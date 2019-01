"Un aplauso para todos los hombres que salieron a concentrarse ayer con nosotras"

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 2 00:00 oyentes Danny De la Fuente hemos preguntado por Moreno Bonilla ni quién crees que despierta más interés Aimar pues el Brexit buenos días madre mía

Voz 3 00:17 qué difícil es hacer el amor en un sin Camí qué difícil es entender a veces esos comportamientos como el como el independentismo en Cataluña

Voz 4 00:26 o como en la América de Letrán o

Voz 3 00:29 sonaron Brasil no sé con lo chulo que es el europeísmo con la diversidad española su riqueza cultural no no sé si hay lo que hay es una semilla nacionalista que lo tuerce todo o lo que es la verdad

Voz 5 00:42 gracias Gregorio de Cartagena dos madrileños el titular de Raúl Theresa May o el fracaso de la obstinación nadie duda de que tendrán sus razones para propugnar el Brexit pero obviamente puede suponer pues la ruina económica de este país desde Aranjuez Manuel

Voz 0326 01:00 yo lo he visto no les va a quedar otra yo creo que será lo mejor para Gran Bretaña que se queden en la Unión Europea para Europa que se quede Gran Bretaña en Europa también así que con lo cual yo creo que puede ser sería lo más importante y lo mejor votar de nuevo

Voz 2 01:13 Andrew de Gibraltar cree que entonces

Voz 6 01:16 estoy dimitiendo lo cual lo veo lógico después de la paliza que le le pegaron el ir vamos estoy seguro que de haber un segundo referéndum la gente ya saben lo que facturan votando ir votarán que es quieren mantenerse la Comunidad Europea

Voz 7 01:34 los Basanta

Voz 2 01:35 Lucía a valorar el discurso de Moreno Bonilla con Consuelo Sevilla

Voz 8 01:38 para Moreno Bonilla quería saber cómo va a financiar todo el tema sanitario de todas las ayudas que va a dar a todas las minorías que a las que se refirió ayer de discapacidad y demás eh bajando los impuestos son no sé dónde viene lo

Voz 9 01:53 nueve cinco dos dos dieciséis sesenta como el líder V12 cuando he dicho lo ha leído como si lo sintiera in pero que bueno que con y que Ali que bien Dick Cheney que Dios dicho lo dicho Pepa un pedazo de cosas damos la bienvenida a María de Murcia

Voz 10 02:14 esto sin fin el gobernante es que vamos a tener quiero que me digan voy a tener que volver a la Iglesia con mantilla medias espesas porque al paso que van y obligarnos a tener hijos a mansalva para mantener los a ellos tengo esta duda pero como soy mujer no tengo mucha inteligencia quiero que me lo aclaren ellos

Voz 11 02:35 en medio de la más en diez minutos Pepa Bueno desde el Parlamento andaluz son las siete menos diez la A6 hacia tenga nazis

Voz 2 02:44 debate de investidura de Moreno Bonilla empezamos en Sevilla con Ángeles

Voz 12 02:47 yo le doy uno claro tanto el hombre como ayer había en las concentraciones lo de ayer no era una concentración de féminas loca era para que Moreno se entere que no nos importa que la tocado ahora gobernar gobernará pero que no haga caso a voz que vamos para atrás

Voz 13 03:05 ni un paso atrás exclama Pilar de Madrid las mujeres del PP entonces tan con San sé dónde están las de dos creo que en ningún sitio pero hasta el PP y las de ciudadanos dónde están esas mujeres desde

Voz 14 03:18 el altar Carmen que dijo ayer Bonilla que sus hombres tengan los mismos derechos que las mujeres me parece muy bien siempre y cuando no nos quiten ningún derecho a las mujeres que tanto nos ha costado conseguir porque que yo sepa lo que va de año no ha muerto ningún hombre cosa que de mujeres han muerto en estos muchas gracias a todas