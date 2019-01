Cuaderno indio

Voz 1

00:00

a mí me despidiera un día si te dijera adiós ya conoces muy legal ya sabes lo que es tuyo sabes que te dejó todo lo que tú me diste todo lo que Portillo está formada atónita de mirarlo todo nuestros ojos prendidos este túnel la memoria del árbol que cobija un desierto la compasión de Toumani dejando ir tierna al animan dejó todo aquello por lo que rinde devoción dejar las noches en las velas las lágrimas y la gratitud la tinta azul que alumbró cada uno de los días que no te tuve que derivó conmigo mi fe niña por el camino a solas el fantasma te dejo lo deportivo en las mañanas rotas de esperanza en las tardes vislumbrar en cada una de las noches de nuestra citan sueños casando dos de la mano en el olvido sabes que te dejo todo lo que fui y lo que no fue ambos nunca lo que será algún día lo que ya estará siendo en otro sueño en otra región del tiempo y su mandada te dejo todo lo que fue tuyo amor mío todo lo que no fue nuestro siglo dejó al mundo para que sea para que se cumpla en él algún día la belleza que aún pudimos haber sido