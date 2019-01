La infancia de Edgard Allan Poe

jugada en mil ochocientos nueve nació descargan enero el mes de las dos caras Janus el que recibe y despide asociado a las puertas a las entradas a mundo secretos Edgar Allan Poe perdió a sus padres Pou actores y muy pobres con un hito nunca se hizo del todo con el amor de sus padres Alan que cuidaron de él pero no llegaron a adoptarlo nunca formalmente sin embargo sus historias sus cuentos inmortales raras veces incluyen la queja respecto a ser huérfano algunos de sus protagonistas lo aceptan como algo natural liberador incluso que no les impide sentir el amor ni ser amados son otras cuestiones las que se interponen el destino la mala suerte y una y otra vez la muerte Edgar creció con una figura paterna a la que de ninguna manera satisfacía y con una madre sustituta amorosa hay entristecida que se desvía por él siempre que calcar a sus propias emociones Azkar por el influjo de la época por su propia herencia genética o porque el amor exige siempre que nos parezca vamos a quienes amamos Centre Jo a ello con una exaltación peligrosa

Voz 1274

01:24

también falleció joven suprima Virginia con la que se casó las que vivían acababan por abandonarle como la dulce el mira Royston o le pedían que abandonara sus adicciones lo que era otra manera de muerte nada es la vida de Pou por tétrico que parezca se aleja demasiado el historial de pérdidas que podría sufrir otro joven de sociedad de su tiempo doscientos diez años Boston frío y enero hambre y alcoholismo ni siquiera su extrema sensibilidad su temperamento nervioso que le desesperaba pero que al mismo tiempo mimada como parte de su talento se encontraban fuera de lugar en las universidades en las que acudió en la Universidad de Virginia se bebía mucho se jugaba fuerte ese perdían fortunas intuyo formaba parte de lo que se consideraba un aprendizaje adecuado para un caballero pero Pou que jugaba a serlo no era del todo un caballero su protector les negaba el dinero lo que le humillaba le llevaba a apostar para conseguir así ingresos el resultado era que perdía cada vez más que el alcohol que era un veneno para toda su familia lo colocaba en un estado de exaltación que lo destruye no lo que de verdad esta Pou del gran número de jovencitos con heridas en la memoria que dejaron la universidad para meterse en West Point o que intentaron ganarse la vida con sus poemas decadentes era que se empeñó realmente en ganarse la vida como escritor fuera para demostrarle a su padrastro que podía o porque su vocación se imponía cualquier dificultad lo único en lo que perseveró fue en escribir bien intentar vender sus escritos que su talento era incuestionable lo sabemos nosotros ahora para muchos de sus contemporáneos Pou era un hombrecillo oscuro el siniestro casado con un adolescente perpetuamente endeudado pretencioso y que alardeaba de lo que sabía de lo que no sabía por el cuervo el poema más conocido de su época él que casi todos nosotros podemos dos siglos más tarde coreano en su estribillo recibió únicamente nueve dólares siempre fue pobre murió en la miseria Paul con un pie en cada lado de la puerta creó un mundo fascinante y alucinado poblado por las heroínas agonizantes y héroes casi fantasmales por sagas que acaban en el fondo del lago momias que resucitan ido todo ello de una profundidad de una verdad que aún hoy conmueven bajo esa estética de encaje telaraña revolucionó el horror literario la psicología del personaje que sufre lo indecible sabía de lo que hablaba que el niño abandonado quién sabe