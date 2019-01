José Luis Paulín: "No todos mis colegas estuvieron a la altura"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:07 la salud no lo es todo pero sin ella todo lo demás es nada esto no lo digo yo que lo dice Schopenhauer lo decías habrá de las veo es una de las frases que cita en su libro José Luis Pauline guías pico de familia cirujano pero quién la vida hace poco ha convertido también en paciente muchos médicos caen enfermos pero casi ninguno lo cuenta verdad raro que un médico cuente su enfermedad lo comparta con los demás haciendo un ejercicio de sinceridad así pero sobre todo de empatía y eso es lo que hace básicamente José Luis el médico enfermo latido al otro lado del fondo es como se llama su libro doctor Pauline José Luis muy buenos días

Voz 1396 00:50 buenos días es verdad que los médicos

Voz 1995 00:52 ustedes parece que no se pone nunca enfermos

Voz 1396 00:55 pues esa es una especie de sensación social y personal muchas veces introducida que efectivamente da la sensación de que como tenemos el conocimiento ese de de esos secretos de la de de la salud pues no nos vamos a poner en enfermos y de hecho lo vimos muchas veces en las consultas cuando bueno pues cuando no estás al cien por cien de tus capacidades ser pacientemente te dice yo pensaba que los médicos no se ponían enfermos todo el mundo sabe que es mentira pero todo el mundo pensamos un poquito eso incluso los médicos

Voz 1995 01:21 sí en usted que que refleja en su libro que además es un ejercicio extraordinario de empatía esto le traslada al año dos mil dieciséis Un día en el en el verano de dos mil dieciséis que puede usted a la salud entonces pues cárcel experimental lo que hacemos todos los demás una pregunta que además compartimos hoy con nuestros oyentes nueve cero dos catorce sesenta sesenta usted pasó por el la incertidumbre por el miedo por la vulnerabilidad por el desamparo por el dolor que experimenta cualquiera con total sinceridad sus colegas estuvieron a la altura

Voz 1396 01:52 he tenido por desgracia varios colegas que tenido que tener enfrente durante mi periplo oí no todos estuvieron a la altura de muchas circunstancias a veces condicionan el estar a la altura que esperamos pues el tema de los recortes la sobrecarga de trabajo las los medios que disponerse en cada momento las listas de espera así de mal es las listas de espera y demás pero todo eso lo asumes incluso como paciente incluso hubo paciente médico pero echas de menos esa ese acercamiento es empatía esa esa mirada no y desgraciadamente no todos estuvieron a la altura de las circunstancias

Voz 1995 02:22 claro Nkunda usted en el en el libro lo primero que hicieron fue un tacto rectal usted dice en el libro que que esta prueba deberían hacérsela a todos los estudiantes de Medicina para que sepa lo que se siente

Voz 1396 02:35 sí entre otras entre otros

Voz 1995 02:37 aquí sí pero yo entiendo las lo que supone hablaba pero claro

Voz 1396 02:41 sí si los estudiantes de Medicina no se someten a las pruebas que están aprendiendo realiza si es cien estoy quizás es una es un pensamiento que puede haber muchas veces en la sociedad y entre los propios médicos no a veces cuando estás cuando lo pasas así cuando no te lo hacen de la manera que tiene que ser la manera correcta cualquier tipo de prueba diagnóstica pues estás pensando pues ojalá que tienes delante pero yo creo que más que los esto pero es que el hecho de que los estudiantes pasen por las pruebas que hacemos y que haremos a los a los enfermos que incluso puede con la falta ética en muchos momentos el hacerlo a personas sanas principio creo que lo que falta sobre todo es completar muchísimo más la formación la formación que nos dan en la facultad en el posgrado en esos aspectos no tan técnicos pero sí humanos y exactamente igual de importantes que la técnica

Voz 1995 03:30 Isère médico eh pero vamos a contar tuvo esto un cáncer de colon

Voz 1396 03:35 bueno cáncer de próstata percances perdón

Voz 1995 03:38 de ser médico es mejor o peor porque realmente usted además conoce mejor lo que está ocurriendo en su casa da más casi tradición familiar en ese tipo de de cáncer usted pasa más miedo los médicos pasan más miedo de los pacientes que no tenemos conocimientos

Voz 1396 03:56 los médicos lo pasamos muchísimo peor que los pacientes el a veces habla también del ámbito sanitario donde se incluyen pues Auxiliares enfermería y demás pero yo creo que los médicos todavía lo pasamos peor porque hemos dado de nuestra medicina y ahora vamos a probar de nuestra propia medicina por un lado pero por otro lado por él nacimiento el miedo que tenemos los médicos que es lo que se nos agarra dentro en mayor o menor medida pero yo creo que es diferente al del paciente que no es médico porque tenemos nuestro miedo un miedo miedo a lo conocido yo pienso que hay básicamente dos tipos de miedo en mio de lo conocido y el miedo a lo desconocido a lo desconocido esa hasta bueno podría ser considerado incluso positivo porque asumido defensivo no conozco lo que hay detrás pues por si acaso no voy a ir o ir despacio pero en cualquier caso el miedo a lo desconocido se soluciona se cura con con con estudio con conocimiento y con información pero no conocido el miedo a lo excesivamente conocido cuando llevas además una trayectoria profesional larga ya en ese ambiente es lo que te da mucho más miedo y te da mucha más inseguridad que arrestó a los pacientes que tú sabes perfectamente todo lo que hay en el sistema sabes perfectamente todos los mecanismos de León baje de comunicación que tenemos entiendes perfectamente todo el lenguaje incluso escrito científico hasta dónde llega ya está donde no llega lo que te están entiende que vamos defiende la el letrado toros perfectamente pero es que además sabes perfectamente dónde están o donde pueden estar las goteras desista Gemma que no dependen tanto de la capacidad científica o de la capacidad humana no las goteras humanas también entonces todo ese conglomerado hace que ese miedo sea mucho más interiorizado

Voz 1995 05:27 usted por ejemplo volvemos a ese cáncer de próstata que tiene un diagnóstico precoz muy cuestionado y usted además que había hecho pruebas que no arrojaban un resultado claro pero como médico hizo caso de sus sensaciones como paciente de esa sensación de que algo no está bien por más que las pruebas diagnósticas no lo confirmen

Voz 1396 05:45 en este caso hice caso de mi miedo como médico porque efectivamente las pruebas lo confirmaban es más lo que confirmaban las pruebas es lo que nosotros llamamos en medicina un falso negativo Un falso negativo es cuando te dicen que todo está bien pero resulta que al final pues no estaba bien existen falsos negativos existen falsos positivos es decir cuando te dicen que tienes un problema de salud importante por las pruebas que te han hecho pero al final no el el Se confirma que no es así en mi caso fue un falso negativo pero a mi mi mi olfato mi experiencia me decidí mi miedo también pues se me decía tú sigue mirando esto porque esto no está bien

Voz 1995 06:21 en unos segundos insisto les vamos a escuchar a ustedes nueve cero dos catorce sesenta sesenta queremos abrir esa conversación porque básicamente te este libro trata de de la empatía usted denuncia que la facultad de Medicina penas de emoción tan básica en la práctica médica la imbatible usted estudia los años ochenta todo hay que decirlo que que ahora se da más importancia a la empatía decir la empatía que no es un nombre griego difícil y que no está dentro de ninguna investigación forma parte de las preocupaciones de quién está ahora mismo dando clase en la Facultad

Voz 1396 06:56 yo estoy con estudiantes también trajo con estudiantes en en mi trabajo diario tanto con estudiantes medicina como con residentes conocen mi libro mis pensamientos y desde luego por lo que yo me informó de ellos porque he intentado actualizar estos conceptos actualidad seguimos prácticamente igual que en los años ochenta dando la importancia que la tiene totalmente imprescindible a la parte técnica a la parte científica pero olvidar no olvidarnos de esa de de lo que puede ser empatía no de la apatía pero sí además el problema no es que no tengas más o menos simpatía porque el paciente puede estar un poquito más cómodo menos cómodo no es que la empatía realmente impregna impregna prácticamente todos los días el trabajo que hace el médico con pacientes porque no solamente con los pacientes sino con tus propios compañeros de trabajo y en la facultad no nos enseñaron a a trabajar esa empatía en relación a trabajar en equipo a la hora de tener que dar malas noticias ahora a la hora de tener que lidiar con un paciente que no es cumplidor que es una de las cosas que a mí me asombró en la facultad cuando una Frances solamente Nos dijeron de que había pacientes que no cumplían el tratamiento no nos enseñaron tampoco el acercarnos a nuestros pacientes a nuestros seres queridos cuando son pacientes y que se rompe el corazón cuando estamos con ellos pero también nos miran como como médicos no nos enseñaron a a abordarlo muchísimo menos nos enseñaron a gestionar la enfermedad propia porque todos tarde o temprano íbamos a caer a pesar de ser médicos íbamos a caer enfermos tantos casos que están directamente relacionados con nuestro quehacer diario que encima nos dan problemas porque el cumplimiento terapéutico en pacientes absolutamente fundamental para que termine con éxito una intervención quirúrgica un diagnóstico o tratamiento perfecto no hay nadie nadie yo no hablo de eso para acercarse a eso es imprescindible la empatía no en tanto no tanto en cuanto como ponerte en el lugar del otro directamente porque si no no podríamos trabajar pero siguen ese acercamiento y si pensar que eso tiene importancia la sociedad que tenemos ahora que la tenemos que tratar en muchísima gente muy diferente

Voz 1995 08:53 vivimos Nos gusten más o menos en muchos casos son modelos muy de forma me voy a un a un lado distinto de su libro sí pero enseguida o Lemos liberales de algunos ejemplos que nos llega desde el cine y la televisión que parece que ya es como el gran máquina de enseñanza o la forma en la que nos miramos no por ejemplo famoso doctor House a alguien que se caracterizaba por ser un genio sin empatía ninguna

Voz 2 09:19 eres joder qué idiota eres tengo una deformidad yo veo

Voz 3 09:25 por eso eres pero hemos tenido suerte en otra rama del Reino

Voz 2 09:29 mal tus padres te habrían devorador nato

Voz 1995 09:31 que que esperemos que esto no calaron entre entre en estos actores y doctoras la serie tuvo tal éxito que la siguiente serie sobre médicos tienen protagonista con un problema médico de relación con los demás el doctor está protagonizada por un médico con autismo hablaste de hacerle ninguna razón

Voz 4 09:49 un tío muy raro que le puso tierra eterno insistía en que el niño necesita eco Car de dijo nada más que era muy raro

Voz 1995 09:58 sí vamos un poco más atrás en los años noventa la película el doctor protagonizada por William Hurt contenía una escena clásica de la empatía médica cuando el catedrático ponía esto deberían hacerlo todos ponía a todos los estudiantes de Medicina en bata de SG están con el culo al aire ser tendrás para que todos supieran qué es lo que se siente

Voz 2 10:16 doctores habéis dedicado mucho tiempo a aprender los nombres latinos de las enfermedades de vuestros parientes ahora vais a aprender algo mucho más en los pacientes tienen nombres Sara ya se siente asustar lo que más desean es ponerse bien Icon esa esperanza Nos confían sus vidas y hablamos

Voz 1995 10:47 empatía José Luis pero sabiendo que las condiciones en las que trabaja usted sus colegas son son las mejores que ha vivido años de recortes que tienen diez minutos para atender a todos los pacientes que están la que hoy mismo hay movilizaciones donde ustedes lo que viene de atender mejor a los pacientes y lo hacen de maravilla desde aquí ni media crítica simplemente queremos abordar pues un tema que es fundamental en ambos bandos el de ingenieros médicos y de y de los pacientes eso de la bata con el culo al aire no cree que es una

Voz 1396 11:15 buena idea pues mira yo antes de antes de pasar por mi periplo hospitalario y pensaba que era la bata de la indignidad pero sinceramente es uno de los tabúes que se me han caído porque no sabes lo tremendamente cómodo por el tremendo calor que hace habitualmente en los hospitales y cuando tienes las la las curas que te tiene que levantar continuamente para hacer las curas para mirarte para dividir a la sonda para ir al baño en un momento dado

Voz 2 11:41 no tienes ni ni nivel Kroos ni lazos ni botón

Voz 1396 11:44 pues ni nada a mi me parece tremendamente cómoda yo pensé bueno pues mira es que estoy un hospital y estoy malito pues pues quiero estar cómodo y que era mejor pero no tan por eso doctor que hay aún única porque luego no componía ya lo más esencial luego tenía

Voz 1995 11:58 no es aquí arrancó una nueva edición de maestros de la de la costura tenemos a escote bueno tenemos a dos de los mejores modistos desde país le vamos a preguntar a las no

Voz 5 12:08 aquí vienen trabajaron a bajar un poco la esto es toda una cura de humildad también eh no quita un poco de dignidad eso es bueno estamos hablando con

Voz 1995 12:20 con José Luis es doctor el médico enfermo a través una enfermedad hemos puesto el foco aquí porque el relato del día nos lleva a Bruselas donde por cierto a Estrasburgo perdón el presidente Sánchez acaba de hablar en el pleno que acaba de comenzar a hablar intervino en el pleno del Parlamento Europeo Éste es el sonido en directo

Voz 2 12:37 la garantía de que ya no habría vuelta atrás de que al fin estábamos en paz con nuestra historia

Voz 1995 12:43 veremos que obtenga la moción de censura que esta tarde manejar parece será por otra parte estamos muy pendientes del Parlamento andaluz Serrano líder de Vox está hablando en estos momentos

Voz 2 12:54 sí

Voz 1995 12:55 estoy aquí precisamente porque fue un procedimiento justo sólo por expresar como el padre ya muy bien empieza este hombre hablando ya de lo suyo es la primera intervención del líder de Vox en el Parlamento andaluz yo lo que le persiguen seguidas llegado lejos esto está bien es el rato Elia ahí estamos muy pendientes pero hoy vamos a dedicarnos en las de de nosotros de ustedes y de nosotros nueve cero dos catorce sesenta sesenta en vez de Ciudadanos empezamos a ser todos pacientes

Voz 6 13:37 ah eh

Voz 2 13:58 en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1 14:04 hoy por hoy con

Voz 7 14:07 es vida

Voz 1995 14:08 seguimos hablando con el doctor Paolini muy pendientes el relato de la actualidad nacional el doctor Pauline es el autor de El médico enfermo en el que reflexiona sobre la enfermedad la curación y la empatía seguimos hablando con usted

Voz 8 14:24 es una pregunta contra usted

Voz 1995 14:25 recomendaría a un colega médico antes por su conocimiento

Voz 8 14:30 por su trato que es más importante finalmente

Voz 1396 14:33 esta pregunta me la hicieron al final de una de las presentaciones que hecho de libro lo hizo una paciente afecta de de fibromialgia con el componente de incomprensión que tienen que luego podemos dedicar una frase ello me hizo una pregunta yo le dije los dos yo creo que cuando elegimos un profesional tenemos que elegir las dos facetas la factura la faceta técnica la faceta profesional y la faceta humana porque la una sin la otra no puede funcionar y la otra en la una tampoco y al final lo que importa es que el el el problema del paciente Se se solucione si no hemos pone que si un perfecto profesional no conecta bien con la parte humana de ese paciente tiene muchos boletos para que el fracaso de de de del caso al final sea sea una realidad

Voz 2 15:18 pero no solamente lo lo degolló a la relación

Voz 1396 15:21 el médico paciente es algo que ya viene desde hace muchísimo tiempo pero que siempre es desgraciadamente también se ha puesto en un segundo plano salvo por primeras figuras de de de la medicina no he ahí tenemos el ejemplo de Josep Baselga Un médico catalán toda una referencia a nivel mundial en el cáncer por ser director Memorial Sloan Kettering Cancer de Nueva York donde decía que no quiero a médicos que comuniquen mal la parte humana es clave si tú eres bueno pero incapaz de comunicarte con los pacientes que poder tienes pero no solamente es eso hay un estudio reciente de el de Estados Unidos también a nivel de cáncer durante muchísimos años durante catorce años han estudiado pacientes de cáncer se ha visto que durante los seis primeros meses durante el primer año globalmente hay un dos coma y medio por ciento posible aumento de posibilidad de que se suicide una persona que ha recibido el diagnóstico de cáncer es decir alguien a quien le das un diagnóstico que es probable que pueda morir decide morir de antes ahí ha habido ahí ha habido un problema de comunicación problema de empatía seguro pero es que ya yendo a más hace poco tiempo también leído la noticia de que la Convención de la profesión médica a nivel de la organización médica colegial en el Estado a propuesta de la UNESCO para que la relación médico paciente sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad es fundamental tenemos que exigir la profesional que tenemos delante las dos cualidades

Voz 1995 16:44 si fuera algo cinco pacientes a Magee hay patadas cuando pacientes también no entender los esa situación de Dolores una emoción profunda la incertidumbre pero pero en fin les hemos pedido ustedes que nos llamen al nueve cero dos catorce sesenta sesenta y nos ha llamado Begoña Begoña desde Madrid Begoña buenos días

Voz 9 17:04 hola buenos días

Voz 1995 17:06 sea usted de todo de todo esto ustedes por ejemplo una buena paciente

Voz 9 17:11 bueno yo a mí misma no me quiero definir porque seguramente no será bueno

Voz 1995 17:15 ya

Voz 9 17:17 la excelente con el comité profesional de referencia yo tengo estabilizó más hasta ciento ecológica nación se estableció ya en la primera relación que tuve con él en una urgencia en el hospital La Paz cuando me diagnosticaron esa primera relación de establecer ya la confianza y fue mi punto de referencia cuando después de una mala experiencia cuando me confirman el diagnóstico el Servicio de Medicina Interna de una forma brusca poco adecuada muy respetuosa persona me traslada veo a este señor había atendido en urgencias saldó porque canales para mí fue cómo no voy a estar tan mal porque después de muchos años porque la relación así lo espectacular pero no sólo conmigo porque yo podía ser un caso aislado sino que mis compañeros enfermedad y en este caso

Voz 1995 18:17 había quedado otra me voy a quedar con con ese titular Begoña hay médicos buenos buenos médicos es una frase

Voz 9 18:24 así las cosas la frase no es mía es el doctor él pero pero es verdad que si reflexionamos y conseguimos tenerlos es espectacular

Voz 1995 18:37 eso es lo que pretende lo que dice José Luis lo que hizo Doña es es es así buenos médicos y médicos buenos a solo

Voz 1396 18:44 también te cierto ya lo decía William os leer e os leer es un referente para para los médicos por las aportaciones que hizo la medicina o médico canadiense de finales del siglo XIX y principios del siglo XX toda una referencia que está claro es el ciclo pedías que hemos estudiado los médicos pues bien William no es decía el buen médico tratan la enfermedad el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad y es que es así y no puede no puede disolverse una parte una parte de la otra

Voz 2 19:09 va oyendo lea la gente valga la redundancia a Begoña me estaba recordando de mi de de mi de mi urólogo neurólogo

Voz 1396 19:16 de referencia al que quedó al final después de un periplo de profesionales el que me quedo no doctor Garmendia doctor Gregorio Garmendia de servicio de recogida de la residencial del Complejo Hospitalario de Donosti eh absolutamente excepcional porque la acogida que tuvo conmigo sin saber sin conocerme antes previamente sin saber que yo era médico tampoco fue absolutamente un ejemplo de de de como de como se deben de hacer las cosas de cómo se deben hacer acogerá a determinados pacientes a los pacientes en general pero en terminada situaciones en partidos dar y la manera de la forma en la que me dio el diagnóstico insisto sin conocerme de nada sin saber absolutamente nada a mí para mí han sido absolutamente magistrales estoy absolutamente agradecida

Voz 1995 19:58 es interesante Begoña escuchar al al médico hablar como paciente

Voz 9 20:02 sí ahora el estaba reflexionando y me ha venido a la mente hace escasas dos semanas hablando de Urología de acompañar a mi marido aún servicio la cara contraria la buena comunicación es todo lo contrario una joven perfectamente entrenada manejar el ordenador

Voz 1995 20:24 no

Voz 9 20:26 fue capaz de tener marido tumbado enfrente de la puerta sin correr una cortina con los pantalones y los calzoncillos bajados hasta debajo de las rodillas incluso ridiculizando le hacía las preguntas que hacía esta es la otra cara que también existe y que bueno que deberíamos evitar que médicos así de gases ser médicos

Voz 1995 20:49 Begoñia muchísimas gracias por hablar hoy con nosotros un verdadero placer y tenemos a Martina Lluís un montón de gente que no está llamando se nos acaba el tiempo pero es un tema realmente interesante no le deseamos a nadie en a la malo doctor pero sí sería bueno José Luis que muchos de sus profesionales a los que no les ponemos una coma insisto decir que esto no va de criticar a nadie ya bastante tiene tienen no les estamos mal pero estaría bien que la empatía fuese un elemento natural empatía ecuménica

Voz 1396 21:21 bien es fundamental la palabras fíjate que bueno el relato del diagnóstico lo de cómo fue como el doctor Garmendia lo relató en el libro es un relato delicioso pero hubo otro momento también muy importante que el momento que él me hicieron la biopsia en la que bueno las mujeres lo conocerán porque te tienen en la mesa ecológica pues ahí pues con la merienda abajo digo yo hice una enviar pues absolutamente incómodo desagradable y hostil no y sin embargo pues el entorno de los profesionales que me lo hicieron y sobre todo de una auxiliar que periódicamente venía simplemente me tocaba el hombro y me preguntaba a ver qué tal estaba para mí me me lo hizo todo aquello muchísimo muchísimos más más llevadero entonces hay hay muchas técnicas hay muchas cosas muy simples para poder hacer y facilitar todo esto una mirada un apartar en un momento dado el teclado del ordenador un un toro qué físico sí sí sin embargo fuentes tendría que decir en descargo de mis compañeros y compañeras que es que nadie nos ha dicho que eso era impresa

Voz 1995 22:22 pues es un primer paso interesante Médico Enfermo latido al otro lado del Fomento José Luis Pauline

Voz 1396 22:29 José Luis muchísimas gracias sí si me permitís una frase es simplemente lo que decía antes de la incomprensión y la gente de la fibromialgia yo creo que todo proceso importante de de salud de ausencia de salud siempre de una manera otra sufrimos la incomprensión no yo lo he sufrido también y por eso al final me he decidido a que los todos los beneficios de autor lo que me pueda corresponder a mí

Voz 1995 22:48 el cien por cien de los beneficios de este libro va la Asociación Guipuzcoana de Fibromialgia Síndrome de Fatiga Crónica sensibilidad química múltiple electro hipersensibilidad insisto José Luis Bolín muchísimas gracias a hacer seguimos pendientes se en en Estrasburgo sigue hablando Sánchez a cuentas el Brexit

Voz 2 23:08 sobre todo en el Parlamento británicos tiene que mostrar al mundo que es un solo si me permiten la expresión no por debilidad por convicción mientras estamos también escuchar

Voz 1995 23:18 la réplica en el Parlamento andaluz de vamos presumiblemente bastante Moreno la réplica a Serrano de Vox que es lo que están escuchando de fondo cualquier novedad cualquier noticia cualquier asunto relevante como siempre lo tendré la Cadena Ser mientras

Voz 7 23:37 en la Cadena Ser