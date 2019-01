Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos con la investidura del popular Moreno Bonilla hoy comienza un nuevo tiempo político en Andalucía un tiempo con dos estrenos por primera vez esa comunidad va a ser gobernada por un partido distinto del PSOE por primera vez se hace cargo de la gobernación de una comunidad esa triple Santa alianza tres en uno o dos más uno ya veremos con la que se materializa el sueño de Aznar Se inicia la reconquista en un día como éste por cortesía hay que desear suerte y acierto a los nuevos responsables hay mucho que hacer grandes desafíos en el horizonte pero por la misma cortesía hay que despedir también a los socialistas con reconocimientos que les corresponden y que siempre les han escatimado la derecha en su infructuoso asedio la fortaleza andaluza durante tantos años construido un relato degradante tanto para los ciudadanos presentado siempre como una masa de parásitos como a sus gobernantes que al parecer nunca hicieron otra cosa que crear paro sus errores han sido enumerados hasta la saciedad pero se han ocultado por sistema datos positivos muy relevantes no sólo sus indiscutibles logros sociales sino su potencia exportadora es la segunda detrás de Cataluña o su control de la deuda pública o sus avances en IMAS Dema así posición muy destacada por ejemplo en investigación biomédica enzimas de Málaga o en genética o reproducción Virgen de Rocío en Sevilla y muchas otras cosas que debería ser consignadas para no caer en la telaraña de adanismo que como es sabido acostumbra a atribuirse la autoría incluso de lo que ya existe la recuperación de lo que nunca se había perdido no vayan a terminar diciéndonos que gracias a su llegada San Telmo por fin habrá este año procesiones de Semana Santa toros en la Maestranza