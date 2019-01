La valentía de Lydia Cacho

unos cuantos años no pero no sólo del Gobierno de Méjico dificilmente cualquier gobierno pide perdón por lo que han venido realizando yo creo que es un elemento muy positivo que de alguna forma insisto después de todas las muertes y presiones que están ocurriendo en México con los periodistas comprometido es una pequeña luz que espero que continúe más adelante

el pueblo es una ciudad bastante compleja yo estuve hace aproximadamente un año dando unas conferencias el la Universidad Javeriana ir me metieron dentro de lo que era la la ciudad como tal para tener unos pequeños detalles os diré que últimamente recordaréis que hubo un accidente un helicóptero en el que murió la gobernadora y a y además hay unas características en Puebla realmente curiosa tiene trescientas cincuenta Illes pero además curiosamente sin no trescientas hay como doscientas universidades la es un elemento una ciudad realmente atractiva bella acordaros quién el tema del terremoto sufrió bastante pero compleja y sobre todo una ciudad donde hacer periodismo es bastante complicado ahí había un grupo de gente políticos empresarios que estaban involucrado en ese tráfico de alguna forma de niños de abusos demás in Lidia supo meterse dentro de la historia sacarla publicarla denunciarla y eso lo que le conllevó de alguna manera todas las presiones que tuvo de todas las torturas y amenazas que llevaron a cabo contra su persona que ya Cacho

Voz 3

05:28

de ella trabaja digamos narra al revés como ya se autodefine de alguna manera es decir se mete dentro para que el propio sujeto que es el ejecutor de la historia lo vaya contando es una narrativa entre lo que es la literatura y el periodismo quizás más cercana al periodismo y además en elementos que es muy importante que de vez en cuando recomiendo sobre todo a mis queridos alumnos que para entender el presente tenemos que ir no al ayer de alguna manera la estructura que utiliza Lidia es la misma estructura que utiliza Herodoto en alguno de sus escrito sobre todo cuando narra el tema de las Guerras Médicas decir ella cuenta los hechos pero nunca califica los hechos le permite al lector como decía el propio Herodoto que sea el lector el que caso de los elementos para que vayan calificando como tal yo te doy las herramientas tú eres el que llega a la conclusión no no es ese típico periodismo y del que ella hoy habla en el sentido de que dice que el periodismo hoy en partes inútil porque hay demasiada opinión demasiadas tertulia y no tiene una función concreta sino que lo que hay que hacer es darle los instrumentos necesario para eso y es muy importante cómo trabaja y cómo narra hace un año aproximadamente le preguntaron que tenemos que hacer o que recomienda de lectura y ella dijo leer leer es decir que con el conocimiento de la lectura con uniendo conocimiento de los libro indudablemente podíamos acercarnos mucho más como tales