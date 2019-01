Leontxo García: "El mundo camina hacia la idiotez colectiva"

Voz 1 00:00 uy uy

Voz 2 00:03 con Toni Garrido

Voz 1995 00:06 personaje es es un gran tipo Leoncio García con quien hablaremos durante los próximos minutos es además un gran conversador de lo que quieran pero es que es dueño de una vida fascinante es uno de los mayores y más influyentes embajadores del ajedrez mundial en todo el mundo le conozco llega allí dice que hay Kahlo ese es el mejor de todos los días así es uno de los eh es maestro internacional es uno de los no hay tantos en España mes de Internacional de este deporte

Voz 3 00:36 un día decidió que ya no seguía jugando

Voz 1995 00:39 porque encontró algo más estimulante todavía contarnos cómo jugaban otros y desde entonces ha vivido en primera línea del tablero cientos de batallas que divulgado tanto la prensa como en la radio como la televisión

Voz 4 00:51 cómo ven las blancas siendo la iniciativa Kárpov estamos

Voz 5 00:55 poco mejor porque de esta columna está

Voz 4 00:57 la debilidad ello conferenciante más de veinte países

Voz 1995 01:00 divulgando el ajedrez

Voz 0015 01:01 como doble elección una lección de vida porque en los últimos veinticinco años el mundo ha cambiado más que en cualquier otro periodo de la historia de la humanidad iba a seguir cambiando a toda velocidad durante los próximos veinticinco años

Voz 1995 01:14 Alonso García muy buenos días hola buenos días que tenemos ahora aquí delante nuestro denso están todas las televisiones unos están en Sevilla porque acaba de hablar Vox otros la respuesta de Juan Manuel Moreno que va a tomar posesión el próximo viernes estamos oyendo a Pedro Sánchez en Estrasburgo nos gustaría pensar que esto es una partida de ajedrez fantástica pero la verdad es que no hay nadie al volante sea la la realidad no es tan estratégica como ese peaje que tú planteas

Voz 5 01:45 bueno yo echo mucho en falta una política en general en el mundo y en la española en particular echo en falta un razonamiento ajedrecista echó en falta la estrategia la pedagogía el pensar antes de hablar

Voz 1995 01:58 aquí lo único que hacen es que se enrocan se enrocan saber si lo ponerse cuando el Rey cambia con el con el con la torre y los caballos se quedan ahí atrás aquí lo que hacen es enrocarse

Voz 5 02:11 en tocan excesivamente es decir creo que falta mucha que acogía en problemas como Cataluña el Gobierno y el PSOE en particular creo que tendría que haber sido muchos más pedagógico no enrocarse sino al contrario correr ciertos riesgos a cambio de explicar a los ciudadanos el problema entero y lo mismo vale también para los independentistas presupuestos

Voz 1995 02:32 León choque viajas por todo el planeta con el ajedrez allá donde hay una partida interesante de ancho te habrán preguntado el último año oye qué pasa te pregunta seguro tú eres capaz de explicar esto en términos ajedrecistas utiliza opina pues las blancas está la Reina quienes tú eres capaz de explicar lo que nos pasa utilizando las André

Voz 5 02:51 qué pasa en España en España nuestra política

Voz 3 02:54 con con lo que tengo el dabas con la independencia con

Voz 1995 02:57 con Vox se tú crees que eso se puede aplicar al tablero

Voz 5 02:59 yo en general creo que el mundo en buena parte del mundo camina hacia la idiotez colectiva eso tiene mucho que ver con una falta de educación de calidad es decir casos como sonar en Brasil trampa en Estados Unidos van en Hungría habrá Vox en España Salvini en Italia no se pueden entender desde el sentido común por tanto falta una educación de calidad y ahí el ajedrez tiene bastante que aportar esto no lo digo yo lo dicen por ejemplo en Harvard los grandes gurús de la educación innovadora que están convencidos de que el ajedrez debe formar parte de la educación de los niños en el siglo XXI

Voz 4 03:36 los políticos y los políticos lo que hacen Juan Goldstone obsesión por qué no exagero le voy a decir

Voz 5 03:47 para ser justos que según tengo entendido Pedro a Pedro Sánchez le gusta bastante el ajedrez vamos a darle tiempo a que lo demuestre porque en algunos casos me temo que los cálculos electorales pesan mucho más que la estrategia planificador sí eso

Voz 1995 04:02 fuera cierto justificaría los movimientos que hace vamos uno hace unos meses les llevó a la presidencia del Gobierno desalojando María ojalá ojalá fuera cierto ojalá fuese una operación lo que te decía pasaje tristemente luego la realidad nos iba Alonso una vida mucho más

Voz 5 04:21 castrista por ejemplo en la planificación indicaría que hace un par de semanas el el el Gobierno tendría que haber ofrecido un pacto es decir que permitir un gobierno del PP en la Junta de Andalucía a cambio de una abstención de Ciudadanos y del PP o de uno de los dos para los presupuestos si esto fuera Alemania seguro que se esos habría hecho pero es España con sus virtudes y sus defectos claro

Voz 1995 04:47 eh que ejerce de Mallorca ya es por ejemplo que para los mallorquines no sé si es el mejor bueno él el ajedrez como un como el fútbol el baloncesto tiene una banda sonora

Voz 6 04:58 el fútbol estamos hartas escucharlo obispo Iyad

Voz 1995 05:09 baloncesto

Voz 7 05:14 que sí

Voz 1995 05:14 es que la banda sonora de la está

Voz 4 05:22 digo que difíciles tensas como lo ascenso eso cómo se entrena

Voz 5 05:29 en a esta velocidad que en los casos extremos en la modalidad de partidas rápidas se puede llegar a un ritmo de dos movimientos por segundo en ese momento lo único que vale en realidad es el golpe de vista la intuición por eso el actual campeón del mundo Carlsen es todavía más campeón cuanto más rápido se juega en las modalidades rápidas relámpago que es todavía más rápido Carlsen es aún mejor que en las partidas lentas porque porque él es un genio con mayúsculas y por tanto no necesita calcular con precisión para saber cuál es la mejor jugada bueno sí tiene tiempo claro que calcula pero pero cuando no hay tiempo él es mejor que los demás porque su primer golpe de vista suele ser el mejor

Voz 1995 06:09 es interesantísimo y eso se puede entrenar

Voz 5 06:12 sí pero pero tiene mucho que ver con la genialidad en realidad para ser campeón del mundo de lo que sea no sólo en ajedrez

Voz 4 06:18 tienes que ser genio trabajar muchísimo al descubrirlo seguras de genio y figura

Voz 1995 06:25 te escuchábamos hace algunas semanas precisamente hablando de ese de ese campeonato de de como Carlsen a días y días esa tensión lo que vive esa gente yo creo que no somos conscientes lo hablamos pero una vez más lo de ponerse los zapatos de otros muy complicado no somos conscientes de cómo las horas y días y días de un señor delante de otro mirándose oliendo se porque nunca hablamos el olor pero pero

Voz 5 06:51 pensando obsesivamente el uno en el otro partido de partidos

Voz 1995 06:54 eso como como si lleva esa tensión

Voz 5 06:57 pues en el caso de Carlsen se llevan mal yo creo que esa es su gran pronto débil hace dos años bueno tres ya casi todos y medio en el anterior campeonato del mundo en Nueva York dos mil dieciséis al día siguiente de renovar el título también en el desempate rápido contrataría King John Le pregunto a Carlsen el control de sus emociones es su gran punto débil me dice si voy a trabajar en él hace unos meses en Londres en la rueda de prensa inaugural le recuerda esa respuesta ya digo ha trabajado en eso me hice esa pregunta me molesta mucho cambiar de conversación

Voz 1995 07:32 José no para luego su padre me con

Voz 5 07:34 afirmó que no ha querido trabajar con el psicólogo para mí es un un error tremendo prácticamente todos los deportistas de élite de cualquier deporte trabajan con un psicólogo cómo no va a ser apropiado hacerlo en el deporte mental por excelencia que semejantes

Voz 4 07:48 hablamos se noruego no puede ser que que son factores me fascina cómo es como persona que lo conoce split

Voz 5 07:55 caso de ser noruego que tienen los noruegos despreciar

Voz 4 07:57 es lo que te pasa lo bueno que eso es una buena pregunta yo creo que hay algo en lo nórdico sinceramente que hay mucha atracción a esta a la baja

Voz 5 08:08 a g3 es de lo que menos que antes

Voz 4 08:10 no me sorprende por ejemplo que viene precisamente de Noruega hay algunos culturas donde lo que triunfan en las es más que otros

Voz 1995 08:19 bueno de eso justificaría Si bueno los rusos siguen teniendo una gran una gran presencia ahora tenemos lo americano más ese ese resurgir vivimos alguna vez hay películas documentales hay el Ibex volveremos a aquellos tiempos de de de fije de esquí de todo aquello volveremos a vivir algo parecido aquí

Voz 5 08:40 yo para vivir algo parecido a los tres duelos con grandes condicionantes extradeportivos que fueron Fischer Spassky Kárpov con nueve y Karpov Kasparov necesitaríamos una dedos que en este momento los dos mejores del mundo fueran un árabe Yunis hizo un judío o bien un hombre y una mujer en esos casos el ajedrez volvería a ser primera página sin embargo lo que no sabe la gente es que el ajedrez es mucho más popular que durante esa época por dos motivos perdón porque es el único deporte que se puede practicar por Internet porque está introduciéndose masivamente en los en cada vez más países

Voz 1995 09:16 es que León te lleva con llevando la matraca con el ajedrez tanto tiempo el once de febrero de dos mil quince todos los políticos se pusieron de acuerdo por unanimidad en el Congreso de los Diputados para apoyar el ajedrez como herramienta educativa

Voz 4 09:30 son múltiples los estudios que demuestran los beneficios y las bondades que introduce la práctica del ajedrez

Voz 1995 09:36 año el ajedrez es una herramienta educativa de los centros escolares de nueve comunidades autónomas gracias a pues tanto trabajo hacer tu además gente de mucha más gente siente seguro pero vamos a que ADIC como ejemplo por qué tenemos a veces tantos problemas en ponernos de acuerdo cuando lo evidente es es está ahí al alcance de la mano

Voz 5 09:58 pues volveríamos al principio de la conversación porque pensamos demasiado en el corto plazo en el beneficio inmediato y no en la estrategia a medio largo plazo eso en la política a veces es especialmente doloroso a mí como ciudadano me irrita muchísimo el ajedrez consiguió el once de febrero de dos mil quince El milagro de que todos los partidos políticos españoles se pusieran de acuerdo en algo simplemente porque los argumentos a favor Sony rebatibles tienen base científica tienen una experiencia de más de un siglo pero hay otros muchos temas en los que también hay argumentos muy sólidos donde los políticos por puro juego político no se ponen de acuerdo y eso como ciudadano pues lo tengo que condenar evidentemente creo que somos muchos quienes lo condenamos

Voz 1995 10:40 ahí tristemente lentos pasa la mitad del año fuera no sólo aquí ojalá tuviéramos solamente aquí este lema fuera tienen el mismo problema de ocho García es es un enamorado de la Jerez es hombre que sigue soñando con el ajedrez que tiene memorizarlas eso a mí me fascinan espetó recuerdes una jugada que hiciste el veintidós de octubre del año ochenta y cuatro cuando está que tú tengas esa memoria porque todavía me fascina Se cuantas partidas tienes memorizarlas

Voz 5 11:11 no pero te explico sobre el muy breve se a mí me presentan una posición en un tablero con treinta y dos piezas me dices esto es una defensa ni yo automáticamente esas treinta y dos piezas en mi cerebro solo sólo ocupan una unidad de memoria porque yo sé que en la defensa ni hay una estructura determinada un patrón pero para alguien que no sepa jugar esa es el treinta y dos piezas que ocupan treinta y dos unidades de memoria esa es la diferencia

Voz 1995 11:37 Teresa placer amigo fíjate mucho

Voz 8 11:41 una vez