Lorenzo Caprile: "María Escoté es una mariposa de hierro"

Voz 1995 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido eso mañana peronista noche esta misma noche el taller de maestros de la costura abre de nuevo sus puertas para recibir a la segunda promoción de aprendices diseñadores ahí estarán esperando como siempre Lorenzo Caprile y María escotes

Voz 1 00:19 habéis desperdiciado diecisiete metros de tul optar a llorar se van musicales

Voz 3 00:25 aquí hay un buen amigo fruncido ató

Voz 1995 00:34 qué tal tu que musicales Basabe Lorenzo Lorenzo Caprile buenos días Gerardo musical

Voz 1307 00:39 hombre es que no puedo decir de qué va la broma porque sino hago un spoiler no le

Voz 1995 00:44 hicimos No hay que llorar en los musicales

Voz 1307 00:47 pues claro que sí perdona en el que he hecho yo El Vestuario que es el exitazo de taquilla la misma Madrid llora un montón que es el médico hombre puesto que el fuego que perder nadie

Voz 1995 00:57 esto tampoco os hemos escuchado dando cera a los concursantes este año si aparte María no te queda nada entonces una mujer sonriente divertida

Voz 1307 01:07 porque no la conoces bien es verdad

Voz 1995 01:09 es verdad que yo creo que te pega nada gritar a la gente

Voz 4 01:13 eh tú crees que no es bueno pero la verdad es que yo mi taller y mi trabajo soy bastante exigentes ven no es nada nuevo es verdad que yo creo que no sé soy sonriente a lo mejor no soy tan sería como puede parecer Caprile al principio iba a serio pero luego al final es verdad que yo soy muy dura y muy exigente en el trabajo sea que que al final creo que las apariencias engañan porque resulta que Caprile luego es como un poco el más blandito María es una mariposa de hierro

Voz 1995 01:37 mariposa ayer me gusta esa frase si lo nervios esta mañana me llaman a las seis de la mañana Toni que me pongo yo que sé es que bien estos dos siempre es tan guapos pero pero es que no ven

Voz 1307 01:51 eso nunca están mucho más guapos

Voz 1995 01:53 sí de espaldas en ese caso que yo gano mucho de no gano bastante en estos tiempos María realizó el vestir es es fundamental la forma en que los festivos decía Mishima aquello de tu cuerpo es tu templo pero la forma en la que no nos vestimos también es una forma de lanzar mensajes doce tú decides hoy no vestir te mal dadas estás lanzando un mensaje eso en el fondo hace que un programa como el que esta noche tienes en segunda temporada adquiera todavía más dimensión y es que la moda está encima de todo nos guste o nos guste participemos en unos perdí todo percibimos está encima de todo

Voz 4 02:31 sí sí totalmente lo que nosotros de todas formas queremos refleja Ari alzar ya no es tanto el estilo ni la moda sino lo que es la profesión de la costura en nosotros creo que los tres somos personas muy ves a la hora de vestir en el tema de los gustos y los estilos respetamos a cada una de las personas y le apetece o no pero sí que queremos mostrar esa profesión y ese trabajo que hace años que se estaba perdiendo y queremos volver a recuperar tan bonita como es la la Sastre

Voz 1995 02:55 sí porque hay incluirá Palomo Spain que lo mencionado persigue estando con vosotros en el en el programa María tú por ejemplo esto a es vestir a a Miley Cyrus a Kate y Pernía Rosalía son iconos de hablamos de los nuevos iconos de la moda esa se trasladó luego a nuestra día a día de alguna manera

Voz 4 03:14 sí bueno yo creo que son referentes no es sobre todo pues los cantantes las actrices es verdad que para la sociedad son son mujeres o hombres aspiracional es ir referentes por lo tanto pues yo creo que nos hace muchísima ilusión cuando uno de esos artistas te escoge una de tus prendas para para cualquier evento para cualquier alfombra roja

Voz 1995 03:30 sí pero por ejemplo yo veo el videoclip de Rosalía esos toreras esto se puede aprender a hacer porque comprar ya sé yo que no me alcanzar ese ese puede aprender a hacer de verdad

Voz 1307 03:43 claro que sí si lo que se puede aprender todo se puede aprender en esta vida

Voz 2 03:50 jamón tiene un otro pequeño hemos puesto delante

Voz 1307 03:54 premamá manejar un ordenador para mí eso es japonés

Voz 1995 03:59 si prefieres bueno una máquina de coser antes que un orden

Voz 1307 04:02 nos pero vamos a parar las de antes la de ahora

Voz 1995 04:09 yo es una representan mucho en el mundo de la de la moda en este país hay una responsable también para

Voz 2 04:16 tampoco es para tanto

Voz 1307 04:21 que en fin pues también representan mucho en la radio de este país señor ponemos así

Voz 1995 04:26 bueno yo creo que sí hicieron que a veces hay una responsabilidad transmitir bien un un patrimonio que tú tienes que tiene que ver con la sastrería con con el oficio que tiene que ver realmente con con el con algo que es mucho más no casi orfebrería te diría algo más mucho más artístico de lo que pudiera parecer de moda industrial no te a veces Lorenzo que tiene responsabilidad la de transmitir todo eso que tú sabes

Voz 1307 04:52 qué quieres que te conteste porque sí

Voz 1995 04:55 es que lo hicieran de manera vale si la saco pues ya está pero que trabajan además porque eso que es un oficio maravilloso no se pierda hay que esas técnicas antiguas no se vean relegadas por máquinas fantásticas que lo hacen en un minuto lo que antes costaba un ahora yo sé que tú defiendes muchas a traición

Voz 1307 05:15 pero la defiendo también porque soy muy perezoso de tener tu propio taller con tu propio equipo un ritmo mucho más lento ir mucho más a tu aire pues es también por una cuestión de que yo soy muy perezoso vivir pues eso los tiempos vertiginosos que vive María por ejemplo con el prêt à porter con la venta online donde ya ha sido pionera pues en ese sentido pues pues pues hoy a más de otra generación me cuesta más así email canso mucho más sano no tengo esa capacidad mental entonces te agradezco que que esa responsabilidad se ve desde fuera pero también hay mucho de de Pere a decir bueno yo me quedo ahí en en mi parcela pequeñito hay controló lo que soy capaz de de controlar

Voz 1995 06:09 diría es que en España yo voy a responder yo creo que si en España vestimos bien

Voz 1307 06:16 yo es que comparado con quién no estarían eso que ahora ya lo con esta bendita globalización en el fondo estamos hablando de cuatro cinco marcas globales que una si no me equivoco es sueca y la otra es española ha a hablar ya de si España viste bien Francia viste bien no Italia viste mejor SAP se ha quedado un poquito obsoleto creo que ahora mismo todos vestimos igual de mal o igual le vieron igual uniformados au igual igual igual igual

Voz 4 06:51 verdad que lo que hemos tenido eso debemos estar orgullosos que se ha perdido los últimos años pero vamos recuperar es tenemos muy buena industria muy buenos profesionales de la costura eso sí que es verdad que España ha sido famosa en eso sí

Voz 1307 07:02 si bien eso sí gracias a Dios seguimos destacando eso ahora hablar de que es cabeza esta pregunta no en que la la madrileña viste mejor que la sevillana o la de Bilbao pues yo creo que eso es ha queda un poquito ya ha pasado yo creo que hablamos más de tribus que hablamos más de de culturas pues una cultura más occidental lo el mundo musulmán au el mundo del Extremo Oriente pero esta sociedad digamos del bienestar globalizada nada pues si estamos en manos de esas Lincoln arcas suele tú tienes aquí los tienes aquí toda todos

Voz 5 07:40 sales aquí precisamente por eso están volverá lograr de nuevo la costura ahí el sastre no porque yo creo que es una manera de estos talleres no cabe duda si tú vas a alguien que te coge tu medida bien te pones una ropa a tu estilo colaborando con el te va a quedar muchísimo más que cualquier cosa va a comprar una hacienda en Gran Vía bueno ya siempre digo que no cuanto mejor le vayan a estar grandes marcas global

Voz 1307 08:10 es mejor nos va ir a nosotros no somos mucho más pequeños porque siempre habrá un momento de tu vida o determinados clientes que buscan aprendan un poco más exclusiva podrás

Voz 4 08:24 podrás diferenciar un poco más

Voz 1995 08:26 las dos cosas profesional perdonaría hizo que cortarme el micrófono que voy a toser no tengan allá mucha carretera

Voz 1307 08:36 con la competencia en más mili que está claro es que tengo a la SEC él siempre hablo de Julia Otero aunque estén a competencial

Voz 1995 08:44 el aviso Nigrán beso muy grande a Julia Otero haces muy bien Lorenzo hablar de la buena gente pero habría que te pido es verdad que cierta homogeneidad pero mucha gente muy distinta es decir si si yo voy ahora por la calle pues encontraba gente muy distinta de la gente valora cada vez más el hecho diferencial yo estoy de acuerdo con con Lorenzo pero no tiempo es compatible con gente que quiere ser muy distinto

Voz 4 09:06 menos mal preso como bien ha dicho Caprile que es algo muy importante en la sociedad a la hora de vestir de crear tendencias son las tribus urbanas no y eso pues la gente joven esas Civiqus urbanas que de repente Koke en el hilo fusionan con el cañí o lo cachorros ahorros no ahí anda llevaré una alfombra roja pues eso sino fuese por eso pues yo creo que a aburrir décimos

Voz 1995 09:27 hay tenías perdón voy a mencionar a Martirio ya hemos hablado con mucha negro los tacones arreglar informal

Voz 4 09:32 totalmente pues eso y además es queda de las tendencias necesitan veinte años para volver y seguramente de Martirio no sé cuánto habrá pasado pero a lo mejor esa es

Voz 1995 09:41 pues se veinticinco a treinta años

Voz 4 09:43 SER pero pero yo creo que eso para nosotros es que todos los que hacemos moda o los que somos modistas diseñadores absorbí hemos mucho de eso yo sobre todo absurdo mucho de la calle de la gente joven de esas tendencias que sacan porque son los que tienen esa libertad no tienen esas reglas ni ese miedo arriesgarse a la hora de vestir sin eso pues yo creo que estaríamos muy aburridos la verdad

Voz 1995 10:03 sí

Voz 6 10:03 en unos momentos vamos a seguir hablando con Lorenzo Caprile y Marías Coté de la nueva temporada de maestros de la costura para cositas que queremos saber eh

Voz 7 10:14 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 8 10:20 Bowie Ipurua hoy con Toni Garrido

Voz 1995 10:24 y treinta minutos una hora menos en Canarias esta noche arranca la segunda temporada de estos doce aspirantes enfrentan en las pruebas de diseño el jurado formado por Lorenzo Caprile María escote os hubiera gustado cuidado yo Paloma Pedrero Damir miseria Palomo has venido ya veinte deja que vengan otros todas las pruebas que han planteado para exprimir su creatividad y transformarla en piezas profesionales

Voz 9 10:50 bienvenidos a maestros de la costura no me lo puedo creer no a la segunda promoción de aprendices de maestros de la postura Pegida que no sólo ha podido aprueba por detrás moción que olvidamos que sale de aquí

Voz 1995 11:07 fondo Lorezo el año pasado vosotros también erais de una forma aprendices estabais ha aprendido a desenvolverse

Voz 3 11:13 he tenido la mejor

Voz 1307 11:16 las maestras que es y sigue siendo Raquel Sánchez Silva que se ha salvado de mucha de muchas ese muy gorda es mucha así hasta aquí puedo leer

Voz 1995 11:29 yo me tuve la experiencia ahora tablas

Voz 10 11:34 bueno esa dice yo era igual pero él lo dice que este año es la explosividad del jurado que estamos fenomenal y que nos comemos el mundo y tal yo igual pero bueno

Voz 4 11:45 creo que nos vamos del mundo pero sí que creo que es verdad que al final ha habido una han habido hay una experiencia y eso se nota yo creo que nosotros los tres al principio estábamos muy asustados no sabíamos a lo que nos íbamos a exponer era algo nuevo para nosotros no teníamos ni idea no crece este año por lo menos hemos encontrado nuestro sitio cada uno ya hemos ha respetado como un poco lo que yo he podido entender y sabe lo que más le molesta Caprile lo que más le gusta Palomo yo creo que hemos encontrar nuestro hueco y que realmente sí que hay una evolución si no sería catastrófica

Voz 1995 12:13 en consumidores de ese tipo de programas gustan los realitys

Voz 1307 12:18 esto no es un reality pues Nadal es un barrio perdona que te con que te corrió es un reality es un tal es un todo tiene nada que ver con real

Voz 1995 12:31 Sitti era muy fan y me me tiene ya

Voz 4 12:34 sí me gustaba muchísimo Master Chef y me gustaba mucho cómo estaba hecho y cuando me enteré que era la misma productora pues fue como algo importante para para decidir hacerlo

Voz 1307 12:43 a mí me gusta mucho

Voz 1995 12:45 el Atleti no sueco no has dicho nada yo también una también me gusta mucho

Voz 1307 12:55 la voy a cambiar de hablando de Real exiliado a Jorge Javier está guapísimo pero teñida de blanco a mi plaza un poco y está guapísimo

Voz 1995 13:09 en fin el cásting vamos a hablar del casting

Voz 2 13:12 sabéis que que me apetece dando temporada maestro de la costura mira Raquel Sánchez Silva vestida por los mejores diseñadores de moda de España pues no aunque también entonces qué es lo que te apetece os a los nuevos aprendices

Voz 1995 13:26 un curso sí quiénes son cómo son porque claro quién se apunta un talent hay gente que piensa es un reality pero es otra Allen de televisión para para poner en solfa sus conocimientos sobre la la costura

Voz 1307 13:38 pues se apuntaron nada más y nada menos que doce mil personas sordas prueba doce mil selección doce mil hemos elegido o no en elegidos

Voz 11 13:47 el Torá uno por cada mil exacto ha estado muy bien y hay nivel

Voz 1307 13:56 sí sí hay nivel si hay nivel

Voz 4 13:59 la verdad es que este año estoy encantada yo creo que realmente yo estamos ya sabían a lo que venían sean preparado y es verdad que a nivel costura hemos encontrado bastante más en también ahí como hemos dicho voy si desastres pero sí que es verdad que desde la prueba número uno sacaban pruebas hay muy buenas él ni nada bueno

Voz 1307 14:18 retos que hemos tenido desde muy pronto cosa prendas muy brevemente muy dignas escribimos lo primero dice amigos

Voz 1995 14:27 lo que yo sinceramente reconozco mi es que es un trabajo que reúne muchas habilidades muy distintas desde el dibujo el patronaje luego las manos que fundamentales son pero luego la creatividad es decir es que es muy difícil pues nada sencillo buenos voy a hacer un chaleco dice espérate que eso es una obra de ingeniería civil es es una cosa tremenda y me parece que una de las cosas buenas vuelvo a lo de antes Lorenzo es reivindicar una profesión fíjese usted que usted valore lo que usted lleva puesto que esto lo ha a alguien que ha pensaba darle un poquito de valor a los demás vamos a valorar uno fije una profesión en ese sentido

Voz 1307 15:08 hablar de diseño de creatividad pero quizás aquí defiendo Humain mi papel sobretodo estamos ahora en un programa de costura vida de costura de cómo montar una prenda de cómo plantearla de cómo fabricar un objeto tridimensional en el fondo es de lo que se trata mucha gente se acerca a esta profesión en esta industria por el dibujo o por el boceto que está muy bien pero nuestro trabajo no es saber dibujar ilustraciones maravillosa para eso pues arte ilustradores de moda que por cierto hay ahora una exposición maravillosa en el Museo ABC de ilustradores de moda y nuestro trabajo es crear prendas tridimensionales objetos tridimensionales que como tú dices tienes que ser muy habilidoso en las técnicas y eso es yo creo que es lo que más valoramos o al menos yo más valorado quizás Alon María son más jóvenes y se fijan más pues en la creatividad en la chispa idea pero yo sobre todo a los gustos como decía antes María oyes gracias ahí estamos en el siglo XXI para gustos los colores a ser de alguno

Voz 1995 16:28 la cambiara el dieciséis en algunos años sí

Voz 1307 16:32 o no nos vamos a meter en dibujos que estamos hablando de costura pero al final una prenda o está bien hecha o está mal hecha luego ya sí pero los está bonita estaba eso es algo objetivo en ese sentido sí creo que que el programa está enseñando toda esa parte oculta que no se ve y también para que el público sepa cuándo va a comprar todo el trabajo que hay detrás

Voz 1995 17:02 dos cosas más una reivindicados a vosotros reivindicar el a la el papel de la televisión pública porque entretener formar luego informar de una forma rigurosa es el objetivo de una televisión pública y cómo se consigue entretener y formar yo creo que hay mucha gente que se sienta a ver el programa no solamente por la emoción sino porque estás viendo cómo se hacen las cosas en una varones y sobre lo cual bien por la televisión pública S

Voz 1307 17:27 por eso no es un reality los alerones en Garrigues que bebe raro que siempre que se proyecta lo que he dicho Joan Crawford si era Joan Collins

Voz 1995 17:38 de que os una petición que antes ha venido un un doctor que se cuenta la historia fascinante de común doctor pasó por la enfermedad y el hecho de pasar de ser paciente cambió su forma de relaciones hemos llegado al punto en el que las batas y hospital es ajena sabes son eso es horroroso aunque era fan a las que las que van con el culo al aire analizan sabemos todo ahí necesitamos un grupo de talentosos virtuosos como vosotros para

Voz 4 18:04 Carles pues yo lo haría encantada porque no hay oficio hoy profesión que respete más que a los médicos y a todos los enfermeros y a todas las señoras que trabajan nos pidieron

Voz 1995 18:14 el reto la de el culo al aire esa bata hay que hacer algo hay que construir algo

Voz 4 18:19 bueno preferían enseñar la espalda que el delantero has dicho antes tienes claro

Voz 1995 18:26 lo mejor para mí pero no todo el mundo tiene en fin atributo extra que mostrar yo lo ante el reto y esta noche yo pongo el programa para la tercera temporada queremos hacer una bata de paciente hospital me encanta bonita que político

Voz 5 18:47 no puede ser muy difícil

Voz 1995 18:52 María es Coté que les gusta el reto por lo que veo esta noche no a dar puntada sin hilo a partir de las diez y media más menos arranca la segunda temporada de maestros de la costura mucha suerte y muchas

Voz 2 19:04 a vosotros os esperamos a todos aquellos

Voz 12 19:08 el hídrico