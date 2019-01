La triste despedida de Portadores de Sueños

Voz 2

02:34

bueno es la razón principal es económica por supuesto es no es no es un negocio viable porque no vendemos los suficientes libros como necesitamos vender para mantener el la viabilidad económica somos una librería de fondo tenemos mucho dinero inmovilizado en las estanterías para ofrecer un buen una buena selección a los clientes y luego el ritmo de novedades está tan enloquecido necesitamos invertir tanto dinero cada mes en comprarlos los nuevos que salen para para poner los hay también al público que que deberíamos vender muchos libros más de los que vendemos a diario para para pues eso para que la las cifras salieran no es muy triste porque una librerías un negocio muy pasional Si con cierto romanticismo pero al final como en todo pues los números mandan no eso yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer que está hundida también al funcionamiento de este sector que que está muy echado sentimos que estamos viviendo una burbuja en el mundo del libro muy grande y eso nos ha provocado también un cansancio vital enorme porque somos dos el luego ya os digo que no da ni para tener una persona que nos ayude de poder tener un fin de semana libre trabajamos de lunes a sábado los dos estamos aquí metidos mañana tarde y casi noche si no se les ocurre qué más podemos hacer de lo que hacemos tenemos una programación cultural estable desde que abrimos con dos tres presentaciones a la semana vamos a vender libros al menos llaman colaboramos con distintos agentes culturales de la ciudad para hacer cosas en fin que que ya de verdad no se nos ocurría qué más podíamos hacer para esto y entre que no salen las cuentas y que estamos realmente extenuados pues ya no no hemos visto otra salida