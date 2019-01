La obra que nos perdemos los españoles: 'A Line In The Sand'

Voz 1

00:00

no hace mucho me llegó a través de Internet la noticia de la traducción al turco del libro a de San del británico de SVA con quien tuve la oportunidad de mantener un breve intercambio tras publicar en un blog una reseña sobre su obra se preguntaba bar y me preguntaba porque un título que es estaba traduciendo a todas las lenguas relevantes de Europa no encontraba sin embargo quién lo tradujera a la segunda lengua del mundo en hablantes nativos esto es el español la única respuesta que podía darle era que ningún editor español pensaba que en la actual situación del mercado editorial pudiera recuperar los costes de traducirlo una respuesta desoladora para ambos para él por la pérdida de lectores para mí por la certeza de que al lector en español él estaba privando de una obra sobresaliente qué explica de forma brillante y amena la génesis del mayor problema geopolítico del presente de los últimos cien años la partición de Oriente Medio entre Gran Bretaña y Francia tras la primera Guerra Mundial el polvo del que vienen los lodos de Palestina Líbano Irak Siria o Elda es veo ahora que los lectores turcos tienen la posibilidad que aquí no existe y pienso en todos los libros mucho menos meritorios necesarios que el mercado si posibilita que se traduzcan y que lleguen a nuestras librerías algo malo pasa cuando esos libros que deberíamos poder leer se convierten en cambio en los libros que hemos perdido