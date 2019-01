Moreno Bonilla: “Las mujeres andaluzas van a contar con la protección absoluta de la Junta”

Voz 1727 00:00 Juan Manuel Moreno Bonilla buenos días muy bueno

Voz 1 00:02 podría Pepa encantada estar contigo enhorabuena anticipo

Voz 1727 00:05 nada porque va a salir hoy investido presidente sin ninguna duda

Voz 1 00:07 sí bueno nos queda todavía alguna mejora el debate previo pero todo parece indicar en función de los acuerdos que hemos adoptado que hay una mayoría suficiente para que haya un primer presidente no socialista de Andalucía

Voz 1727 00:19 entonces para lo tanto candidato eso es lo correcto

Voz 1 00:22 correcto correctísimo anoche el candidato bueno pues el candidato lo que hizo fue a hablar con mi familia a mis hijos a mi mujer será algo suave empezar repasar la el debate de de hoy que vamos a tener un debate probablemente intenso en algún momento que quiero intentar preparar lo mejor posible

Voz 1727 00:39 el presidente tiene en la cabeza algo que es lo primero que quiere hacer

Voz 1 00:45 bueno son muchas cosa a la que quiero hacer porque al final el mucha gente lo ve desde fuera pero a mí era a mis espaldas recae mucha responsabilidad y mucha ilusión de muchas personas que creen que con este cambio podemos mejorar las cosas y ese va a ser mi objetivo que lo que quiero primero saber exactamente la situación los los temas de urgencia y sobre todo ponerme a trabajar en un paquete de reforma especialmente en el ámbito fiscal en el ámbito económico porque mi obsesión en este Gobierno va a ser el crear empleo y poner a Andalucía en el que

Voz 1727 01:15 creo que le corregir lo dijo ayer varias veces prioridad el empleo prioridad el empleo los gobiernos no crean empleo más que el público que es es es importante muy importante en Andalucía pero arriesga candidato arriesga una cifra dice me voy a empeñar en crear empleo y empleo va a estimular

Voz 1 01:32 bueno es complicado hacer una una cifra después de todo lo que estamos viendo en el nuestro contexto europeo fíjese usted la noticia del Brexit que para España y para Andalucía es es muy terrible y que esperemos que todo al final Salgado una manera razonable fue también el cierta desaceleración económica ha estado viviendo pero creo que Andalucía tiene un enorme margen de crecimiento yo lo que afirma que a los andaluces lo hacemos cuenta que esto no es un mal bíblico que hemos asumido hilo como sociedad hemos interiorizado de que el desempleo son sinónimo de ser andaluz yo quiero romper con ese sin Nîmes oí demostrar que tenemos talento tenemos capacidad tenemos recursos y que si hacemos las cosas razonablemente bien podemos atraer riqueza y por tanto general de empleo yo pero mi objetivo es ponerme con la media nacional no que es lo que que va a intentar por todos medio Arabi muy ocho punto diferencia

Voz 1727 02:19 cuánto empleo se ha calculado que alguien del equipo

Voz 1 02:21 sí son muchos empleos Santos unos cuantos cientos de miles cuanto cientos de Villiers es el objetivo no sé si en cuatro año voy a a poder conseguirlo pero luego yo me voy a poner a trabajar y desde el minuto uno hará como digo también los contextos influye muchísimo ya digo que el Brexit por ejemplo una de las comunidades autónomas me han afecta precisamente en Andalucía en el ámbito sector servicio en el de la agricultura la

Voz 1727 02:45 muchas mujeres vigilantes de la acción de su Gobierno porque usted se convierte en presidente con los votos de un partido que es negacionista de las políticas de igualdad de las batallas contra la violencia de género de las de las de la protección a las mujeres lo tienen garantizado las mujeres que eso no se va a mover en Honda Lucía políticas de igualdad derecho al aborto y protección de las maltratadas

Voz 1 03:08 las mujeres andaluza tienen que saber además con absoluta tranquilidad que van a contar con la protección con la protección absoluta del Gobierno de la Junta de Andalucía nosotros no hemos firmado ningún documento en el que digamos que vamos a derogar la estructura ni la legislación vigente en ningún momento no hemos firmado Ny con una formación política Nico la otra allí escuchaba yo en la manifestación que va a haber paso otra diga dónde está ese documento yo no lo he dicho yo no lo firmado en mayo lo he defendido no a la violencia de género es una lacra que con la que tenemos que combatir con en toda la energía con toda la fuerza el mundo yo lo que he pedido es que intentemos sacar de la contienda política algo tan sensible como es la lucha

Voz 1727 03:53 escuche candidatos no difícil sacar de de la batalla política porque todo lo que remedia la desigualdad y todo lo que ayuda a combatir la violencia de género política

Voz 1 04:02 evidentemente usted tiene un socio

Voz 1727 04:04 precisamente quiere hacer política el sentido quiero

Voz 1 04:07 es un socio no es parte del Gobierno informó tanto eso Cio puedo opinar de la manera que considere más oportuna y hoy el legítimo miran una sociedad abierta plural y diversa salvo la legitimación de la violencia todas las opiniones pues tenemos que entender una y otro no gustan pero cada partido cada formación política las incluso cada ser humano tiene una visión de la sociedad debemos ser tolerante y respetuoso con ella ahora a partir de ahí hay mayoría ir hay sensibilidades que son la mayoritaria de mi Gobierno tiene muy claro que la lucha contra la violencia de género va a ser un puntal

Voz 1727 04:43 antes de que llegara el cuento lo que estábamos diciendo usted que es un hombre moderado que no sabía sorprendido que ayer no mencionó a Javier Arenas y a la larga travesía del desierto que han hecho sus antecesores hasta llegar a este sitio que está usted con el peor resultado histórico del PP había hablado como el señor Arenas

Voz 1 05:00 sí hablé ayer poco porque lo vi por los pasillos pero ayer en un discurso distinto no quise mezclar pues las trayectorias de dirigentes importantísimo a los que yo le tengo mucho respeto y de la que tengo mucho agradecimiento porque si yo recoge testigo porque ante otra generación anterior a la mía puedes trabajó y de trabajo además muy dura no eso toca para la toma de posesión la tome posesión es otro tipo de discurso Javier donde sí puedo agradecer puedo contar ese relato histórico de del centro derecha en Andalucía no hay tocaba lo que tocaba un discurso que creo que era un discurso equilibrado realiza ponderado el discurso con el que yo me siento cómodo oí el discurso que creo que quería entender que quería escuchar la sociedad andaluz híper quién hizo más niños

Voz 1727 05:45 Vox que Ciudadanos Joy

Voz 1 05:47 eh hice guiños a todo el mundo incluso y guiños a todo el mundo incluso a la socialdemocracia sea u guiños a todos dice guiños a la sociedad andaluza la sociedad andaluza una sociedad diversa es plural muy plural más plural de lo que algunos creen por tanto yo lo que hice fue intentar reflejar esa pluralidad esa diversidad M discurso dentro de la visión del proyecto político que tengo con mi proyecto político diferenciado al del Partido Socialista iba tiene que notar lo que vamos a intentar que se note también en positivo

Voz 1727 06:18 decía Iñaki Gabilondo a las ocho y media que cuando uno llega por primera vez a un sitio en los populares llegan al gobierno de Andalucía por primera vez entre seis años de democracia de la democracia el setenta y ocho pues hay cierta tentación de adanismo no de creer que está descubriendo todo por primera vez decía todo sea el verano próximo nos hayamos enterado de que hay toros en la Maestranza y Feria de Abril de Sevilla gracias al Partido Popular

Voz 1 06:43 no vamos a ver es verdad que aquí a veces mano seamos todo mucho el momento histórico para mí es un momento histórico porque yo no he conocido otro gobierno en Andalucía no oí mi generación no era conocido no por tanto para mí es muy importante a mi me me me vibraba al cuerpo ayer cuando subía a la tribuna impedirá cuando veo las hemos tiene que que está despertando mucha gente incluido votantes del Partido Socialista es mucho votante el Partido Socialista dice Juanma y es bueno que el partido socialista vaya a la oposición que se regenera que entre en otro equipo y por tanto bueno es verdad que sepuede ABC X como si como si pareciera que todo que estamos descubriendo la pólvora oiga yo ayer reconocí al Partido Socialista que había hecho cosas buena en Andalucía y lo hice en el discurso allí y lo ha hecho a lo largo de toda mi vida creo que el Partido Socialista en su primera etapa autonómica hizo cosas importantes para nuestra tierra después llegó el conformismo después llegó el inmovilismo después llegó la aceptación de una realidad que no han querido cambiando en pretendido cambiar Icon eso llegó también la corrupción y a partir de ahí es cuando hemos tenido la última etapa de unos doce trece año que desgraciadamente ha deteriorado la situación digamos social económica de Andalucía

Voz 1727 07:55 eh colegas tengo dos minutos nada más a alcalde al futuro presidente

Voz 1 08:00 el elabora regula eh ya que hizo una guerra

Voz 1727 08:02 es sido regular pregunta lo bueno había señor Moreno pero usted que sea la la oposición del Partido Socialista al futuro Gobierno andando

Voz 1 08:12 no digo como desea sino como de hoy eso que deseo que sea constructiva pero lo que está viviendo una competición entre Podemos y el Partido Socialista requiere más radical ayer ya pude comprobarlo en la actitud que mantuvo el Partido Socialista Easy convencido que saca Herrera digamos de fondo entre Podemos Adelante Andalucía desde aquí y el Partido Socialista por quién es más radical por quién dice la burrada más grande porque desgraciadamente creo que vamos a vamos a ir por ese camino

Voz 2 08:44 bueno se han puesto el listón alto en cuanto a empleo en cuanto a Sanidad en cuanto a educación todo eso a la vez de una bajada más IVA Impuesto once en campaña teme que no le cuadren los números Andalucía es una comunidad cuya administración de muy sobrado de recursos hay que ver la letra pequeña de preocupa

Voz 1 09:04 hombre que preocupa evidentemente las cuentas públicas el Le digo que te que que hay mucho desconocimiento que a día de hoy hay mucha información que todavía no ha pasado esa heredamos la herencia recibida en mucho vamos a tener evidentemente no no sé valorarlo pero creo que si va a haber en herencia una parte de su herencia negativa después no sólo lo que vamos a hacer es intentar introducir elementos de eficiencia y eficacia en la gestión yo estoy convencido que si conseguimos ser eficiente en la gestión y conseguimos atraer inversión pues que que Andalucía atraiga el uno coma ocho por ciento la inversión extranjera cuando representamos el veinte por ciento el territorio el dieciocho por ciento de la población si hacemos cambio esta llamada que yo hago aquí Andalucía es territorio abierto a la inversión a partir de ahora con facilidad de que creo que van a facilita bastante las cosas íbamos intenta yo me pongo la el techo alto porque como gobernante debo de poner listones alto porque sino sería muy comedia Cani

Voz 1727 09:58 exacto futuro presidente es una primera entrevista en los acostumbre ejercido alza otra vez a la porque en ellos toda la suerte del mundo en la nueva tarea gracias por estar aquí en en el set de la sede en el Parlamento andaluz reales