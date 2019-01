Si Dios existe, de qué trabaja

Voz 1389

00:03

pasa el tiempo ha sido devastador para para todo el mundo ayer en el barrio del palo en Málaga donde son ellos una amiga de la familia de Giulio me señalaba el lugar en el que perdieron a su otro hijo mayor Oliver sabía caído esta había pegado un fuerte golpe en la cabeza y me decía cuantas posibilidades hay de que pierde un niño de tres años bueno muy muy muy poquitas pues cuantas posibilidades hay de que le ocurra un accidente un accidente como el que la ocurrido ahora Julen cuando tiene dos años no estaba escuchando te antes en la entrevista al padre que le hicieron en SUR el pozo estaba tapado con unas piedras y la que pisó él cedió por ese agujero prácticamente sólo cabe él Julen au sino un bebé en un terreno del que dicen los geólogos que es dificilísimo en una zona inaccesible para maquinaria pesada una zona muy concreta en la que está resultando complicadísimo trabajar bueno pues el hecho de que haya tan pocas posibilidades tan mínimas posibilidades de que alguna familia le puede pasar una tragedia así sin embargo le pase es precisamente lo que me hace pensar que sí ha ocurrido la mala suerte espero que también puede ocurrir ahora en la buena