Un mal día lo tiene cualquiera (16-01-2019): Destrozar un teatro porque no te ha gustado la obra

Voz 1

00:00

yo no sé vosotros pero si yo sí voy a hacer el ridículo prefiero hacerlo acompañado y eso probablemente fue uno de los pocos consuelos que tuvieron los londinenses que acudieron al teatro de Heymann que un dieciséis de enero de mil setecientos cuarenta y nueve según se había anunciado en la prensa en los días anteriores el dieciséis de enero podrían ver cómo un hombre se metía dentro de una botella de vino desde dentro respondería a preguntas del público que podría comprobar que no había truco algo puedes imaginar que ante un espectáculo de tal magnitud no tardaron en agotarse las entradas tampoco tardó en agotarse la paciencia del público cuando vieron que el escenario seguía vacío sin nombre botella ni nada que se le pareciese ahí fue cuando encontraron el otro gran remedio para las toma horas de Taylor la violencia empezará a destrozar el teatro arrancando los asientos destruyendo el escenario y arrasando con los palcos luego se llevaron todo que no la calle lo quemaron ahí delante como una especie de Falla expiatoria nunca se encontró culpable aunque lo más aceptada es que fue un miembro de la he visto gracia que estaba poniendo a prueba la credulidad la gente espero que recordar a todos estos londinenses enfurecidos os sirva de consuelo la próxima vez que os quedáis un titular de OK diario obispo buenos los secretos de la NASA que os desvela un whatsapp anónimo