Álvaro Vizcaíno: "Decidí vivir, no sobrevivir"

Voz 1546 00:00 muchísimas gracias pues está con nosotros en acento Robinson Eresma eres niño empresario que naciste en año setenta y seis ha sin embargo vas mucho día a Fuerteventura viviendo ahí insolidaria en dos mil catorce porque fui a Fuerteventura extras en la búsqueda de algo no sé quién te que el sur siempre está en fin colado en el mundo del deporte sobre todo el de Port en el sur pero dando sino de Costas parir hasta cuál fue el motivo principal

Voz 1 00:39 bueno en el sur fin

Voz 2 00:42 Fuerteventura Canarias lo llaman el Hawai del Atlántico osea que es el es la meca del surf aquí eh europea y africana no pero

Voz 1 00:54 digamos que me llevo la búsqueda eh

Voz 2 00:58 de algo más al final por ponerle un título creo que era buscada a propósito vital

Voz 1546 01:06 es como tú tuviste un pico que no logra mascar no o algo así

Voz 2 01:10 sí sí sí siempre faltaba algo tenía de todo pero siempre faltaba algo

Voz 1546 01:16 y claro sucede lo que sucedió al mejor haber pensado tanto sus tantos jugó hay tanto buscar algo vital la ahí aquí estoy ganándome un precipicio a esperaba bajo

Voz 3 01:31 no se sabe no se sabe

Voz 1546 01:34 cuántas cosas habría pasado tu mente en este estaros una hora no todas horas colgados a no

Voz 2 01:41 menos menos menos

Voz 1546 01:42 se tiempo suficiente para pensar que en concreto

Voz 2 01:46 pues la mente es muy curiosa porque lo primero que hace es es negar mira esto no está pasando

Voz 1 01:52 lo segundo es que

Voz 2 01:55 te enfada mucho contigo mismo y luego te quejas ya luego te das cuenta es es curiosa las mentes que da la persona no sé que tú mismo o tu ego para protestar por algo en lo que tú te has metido

Voz 1546 02:08 pero pero es curioso porque parece hay una película aplica de tú a suceso hay pero es como las con alguien está bajando bajando una caída justo al final como una película cara llana yo por cierto cuando estoy haciendo pese al cante lado había algunos de visos como esto muy peligroso no piso para acá o no no dan nada eso no no

Voz 2 02:33 es Fuerteventura son lugar salvaje e inhóspito son la costa oeste son ciento veinte kilómetros casi el parque natural

Voz 1546 02:41 y tú piensas que estás pisando arenas poco estabas pisando arenas no pero era un una que convierte a un par de dedos no una cosa si tú vas caminando y de repente su pues como un tobogán

Voz 2 02:54 sí es como hizo una ruta con el cuatro por cuatro a través de las dunas hay un punto en el que lo tienes que dejar hilo caminar dentro son dunas como las que tenemos en la mente de arena lo que pasa es que la última de una en vez de ir arena suelta por la acción del viento y la humedad se había endurecido ha convertido son una rampa con una capita de arena fina pero debajo estaba duro entonces esos como si al mármol lo pones lo inquilinas cuarenta y cinco grados y le pones una capita arena una trampa el y cayendo el único sitio en el que conseguí hacerme fue en el borde del acantilado

Voz 1546 03:39 no poder ver lo que hay debajo tuyo tú hoy es olas hoy es mar entonces supongo que en un momento dado contemplas el hecho de que yo sólo puedo acabar tanto tiempo sin opina Dino no esta ni el tato pasando por ahí yo tengo que irme no sabían a qué caídas no

Voz 2 04:04 después de esos procesos mentales viene el pánico después viene la realidad la realidad fue Álvaro estas aquí sólo Ponte como quieras que te vas a caer la estadística fría son cincuenta por ciento que te matas cincuenta que te quedas muy malherido entonces bueno prefería elegir el Madrid claro entonces

Voz 4 04:30 con el sentido del oído hoy

Voz 2 04:33 a solas golpear como surfista ya sé que el periodo de tiempo entre olas es prácticamente siempre igual y siempre vienen agrupadas en series que llamamos que suelen ser desde dos a cinco seis siete eso no se sabe

Voz 3 04:48 pero bueno podía calcular tanto entonces empecé a contar uno cuatro hasta once me daba entonces claro pensaba Si me tiro cuando llegue la ola tengo una oportunidad

Voz 2 05:01 tengo que tirarme lejos hacia el mar intentar caer de lado mi cabeza lo más lejos posible claro

Voz 1546 05:09 a la marea estaba muy alta

Voz 5 05:14 era media marea era media María

Voz 1546 05:16 luego luego subiendo creo porque claro si hubiese quedado en la arena la baja eso de malherido a lo mejor no se sería la dureza de la arena en pactar era un lance de suerte de que había agua

Voz 5 05:37 que realmente mi plan

Voz 2 05:40 yo no entré con la cabeza y el cuerpo en la ola pero mis piernas e golpearon en las rocas que estaban

Voz 4 05:50 sí noté noté el impacto Key luego el el desorden las vueltas pero me notaba con

Voz 3 05:58 el siguiente inconsciente

Voz 1290 06:03 bueno el resultado fue que luego me intenté encaramado a una roca CAI me di cuenta es Malle el tema de que tú hablas de que después del pánico venía la verdad sentías te sentías casi aliviado porque tú hablas mucho de las frustraciones bien por la por las expectativas entonces cuando se te pasa ese ese estado de pánico ya sabes lo que va a pasar una sensación irónica de de alivio

Voz 2 06:33 esas buena el por ejemplo en el libro de sólo eh yo cuento la las dos años del personaje de Álvaro vas viendo cómo el exceso de opciones el exceso de todo en realidad tenía dos negocios que funcionan genial amigos planes una novia preciosa todo

Voz 1 06:54 parece que

Voz 2 06:55 todo ese exceso opciones siempre traía como bueno plenitud felicidad al mismo tiempo algo siempre faltaba

Voz 1 07:04 curiosamente eh cuando hay

Voz 2 07:07 una opción que es radical que es en este caso vida o muerte

Voz 3 07:12 parece que es un alivio porque

Voz 2 07:16 eh te lo juegas todo y a la vez lo ganas todo porque dices depende lo que haga ahora este último segundo va a definir mi vida Mi vida conmigo y mi recuerdo va a ser esto entonces yo me a posteriori esto te lo digo me he acordado mucho de lo que llaman los Cristiano no el juicio final que en el último segundo yo creo que lo haces yo lo viví conmigo mismo

Voz 1 07:38 yo dije no quiero volver porque una

Voz 2 07:41 en tierra ciertas cosas de no haber hecho otras por haberlas hecho

Voz 3 07:45 y ese sentimiento de

Voz 2 07:49 aún así como este sea mi último segundo va a definir toda mi vida me voy a ir con esto depende como sea de valiente de cobarde de sincero así se va

Voz 1546 07:58 verdad es que llegas a un momento cuando tanto a tu cuerpo no está funcionando a tú tienes todas las de morir contempla eso estar en paz con este hecho y en ese proceso de de luchar en contra Thaçi cuenta que tu cuerpo nuestra funcionando aquí me voy a morir o que o que lo acepto a este como conclusión cómo llegas ese concluso

Voz 4 08:36 bueno el después de

Voz 2 08:39 este momento en el agua al cabo de unas horas eh me di cuenta que era que estaba al límite de la lucha no obviamente para ahorrar los detalles macabros llevaba mucho tiempo intentar llegar a un sitio para ver

Voz 1546 08:52 Ansar estaba a unos cuatrocientos metros se

Voz 1 08:55 aquí el esfuerzo y el

Voz 2 08:59 el cuerpo empezaba a colapsar a bloquearse claro cada vez que yo me movía las piernas como me había roto la pelvis entre sitios arriba y abajo digamos que la asimetría tu cuerpo se rompe y ya no podía usar las piernas y hoy aún Caravaca un crujido me desmayado

Voz 1 09:15 había roto la mano me

Voz 2 09:18 empezó a tener convulsiones gritos espasmos desmayos en claro está bajo el agua listo desde hace

Voz 1290 09:26 lo controlas lo hace tu cuerpo vio nada nada

Voz 2 09:28 yo controladas las ansias las ganas de salir pero claro multiplicas esto por el tiempo desmayos empezaba tragar agua entonces llega un momento en el que la realidad es sabes lo que va a pasar

Voz 1 09:39 eh me he vivido me he entrenado aquí

Voz 2 09:45 Surfing te lleva a saber cuál es el final no porque cuando esté expone esa o las grandes la ola te coge te revuelcan Hay esa ese aplomo que tengas es un poder superior Patiño tras saltar cuando ya en ese momento para mí fue como esas esas acciones son las grandes sentí está no te va soldar la gente ese ahogar luchando la última vez intento salir voy a necesitar respirar y me voy a hablar hice lo contrario hice como

Voz 3 10:17 no acepto que va a pasar

Voz 2 10:19 sí estoy preparado

Voz 1546 10:22 tristeza al llegarse incluso

Voz 3 10:25 se soledad vacío y me di cuenta de que eso es lo que llevaba dentro aquí una vez más esa esa experiencia

Voz 2 10:37 ya definitiva

Voz 3 10:40 qué te acerca a la verdad no ahora tengo la suerte de compartir esta

Voz 2 10:46 bueno he pasado años investigando estudiando Psicología expuesto a muchos procesos y ahora lo comparten charlas no me di cuenta cuando lo digo estos temas que antes me hubiesen dado pudor ahora lo digo tranquilamente resulta que los humanos tenemos los mismos mía debemos no la muerte la suele edad el sufrimiento el futuro y el fracaso yo cuando lo vi la primera vez dije ostras claro cuando aceptas todo eso ya que te terminado ya nada es curiosamente es una liberación en esa liberación yo estaba como en un desmayo pero en los desmayos no estaba consciente aquí sentía como tú has dicho sentía esa emoción y al cabo de equis tiempo volvía a ver

Voz 3 11:29 porque no veía nada me sentía nada

Voz 2 11:32 saqué la cabeza del agua cuerpo estaba distendido como flotando Cruz y entendí que tenían otra nueva oportunidad es como el botón de Bizet de repente dije como qué ha pasado

Voz 1546 11:46 la resignación a una eventualidad te salva en este caso no se hubiese luchado contra aquel yo tuviese ahogado

Voz 2 11:56 hay hay mucha fuerza en la aceptación

Voz 1 11:59 a veces es como

Voz 2 12:02 no es ésta esta rendición que alguien se puede agarrar entonces me quedo y ya está no al contrario es como eh a veces aceptando que te puedes estar dando luchando contra la dando cabezazos contra un muro rodeas no como decía Bruce Lee no vi welter es un poco así el es lo que quería decir es no vaya a ser así así así es que por aquí no al bien bonito y tuviste es alucinaciones también eh

Voz 1290 12:30 tanto que está no fue una alucinación pero el tema me que te llegó una botella de agua también en un momento adecuado

Voz 6 12:38 eh

Voz 1290 12:39 hay hay tú cuando cuando sabes tú sabías que estabas alucinando en ciertos puntos

Voz 2 12:47 no me daba cuenta luego eh siempre me cuenta pero a posteriori eran momentos de debilidad no entonces de repente veían una sombra yo estaba seguro que era un pescador en lo alto del acantilado y les gritaba ALE y al cabo un rato decía

Voz 3 13:05 la sombra de una roca pero claro

Voz 1 13:08 y yo creo que buena en el libro se va

Voz 2 13:12 viendo intentado alternar las escenas así de la playa con toda la vida del personaje Álvaro que hay

Voz 3 13:20 situaciones que

Voz 2 13:23 qué hacen más interesantes incluso estás alucinaciones el origen de esa botella como que todo al final tiene con un porque más allá de interpretaciones místicas que me mucha gente pero eso es lo bonito yo creo de esta historia porque cada uno ve lo que quiere ver unos ven esto te pasó porque es tu proceso porque tenías que dar estos pasos otros ven Milagros otros ven eso es lo bonito yo digo no sé

Voz 1290 13:49 tú crees que si si otra persona que no tenía tu preparación física me hasta cierto punto mental podría superar eso

Voz 1 13:59 pues mira lo bonito que que

Voz 2 14:01 yo dejar ver en el libro y sobre todo en las charlas que os digo es que al final la conclusión es que tenemos mucho más poder del que nos queremos como por decir algo diez veces más yo sé si lo piensan frío digo no sea no podría pasar por eso pero es que los mecanismos internos que tenemos que normalmente siempre vamos con en realidad pensando en nuestras limitaciones pero tenemos mecanismos instintivo intuitivos en de una fuerza interna que claro salen en estas situaciones como mucho más son mucho más evidentes en el día a día andamos con las cortas pero aquí cuando estás totalmente abierto a que pase lo que tenga que pasar y acoger hasta el último resquicio de tu energía te digo las sacas y la gente que me dice eso yo ya me hubiese muerto tres veces

Voz 1546 14:57 digo

Voz 2 14:58 no sabes la fuerza que tienen preguntas

Voz 1546 15:00 cuántas cosas hiciste en esos cuarenta y ocho horas intuitivamente o las clases de hecho habiendo llegado a la conclusión poquito alcanza se acaba si tienes un respiro y luego decides en moverte y que en ese escalan pensaba que no la de encontrar llega aumento cuando debes de alcanzar algo de sano juicio entonces ha habido momentos indicativos y luego otros qué has hecho con sentido tienes plan entonces ya en cuentes la cara el plan te llegaba en seguido o lo meditadas au cómo llegas a ese conclusión que aquí me voy

Voz 2 15:49 bueno por un lado a veces está bien esta faceta a veces como que viene alguien joe que no sienta bien un poco alegó pero te digo una cosa no tenía otra opción entonces sí que es un pensamiento de haber llevo dos días aquí

Voz 1546 16:07 por qué no estemos preparados para esto no es que no estamos preparado para tutear con la muerte sufrir lo que es sufrir durante cuarenta y Ochoa no estamos preparados no puedes ir a un colegio a tus charlas experimentado que ha sentido consta de escuchen teatro pero no estamos preparados algo cualquier decisión concluye aquí llegas puede ser errónea porque está motivado por estar en situación límite no

Voz 2 16:34 es curiosamente no estamos preparados sobretodo No queremos sobre todo en nuestra sociedad a hablar de la muerte y lo único que define la vida realmente es la muerte

Voz 1 16:45 lo

Voz 2 16:46 curioso es que yo ese día decidí vivir no sobrevivir sobrevivir hubiese sido a esperar a que algo pase circunstancias externas no pero vivir es bueno afrontar tus decisiones tu voluntad plan esto es lo que pueda hacer meterme al mar que es el foco de mi miedo

Voz 3 17:05 casi me ahogo dos días antes

Voz 2 17:08 curiosamente mi miedo se convierte en mi guía si bien Somiedo o así me acompaña en vez de ser un obstáculo entonces avanzo está muy bien porque es una alegoría total de la vida

Voz 7 17:21 eh el

Voz 2 17:24 el miedo como guía o como acompañante es tan interesante

Voz 1 17:28 qué te da superpoderes porque en vez de restar te

Voz 2 17:34 este quedar en tu posición de confort que para mí hubiese sido que alguien me rescate por favor ya me quedo aquí no viene nadie es como si me quedo esperando la lotería o promover promuevan en el trabajo son alegorías que yo hago no no hace falta enfrentarse a a esto a la muerte también se puede estar muerto en vida

Voz 3 17:53 y entonces

Voz 2 17:55 lo bueno de esta historia creo que más no es la literalidad e la muerte sino pensar en lo que puede significar para alguno estar muerto y creo que por eso por eso mola un poco cuando la cuento y la gente empieza el eh pues no sé luego comparten cosas de su vida chocantes no porque todos tenemos cosas fuerte

Voz 1546 18:26 quizás por para moverte

Voz 2 18:29 pueden salir de la cama tras partir bueno yo por la arena me lo podía arrastrar me con los codos pero como es un sitio pues esa tienes que entender que es un sitio el fin del mundo pues hay hay basura desgraciadamente pero para mí fue una suerte me ligué con una madera y una red que encontré hizo un brazo remo pues si no no no hubiesen podido usar las piernas para que me Flotás encogido

Voz 3 18:57 un trozo de corcho estos

Voz 2 18:59 corcho blanco que había sido muy común boogie de niños de esos claro de ahí inmediatez a las piernas entonces gracias a la basura con la mano

Voz 3 19:10 sí sí tenía copera

Voz 1 19:13 eh bueno

Voz 2 19:15 pues eso gracias a la basura estoy vivo o me facilitó el salir de allí flotaba un poco más podía usar la mano derecha en el mar

Voz 1 19:27 sí sabía que era un billete de ida

Voz 2 19:31 pero hay cierta liberación en estas cosas no cuando dices tomar una determinación no tiene un plan B a duras la cabeza con opciones

Voz 1290 19:39 sí gasto de energía más en pensar lo que pueden serlo

Voz 2 19:42 las cosas eso es eso es cuando tienes un plana vas a saco a por el plana sino tienes plan B es una liberación es que te digo yo me agobio más en el día a día por otras cosas que en ese momento casi más que cuando empiezan a venir emociones de Dios mío llevo un ahora ya estoy muy lejos de la costa hay sabes Álvaro que no vas a volver pues obviamente sabes esto cuando vas a meditación que dicen deja que venga la emoción pero que esa emoción no estudia deja pasar no no había conseguido nunca pues ese fue el primer día yo creo porque claro yo decía que de verdad cada vez que me venía la angustia notaba cómo me Flood que me hundía literal osea físicamente me hundía bajo el agua porque me pero cuando la dejaba ir decía que pueda hacer si ya decir entonces apareció un punto Es un barco

Voz 3 20:38 no la sombra de una roca

Voz 2 20:41 yo decía eso es un barco pues mi mente que quiere que hay un vale

Voz 3 20:44 no

Voz 2 20:45 al final en un barco entonces yo decía Juan

Voz 6 20:48 no

Voz 2 20:48 mismo claro estoy hablando mucho tiempo nadando estaban muy dentro no hay hacia el motor así que puedes hacer tú con lo externo no pueden hacer nada deja olvidan

Voz 1546 21:02 era casi de milagro que te bien no porque tú estás horizontal son claras sobre el agua lo más normal es que no te vean no

Voz 2 21:12 claro tuvo llegar bastó muy grave

Voz 1546 21:14 entonces como estaba el mar revuelto no

Voz 2 21:17 qué muchísima suerte estaba muy bien el mar esas una costa en la que precisamente no hay navegación casi porque siempre hay un oleaje brutal me tocó un día espectacular habían nada el viento el mar esto no bastante tranquilo sorprende mucho que digas que que que has tenido suerte en donde esta situación o Arte tenía una suerte de escándalo yo conociéndose más he tenido una suerte total lo llaman la costa los tiburones no hay navegación por ahí

Voz 1290 21:48 ahí es que tiene fama por las

Voz 2 21:51 el está alimento con día dieciséis

Voz 1290 21:53 salir tú ya sabías que no te iban a dar más convulsiones y que no te podías es mayor porque tenga rotando al principio como como sabias que eso ya no te puede pasar es lo que decías tú que era ya todo apostar todo en una hay era

Voz 7 22:08 claro es que en el en el eh

Voz 2 22:16 yo creo que lo a mí lo que me ha gustado contar no en el libro de sólo es que el personaje Álvaro tiene un montón de opciones no como hablábamos antes

Voz 3 22:24 sí siempre va aprobando de todo no todo negocios

Voz 2 22:30 viajes gente que conoce super peculiar propuesta de repente aquí se tiene que quedar con una única decidirse no mira a los lados y es es lo bonito y es un poco poético definir no no sabía no sabían nada

Voz 1546 22:44 cuando el va tú descuenta que el barco te ha visto que emoción no o entre miedo no Weise que se estropea o que tiene un tiburón ahora o que o que luego algo mientras tú te das cuenta que te visto tú puedes decorar cuánto tiempo era estos viéndote estos

Voz 2 23:07 sí fue poco porque tuve que llegar más o menos bueno estaba lejos ellos estaban a un kilómetro y pico de la costa yo vine en diagonal tarde bastante pero cuando me faltaban no se trescientos cuatrocientos metros

Voz 1 23:22 y y bueno esto es algo que

Voz 2 23:26 ha sido deportista eh creo que te va a gustar porque yo ya estaba al límite de la extenuación yo estaba tan concentrado en mis brazos decía No todas las emociones las dejaba pasar Álvaro eres tus brazos para esto te entrenas te entrenas y cuando y les entregue

Voz 3 23:46 gritaron silbar no tenía ni fuerzas para hablar

Voz 2 23:52 esto es yo siempre hago la comparación de sabes un videojuego cuando tienes esto energía hay te queda la última pues yo la tenía metían los brazos tarde un minuto flotando en llevarla los pulmones gritar y silbar y sabía que después de eso

Voz 3 24:07 esa rayita estaba consumida in ellos me dijeron después de esto gritar de silbar y es muy

Voz 2 24:18 Dios que lo que hablamos antes del esfuerzo no

Voz 3 24:21 y nunca sabes cuál es tu límite es como pro

Voz 2 24:26 Clemente mi límite en una situación normal con todo lo que viví hubiese estado dos días antes el primer día estaba

Voz 1 24:33 destruido ya pero

Voz 2 24:36 cuál es el límite que impone el límite el personaje que se ha creído sus limitaciones o todo ese potencial que está ahí al cual puedes acceder de formas peculiares

Voz 10 24:46 supongo que nunca

Voz 1546 24:50 encantado de verse con tres policías frentes parecías libre presidente encontrarme pescando IPE escalaron un tipo como tú el Atlético

Voz 10 25:04 yo mucho

Voz 1546 25:07 lágrimas supongo no

Voz 7 25:10 bueno Alberto y Jorge estaban allí afortunadamente porque sino no hubiese no sé qué hubiese pasado y y bueno yo estaba un poco ido no según sus palabras eh sólo recuerdo un chiste que me contaron porque yo estaba desnudo totalmente desnudo me contar un chiste

Voz 2 25:34 luego recuerdo que bueno ya me dieron agua me dieron un plátano tal yo entré hipotermia en cuanto me sentía a salvo me subí me izaron al barco llamaron y les confirmaron que venía al helicóptero en ese instante entra en hipotermia osea hacía un calor de muerte y yo estaba como si estuviese metido en un congelador temblando mira fue todo el color y todo aguanté aguantar aguanté como la enfermedad cuando te vienes no la gripe cuando te relaja

Voz 3 26:05 aquí dicen mucho del origen de las enfermedades no es es justo el ese punto no

Voz 2 26:12 sí que hay veces que simplemente hay que saberlo para mí obviamente fue una liberación estar allí

Voz 3 26:19 pero estaba

Voz 2 26:21 estaba contento y a la vez hecho polvo

Voz 1546 26:24 tenemos nosotros un tráiler de la película sólo evidentemente tú historial escuchando

Voz 11 26:36 que hubiera hablado la la ya te lo estás desaparecido para encontrar esas cosas pero podría esconder alguna vez no te parece papá está peor bueno eso esto se quedó aguanta

Voz 1546 27:01 vemos que Álvaro tiene la pinta de Antonio Banderas nadie te he dicho que tiene un gran parecido Antonio para claro hacer de Alba debe ser muy difícil con lo cual no pero el hombre que hizo al pero a la vista con nosotros a Allen como estamos hola buenas tardes tú no crees que tiene la pinta de de de Talavera has este qué más quisiera él cómo cómo era hacer de Álvaro

Voz 12 27:34 bueno era era tener una responsabilidad enorme el intentar plasmar o intentar vivir ni que sea una décima parte de lo que él vivió que es que es que ni eso entonces ya eso ya era un reto no ya bueno cuando cuando te pasa en el proyecto que hay una historia de supervivencia que chulo no sé qué tal pero luego cuando ya te pasan en el guión y ves como la paja pasar de eso te pones te aprieta el culé T a ver si de mi madre mía cómo voy a salir de ésta pero tuve la suerte de conocer Álvaro ya el primer día que llegó a Fuerteventura ya me lo presentan yo creo que que nos entendemos muy bien y él se abre desde el primer minuto conmigo y así buenos de agradecer tanto tanto tanto que lo tuviera allí de primera mano explicando método ya desde el primer minuto y para yo poder crear el personaje porque con con Lugo con el director con Hugo estuve en teníamos claro que queríamos evidentemente a hacer la historia Álvaro vizcaíno pero creía queríamos construir nuestro propio Álvaro vizcaínos no era no era una cuestión de imitar Álvaro sino que también tomarnos ciertas licencias con el permiso de Álvaro aquí en crear nuestro Álvaro vizcaíno no

Voz 1546 29:00 qué bien sentiste

Voz 1290 29:02 bien presentado sí sí sí

Voz 2 29:05 bueno tuvimos la chaval

Voz 12 29:08 hola

Voz 2 29:11 sí sí he estuvo muy guay sometía

Voz 1 29:16 yo digo que la primera vez que que de verdad me hago Vie fundía que hay en una en una

Voz 2 29:23 como en un entrenamiento no en en las rocas ahí hacía eh y me pregunta o estabas así con esta ley se tumbaba hay evitaba y tal yo ese día me quedé mirándolo dije oye qué pinta tenía yo el claro como buen actor que es me lo me lo transmitió también me hizo revivir ese momento y ese fue el primer día que me agobia de verdad dijo eh no sé si voy a venir mucho más por aquí

Voz 12 29:50 sí recuerdo haber acuerdo recuerda que el día estábamos ensayando un poco a dónde íbamos a rodar más que nada para los tiros de cámara sobre todo no sé dónde poner la cámara Hay cómo hacer esto y lo otro acontece y yo yo lo mire tenía la mirada perdida hay entonces bueno pudo intuir que estaba que estaba eso no reviviendo y sufriéndolo por dentro otra vez y entonces estás bien el como que volvió en este momento ahí me dijo sí sí sí perdona tío perdona es aquello que lo lo están notando noventa pues ahí también aún aún más me

Voz 1546 30:29 con toda la responsabilidad tendría que verse versión ejercicio

Voz 1290 30:32 muy costoso para Tíber verte en tercera persona por así decirlo

Voz 3 30:37 sí ese era mi alter ego

Voz 1 30:42 sí sí pero ya te digo que yo estaba un poco

Voz 2 30:47 viendo los toros desde la barrera

Voz 1 30:50 el el personaje también de Álvaro

Voz 2 30:55 la peli tal pues obviamente tiene muchas cosas que me siento identificado y otras como dice hablen no que han que

Voz 4 31:01 es algo para para la peli tampoco poco a medida para

Voz 1290 31:05 bueno desde luego no hay que sobre dramatizar lo más porque vamos ya desde luego ya tiene ahí los puntos necesarios

Voz 2 31:12 ahí está

Voz 1546 31:13 a ley muchísimas gracias por contárnoslo con nosotros en acento Robinson

Voz 12 31:18 pues muchas gracias a vosotros un saludo Álvaro un abrazo ganas de verte

Voz 2 31:22 un abrazo dio mucho íbamos en Barna muchas

Voz 1546 31:25 es como oficio mucha mierda eso es lo que muchas gracias bueno también también hemos hablado con el director usted soplo película tú imputa tu ayuda no ser contado

Voz 13 31:41 sí yo siempre le comenté Álvaro que no iba a contar obviamente su vida iba a contar esas cuarenta y ocho horas y nieve en su historia no entonces al final es una película de ciertas cosas aficionadas hay muchas cosas reales Si lo bonitos que no se sabe cuáles son entonces el desde que yo escribí el guión lo escribimos en base a un par de charlas con él preguntarle por email oye en este momento porque estaba muy bien todo lo que nos contaba yo quería que estuvieron la película también de alguna manera no que colaborar a ello clases de Surface los protagonistas estuvo mucho tiempo con Alen también para que se conocieran bien y eso nos venía muy bien para coger las cosas que realmente queríamos del personaje pero queríamos hacer un personaje inventado para la película que no fuera cien por cien Alvaros en lo que tuviera ciertas cosas del y otras cosas inventadas no por nosotros entonces estuvo en el rodaje estuvo a mí me vino muy bien básicamente para también para saber no momentos cómo se movía el personaje porque antes la cadera rota no no sabes muy bien de qué manera te mueves sí puede Son of lesionar o la mano cuando la tenía abierta o si te dolía o no en qué momento te dolía los hay en muchos momentos que vamos sirvió de muchísima ayuda ahí estoy feliz de que haya estado en el rodaje de que se haya visto la película había gustado tanto hizo las que emociona

Voz 1546 33:00 no hubo estuve también el director de la película sólo es el hombre que te anima a escribir el libro IMI llamaba la atención al Brown en varios ocasiones cuando te hace referencia al libro habla usted del personaje Álvaro el el personaje Álvaro eso me hace pensar que los inscritos de forma novelesca algo así no

Voz 4 33:27 bueno el

Voz 1 33:31 es el personaje por ejemplo de la peli al igual que en el libro La parte de la del accidente de la supervivencia y todo eso

Voz 2 33:41 está narrado tal cual prácticamente en mi libro está es autobiográfico en la peli bueno practicamente

Voz 1 33:49 pero no soy yo y en el libro

Voz 2 33:54 en excepto hay cosas que son totalmente autobiográficas y otras y otras que no que tiene en cuenta dos años y pico de aventuras

Voz 1 34:02 aquí hay cosas sensibles la verdad hay que hay un poco de todo hay negocios ilícitos también hay viajes hay personajes increíbles

Voz 2 34:12 es una forma de protegerme de poner un una distancia no una terapia Magín una terapia también hay es es Hugo el que me dice M anima a que siga escribiendo porque me dice Álvaro en una hora y media de Pelli no cabe todo eso Sean y todas las reflexiones ni todo lo que viví estén y todos esos personajes que has conocido que además

Voz 1 34:36 es que son tan increíbles que que que que que es que es que es difícil de creérselo no lo bonitos que son de verdad eh ahí es bueno por eso hablo de

Voz 2 34:45 el personaje no Álvaro cuenta es la historia

Voz 1290 34:48 transmitiendo al mismo tiempo una paz impresionante sobre un tema que es extremadamente dramático

Voz 14 34:55 tú eras así antes del accidente

Voz 1 34:59 siempre he sido bastante calma aunque volcán internas como creo que es lo que me anima y yo creo que no que después del accidente ha cambiado mucho muerto tengo

Voz 2 35:14 un aplomo que

Voz 3 35:16 Real ahora que antes era la forma quizá el fondo no tanto

Voz 1546 35:24 es la mejor cosa que te haya pasado o la peor cosa que te haya pasado o ninguna

Voz 1 35:31 qué buena eh

Voz 2 35:33 a charlas acabo diciendo que mi mejor mi mayor dificultad se ha acabado convirtiendo en mi mejor oportunidad no sólo por el libro por la peli sino que me he puesto analizar

Voz 1 35:45 mi vida y lo que me aterrorizado a en la vida desde que era adolescente era no tener

Voz 2 35:53 depósito que no tuviese sentido todo esto osea que sí que vale que este dinero Valle ahora ya ahora que eso me aterrorizados también esa sensación de sí que estoy con gente que tengo amigos qué tal hago falta o todas esas dificultades que me han movido a buscar resulta que han dado eh su resultado eso sí hay que pagar un precio a veces para encontrarlo cada uno el suyo y el mio ha sido que he encontrado a la persona que más faltaba en la que más debía a la que nunca me va a abandonar

Voz 1 36:26 en aquella playa la encontré es a mí mismo esto ha supuesto un regalo indecible de de de

Voz 2 36:35 el facilidades a la hora de expresar cosas importantes aquí

Voz 1 36:42 eh de poder comunicar

Voz 2 36:44 poder compartir con otra gente en lo más importante que tienen que es la búsqueda de su vida de su propósito vital y lo estoy haciendo es tan gratificante que estoy contento de haber pagado todo este precio va a estar ahí

Voz 1546 36:58 ahora te quedan mentir cincuenta años más de vida mínimamente veinte supongo que son cincuenta años que de una pide que tendrá más sentido las obras tendrán mar sentido tendrán sábado sabes llevarán de algo a cargo yo tengo una cosa yo conozco a alguien que siempre está pensando en su futuro para tal vez un futuro que Kiki nunca alcanza a yo supongo que ahora cada día cada hora todos sabia algo todos sabe algo no es sacar de ahí que el yo mucho más que hubiese sacado de esos horas estos días

Voz 4 37:46 anteriormente

Voz 2 37:48 bueno el también creo

Voz 7 37:51 que es un es una idealización también pensar que hay veces que que que la gente

Voz 2 37:59 como me dice Juan Quero eres tal gracias bueno genómica a otra igual esta dicen ahora ves la vida de otra manera es verdad pero te digo no soy más listo no os lo cuento los chistes mejor no disfruto la vida desde luego la disfrutaba antes también lo único que ha cambiado de verdad sinceramente Michael es que me pasa lo mismo que antes me frustra me cabreo a veces pienso el futuro digo que voy a hacer pero lo que ha cambiado es que ahora estoy totalmente preparado para que pase no me juzgo no soy más paciente conmigo y con los demás con el mundo con pero no quiere decir que no me enfadé hundía pero es que el cabreo me duran mucho menos no quiere decir que no me confunda nombre que decir que no diga algo inconveniente a alguien que me lo digan

Voz 1 38:47 que cómo quede la aceptación esa

Voz 2 38:51 la vida es todo igual yo me relación igual conmigo y con los demás pero como que todo reacciona de aquellos distinto es distinto lo hace más fácil a los demás al mundo y a mí

Voz 1546 39:02 yo me acuerdo una vez tomándome eh no Telemadrid con Pedro Duque yo me quede impresionado viendo un astronauta no que ya cuando yo era mozo yo charlando con la misma que hace usted pues pues yo soy futbolista yo soy el nueve del Liverpool analíticas Un imagínate Le dice imagínate en un bar diciendo usted qué hace pues yo yo sé nada usted en la OTAN no hay que es que suena al no va más no tenía pelos a la acercarse a alguien en un bar lo tuyo venga ya venga ya que no creo que nadie habrá debido lo que lo que tú has bebido son capaz de contar la historia tal tal y como tú lo cuentas no

Voz 2 39:51 bueno pues Michael como ya nos conocemos Si hay tenemos me cae simpático te voy a contar la verdad me lo inventé topa ligar

Voz 1546 40:02 eso fue increíble una cosa

Voz 1290 40:07 hasta haces muchas charlas Si coaching y cosas estas me pareció impresionante sí leí también que muchos mucha gente queda coaching censados y hay otros que hacen coaching porque precisamente quieren transmitir a otros cómo manejar sus emociones de una manera lo mejor en tu casa

Voz 6 40:30 y eh

Voz 7 40:31 creo que todo lo que hacemos es el el origen es nosotros mismos

Voz 2 40:37 y luego es como el sanador herido no el el médico ha vivido la enfermedad en su en sus carnes o en su casa no normalmente son hijos de médicos que han visto mucha enfermedad el psicólogo es el primero que entenderse el yo creo que todos todos lo hacemos como origen

Voz 1 40:56 de ahí nace la necesidad de enseñar

Voz 2 40:58 el maestro de por seguir aprendiendo

Voz 1 41:01 y aquí es una mezcla de las

Voz 2 41:05 yo yo no tengo nada que enseñar yo yo puedo compartir lo que yo he vivido mis conclusiones pero no quiere que la vida sea sin y que yo puedo decir lo que a mí me ha pasado pero no puedo decirle a alguien tú lo que tienes que hacer es no yo yo te digo esto luego claro miedo formando en ciertas cosas digo bueno que esto cuadra Álvaro vizcaíno

Voz 1546 41:27 muchísimas gracias por el regalo que para para mí Palín ha sido hablo ya de todos los oyentes gracias por ese regalo todo hablando contigo que tenga mucha suerte que lo merezcan comparte sus sabiduría con los demás un abrazo muy fuerte

Voz 2 41:49 mil gracias