain sesenta y cuatro exacto ha superado eh creo que en dieciséis estaban Kobe Bryant Abdul Jabbar en el año setenta y dos Osés ha colocado ya segundo en cuanto partidos consecutivos con más de treinta puntos es una pasada

Voz 0617 04:09 de jardín y una pasa lo de Doncic

Voz 1142 04:13 ya todo el mundo da por hecho que no vaya a estar es imposible ya prácticamente si ya es muy difícil que profundo lo pero creo que te lo decía el otro día es que aunque no salieran las votaciones de entrenadores a nuestro lo elegirían como suplente no todo parece indicar que va a llegar pero tiene más votos que muchas al volvieron el resto de aleros ala pívots Si pívots están por debajo a Kevin Durant y eso que es que están votando muchos europeo hombres una votación global estarán votando muchos europeos pero también somos Estado

Voz 2 04:40 esa es impresionados están flipando en este hablado del Kevin Durant que ha dicho que bueno Kevin Duran ha ido palada una de arena

Voz 1142 04:47 sí ha hablado muy bien del de ese éste va a crecer paso atrás para el triple que ya es una jugadora made in donuts no pero lo que ha dicho en la línea de lo que ya comento Lebron que lo además lo habla hemos El Larguero ellos es sobretodo los afroamericanos piensan que están en una condición de inferioridad con respecto a la estrella europea porque la estrella europea con catorce quince años y es muy bueno ahora está jugando Ricky juega con los mejores entrena con los mejores juega contra los mejores y eso en el sistema estadounidense no puede pasar lo que pasa que están vinagre hoy en día están en su legación que ha dicho no claro es que aquí están estudiando si en vez de estar estudiando estuvieran mejorando técnicamente osea parece que está

Voz 2 05:29 ha sido no que tampoco tampoco desde que

Voz 1142 05:33 ocho caras objetivo es amasar dinero como máximo pues en la has dentro expresarme

Voz 2 05:38 el objetivo este año es amasar millones empresas a su nivel claro claro claro

Voz 1142 05:43 hace treinta años no que la gente empieza ya a pensar en dinero pues él a su nivel

Voz 0617 05:49 Arrieta parece que le dijo también en el partido contra Warriors que jugaron da así que hice un partidazo Don si salía o carritos al final cuarenta y nueve que le dijo algo en el parqué también querría bueno le dijo qué quieres que te diga

Voz 1142 06:02 no te voy a dar ningún consejo sigue cómo estás jugando hasta ahora no le dio un abrazo a sacar todo el mundo quieres amigo

Voz 2 06:08 lo bueno es Le Bron como está bien como está los Lakers Hebron

Voz 1142 06:13 hay que es mal sin Hebrón han perdido siete de diez han caído con la victoria de anoche de Utah de posición de play offs ahora son novenos hoy aquí un alegrón ya le han visto lanzando a canasta yo creo que ya les entran prisas e ir juegan el jueves por la noche manual jueves viernes en Oklahoma mujer bueno Martí madrugada el sábado el domingo en Houston en uno de esos dos partidos yo creo que va a reaparecer

Voz 2 06:37 pues con barba estaría bien estaríamos va un sábado noche te toca hacerlo

Voz 1142 06:43 no porque hacemos un Philadelphia Oklahoma nueve y media de la noche hora española que está muy bien tampoco está mal bueno esta noche juegan Philadelphia y Minnesota sí después de que se marchara Butler pasional primera vez no si de estos partidos de temporada regular que es verdad que hay muchos pero que ser recomiendan especialmente como cuando volvió a todo Anoeta bueno pues Jimmy Butler Se dice que no acabó muy bien con Wiggins con cada enfrentados el entre

Voz 2 07:04 lo acabé muy bien con envidia pues vamos a ver vamos a ver por lo menos con el entrenador desfiles

Voz 1142 07:09 o sea ya han dicho que ha tenido sus líos que le gritó en una sesión de vídeo If Philadelphia está un poquito peor de lo que esperábamos negro que haber es un muy buen refuerzo pero tienen que entrar en sintonía tiene que haber

Voz 0617 07:20 pero el partido pero otros opinando que no sé si quedarme esta noche a la una está diciendo lo nada decirla José haya empezado ya ha empezado

Voz 2 07:30 pues por ejemplo aquí por y estará por partido bueno yo me iba a que vuelve a

Voz 0617 07:36 frotarse a su ex equipo con Philadelphia tenemos un montón de preguntas de oyentes pero también hablar de de leones no el del partido que hizo en San Antonio de los partidos que se vuelve a sus ex cancha si es que

Voz 1142 07:46 además anoche Manu jugó Charlotte que ganó además Antonio volvió Tony Parker Tony Parker ha estado diecisiete años en San Antonio Spurs hubo ovación de un minuto vídeo Tributo de tres minutos y gritos de Toni Toni al público rendido a Tony Parker todo lo contrario de lo que había ocurrido como la V olió la web Leonar al que llamaban traidor abuchearon etcétera también es un poco cómo se maneja a la afición por parte de los medios de la propia franquicia pero pero bueno esto lo merecía Tony Parquer es una de las parejas que más tiempo han estado como compañeros Tony Parker Ginóbili diecisiete años bueno creo que sólo superados por Stockton Malone dieciocho hay veces que sí me olvida que Parquer si jugando no sé si es bueno es que ahora se interroga pues siento sabes que le dio una sorpresa a su familia así le dijeron no tu familia te va a ver el partido en directo desde Francia tal no los que viven en familia dijo a abaratar y entonces de repente llega a la pista para calentar los ve en la grada habían viajado todos a San Antonio para ver el que era su último partido en San Antonio seguramente como Bono suprime el partido con una camiseta que nos después eh antes de con los oyentes ha salido publicada en cuesta de expertos de leyes bien sobre premios de la temporada y campeones y a mitad de temporada pues mira te digo rápido a ver piensan que MVP ante cumple un poquito por encima Harden si bien es que me gustaría un rookie del año Doncic noventa y ocho por ciento sexto hombre aquí hay debate Williams de Clippers Derrick Rose de Minnesota a Eto'o mantas Sabonis tiene un veinte por ciento de apoyo baja un poquito a poco sí pero pero contemporáneas está sube que sale XXXVI cuando luego defensor del año Paul Jobs es el máximo favorito el George en sí en Oklahoma es el que más balones roba hay bueno quieren reconocerle la temporada entrenador del año va a ser de mil book y por encima de Michael Malone de Denver son los máximos favoritos de mayor progresión de Toronto al camerunés ir a lo que vamos campeón del Este setenta y nueve por ciento Toronto por encima de Milwaukee de Boston Indiana es clave en claro funciones donde el otro gran va a ser campeón tú está jugando muy bien sí pero ha cambiado muchísimo campeón del Oeste Warriors noventa y ocho por ciento justo un dos por ciento

Voz 2 09:53 campeón de la NBA perdón campeón de Lehtinen tiene el peloteo cruzado el campeón yo lo afeitaba sí sí campeón de la NBA

Voz 1142 10:04 en el noventa y un por ciento Toronto cuatro por ciento Houston y mil y dos por ciento Esos son los los expertos en los cuartos de ellos piden a mitad de temporada no Górriz va a tener que hacer un poco si quiere acabar con mejor rigor y tener ventaja de una en una final contra todo correcto también el hipotético enfrentamiento en el este ahora mismo perdería factor campo bueno preguntas de los oyentes a través de Instagram en a ver ser piedra

Voz 2 10:29 dice sí pie cuando para bajar de nuevo CIES

Voz 0617 10:34 algún día parada que no quiere parar no quiere parar

Voz 1142 10:38 bueno pues él claro es que la manera en la que juego en la que juega le hace desgastarse físicamente menos es lo único que hace que explicar que sea que lleve trece partidos a ese nivel de desgaste de minutos de lanzamientos yo creo que que va a estar toda la temporada así pero bueno luego ya capaz de no bajar de treinta ya esta primera temporada escapadas las cámaras todo hasta que vuelva Chris Poli sin apela ahora sí vamos más razón madre mía

Voz 2 11:01 Pablo veintitrés que le falta Le Bron en tu opinión para ser el mejor de la historia años anillo hubiera veinticinco ahora igual le daba tiempo pero claro hay treinta y cuatro la que guardo en diciembre frente pero hacen falta años para poder ganar anillos para él el el músculo Rex

Voz 1142 11:20 por los tienen luego hay otra cosa que es el pellizco

Voz 2 11:23 el duende como hizo en Andalucía quizá este para

Voz 1142 11:27 dice Joaquín Prendes treinta está Luka Doncic sobrevalorado pero quién lo Joaquín esto no pero es que hay mucha gente que está en esas yo creo que es por la historia si hay mucha gente que se pero es por la historia que tenemos aquí del Madrid o del Barça parece que ahora los del Madrid sacan pecho de Don chic y los del Barça dicen que no es para tanto y tal es que llevamos esto hasta hasta la N da pero lo único que hay que que tener en cuenta y hay que fijarse en el reconocimiento que le hace la propia NBA no sabe nada de Madrid

Voz 2 11:55 el Barça es algo sabe pero sí

Voz 0617 11:58 me bureles por qué ha perdido tanta importancia Juancho Hernangómez en las últimas dos semanas

Voz 1142 12:03 pues porque han ido regresando lesionados que eran titulares entonces pues ahí ha salido perder perdiendo está jugando lesionado están hablando muy bien a la franquicia del esfuerzo que hace él por estar jugando con una pequeña lesión está jugando menos pero bueno Denver sigue ahí el primero procuró Will Barton ha vuelto volvió mil SAP ha vuelto Gary Harris que que eran titulares

Voz 0617 12:24 a hacer otra pregunta tiene que ver con lo que estábamos hablando antes de Pete te preguntan directamente quién queréis la pregunta Pedro Gil Muñoz quien cree que acabará llevándose el de la NBA Haarde durante todo junto

Voz 1142 12:37 hay una corriente mediática a favor de roto en Estados Unidos como Harden no soy solo yo pero pero Hardenne lo vamos a sino Gaza sudar al griegos

Voz 0617 12:50 si crees dice Javi Iglesias noventa y nueve crees que San Antonio llegará este año a los play off

Voz 1142 12:55 llevaba ya mucho tiempo angustiado pero yo es un equipo que compite muy bien pues está en condiciones Antonio repollo besa Derrick Rose el sol está en el All Stars y está bien votado es verdad que está tiene muchos votos pero me cuesta creerlo ya no no estoy muy a favor de que gay porque esté jugando último año porque la historia es tremenda de Rus después la romanticismo está bien pero tienen que Erdogan los veinticuatro

Voz 0617 13:17 bueno en se está hablando mucho de este tal ción Williams sí que cada semana protagonizó un vídeo que es bestial dice bueno hay varios que pregunta qué pregunta vale pero por ejemplo Dani VM catorce que no pues contar sobre el prometedor jugador universitario

Voz 1142 13:31 bueno este acaba de batir un récord de la historia de la Universidad de Duke que es una universidad histórica de máxima puntuación en un partido es un jugador de dos cero uno ciento treinta kilos de dicha es un jugador de fútbol americano jugando al baloncesto que bien le ves y dices bueno el físico no es muy prometedor no ha visto no pero luego parece demasiado voluminoso pero es pura roca músculo luego un jugador que sabe jugábamos esto es su madre era entrenadora es su padre fue jugador de fútbol americano lo que pasa que en su equipo en Duk hay otro jugador Bram Let que si me vuelve loco también pero bueno va a estar ahí entre los dos tres mejores del drama se supone que es una evolución más físicamente de lo que es la NBA y la evolución darwiniana Gavà contra qué hacer un mate de estos de diez euros

Voz 0617 14:17 con su hermano quién se ponga adelante no acaba no acaba con un diez tres rápidamente tres muy rápidas de las diferentes dice J V trece cuál es tu peor recuerdo de una retransmisión en directo de la NBA tú peor recuerdo no lo tienes probablemente no tengo malos una vez dentro un dato en el pistón poco en el plató y otra vez que necesitaba ir al baño

Voz 1142 14:40 a orinar ex número uno al número uno no al número dos pero pero

Voz 2 14:46 pero lo pasé realmente mal es porque estuve como hay pico el partido sea atraso cada tiempo muerto era un suplicio dice aleja Mar Padilla pero que prefiere prefieres ni las Papa

Voz 1142 14:56 arrugas con mojo o un

Voz 2 14:59 Atano de Canarias

Voz 1142 15:03 pues depende en qué situación eh vamos a decir las papas eh eh con mojo verde me gusta más

Voz 0617 15:09 el que el Lanzarote hace poquito y tengo aquí una papa en yo te vas al tercero

