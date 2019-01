Magüi Mira: "En el teatro se produce algo mágico: creamos una verdad de la mentira"

Voz 1 00:00 Linda R Linda Early no

Voz 2 00:04 cada madrugada invitamos a los Gatopardo siga tapadas a que nos lleven a sumar al mar de su infancia al mar de su vida siendo de Valencia el mar de tu vida que te dice

Voz 1 00:21 el mar de mí era pues mira es mar de mi vida me dije esas pinturas de Sorolla yo podría ser esa mujer que pasea todas tirita de negro con un paraguas con los pies descalzos pues la orilla con esa azul inglesas SAS Punta Blanca de las olas esos esos la imagen llega en Mar de Valencia

Voz 2 00:49 quiero preguntarte por un sueño que tuviste estabas dentro de una casa de cristal en una montaña enorme con un fuerte oleaje cuando parecía que el oleaje iba a romper esa casa de cristal la ola quedó congelada a poner los pelos de punta como sabes por favor

Voz 1 01:12 pues es un sueño el que yo estuve al borde de la vida o la muerte está muy malita un hospital con un agujero en el pulmón con septicemia en fin llamaron a mi madre pensaban que no pasaba la noche efectivamente yo veía está como las contó estaba en una casa de cristal se iba acercando una doble etiquetado de será más de dicho cada

Voz 2 01:36 ah

Voz 1 01:37 llegó un momento que yo vi una ya te dije bueno está está rompe la casa y se acabó IM que ahí esperando estándolo ahora venía venía venía de lejos justo cuando llegó yo pensé esto ya se al final se quedó completamente congelada que es que lo estoy viendo todavía encima de la casa mi madre que estoy ha mirado hice que yo estaba suspirando todo el tiempo sabes que hay mucha gente que que antes de morir esos Pia pues estaba así dice mi madre que deje suspirar y abrir los ojos

Voz 3 02:17 a ella me abrazo eso me he emocionado contárselo porque es que esto lo tengo como grabada a fuego ese momento eres mayor de seis hermanos cómo era el ambiente de tu casa bueno pues al principio muy Hamburgo uno pasamos mucha hambre porque ellos posguerra

Voz 1 03:03 cuarenta y cuatro pero yo siempre lo vírico alegría la alegría me transmitía mi madre porque eso es una cosa que siempre me ha fascinado la alegría estas mujeres que sufrieron la verja pasaron hambre que no sabían cómo dar de comer a sus hijos no pero pero siempre que que al final fueron las que las mujeres que no saca uno desde esa posguerra no ese silencio pero con alegría con sonrisa con para bajo hasta hasta la extenuación Illescas las recuerdo con esa sonrisa de mi madre a pesar de hambre porque porque es bueno hambre del frío no salían Bones fíjate frío yo me acuerdo que mi padre cuando iba a meterme en la cama era estaba tan fría que no se enseñan los hacia un juego que es que entramos por debajo a buscarle algo debajo entre las sábanas Nos hacía como si fuéramos un animalito gatito debajo de la cama

Voz 3 04:07 correr toda la cama entonces entramos en calor y calentamos la propia jamás quiero que me cuentes a qué olían las sábanas de la cama de tu abuela Isabel puedes

Voz 1 04:38 pues sí porque bueno premier la paz la tranquilidad y además me vigilaba el sueño Jiménez en esta noche sólo te has movido una vez es cambiar a la cabeza expuesto así para mí eso era el colmo de de la protección del amor del cariño no imagínate una mujer como ella que me velar sueño y me explicó no te has poder yo me lo creía supongo sería verdad si yo me dormía efectivamente oye nada radio oyéndonos es los

Voz 2 05:13 oyentes los faros era igual han reconocido en esta voz a Magüi Mira a quien tenemos muchas ganas de invitar de Faro Prater con ella si yo digo la niña del vestido azul sobre el elefante pues fue un impacto en mi vida pues yo primera vez que yo soy un espectáculo

Voz 1 05:38 hay un circo y de repente llover aquella niña tan pequeñita con vestido como si fuera tul tul todo como una bailarina no sentado un argentino René El elefante Trotta bailaba vueltas por toda la pista de circo ya sonreía y todo el mundo aplaudía mía que ya me fascina me pareció que que todas la miraban no sé yo pensé yo que que yo quería ser señal elefante o lo que es que llegaba a mi casa este es mi yo hacía veranear elefante sentaba mis hermanos aplaude porque has elegido este seudónimo la realidad mi bisabuela la madre de mi abuela mi abuela asignada María Luisa IMI bisabuela rinda yo me llamo María Luisa rinda Eusebio vaya mi abuela me llamaba mi casa yo me quedé como hizo sufrir al colegio las niñas me se burlaban de mí y me llamaban decían que tenía nombre debato Ma un Mau Mau y me decían que tenía hambre

Voz 2 06:54 esta madrugada el faro gira alrededor de los gatos pues entonces resulta que viene me voy mira nos sorprende con esto con que pequeña en clase de las niñas de Ziani el gato que relación cines con los gatos es que tienes alguna si siempre

Voz 1 07:12 he tenido gratas yo ahora tengo un ser maravilloso un un ser un gatito ha liberado callejero tiene año y pico hace dos años de la calle ya los recogimos mayor bueno pues es una felicidad es una felicidad como

Voz 2 07:33 hay fines la relación con un gato

Voz 1 07:36 pues a mi persona maravillara lo que pasa aquí un gato muy particular no porque lo que tú le das etcétera hay un intercambio son sabios pero de una manera el habla habla con los ojitos con tienes rituales sabemos los dos yo ya entiendo su lenguaje y él me habla perfectamente yo lo entiendo muy bien y hace cosas que yo me quedó absolutamente sorprendida no muy buena mucho amor muchos More entre los dos mucho amor parece que me espera todos los días en la puerta cuando duerme conmigo a los pies de la cama pero mirando hacia fuera como co protegiendo vigilando cuando ve que me despierto entonces sube sube sube hasta mi pecho empieza a rozar un Aris con la mía considera que ya me he despertado yo le llamo mi secretario eso sí el siempre se sube quiere estar conmigo ni hombro

Voz 3 08:39 se apoya en mí pero no permite el móvil lo quita la plaza sí sí el móvil me aparta me avisa fuera fuera entonces me obliga a unos momentos de relax maravilloso

Voz 4 08:53 Martín

Voz 6 09:11 mira que te enseño la filosofía

Voz 3 09:13 sí

Voz 6 09:14 pues que el pensamiento es imprescindible

Voz 1 09:17 que el pensamiento que es algo que el cerebro fábrica automáticamente y no nos damos ni cuenta porque jamás dejamos de pensar todo tiene que ver con el pensamiento la imaginación que es practicamente lo mismo bueno nada de lo que está aquí existiría si no lo hubiéramos pensado o imaginado antes

Voz 2 09:36 cuánto ayuda al teatro a entender la vida

Voz 1 09:41 yo creo mucho porque primero pues se produce algo mágico que es el estar en una misma habitación los que la creamos una verdad que es mentira que no es la verdad de la calle que es una creación porque escogemos cada palabra cada gesto y cada emoción con lo cual estamos creando no es la pero yo la verdad de la calle pero de esa verdadera calle debemos no sin aspiramos Nos neutrinos los autores los directores los actores luego el espectador vine a participar a recibir ahí hacer

Voz 3 10:17 eh eh

Voz 1 10:19 como diría yo y no con esa energía esa mentira que nosotros lo estamos ofreciendo pero que es un espejo de la realidad que vivimos y entonces se crea un momento mágico entre entre el espectador que salió de su casa con frío estos días tremendo que deja a lo mejor a sus niños que tiene que hacer yo sólo encuentro está mira tan mágico compraron una entrada iban y se sienta en una silla espera a que se un telón que salgan hay cuatro seres a contarles algo de lo que ellos participar porque hay silencios hay risas comentarios me parece un rito mágico que es es que te diría yo que que pertenece a la identidad el ser humano no que está en nuestro ADN

Voz 2 11:16 ahora estás interpretando la culpa de es Artés pero me gustaría hablar de tu etapa como directora porque en el ratito que llevamos hablando has citado a las mujeres has hablado de tu madre y tu abuela de tu bisabuela hay dos obras entre las muchas que has dirigido que yo querría vincular una es Madame Bovary y otra las amazonas que vincula a una con la otra

Voz 1 11:46 pues mira yo te diría que son mujeres equivocadas ambas me parece que son vínculo muy importante porque Madame Bovary ella vio que los hombres se comportaban tenían un espacio social que las mujeres no tenía

Voz 2 12:03 eh

Voz 1 12:04 que los hombres podían hacer determinadas cosas que las mujeres no ya decidió hacerlas también cambio de roles que no le benefició porque la llevó ella quería tener su lugar de poder pero no se dio cuenta que lugar de poder no es a través del hombre eso todavía por eso me gustó tanto tanto ponerse texto en pie porque creo que sigue hablando de lo que todavía no sigue pasando que muchas mujeres que siguen pensando que el poder lo van a tener emparejarse con un nombre no no al contrario tenemos que sea independiente si eso es un gran error no cometió Emma Bovary ir volvían a lo que tú preguntas que es muy interesante nunca me había pasado por la cabeza pero ahora veo claramente que las amazonas también equivocar el camino es no quieren ser más botín de guerra se sublevaron mataron en momento a todo un ejército opresor y decidieron crear un Estado sin hombres eso has estas tampoco la solución entonces yo creo que también equivocaron la salida igual que Madame Bovary

Voz 2 13:18 hay mucha gente que yo la Ana zonas en Mérida

Voz 1 13:21 pero

Voz 2 13:22 Nos puedes escribir la emoción que tiene que ser

Voz 1 13:25 ergo para para ti

Voz 2 13:27 para las intérpretes para las actrices para el equipo técnico hacer una obra como la que habéis hecho este verano que arrasado en un teatro como el de Mérida pues mira te puedo

Voz 1 13:39 decir que hemos llegado a llorar

Voz 2 13:41 porque cuando Lola

Voz 1 13:44 es León acababa la última canción no

Voz 2 13:47 tres mil doscientas almas

Voz 1 13:50 automáticamente se ponían de pie a aplaudir cada día hemos batido récord no era muy emocionante pero sobre todo entonces lo que son es la energía palpable de seis mil doscientas personas que hacen y se ponen de pie aplaudir bueno que aquellos aplausos unos grabado nunca ha sido uno de los momentos más emocionantes porque la gente quería ver las amazonas

Voz 2 14:18 que sí que despedimos siempre a los invitados preguntándoles quién ha sido o es el faro de su vida cuál ha sido o es el faro de Magüi Mira

Voz 1 14:30 pues mire a es un grupo de mujeres

Voz 2 14:33 que ya no están pero que yo

Voz 1 14:35 siempre era imagino conmigo que por unas circunstancias o por otras o por muerte natural lo por otras muertes que no han sido naturales yo las llevo siempre conmigo siento veces esa energía y la fuerza que me dan absoluta son de mi familia algunas no pero yo siempre tengo esa sensación que yo estoy protegida por esa energía de esas mujeres que están conmigo

Voz 3 15:04 ha sido un placer tenerte aquí esta madrugada y mira muchas gracias y buena

Voz 7 15:08 siempre aquí estoy todavía sorprendiera al pero me ha sido muy emocionante Verdasco buenas noches

Voz 8 15:59 no