Cita al traductor

Voz 2

00:47

cuando el nombre de traductor son ITS pierde el derecho de lectoras saber quién es el autor de la traducción Se pierde la conciencia de que los libros no se traducen solos sino que hay alguien detrás haciendo esta labor hice pierde una posibilidad de romper con esta situación de ignorancia de de no estación en algunos casos de lo que supone traducir en el imaginario colectivo la traducción sea válido entendiendo como una actividad menor una traducción la puede hacer cualquiera que sepan poco de idiomas etcétera cuántas veces no hemos oído esto que ocurre que esta invisibilidad y menosprecio entrecomillas afectan directamente a la remuneración del traductor sí el trabajo que realizas no se valora evidentemente tu remuneración será menor cuando nosotros reivindicamos nuestra visibilidad estamos indicando éxito que se valore un trabajo profesional que requiere una formación cualificada muchas horas de estudio y dedicación a las letras a la literatura entonces el hecho de que los medios de comunicación no citen al productor que en realidad es algo que cuesta tampoco nos produce una pena tremenda y sobretodo de irritación porque están ahondando en esta visión de nuestro trabajo en este país las tarifas suelen ser bajas las condiciones contractuales hay que batallar las constantemente porque no todas las editoriales se ajustan a la ley de Propiedad Intelectual está claro además que más allá del reconocimiento intelectual queremos el legislativo que nos permita la defensa colectiva de las tarifas