100 Yardas - Cuatro equipos y un destino (programa 146)

Voz 4 01:14 quita la palabra estamos

Voz 3 01:16 que estaba contando ahí

Voz 4 01:19 Elena le he dicho hoy empiezo con vos hoy vengo reivindicativo sí pero es que además ya por decirme esto esto que acabas de

Voz 3 01:27 sí sí me tira

Voz 4 01:30 que os tengo que recordar que soy el flamante ganador de la única ya actual riff

Voz 3 01:38 el jugador que no hubo osea

Voz 4 01:41 la gane claramente y aún espero el Panettone

Voz 3 01:45 el Panettone te recuerdo que no sé si habrá o no queda además de a bordo

Voz 4 01:52 con lo cual hermano vamos a empezar a cambiar todo eso

Voz 3 01:57 ya pero pero pero ha cambiado tu vida mucho y ya no eres el chaval joven imberbe que acertaba todos los que ya te daré

Voz 0522 02:09 así San Sebastián qué tal muy buenas hay que dejarle sacaron poco después se va Louis Jones ese se lo ha merecido lo ha pegado todo ese estigma que le llevamos poniendo toda esa broma hay que quitársela ya encima bien total no estamos aquí por cierto se que sí que hay tic tac que ya queda poco pero lo que queda es espectacular

Voz 1025 02:30 es totalmente es cuando te queda esa última cerveza en el plató bueno hay que reconocer una cosa por ejemplo que os voy a confesar una de las historias internas nuestras que el otro día leí que a a mi querido Iker salas tío mira mira acuerdo de la madre de los Patriots pero hay que ver lo bien que juega nauseas sea no no hay otra llegan los playoff les cambia el chip se transforman en otra Day empiezan a cuadrar todo jugaron en una primera mitad por no decir más un segundo cuarto brutal de primero de Master de de fútbol americano sea que una cosa de locos pero pero queda mucho porque Iker que me quiere me mandó la invitación para este fin de semana

Voz 3 03:15 Ana para la fiesta de retirada

Voz 1025 03:19 Tom Breivik en Kansas City y ahí estaremos Villa

Voz 3 03:22 el equipo de consolación Del Bosque Consolación de Chao Andreas Doni qué tal estás velo

Voz 5 03:29 Don

Voz 3 03:31 clamando de años ya debe tener a que conste que lo ha sido la recriminación Andrea Jesús pero esto no el honor que no exactamente

Voz 5 03:45 bueno cuando quieras

Voz 3 03:47 a no lo hablamos que te tengo guardado desde hace unos años muy bien oye tenemos trabajando y al chico de la embajada Moix está por ahí luego tendremos aquel Garay a también desde México pero hemos invitado a un buen amigo Iker a Rubén Ibeas para que nos acompañe hoy hola Rubén qué tal está

Voz 6 04:08 tras hola saludo de todos

Voz 5 04:11 a ver estar Kiko

Voz 6 04:13 con estos gigantes no de del fútbol americano aquí en España

Voz 3 04:16 tú siéntate abrocharse el cinturón de seguridad porque vienen

Voz 1025 04:20 curvas ya eh a partir de ahora ya ves que no hay piedad

Voz 3 04:22 son desde el minuto uno ya pillaba hoy sea no no

Voz 1025 04:25 claro claro vale pero bueno

Voz 0522 04:27 Pablo nombre de todos cuando hicimos que encantadísima

Voz 3 04:30 sí hombre tenerte y que disfrutes con nosotros no

Voz 0522 04:32 patito Un maestro Rubén y todas las

Voz 4 04:35 sus crónicas lo que hace a Tele la pelota

Voz 3 04:37 para luego cuando llegó claro ahora darle un poquito etcétera que luego cuando salga de aquí ya acordada veremos cómo está

Voz 6 04:46 entonces de nada yo vengo a pasármelo bien y hablar un ratito de fútbol que lo

Voz 1025 04:50 me gusta cual venga vamos vamos a la pomada vamos al lío lo primero como siempre a recordar resultados venga

Voz 3 05:15 ha visto cómo voy a tener problemas en estas finales conferencia sobre todo si llegan los dos equipos que más me están volando a la Super Bowl y me explico primero victoria de Kansas City frente a los y XXXI a trece paliza partidazo del chaval partidazo del equipo en general tremendo segundo partidazo los Raptors ganaron treinta veintidós Alija también fue un poco más gris el partido en sí pero nada no hubo ningún tipo B donde absoluto tercera Patriots cuarenta y uno veintiocho palizón madre mía empezamos ahí con el medio empate días ahí hay vida hay vida heavy Dani claro de hecho no toman muertos cinco adiós sigue el partido el sprinter apretado el los en ganaron veinte a catorce de los Eagles partido remontando en un partido

Voz 1025 06:05 que hay que que hay que contar con calma porque hubo muchas cositas que debería conspiratoria ya os da

Voz 4 06:10 hasta luego pero cabeza dije

Voz 3 06:13 no ya veo muerto ya despistar On despistar en principio a ya lo lo que saben hacer

Voz 1025 06:24 ahora hablaremos de los cuatro partidos y de los kurdos Cesc en las finales de conferencia nada simplemente vamos si os parece partido a partido vamos analizando todos que hay que quien quiera sumarse a esto que se sume que para eso están las redes sociales por cierto este fin de semana estamos decidiendo no sabemos casi que voy a hacer la votación entre nosotros que regalamos el casco de los Kansas City chip o de los Sein

Voz 4 06:51 novedades dos novedades pero

Voz 0522 06:53 no es que claro bosque cualquiera de los dos puede estar en la Super Bowl así que uno u otro estaba estará bien

Voz 4 06:59 yo te yo personalmente es yo creo que tiene más como dicen en Sudamérica más fanático fan fan de alta no puede ser bueno si se puede

Voz 3 07:09 a mí a mí me haría ilusión cualquiera de los dos se Zanón y tú le ha puesto un casco de Bruno

Voz 1025 07:15 los seis que se venden más

Voz 5 07:18 sí es

Voz 3 07:21 la lateral practico siempre es llegan los reyes te evita ahí a mira

Voz 5 07:26 tanto con los problemas

Voz 0453 07:30 siempre siempre el caso luego la semana que viene en el casco tengo un equipo que no las

Voz 3 07:37 claro bueno vamos a ver qué pasa pues ahí daremos decidiremos cuál da

Voz 1025 07:41 vamos por cierto tengo que deciros que ésta

Voz 4 07:44 semana que regalamos de los Chargers

Voz 7 07:46 eh más de cien mil hombre estáis escuchando lo que estoy diciendo ahora no más de cien mil pase hitos por el tuit de él

Voz 4 07:57 casco así que sólo dar las gracias a todos los pases por ahí a ver si os llevaba dice el casco

Voz 1025 08:02 que anotase el resultado que por cierto

Voz 4 08:05 Crowe como trescientos resultados sí sea una cosa de locos desbordados

Voz 1025 08:10 empezamos por el principio venga que nos vamos al partido entre los coffee Kansas y Chief

Voz 8 08:42 bueno la verdad es que

Voz 1025 08:44 que al menos será mi sensación inicial pensaba que los Coutts iban a plantear un partido mucho más físico contra Kansas pero también es cierto que Kansas no les permitió ni plantear físico químico ni nada osea

Voz 0522 09:03 cómo salieron firme creo creo que tú y todos no pensábamos que que iban a intentar llevar el partido a su terreno claro pero es que si necesitaban que la línea ofensiva dominara el partido de controlar el paso has no lo consiguieron sin necesitaban establecer el juez de carrera ni el de carrera en el pase durante la mayoría el partido no lo consiguieron

Voz 9 09:23 sí necesitaban que que la de

Voz 0522 09:25 prensa de de Kansas no fueron factor pues lo fue y mucho a todo fue justo al revés de como necesitaba los ojo yo creo y estoy convencido de que eso es mérito absoluto del partido que planteó Ike hizo que

Voz 4 09:38 esas esta reivindicación uno punto cero

Voz 3 09:43 verás como

Voz 4 09:45 apuntábamos en el último polcas como apunté personalmente evidentemente muchos expertos más eh yo estaba allí entre medio de ellos pero bueno era un partido en el que se podían plantear dos escenarios el que el que los Kansas pudiera llevar el partido a un terreno de la anotación alta donde se sienten cómodos donde siempre cuando han agotado ya han ido por delante los partidos ya es complicado poderles dar la vuelta este era en su lucha contra el control que se veía o intuimos que podía necesitar podían necesitar los los Colts no el partido evidentemente se decantó claramente hacia el este nadie de de canchas aún así a incluso creo que empezaron los Colts con el primer drive y si no me equivoco

Voz 3 10:31 sí es verdad que ya

Voz 4 10:34 no hay ya no les dieron opción nada vimos además una Great de de la defensa de Kansas creo que veníamos apuntando que podía ser uno de sus puntos débiles y ojo a esta defensa se ha presentado con candidatura aclara en estos playoffs ya ya está ya está Super Ball porque ya han equilibrado lo que podía ser más más débil de este equipo y bueno totalmente jugaron el partido como lo que lo tenían diseñado ellos Android para mí es es maestro este hombre no tiene todo lo que tiene Bill Belli chic pero yo que lo pongo en la misma categoría de verdad y no quiero faltar respeto al no

Voz 0522 11:13 no ya sólo los playoff esos números en playoffs claro

Voz 3 11:16 a su voz pero bueno sí sí pero lo que hablamos

Voz 4 11:21 siempre el detalle no

Voz 3 11:23 sí sí gran detalle detalles correcto

Voz 0522 11:27 de de cabeza te digo veintinueve victorias once derrotas Belli Chicken en play off y creo que son doce victorias trece derrotas irritan pero hay una diferencia muy grande siendo Reed un pedazo de entrenador

Voz 1025 11:38 totalmente creo que cosas

Voz 0453 11:40 porque lo he llegado tantas veces

Voz 1025 11:43 bueno eso también por supuesto

Voz 5 11:46 para ganar los partidos hay que jugarlos

Voz 1025 11:48 totalmente venga Rubén lanza te bienvenido a a la piscina va

Voz 6 11:53 fundado el partido es que yo creo que algún de lo que pasa es que tienen farras que es élite de los tres jugadores que tienes ahí delante no esa inofensiva y Chris Jones creo que son absolutamente élite que pasa que es muchas veces en muchos partidos se colocan por delante en el marcador con mucha fe Vidal como como había dicho entonces esto obliga a pasar más al rival y el otro día yo creo Cols a lo mejor se confunde un poco en intentar ser igual de agresivos que son los los si vas al pase contra los chiís el más probable que se tan bueno que tiene la línea defensiva pues te al año como como yo creo que pasó el otro día porque al final ese ese párrafo termina también siendo importante jugado en situaciones de placaje para perdía de yardas situaciones de carrera que además el partido yo creo que Frank Drake lo tenía de una manera planeado pero al ver cómo empezó con esa facilidad para anotar que tuvo cáncer dieciséis

Voz 5 12:46 lo empezaron a complicar las cosas

Voz 6 12:49 no estuvo al nivel para nosotros otros días pero yo creo que es como como estaba diciendo Luis está Iker Andy Ruiz preparó el partido tuvo dos semanas para preparar un partido cuando Andy Raid viene de una semana de Bay o tiene dos

Voz 5 13:02 bueno para para el partido es que te

Voz 6 13:04 o ganándose al tirón Game Plan fantástico para para cada uno

Voz 1025 13:08 yo creo que lo pudimos claro y luego Rubén que has dado también con una de las claves que nosotros comentamos por cierto fuiste tú bandera si no me equivoco que que no puedes ir a un duelo de pistoleros contra canchas salvo que seas un pedazo de pistolero David

Voz 4 13:20 canción un retrato uno fue fue un apunta hacia un pero

Voz 10 13:25 muy ha sido muy bien las cuentas

Voz 5 13:35 eso sí yo lo dije hombre yo creía que no porque no les convenía porque el plantearte un partido si con toros gol en contra

Voz 1025 13:47 estás Morton oenegés

Voz 0453 13:50 esto lo rands que lo han hecho en su momento sino o los perímetros porque porque los Prieto son absolutamente moldeable a cualquier situación pero pero si no no te compre no te conviene no queda todo esto de todas formas por ser un partido donde ellos no ha notado mucho anotar XXXI eh o sea que no es que

Voz 0522 14:12 Andrea trocito es lo decía a la retransmisión con majors nunca se han quedado por debajo de veinticinco

Voz 0453 14:17 por eso digo que parece que si no llegan a cuarenta No todos ellos sí que han hecho hombre eso no lo he estado siempre Campos cien prácticamente siempre hay nombre es lo que han hecho bien bueno todo lo que han hecho bien en primer lugar no le han dejado prácticamente nunca el Diana Boris tercer terceros que está Downs como motos nunca

Voz 0522 14:41 esto no convirtieron ni un tercer Downing todo el parto

Voz 3 14:43 el segundo ni un voto

Voz 0453 14:46 otro partido efectivamente muy fuerte

Voz 5 14:48 se inicia por eso poco

Voz 1025 14:52 estaba apuntada también Rubén no por por por esos tres tíos

Voz 5 14:56 más claro es claro pero

Voz 0453 14:58 que eso también lo hemos dicho sea Kansas City tiene una defensa antes pero eso por tras casi casi diría que casi por tradición no sea en esta última guerra merecieron Santiago no defensa que es vulnerable y hartas y puntos Pedro bueno que loco cuando lo compensa lo compensa con como no lo que entre lo que han aprovechado al mil por cien Esa fuera de Sax sólo Sachs cuantos balones desviado a

Voz 0522 15:29 ha habido incluso

Voz 0453 15:30 no sé si lo traes sobre otras de otro y si realmente te digo nunca han tenido un tercer tramo incómodo nunca luego algo maquillado pero sea

Voz 11 15:42 de hecho eh

Voz 0453 15:45 el primer punto delicado por equipos especiales delata que se han anulado completamente precisamente como lo que se podría pensar que era el punto débil de Kansas City que luego también sea les ha controlado es más Kansas City Kansas City es el que ha controlado reveló

Voz 5 16:03 si no es mi Williamson

Voz 0453 16:05 descubrimiento de orquesta

Voz 4 16:08 pero el que han hecho Andrea el detalle que dicho Andrea es importante el control de de Time que hicieron ya casi a Bono en el último cuarto

Voz 0522 16:18 de ahí en Williams no le consiguieron parar y luego claro tú ves lo si solo miras los números pues dices qué partido más flojo de majors pero si ves el partido te das cuenta que me vamos no necesita hacer números para para para que su magia tenga influjo en el partido no para para que condicionó el partido

Voz 5 16:35 bueno no sé no sé si tiene no ha vuelto a ser otro

Voz 0453 16:39 parte

Voz 5 16:39 si no no este este chaval yo mínimo tienes las ya no hay un hay un pase él sí sí desde desde la salida

Voz 0522 16:50 bueno sí con el brazo sí sí

Voz 3 16:53 a qué dices bueno bueno que está haciendo

Voz 0522 16:55 ha cambiando Juan III

Voz 0453 16:58 Manolo mal si ya de por sí por un hecho de mecánica hay de todo porque encima lo que lavas no es que dice bueno

Voz 5 17:05 bueno no lo polaco

Voz 0453 17:09 es que nunca se cómo decirlo en castellano pero pero nadie porque con la cámara dedicamos desde la ensoñaciones como él no tiene la mínima visión que tienen en su carta adelante bloqueando hice lo inventa Illes coloca el balón aquel imperfecto perfecto para que para que con para poder converger en ese momento donde sí llega al balón

Voz 4 17:35 poco van poco a los pies que que el si hace un buen trabajo porque es bueno van poco a los pies pero no

Voz 5 17:41 el sexto no no es perfecto es correcto pero aunque llevan

Voz 4 17:47 poco va Jobbik él es bueno lo coge pero bueno sí sí sí yo no sé

Voz 1025 17:53 no sé Luis si quería André

Voz 4 17:55 el Rubén tírate cuando que era hace Rubén que no no te me voy

Voz 1025 17:58 a estar dando paso todo el rato a la que quieren meter mapa no

Voz 5 18:01 da iba a decir de majors que lo

Voz 6 18:03 para mí lo más increíble que tiene estoy con André en que hizo un partidazo es que no hay terceros dance que lo estoy viendo durante la actriz

Voz 0453 18:12 ya no sé qué va a hacer lo va a convertir claro

Voz 6 18:14 eso para mí es lo más increíble que yo no recuerdo quizás ahora un Royes en algunos era una época no muy lejana de aquí pero es eso no es decir bueno no sé cómo lo va a pasar como dice Andrea hace pase de lado pasé sin mirar sale corriendo y te mando un varón cuarenta yardas hacia el otro que eso es complicadísimo y es la situación de más para mí por eso es ese encuentro no es tan increíble y se va que que puede dominar la Liga

Voz 5 18:39 a la vista de Madrid

Voz 4 18:41 a verlo y ahí voy yo venga en ese aspecto totalmente de acuerdo iba a ser una de las a temas que bueno ya lo hablaremos porque el partido pues vedad va a venir pero bueno sabemos que Veri Chip suele plantear partidos sobre sobre la estrella del equipo rival no sale e intenta anular al valor más grande del equipo rival no pero qué haces con este hombre lo mantiene en el Pocket porque ahí se mueve fantástico también le dejas que salga fuera el Pocket que ya lo hemos visto también esto va a ser un un tema muy muy bonito de de de no que hablábamos que estamos hablando es el mejor jugador de esta temporada hoy dices ostras cómo se va a plantear no lo va a plantear sobre majors que él es clave en estas cosas no pero yo yo sinceramente a mí y yo le voy a acuñar a este tío Ice Man es que es hay que le ves la cara que entró al partido igual sale del partido igual osea es es ahí manchego es que es brutal este este tema

Voz 1025 19:41 dime Andrés buenas

Voz 0453 19:44 eso se acumulan tema eso es así o no la cuestión como aquí no es para hacer apología ahora exagerar es dejarse llevar por el entusiasmo pero es que

Voz 1025 19:54 no hombre este chico

Voz 0453 19:56 pero es la sorpresa de un momento muy bueno esa no es la Marc Jackson que ha que ha hecho lo doscientos carrera tal no es que éste le coge todo todo aparte que tiene la capacidad lo que también ha estado diciendo Rubén que por cierto encantado comiéndote saludado igualmente es que

Voz 11 20:20 qué

Voz 0453 20:22 aparte una cuestión mecánica que tiene la capacidad de del de las maneras más o mejor dicho menos ortodoxa mecánicamente todo al revés el consigue ser no solamente el el el golpe de suerte el tío que se atreve sino que te cruza todo todo todo torcidos todo el cuerpo a todo lo que te enseña que no se tiene que hacer ir consigan un pase perfecto y colocarlo en el sitio esa esa es una desde el punto de vista psicológico digamos siempre los

Voz 12 20:57 los

Voz 0453 20:59 buitres están esperando el momento en que en que tropiece bueno ya veremos un partido de playoff la presión este ha empezado partido al primer drive Sadam

Voz 5 21:10 pues parecía que está jugando al en su casa

Voz 0453 21:13 con su primo es así no pasa nada no Chacho

Voz 5 21:18 que estamos aquí estoy yo

Voz 0453 21:21 no existe la presión cuando hemos visto remontar en Fox boro que luego han perdido fueron circo nacional que el partido no lo decimos siempre eso como partido más dentro del último que tiene el balón

Voz 5 21:32 claro lo rands pero en todo

Voz 0453 21:35 no le hemos visto remontar en una situación que cualquier otro dice bueno cuarto joven llega junto a los espetos Juanda el tendido ahí estaba y se han puesto por delante Val al principio de la temporada no me acuerdo será al primer parto ha sido el segundo no segundo bueno contra los contra los

Voz 5 21:57 no me gusta me veinte un punto estar ahí pum pum pum Ical patio el año mil mil

Voz 0453 22:05 en situaciones donde ves que tiene una cabeza como el el el el el más veterano ha aquí por escénicamente no tiene una visión que da miedo porque claro

Voz 5 22:18 sí es esto es que decías Ponseti tú

Voz 0522 22:21 en la previa en en Youtube llamado a marcar una era sin sin

Voz 1025 22:24 no totalmente yo yo no sé si visteis sí

Voz 4 22:27 con esto acabamos de saltamos de partido e que siendo ya empezamos con el y además tiene aquel siempre

Voz 1025 22:31 sí pero pero no sé si me dije la semana las imágenes de él que estaba demostrando como hacía o está haciendo a gente como lanzaba de lado mirando para otro lado

Voz 0522 22:40 sí que es

Voz 1025 22:43 hacerlo en un entrenamiento es difícil

Voz 0522 22:45 es la NBA claro ya ya

Voz 1025 22:48 en partido en directo con la presión con los todo

Voz 0522 22:52 es la NBA con un balón que no es redondo

Voz 1025 22:55 sí señor así señores cambiamos de páginas si os parece vamos a ir primero con la americana si hablamos también de la primera final osea que nos vamos a ir a Charlton Patriot y luego ya vamos con la nacional esto es

Voz 14 23:32 hola hola

Voz 0357 23:46 muchos por fin pajaritos porque es

Voz 3 23:49 como me quedé yo viendo pajaritos

Voz 0357 23:52 a él del primer cuarto de hora

Voz 3 23:55 de los Patriots que que eran pocos años que aguantarle es bueno mira te voy a cinco seis más que el piso más caro todo yo ahora mismo si me pregunta mí de estoy en Kansas Patriot en la Super Bowl te juro claro que me gustaría yo prefiero que espero que me costaría un montón creer que no van a llegar

Voz 0522 24:20 la serie pasa que a Boston llegó el el audio en el que decías que pensabas que Breivik ya está

Voz 3 24:25 ah vaya está bacalao dijo que como Ponseti claro se lo toma sea lo dijo Giselle porque éste lo cometió una noche dicen oye por qué

Voz 1025 24:37 no de verdad que bueno

Voz 3 24:40 no sé por dónde empezar a dar te partido porque insisto en que los Chargers vinieron pero tuvieron un ratito solo por ahí dieron una vuelta

Voz 0522 24:48 hoy voy a empezar yo que además Luis seguro que tiene la pistola cargadísimo me la tiene a tope no

Voz 3 24:54 ya pero yo

Voz 0522 24:56 siempre trato de ser honesto yo estaba convencido de que los Chargers tenían mucho más ya sabéis que que yo no soy sospechoso de ir contra los Patriots porque no voy nunca pero pensaba que eran capaces de de plantear mucha más batalla pero la realidad porque además creo que que sólo los equipos que más talento tiene y que han hecho una gran temporada estos Champions eso vaya por delante pero es que nos encontramos con el partido que hemos visto hacer a los patios en la ronda divisional durante más de una década llegan ellos saben muy bien lo que quieren hacer lo hacen y te machacan y es que además no tienes argumentos para pararles porque lo hacen perfecto es que esta vez el juez de carrera cuando cuando Sony Michele está siendo la estrella empiezan a comerse el play acción acción para que para mandar pases largos no para mandar te cortitos sea a James White sea Adelman que hizo otro de esos partidazos para también los que piensen que que no es élite porque toma toma Edelman en resumen todo lo que tienen que hacer para hacer uno dos tres y cuatro seguidos el primer drive que no acaban tarde aún es un pack que recuperan touchdown pues treinta y cinco puntos y a casa

Voz 4 26:03 gracias por venir a nada reinvindicación punto

Voz 0522 26:09 cuando vas a comer una cosa

Voz 3 26:11 sí sí sí

Voz 0522 26:13 no no porque los pero están en los playoff te montado toda la temporada diciendo que este equipo no valía por ejemplo los sea solos para mí no para mí

Voz 4 26:25 se lo comen más o menos lo he comentado es un gran disimuló equipo nos han dado grandes nos han dado no si nos han dado grandes momentos

Voz 0522 26:33 hecho una parada no una buena te pero

Voz 4 26:36 pero yo hay hay un aspecto Marais yo yo ya sabéis que yo soy el el factor que aquí lo Allariz a todo desde la parte más más más del Depor y no del deporte por decirlo más de de de de jugador no equidad no soy tan técnico como nuestro invitado de hoy como Iker o el pero el mismo de todos vosotros desde aspectos para anímico técnico moral todo lo que me transmiten de juego y todo y Amin los dos veía que este equipo los hacían grandes partidos pero no eran dominantes no eran dominantes en su juego y era un equipo que es capaz de hacer grandes cosas

Voz 1025 27:13 con los te digo

Voz 0522 27:16 qué tal suena quedarme tranquilo yo sólo los intereses que los Charisse han hecho una gran temporada

Voz 5 27:21 ahí sí o no si sí sí vale la palabra entonces

Voz 4 27:26 lo que para mí para para lo que se venía ahora qué es lo que donde Beñat estaba al debate es que les faltaba sea hemos visto que los equipos que han pasado aunque han tenido algunos para todos los que hemos analizado Kansas o sea los mismos los últimos partidos podíamos ponerle algún pero pero han marcado una temporada dominante en la mayoría de sus partidos en la mayoría esto a mí le faltaba los Chargers yo creo que esto es la temporada que viene con unos ajustes si serán ese equipo si serán ese equipo si les vi dominantes contra los Ravens el único para todo aquello te puedo decir con hijo

Voz 0522 28:04 pero no llegar hasta calorazo eh

Voz 4 28:07 pero pero no no no no en el resto esto es lo que yo creo que les faltaba para dar este paso que ahora hace falta y los súper rápido y bien

Voz 0522 28:17 esto sí que sí que te doy toda la razón la la realidad ha dicho que al final han llegado los tres equipos que durante toda la temporada de estos lo hablamos tú yo sí sí sí sí sí los tres equipos que durante toda la te hemos dicho estos tres son diferenciales es aquí el que siempre he llegado los cuatro mejor

Voz 4 28:34 es de los pubs pues no ya lo habéis dicho lo hemos dicho todo esto yo creía en tiene sobre el aspecto que tengo allí con los Chargers pero bueno espectaculares es que

Voz 1025 28:45 dale Rubén que si no esto no te dejan

Voz 6 28:48 no hay que decir que no hay mucho más que que comentar antes decíamos que darle dos semanas a una semana extra Andy Raid

Voz 5 28:55 así lo peligroso imagínate dársela a ver

Voz 6 28:58 en los aplazan los aplazan con esas esas alineaciones que tenía dos Chargers y que les funcionaron tan bien con otro revés con siete defensiva Bach aquí os aplazaron el interior de la línea Andrew Mason en el está que él en el juego de carreras los aplausos aplastaron y como ha dicho y que una vez que que los pechos esta vez en el de carrera todo empieza a jugar play ha hecho aquí a quién donde donde mejor y más a gusto se encuentra sobre todo en esas alineaciones cuando forman con dos running back United ahí la diversidad la versatilidad que les da esa ese ataque es fantástico a mí el partido del otro día dos me parece una obra de arte pasión habrá de arte en ataque me parece una obra de arte también en defensa porque sin tener un paso Ras dominante que respeto salvo salvo tres Flowers tiene a ser muy dominante todos lo que creo todo lo que crea para para presionar al al quarterback rival para confundirse lecturas a mí me parece una una maravilla ahí el otro día es otra obra maestra más allá de que para mí es el mejor entrenador que que ha habido en SL y que yo no sé hasta dónde van a llegar pero es que es prácticamente imposible no no contar con los criterios ni aunque acaben la temporada con

Voz 16 30:09 con con menos victorias a lo mejor que

Voz 6 30:11 que otros años óperas victorias como este año contra unos cheques que que acabaron con doce cuatro cuando los ningún acabó con once cinco mil no se te acaban las palabras para hablar de ellos

Voz 1025 30:21 esa esa es mi cruz que se te acaba todo

Voz 5 30:23 bueno no tiene que tiene que pasar Rubén te te hace ilusión seguir en él

Voz 3 30:32 probamos algún día tú es tu primer y último día Diego otros animales pago que está por ahí que me gusta venga vamos

Voz 18 31:06 Garay

Voz 19 31:08 ahora sí como Dios manda con el padre

Voz 1025 31:11 eliminar que hemos preparado para el como cada

Voz 19 31:13 nada señor Garay que también está usted hijo de mi vida

Voz 16 31:17 todo les va a gran coche Antonio Ponseti lo quiero mucho saludos a todos

Voz 5 31:22 gracias a ella que tuvo mandando vídeos detenido

Voz 1025 31:24 eh nos encantó que lo sepas lo disfrutamos muchísimo

Voz 16 31:27 bueno este fin de semana que tendremos más estaremos viajando el próximo sábado a la final de la Conferencia Nacional Dios primero

Voz 1025 31:35 otro que que en la que dando

Voz 16 31:38 y los no si pesaba cómo se sufre usted sabe a lo que no esperaba un en lo que todos soñamos

Voz 0522 31:45 era el final de la NCAA play off NFL qué maravilla Kenneth y encima les pagan

Voz 0453 31:52 si me pagan exhiba paga

Voz 5 31:55 a ustedes

Voz 16 31:58 sabes mejor que yo que todos nosotros sabemos lo que pasa es que la gente no sabe afuera a la cantidad vicisitudes claro claro que se tiene el estoy cinco de cobertura así las largas horas Il ha levantado temprano y los primeros en llegar y los últimos dividirnos pero con mucho cariño dos finales conferencia nacional y conferencia americana los los coches me parece que demostraron una vez más que pueden ganar de muchas formas

Voz 6 32:24 sí

Voz 16 32:25 que tienen buena defensa que pues hubiese encontrarla Michael Thomas que pueden contar aquí me que tiene

Voz 6 32:31 pues estoy con Camara en fin que tiene

Voz 16 32:33 el equipo de la NFL claro su defensa indiscutiblemente osea todo celeste estando termina Latin muy dos cientos opciones frente a sus inhóspito el milagro de San Nicolás de Filadelfia lo cual pues cumbre implica que sería el último partido que jugó con los higos a ver qué de aquí en adelante porque ayer ya te digo que son When será el titular a ver si lo pueden mantener saludable una temporada completa Wells pero la expectativa pues la dos finales yo soy de los que creo que a los seis el para cansar para ganarse a los Ramstein decía que ya volvió estas dos League pese a que si llegan de son contó con una gran tarea creo que encaja en ese su don donde el ruido que no me había dado cuenta de tanto ruido como afectaba es inclusive afectan poco más inclusive más insoportable que que te sientes claro aunque sí ha AOL tienen los desniveles más altos que el fin de semana terminamos contrato relevo en un estado que se mete como el que más en el partido y en el otro saben que yo confío en que Patxi bajó un le va a ganar a dos varones no tengan claro

Voz 3 33:42 es usted como yo digo

Voz 16 33:47 no totalmente totalmente yo quiero que en abrevia está jugando parchís eso pero pero creo que lo demás es una historia aparte me parece que cómo van las cosas quince y lo sé IMS van al Super Bowl en todo caso la tierra donde se consagran plano huracanes José Antonio Ponseti un abrazo compañero

Voz 3 34:09 gracias hasta luego claro porque qué caray un abrazo enorme parando

Voz 1025 34:13 es bien sabe bien que yo tuve entre otras cosas en esta vida yo no sé si llamarle suerte porque creo que es una suerte a mí me pasó Katrina primero por encima en Miami la SER me envió a cubrir la entrada en Katrina Nueva Orleans y me volvió a pasar por encima

Voz 3 34:29 en una cosa donde le cayó un árbol esos la casa donde vivió un árbol en mitades

Voz 1025 34:32 el sospechoso sí que hoy no la orden de recursos humanos y hubo voy a contar una anécdota de doce segundos una charla con Javier del Pino que era el corresponsal en Estados Unidos porque esto puesto mente tenía que ir él cuando yo le llama le digo oye Javier que que tienes que ir a a esto que me han dicho que voy yo me dicen ya es que yo tengo dos hijas yo pero yo tengo un perro

Voz 3 34:57 ah pero estaban en Washington que terminó viendo el tenis de Nueva York mientras yo estaba con el Katrina pero bueno

Voz 1025 35:07 eso es otra historia venga vamos a seguir con el análisis que está

Voz 5 35:10 vamos a sí que voy yo voy contigo déjame

Voz 1025 35:13 los jugadores voy contigo Andrea

Voz 3 35:25 claro que vamos a rematar

Voz 1025 35:26 desde patrio charla ver Andrea Cuéntame que tú no has dicho nada de este partido

Voz 0453 35:30 no como siempre habría que decir mil cosas pero a mí lo que me ha sorprendido bastante es que se empeñara en tanto los Chargers nutrir está dando que no era una novedad pero con tanta frecuencia habían utilizado solamente en el partido anterior no contra los contornos se han empeñado desde el principio a tener seis siete

Voz 5 35:54 todo lo demás sí

Voz 0453 35:55 hombre claro porque sí

Voz 11 35:58 sí

Voz 0453 35:59 claro hombre yo francamente no sé si lo llegada comentaron lo pensaba antes del partido decía hombres como le como Le pretendan jugar todo el partido a los a los veintidós hombre me has dicho lo has visto es tranquilo que que tema clamar algo cansada

Voz 5 36:17 claro que sí ya se Kirchhof

Voz 1025 36:20 crear todo eso me ha sorprendido que se empeñaron

Voz 0453 36:22 y además ellos efectivamente lo que decía Iker dice bueno una vez que les ha recibido la carrera no han jugado con Jackson y no iban profundo claro es que ellos ha acogido durante todo el partido lo que le estaba concediendo la defensa estaba concediendo

Voz 0522 36:38 claro sí lo ha cogido todo muy fácil

Voz 0453 36:42 luego hoy en el que también la habilidad suya de de conseguir correr contra la decencia prometía doscientos sellar Transport partido en la primera parte solamente de millares de conciertos

Voz 6 36:54 sí

Voz 0453 36:56 el resto bueno mil cosas más no para quiero decir yo ahí ahora de ahí a ver si le falta algo a los Chayo mira todos los equipos de todos los incluso los cuatro que están ahí si tú te pasas elige un partido o dos partidos a tu gusto puedes pensar lo mismo me le falta algo también hemos visto no patrio es muy feos en algún momento

Voz 0522 37:20 tienes si por ejemplo claro

Voz 0453 37:23 aquí hemos visto perder feo y ganarse se ha visto momentos donde ha visto bueno del hay manera los chiíes SATE claro decir con un partido sólo decir que hacen falta

Voz 11 37:39 yo creo que cualquiera

Voz 0453 37:42 cualquier equipo que estaba Hay me pillas el el el partido bueno con todo hubieran podido las

Voz 1025 37:49 claro es que

Voz 0453 37:51 llevado una colleja esa

Voz 0522 37:53 claro que sí es que tú tú siempre dices y además es que es algo que tiene mucho sentido en esta Liga en esta en este deporte sólo se da un título al final sí solo vale la temporada del que gana no tu puedes haber hecho una gran temporada de y no haber ganado la Super Bowl

Voz 0453 38:10 exacto ahí que

Voz 1025 38:12 lo que les pasa a muchos de los cuatro que están ahora mismo en las finales de conferencia cualquiera podrá

Voz 0522 38:16 creo que cualquiera es merecedor de sí sí sí

Voz 0453 38:19 sí irá sino que el volcán ejemplos de siempre y no sea en lo que pasa es que que en su carrera

Voz 5 38:30 incluso el claro

Voz 0453 38:34 cuatro Super Bowl consecutiva así

Voz 3 38:36 el diez

Voz 0453 38:39 otras hay que ganar cuatro finales de conferencia consecutivas

Voz 1025 38:43 claro es que es lo que pasa que aquí la Copa del Rey

Voz 0453 38:46 no existe la Copa de la UEFA no exista la euro

Voz 5 38:48 que aquí hay un partido el punto ya en todo su Bowl

Voz 0453 38:51 punto claro para estar para estar en los registros pues holgadas esto como ganador o no hay otra cosa

Voz 1025 39:00 claro bueno pues entonces ahora que os tengo a todos vamos con ello el final de la americana New England canchas como vais ese partido voy a empezar contigo Rubén Vega por cambiar el ritmo va

Voz 6 39:12 pues yo me imagino que querrá hacer algo similar a lo que hizo con Xavi Busquets establecer del juego de carrera los chiís como hemos dicho antes no defienden demasiado bien el juego terrestre y por ahí ya han demostrado ni England que pueden correr tantas situaciones tales como con carreras de poder yo lo que por ahí por donde quieran tocar el partido no ir a los al tiroteo puro porque aunque tengan a todo hombre y sean capaces de hacerlo y sean capaces de de ganar en cualquier extraído de la NFL yo creo que ellos sí que van a querer controlar un poquito más de lo de lo que lo hicieran los call por el contrario me imagino a a Kansas haciendo exactamente lo que han hecho durante todo el año siendo muy agresivos en ataque intentando tener esas esas ventajas intentando anotar antes que el rival para eso no para que su pasas SEAL que pueda decidir en un momento dado algún turnaban al alguna acción que puedan aprovechar en en defensa pero me imagino algo similar a lo que hicieron con Xavi desde los sitios aplazar los con fuera de juego terrestre a partir de ahí intentar confundir a más sin que no se sienta muy agusto algo tendrá preparado Bisbal ICIC para que para que no encontrar a esa a esa pléyade de estrellas que tiene con igual piense que él si como he dicho antes Andreas la aparición de Demi Williams es pues de lo que pasó con Karim Khan a ellos les ha dado muchísimo aire así que yo es que de verdad no tengo ni idea de de de

Voz 1025 40:35 a Rubén Rubén estoy profesional espectacular

Voz 4 40:39 exposición que Magadán vamos a mojarse

Voz 3 40:42 a tal hasta que sale

Voz 10 40:49 ha explicado que siesta matarme porque y que tengo que Ruth una fecha

Voz 0453 40:58 sí sí el propio ha dicho no sé

Voz 3 41:02 que caro que puede ya

Voz 5 41:04 pero me temo que tiene que ganar fuera no importa

Voz 0453 41:09 lo lógico es lógico que te ha dicho es cuando cuando será el momento ya te estoy diciendo que te admito que para mí es un partido igualado entonces bueno es me temo tiene una moneda digo mira uno te nosotros

Voz 5 41:21 Arturo dependerá mucho de estilismo que Canal Plus de verdad no

Voz 0453 41:31 bueno mujer sea azul ganarlos pero sí proponen rojo Carlos

Voz 4 41:35 no no es un partido igualado evidentemente

Voz 5 41:38 a mí me puedo ir ganado

Voz 0453 41:43 que no lo tiene claro ya te he dicho lo que está empezando

Voz 5 41:48 bueno no sé yo no era mira para acá para echar un poco

Voz 6 41:57 pic yo me gustaría que ganase lo que creo que Andy Raid portó la trayectoria que tiene se merece ya no sólo jugar a su juego con lo sigue enfrentados precisamente sino tener una una Super Bowl como entrenador como head coach y a mí más Neria especial ilusiones pero vamos no me no

Voz 5 42:15 cuenta con todo el festival mi ni borracha

Voz 4 42:18 pues mira yo yo yo me yo me yo me yo me lanzo me lanzo y If I IPIC voy a dar el paso de decir cincuenta y uno cuarenta y nueve

Voz 5 42:29 sí a favor de canchas y sabéis por qué

Voz 4 42:32 pues

Voz 5 42:34 el vale

Voz 21 42:39 sencillamente pues porque me encanta tener ese esa piquillo con Iker disfrutar y de ideas

Voz 4 42:47 darnos ahí a ese terreno porque hemos de suponer vale

Voz 3 42:50 es decir que mandan

Voz 4 42:53 entonces como me gusta mantenerme de aquí al fin de semana con un poco de de motivación extra a un partido que vierte veinte va a ser un partido muy complicado vale un partido complicado de de de pronosticar quién puede ganar perfectamente esto el New England puede ganar en en el campo de los de de de Kansas y cansarse evidentemente yo creo que aquí es el momento yo creo que su momento están en su casa está en un momento espectacular de seis cuando ese momento no clave de ha nacido una estrella no sea hay un momento en que este este es perfiles empiezan a marcar un rumbo yo no te digo que vaya a haber un cambio generacional en cuanto a lo que puede ser un cambio de equipo dominante porque creo que todavía esa etiquetada va a tener tiempo pero sí creo que puede haber un cambio generacional en cuanto a un el Bach dominante que coja las riendas Si lleve a estos a estos

Voz 0522 43:52 la Super Bowl de hecho habléis si ganan los Chi que tienen muchísimas posibilidades lógicamente sí si puede ser la representación de el cambio generacional en en cuanto a cuál es el mejor en el mejor de los últimos quince veinte años al al nuevo Rey al al que está llamado a ocupar el trono no en absolutamente estamos estamos en de Fele en la que tenemos la suerte de de de tener mezclados a la

Voz 3 44:21 la generación dorada no a los Halo

Voz 9 44:24 los Brey di Rogers Bris Otis Berger ríe

Voz 0522 44:27 pero te tenemos esa generación que se estaba juntando con una nueva que cuyo adalid yo creo que es precisamente paz majors

Voz 21 44:36 totalmente tiene tienen

Voz 4 44:40 esos factores no campo he puesto pues este posible cambio generacional pongo Andrew White también lo que nuestro amigo Rubén pues estaba comentando creo que merece perfectamente tened tiene cualidades y capacidades para haberlo hecho también que estudia bien a su rival y plantea factor campo que ya lo puesto Ivo todos estos Puntí iban oí ejemplos de haberse enfrentado perfectamente haber podido ganar ese partido que al final se lo lleva New England vale en un gran duelo de pistoleros que sí hubo allí se Ike creo que tienen todos los factores para poder ir de decir que voy ya con mi pronóstico lo voy a acertar bueno pues no es sencillamente pronóstico es parte de este

Voz 1025 45:22 pues muy bien yo yo siempre me voy a centrar ya ceñir en en lo que viene siendo el análisis profundo en no poder con patrios porque no podría volver a Miami la vida

Voz 3 45:33 el cansancio sí está clarísimo de que podrían rematar Iker y lo que tiene algo más lo un momento donde lo ha dejado Rubén

Voz 0522 45:46 a mí también me pasa yo yo también tengo esa simpatía por Andy Reed pero quiero que géneros patrios si antes no quiero quiero

Voz 3 45:55 sí sí sí

Voz 0522 45:58 un par de cositas la la línea ofensiva de los Patriots de la que no se ha hablado tanto creo que es una de las mejores de la liga sin ninguna duda eh y que y que esa batalla por establecer un juez carrera va a ser súper importante porque el reloj va a ser súper importante creo que eso los Patriots lo tienen en la pagina o no

Voz 4 46:16 el ex Chief no les preocupa tanto tanto

Voz 0522 46:18 pero pero sí sí sí sí sí están en la banda mucho tiempo oí tienen ataques de diez minutos como hemos visto en alguno de los partidos pues casi mejor para los patrios que para los chips ellos es verdad Luis quien en un momento te hacen pin pan cuantas menos oportunidades y cuanto menos tiempo tengan en eso naufragaron los Colts yo creo que los Patriots lo van a intentar van a intentar que creo que Sunny Míchel es el el la revela esa revelación que siempre se sacan los Patriots este año es el creo que es fundamental para el equipo y una cosa más bella está impone esto acabo y con esta tela tiro Luis la secundaria de los patios también mejora enviada por lo que sí ha mejorado

Voz 5 46:57 creo que no sólo Stephanie Gilmore

Voz 0522 47:00 que un temporada y que es uno de los mejores corners sino que la la llegada de Jesse Jackson otro otro jugador que nada

Voz 3 47:08 de nada madre ha hecho que mejore mucho

Voz 0522 47:10 esa secundaria ibamos vamos a ver esa batalla porque defender aquel si Watkin sí que hay Hitachi gel no es nada sencillo

Voz 3 47:16 la pócima rematan

Voz 0453 47:20 proporción

Voz 5 47:21 Jackson es mucho más revelaciones hombre claro que suele Michel es lo que esperar es

Voz 0522 47:26 primera ronda Rhapsody Michele

Voz 0453 47:30 dime hombre anecdótica mente los los pelos por segunda vez desde el año dos mil siete El que son ante todo el empleo ellos llevaban once años bueno sí doce realmente porque se juegan en enero con lo cual estamos en dos mis X eh

Voz 11 47:51 sí

Voz 0453 47:51 en doce años ha sido solamente dos veces no favoritos en un partido de play off hombre Juanda han jugado en temporada regular se ha demostrado que ellos Palomino en aquel momento en demostrando que sí que se puede que podía permitirse un partido de de anotación alta contra los chiís pero no tienen otros Gordon ahora la amenaza profunda

Voz 5 48:15 no es la enviando las no la tiene y además hombre yo creo que en Belli chic

Voz 0453 48:21 es demasiado inteligente para entender qué es es mucho más lógico plantearse un partido contaros irse intentando correr mayoritariamente principalmente merecieron imponiendo una carrera controlando reveló que no

Voz 11 48:37 un partido de de bombardeo no porque

Voz 0453 48:41 precisamente si quieres quitar algo bueno los chiís en defensa tras no quieres ni siquiera es bombardear y que profundo en parte ya solamente el te el el el hecho de de que tener que lanzar pero si tienes que aguantar esto es cuando extras tanto por te da a su para salvarse de poder desarrollar eso fueron la por otra parte son factores que uno dice bueno sí influye pero al final que las condiciones son las mismas para los dos este va a ser el partido colegios más frío bueno no el partido más fría de la historia de él se espera tú eras que podría llegar a cero Zara Night o menos sinceros Farhan son veintitrés y pico bajo cero sin calcularon la la sensación térmica

Voz 0522 49:32 Michel no

Voz 0453 49:34 dicho esto uno que sería bueno para el frío para los dos ellos viven en Kansas City yo me llega justo ayer una entrevista condensar Edison que contado cuando él estaban los padres

Voz 5 49:44 os decía mira ahí no se entrena

Voz 0453 49:46 indoor no se entrena encubierto

Voz 5 49:49 más claro que no quién

Voz 0453 49:51 no quiere a nadie es dice y ahí haya tormentas nieve y hielo siempre se entrena fuera por por por una cuestión mental de acostumbrado así dice intentaré di uno piensa un poco el chat tú piensas un animal de la línea cuatro te dice decía él preguntaba lo impregna todo eso que decía nada dicen bueno vamos es vamos a entrenar ir no se buscaba mínimamente irá la cosa más normal del mundo salía y lo hace todo exactamente igual que un entrenamiento normal mentalmente quiero decir esto por qué él es que no hay bueno te lo dice otro jugador pero uno como el que sabemos que bueno siempre tiene la fama de desearon la bestia más hay el el tío más duro más duro es duramente hombre claro que fluida el frío sea decía yo al principio sea no había partidos que realmente sea estás deseando salir a la banda para que aparte porque porque

Voz 5 50:59 hace que no notas tanto frío

Voz 0453 51:02 que al final realmente puede influir pero en todo no en parte físicamente cómo te mueves como no te mueves pero pero a la hora de pensar aquí estamos

Voz 11 51:13 de temperatura realmente

Voz 0453 51:17 cerca de lo de lo inhumano sea

Voz 1025 51:20 y encima te pegan pero bueno

Voz 0453 51:22 sólo una cosa que ya han preguntado por su pero tu nota de los toros pero tú crees que pueden influir el frío que hay qué diferencia hay entre un partido con frío y sin él ha hecho bueno aparte que tiende la mano congelada está congelado por tanto Doreste es igual

Voz 5 51:45 o sea un valor mayor temperatura

Voz 0453 51:48 es como si te lanzaron una piedra

Voz 1025 51:50 sí bueno vamos a México venga que luego pasamos a la nacional

