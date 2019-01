Marie Kondo confiesa que la tierra debería ser plana

Voz 1 00:00 una marca

Voz 2 00:07 rojos y azules yo españoles de blanco y vino muchísimo más caro amigo mío Arenillas y queman y la inmensa mayoría de jóvenes españoles y donde el Partido Popular ya uno los tu problema no soy yo tu problema eres tú

Voz 1682 00:42 bueno pues la verdad es que ha sido un trabajo intenso desde el primer día que llegamos en donde todo el equipo de Hacienda pues hasta hoy en primer lugar desgranando las cuenta de El señor Montoro porque había muchos artefacto

Voz 4 00:54 traigo de mini este artefacto si me pongo encima corro que me mato empezamos bien el todo por la radio del miércoles Marta del Vado buenas tardes ahí nunca más te olvidaré Toni Martínez Especialistas secundarios la Laura Piñero ya que De la Torre ha venga ya podemos empezar

Voz 0230 01:31 bueno comenzamos con la noticia del día no José Luis Rodríguez Zapatero ha sido investido presidente andaluz vais a escucharle aunque su voz está un poco cambiada

Voz 0230 01:43 me parece bueno hay mucha gente dice que es el Partido Popular Iker Moreno Bonilla pero claramente el discurso escapa tenista sin duda

Voz 1223 01:51 el valor fundamental de de esta de este Parlamento de esta democracia es saber entender que la discrepancia exige la sociedad Isabel encauzar esa discrepancia

Voz 0230 02:03 a Alianza de Civilizaciones entender al discrepante

Voz 7 02:08 encauzar la discrepancia un dirigente del Partido Popular era que era el que que para encauzar las diferencias pero bueno a veces habrá diferencias que sean muy graves

Voz 1223 02:23 que a veces en su Lemos esa diferencia Hinault fijemos en los puntos de encuentro

Voz 0230 02:30 en encapsulado en cápsulas las diferencia encontrar puntos de encuentro

Voz 1223 02:36 esa es la grandeza de la democracia

Voz 0230 02:41 qué cosas tiene la política todo este discurso lo hace el PP para justificar el apoyo de Vox y ahí está la paradoja el Partido Popular está descubriendo la virtud de dialogar gracias a Vox hay veces que las noticias te dejan sin respiración muchas de ellas eso son judiciales vamos a escuchar los siguientes veinticinco segundos sin respirar es un poco de Hoy por hoy eso en veinticinco segundos tanto segundo encima otra nosotros no proponemos puede ser no bueno venga veinticinco segundos sin respirar cuando acabe la noticia a parte ya difícil tenemos que decir jo que Jarque pollo porque bueno digamos incorporamos fuera guión para encauzar a Francino he como dice Moreno Bonilla eh que hay que encauzar pues encauzada para que éste soltando encauce hemos el juez entonces son veinticinco segundos sin respirar escuchando la noticia todavía al acabar veinticinco segundos sin respirar ya lo acabar como en un suspiro X Marta estamos atentos si estas hasta veinticinco segundos sin respirar Jarque que pollo noticias judiciales el pie para que todos lo sepamos vale e también Marta el pies podía

Voz 9 03:57 en perjudicar al Partido Popular para los que estén en el coche también conduciendo para los niños también porque un joven que pollo super inocente lo pueden decir también los niños en horario infantil y todo pero tienen que aguantar XXV segundo la respiración veinticinco segundos no tengamos un incidente en los coches veinticinco segundos conteniendo la respiración tres dos una noticia el chófer de Bárcena

Voz 10 04:16 las reconoce ante el juez que recibió pagos ocultos de la policía a cambio de espiar al ex tesorero del PP

Voz 0858 04:22 Sergio Rios ha reconocido buena parte de los hechos según fuentes presentes en esa declaración según la documentación intervenida al ex comisario Villarejo el chófer recibía mensualmente dos mil euros de los fondos reservados del Ministerio de Interior

Voz 0230 04:34 supuestamente para ayudar a los policías a quitarla

Voz 10 04:36 Bárcenas sin orden judicial pruebas que podían perjudicar al Partido Popular

Voz 11 04:40 juego con el chico

Voz 0230 04:51 bueno es muy difícil eh escuchar noticias sin respirar es muy difícil porque no está solo que estás el antiguo chófer de Bárcenas recibía pagos ocultos de la policía para espiar al ex tesorero del PP y quitarle problemas que perjudicara bebé que era el partido que gobernaba la policía protegía del

Voz 9 05:07 en cuentes cometiendo delitos que buscaban perjudicar a otro delincuente para encubrir a otros delincuentes todo

Voz 0230 05:14 y bueno todo lo de Villarejo los espionajes es un joe que pollo monumental de todo esto el populismo es un concepto cosas que oyes si piensas Jorge pollo la mayor parte del periodismo hoy en día es un periodismo fue polla está todo lo es todo tan complicado luego entraremos en lo del Brexit

Voz 4 05:35 previa me encanta

Voz 12 05:42 ahora twiterías venga dirigido

Voz 13 05:46 empezamos hace te Dióscoro tuit esos que requiere que estés muy atentos es de cansino

Voz 8 05:50 Royal no lo siento tiene pastillas contra el desfase tempos

Voz 4 05:54 al

Voz 6 05:57 hay que predicar con el ejemplo cómo hace este tuit paquete crujiente

Voz 14 06:00 los que generalizar esos todos unos cabrones

Voz 6 06:05 qué rabia que rabia da cuando no te entiende ni un ejemplo no sólo da Mister Ravi

Voz 14 06:09 hola quedo un arma afilada atravesada Mi vecino espada atravesada mi vecino lo acabo de decir que bajo te gilipollas

Voz 6 06:19 qué más que mero se va a sentir identificado con esto que nos cuenta el niño de tabaco

Voz 8 06:23 en verano está muy bien pero en invierno ducharse con tu pareja no es lo mismo los dos queremos estar bajo el agua caliente y en vez de ducharnos parece que estemos defendiendo un córner

Voz 6 06:33 las heridas con una opinión muy personal de os dada de foie a cero

Voz 8 06:37 antes lo que le molestaba es la cosa esa que le puso el veterinario en el cuello

Voz 12 06:43 a favor

Voz 4 06:45 no

Voz 5 06:47 también

Voz 16 06:54 por lo de repente son más haré

Voz 17 07:22 yo digo

Voz 0230 07:34 los días en que hay sesión parlamentaria de cierta notoriedad si en la que todo el mundo está atento deberíamos cambiar todos todos la manera de hablar y dirigirnos los unos a los otros como si estuviéramos en la tribuna hoy Kerry hablaros así vamos a proceder a comentar algunos asuntos que sin duda son de interés y por qué no decirlo ofrecen también la posibilidad de una perspectiva cómica yo digo Margarita chinas tú qué dices te quedas así medio no sabe si es un insulto Margarita chinas no faltan datos Margarit chinas es el portavoz de la Comisión Europea de manera que si yo digo Margarita chinas vosotros decís Juncker no es así hagamos la demostración Margarita chinas

Voz 5 08:20 claro

Voz 1 08:29 sí

Voz 0230 08:33 el portavoz de la Comisión Europea ha dicho que Gran Bretaña tiene que saber que no se va a renegociar el Brexit

Voz 1 08:39 porque y en todo

Voz 0230 08:42 Europa se sospecha que los británicos están jugando a decir que prefieren un Brexit sin acuerdo para que la Unión Europea acepte renegociar porque la salida sin acuerdo sería catastrófica entre el entre la Unión Europea en Gran Bretaña se está jugando el teorema del Barbero y el pistolero te un Barbero que afeita Ana bajo un pistolero que apunta con una pistola al hígado del barbero hay una versión de esto con testículos que Francino está peor

Voz 4 09:09 lo porque no hemos estado bien esa es mejor sé por qué

Voz 6 09:12 no vamos a hacer daño

Voz 0230 09:16 en todo caso Theresa May ha sido derrotada por tropezó tantos votos en el Parlamento británico es su proyecto político más importante ya ha sido derrotada ayer recorrido la doctrina Sandokán

Voz 18 09:27 M T de Piti de que David tiene que

Voz 1510 09:30 hay hablándole de MP es algo que quisieran galo parte

Voz 19 09:32 lo contrario

Voz 0230 09:36 pues no dimite los laboristas ACS los laboristas presentan una moción de censura pero tampoco se atreven a plantear abiertamente un segundo referéndum es un pollo tremendos una noticia fue joe que proyectan inglés

Voz 20 09:49 cuál es el cheque del Betis

Voz 0230 09:52 eso sí es un poco achique en Adecco pero para noticia Rajoy que Pollini las noticias sobre los espionajes ilegales del excomisario oye poco según estas informaciones son noticias y un poco oyente está entre el periodismo el periodismo que está según estas informaciones la anterior cúpula del BBVA el encargo al excomisario que es piara a ministros socialistas que les a que les inventara noticias falsas que les difamar para desestabilizar les emocionalmente mantenerse con el control del banco

Voz 19 10:26 no

Voz 0230 10:29 el ex ministro de Industria Miguel Sebastián fue uno de los espiados y esta mañana protesta

Voz 21 10:32 a todo esto el asunto es de una de una extrema gravedad por eso estaban mis abogados estudiando

Voz 0230 10:42 es una frase está muy de película eh mis amigos están estudiando lo cuántos abogados tiene la gente pues ahora no es de extrañar con las perrerías que se hacen en alta política los unos pagando al chófer para destruir pruebas el otro comisario encargando pruebas falsas contra exministros hay una frase famosa en el cine qué dice cuidado con la policía en cuanto te descuidas se pone de parte de la ley el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz Francisco Serrano parecía hoy un corderito un hombre que ha dejado escrito cosas un hombre que ha dejado escrito cosas como no hay mujeres liberales que se proclamen putas brujas y bollera si eso está reservado para Piojo esas de ultraizquierda un hombre que ha dejado escrito bajo la foto de una mujer a esta desgraciada no creo que la violen ni en grupo ni en cuadrilla pues mira hoy parecía

Voz 22 11:35 Marilyn

Voz 0230 11:36 eh corderito escuchamos Francisco Serrano porque si somos algo somos un partido de extremo sentido Cobo vaya extremos sentido común hay una manera de defenderse de las acusaciones de radicalismo Si tú SUP situ sitúa a tu rival junto a Stalin

Voz 23 11:55 quieras que no ganas margen de maniobra ustedes reconocen no se avergüenzan de ser seguidores de personajes violentos machistas declaradamente homófobos xenófobos como Stalin o

Voz 0230 12:08 lo he visto así hasta llegar a Stalin Vox tiene margen pero es una fórmula un poco bestia del y tú más ustedes son Stalin de manera que mientras yo no llegue ahí no me pueden criticar además las quejas de Vox sobre feminismo cuáles son representamos y puestas hay españoles y andaluces están hasta el gorro y la gorra del lenguaje inclusivo es por el lenguaje inclusivo gorra por era todo por el lenguaje inclusivo no son de ultraderecha son filólogos escrupulosos el presidente andaluz ya presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla decía esta mañana en la SER la violencia de género es una lacra contra la que hay que luchar

Voz 4 12:46 a la violencia de género es una lacra

Voz 24 12:48 con la que tenemos que combatir con toda la energía que con toda la fuerza el mundo

Voz 0788 12:52 yo vi Serrano el devoto dice sí sí

Voz 0230 12:55 el maltrato es una lacra

Voz 25 12:57 a ver por favor señorías hemos también consideramos como dijo ayer el señor Moreno Corina Morilla que él

Voz 0230 13:04 maltrato es lacra que

Voz 25 13:07 erradicar

Voz 0230 13:08 también lo consideramos nosotros pero que pasa que es una lacra que dice la violencia puede afecta a hombres mujeres homosexuales y lesbianas que se ve que esto último no son hombres y mujeres

Voz 25 13:18 sí señorías y creemos en la igualdad y estamos en contra de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar pues las víctimas pueden serlo mujeres hombres ancianos niños homosexuales y lesbianas

Voz 0230 13:33 el futuro vicepresidente Juan Marín de Ciudadanos ha dicho lo siguiente julio Verdonk mil

Voz 26 13:38 ya sí ocho aprobamos también una ley de violencia de género para Andalucía en este Parlamento con el voto de los ciento nueve diputados y me grupo parlamentario va a respetar por supuesto todo los compromisos que adquirimos y votamos en este Parlamento a lo largo de la legislatura que hemos echado

Voz 0230 14:01 bueno que nadie iba a sospechar lo contrario no porque enfatiza tanto Juan Marín porque tiene la necesidad de subrayar que se va a respetar la ley de violencia de género hay alguien que lo discute no no no no todo caso los de voz tienen un problema con el lenguaje eso sí lo del gorro y la gorra eso Susana Díaz ha intervenido a primera hora de la tarde dirigiéndose a Ciudadanos

Voz 27 14:23 los amigos de mis amigos son mis amigos los amigos de sus amigos son sus amigos germano

Voz 0230 14:29 era bastante fácil imaginar que a Susana Díaz la iban a devolver la frase con los independentistas catalanes Juan Manuel Moreno Bonilla no lo he dicho los amigos de sus amigos los amigos de Sánchez y los amigos todos son amigos esto va a ser así ya todo el rato cada vez que alguien diga Vox otro ir a Torra como no yo digo Margarita porque igual que cosas te dicen a veces en los debates políticos se dice Moreno Bonilla que los poderes públicos no pueden decir a los padres cómo educar a los niños un planteamiento que significaría eliminar los planes de estudios con padre y madre dice a mi hijo física el lenguaje pero química no

Voz 1223 15:04 pero ni usted ni yo le podemos decir a los padres de de los padres de niños de Andalucía cómo tiene que educar a sus hijos Cheney yo yo no soy quién a decirle a un padre de cómo tiene que dar de su hijo

Voz 0230 15:18 todo esto bueno esto hay que entender el razonamiento con un subterfugio para decir vamos a destinar más dinero a la educación concertada la educación religiosa y acaban haciéndose razonamientos hay que hacer hay que fijarse bien las cosas es detectar los engaños porque yo fíjate unos listos han creado una tienda de falso lujo con productos con productos veinte veces más cargos no cuentan

Voz 20 15:40 no es una noticia que podemos leer en público esto ha sido en Estados Unidos el protagonista ha sido les una cadena norteamericana de zapatos locos para conseguirlo Page les alquiló una antigua tienda de Armani en un centro comercial de lujo Italia en hizo su nombre para simular lanzamiento lo llamó palestino hasta se creó una cuenta de Instagram de marca ficticia y una página web pues no Hernando que la gente los buscarían Google luego invitó a un grupo de influencias a una fiesta de inauguración con champán acudieron unas ochenta personas y consiguió venderles zapatos que en sus tiendas cuestan entre veinte y treinta dólares hasta por seiscientos dólares haciéndoles pensar que en realidad estaban comprando modelos de lujo llegó a vender unos tres mil dólares en zapatos después de que pagaran religiosamente se han enterado de que todo era falso la propia empresa sacado un anuncio con declaraciones de las influencias de la fiesta sobre su calzado y un mensaje que dice esto ellos han pagado doscientos cuatrocientos y hasta seiscientos dólares pero tú lo puedes conseguir por veinte

Voz 8 16:35 bueno

Voz 20 16:36 por qué pagar más cuando puedes pagar menos

Voz 1510 16:39 tras destaparse la verdad de que decir que pedirles

Voz 20 16:41 devuelto el dinero y también les ha regalado hoy cazado

Voz 24 16:45 me

Voz 28 16:50 va a ganar

Voz 6 16:52 Especialistas secundarios seguimos la senda de noticias extrañas el lunes os acordáis que comentamos aquí en este maravilloso espacio la maravillosa historia de un crucero que va a hacer en dos mil veinte de terraplenes vistas no la gente que cree que en busca de los límites del planeta de este muro no que rodea al planeta yo creo que estamos de acuerdo de que esto es un tema y por eso pido que nos llamen los terraplenes hasta que no estén escuchando ahora mismo de argumentos para sostener esta teoría extraordinaria yo tenemos ahí mismo la Virgen hola buenas tardes

Voz 13 17:23 hola tarda buenas tardes su nombre

Voz 6 17:27 además está muy bien te has sodio vale te os odio tras hoy piel tuviese es que la tierra es plana con como un disco con todo lo continentes encima el polvo en el centro

Voz 13 17:37 la tierra es plana y banal de acuerdo de acuerdo pero tú sabes también que los científicos

Voz 29 17:43 nunca me lo has mira me sentí feliz todo lo llama siente feliz feliz mira sabes lo que me dijo con un científico ahora ya tarea que se año si me me dijo sí que me dijo me dijo que decían que me saldrían grano en la cara el mercaderías si caso ahora a la cara

Voz 1 18:13 no te dio la cara estuviera vale vale

Voz 6 18:16 te has quedado ciego en calor

Voz 29 18:18 madre mía porque vemos como decía curas tenían razón los curas sin que no me vengan

Voz 6 18:27 ya pero bueno no no de son gente sodio bueno es un desengaño con la ciencia parece un argumento válido para para pensar que la tierra es plana tenemos a otro

Voz 13 18:38 es Mariano verdad a Mariano dos N

Voz 1 18:46 vale Marianne no la tierra es plana

Voz 29 18:51 pero además mira cuando oigo es plano plano plano plan plana plana no hay montañas y montañas se utiliza es como ha dicho Margarita

Voz 0230 19:03 mentira es mentira los Pirineos

Voz 29 19:05 los de la etapa del Tour es el Tour

Voz 6 19:12 todo plano me da miedo preguntar texto Marianne no pero quién está detrás de todo este este gran

Voz 29 19:19 bueno me parece evidente no los Decathlon eso es pasado ya de esas de montaña dormir me esas como decíamos los ERE general no quiero no

Voz 4 19:32 bueno algo curioso

Voz 13 19:35 pero lo he dicho machista machista

Voz 6 19:39 no entendía que venía el último da que esta siendo esto divertido otro terrible lista hola buenas últimas

Voz 29 19:45 si soy maricón dos

Voz 1 19:46 a Baricco

Voz 6 19:50 japonesa que se ha hecho famoso enseñando al mundo cómo ordenar la caso desprendiéndose de todo aquello que creen que no produce pasión en el hogar no no me digas que Maric do también piensa que la tierra es plana

Voz 29 20:00 a ver yo no sé si la Tierra explanada o no yo ahí no me meto eso se lo dejo a los que saben cómo Tomás Roncero Risto Mejide lo que sí sé es que debería hacer Plana debería ser suenan raros y los asiste jamás hubiera hecho una tierra esférica porque como bien sabéis las cosa esférica no se pueden apilar

Voz 6 20:18 más guardar guardarse

Voz 29 20:20 a doblar en total que las cosas redondas como decimos en Japón en nuestra cultura milenaria sola mierda ah me dejaría a Misrata

Voz 4 20:31 pues está claro

Voz 29 20:38 el los círculos se dice el expuesto las monedas de veinte céntimos Clara Clara que cuando pueda duermevela testículo que le pueda Pilar encima el otro vale como libres una estantería donde digo Gates podría estar diciendo novio

Voz 6 20:56 bueno pues yo creo que lo tenemos que a este reflexión de Mary cuando nadie sabe a ciencia tiene la tierra es plana o no pero debería ser un plan a Marie mucho

Voz 29 21:03 no les dio órdenes un poquito todo lo que es el todo por la radio porque habláis pues la vez no se entiende nada mira yo

Voz 6 21:09 harías tu cambias tu para solucionar arreglar un poquito ordenarle todo por la radio

Voz 29 21:13 yo me cargará unos cuantos colaboradores haría Toni sólo me Pirandello

Voz 4 21:20 a ellos se ponen de lo que maricón da muchas gracias seguiremos Afganistán

Voz 30 21:29 no ingresar jamás exacta

Voz 1280 22:05 este es uno de las músicas que nos trae a La Ventana Laura Piñero pero no sé cuál hola escuchamos lo nuevo de la artista británica Dido os acordáis de ella el noventa sí tuvo un gran éxito con sus primeros discos su álbum debut no Angel se convirtió en el más vendido en dos mil diez en todo el mundo muchas de sus canciones han aparecido en series de televisión como Anatomía de Grey en películas

Voz 1510 22:31 pero su último disco no tuvo mucho

Voz 1280 22:33 citó ya había desaparecido tenía dinero para permitírselo

Voz 4 22:37 ahora regresa seis años después

Voz 1280 22:40 con un nuevo trabajo en el que se distancia del pop o del Foc de del folk de sus inicios para con el celo del folclore para ponerse un poquito más electrónica ir más en los tiempos de ahora no está inspirado en la mitología contó que de niña tuvo que enfrentarse a burlas por su ambigüedad su refugio fueron los libros trabajó en un editorial la música su nuevo disco saldrá a la venta en marzo y atención vendrá acompañada de gira Internación al Vido difundido el nombre de una reina cartagineses zaplanista

Voz 5 23:21 también todos los patronos Villa dio Chente

Voz 4 24:00 sí simpática

Voz 0788 24:20 marchar

Voz 0230 24:31 la Ventana Francina

Voz 32 24:35 del dique

Voz 3 24:40 ver

Voz 4 24:44 aquí soy yo aquí seguimos haciéndome que en La Ventana en Todo por la radio momentos de meternos en el universo

Voz 33 25:10 hola

Voz 4 25:13 con con Marta del Vado efectivamente

Voz 34 25:19 pues además de Chicken tenemos las

Voz 1510 25:22 sanción de que estamos viviendo cosas inéditas constantemente y la verdad es que no suelen la sensación es que estamos en un momento histórico con el cierre de gobierno más largo que ha habido en este país hoy contamos ya veintiséis días iraquí las conversaciones están estancadas básicamente no hay diálogo entre presidente y los demócratas para cerrar los Presupuestos así que todo apunta a que esto va para largo y bueno pues eso está teniendo consecuencias consecuencias económicas de la Administración calcula que el crecimiento se está reduciendo un cero coma trece por ciento cada semana que pasa íbamos por la cuarta consecuencias en los aeropuertos en los departamentos de Justicia y de defensa los trabajadores del FBI por ejemplo dicen que sus investigaciones están viendo afectadas y esto puede perjudicar a la seguridad nacional está teniendo también consecuencias gastronómicas

Voz 35 26:10 el rock

Voz 1510 26:15 Many me dicen que Rice la falta de personal en la Casa Blanca ha hecho quedan al tran se gaste tres mil dólares de su bolsillo en comprar trescientas hamburguesas pizzas y ideas para celebrar la victoria de los Tigers que gana Pedro en la Liga Universitaria de fútbol americano si no habéis visto esa imagen de una mesa enorme llena de comida basura

Voz 4 26:35 los candelabros dorados dorados y las cortinas también doradas por todos lados encontramos no

Voz 34 26:42 sí porque yo sigo mirando una comida americana el cuadro de Lincoln

Voz 4 26:46 el fondo hay que decirlo pero más allá de la fachada

Voz 0230 26:52 por qué pollo Lincoln

Voz 4 26:55 sí que más bello de la foto los trampantojo

Voz 1510 27:00 asciende están empezando a tener consecuencias trágicas para millones de personas hay bancos de comida que están empezando a repartir a distribuir productos básicos para los trabajadores federales y para sus familias porque han perdido ya un salario y aquí la gran mayoría de la gente sabes que vive muy endeudada Isidro cobra no pueden pagar sus facturas así que se están poniendo en marcha iniciativas solidarias una de ellas está empezando justo en estos momentos

Voz 36 27:24 bueno Opening si Chen a Navy Memorial Washington DC venia a beneficio el dinero

Voz 1510 27:35 ése es José Andrés que a partir de esta hora son las once de la mañana aquí e va a empezar a dar comidas a los funcionarios afectados en una cocina que ha montado en Pennsylvania Avenue entre el Capitolio y en la Casa Blanca hablamos de ochocientos mil funcionarios federales que no han cobrado pero es que hay que sumar a más de cuatro millones de contratistas que también han perdido su paga la situación de los contratistas impura es es todavía peor ya que no van a cobrar sus salarios retroactivamente cuando se reabra el Gobierno como los funcionarios son personas que trabajan para una empresa privada que en muchos casos sólo brinda servicios a la Administración es el caso de esta mujer con la que habla el otro día se llama Jolie por

Voz 37 28:12 ahí voy a nuestro eh

Voz 1510 28:17 dice que vive en Kansas City Missouri trabaja para una empresa que subcontrata el Departamento de Transporte

Voz 37 28:24 a lírica me inundaban todo

Voz 1510 28:30 el ahí empezó un gran fan de Fandi porque sabía que no iba a poder pagar las facturas sino cobraba el alquiler el coche la electricidad sólo tenía quinientos dólares en la cuenta cuando le dijeron que este año no iba a recibir su nómina que además es la única que entra en su casa porque Julien enviudó el verano pasado y tiene un hijo de catorce años a su cargo el caso es que empezó el crowdfunding aquí en diecisiete días ha superado el dinero que pedía gracias a las micro donaciones de amigos y sobre todo gente anónima pero cuando fui a la página Kowt Go fan Mike es la la página donde Giulia abrió su crowdfunding descubrí que hay dos mil cuatrocientos sesenta y siete trabajadores sólo en ese portal que cuentan cómo trabajan para el Gobierno y el desde está afectando y están pidiendo micro donaciones para salir adelante

Voz 38 29:15 este

Voz 12 29:15 eh tú

Voz 4 29:21 esta es la última canción de The Killers que critica la

Voz 1510 29:25 lítica migratoria de la administración Tram

Voz 27 29:27 el uso descontrolado de las armas en Estados Unidos

Voz 1510 29:31 se llama Land Of The Fringe in sobre este tema os cuento otra situación inédita también escucha esta llamada de una enfermera al servicio de emergencias al nuevo no

Voz 39 29:40 en una ocasión feria luchar no exige que está claro es que debe Channing ceniza Monagas sabes

Voz 1510 29:50 mujer mira tengo un centro especializado en cuidar a personas que tienen daños cerebrales pide ayuda cuando una de sus pacientes que llevaba diez años en coma da a luz

Voz 39 30:00 Belén pedir nada coherente bien

Voz 1510 30:06 bueno bueno nadie en el centro donde estaba esta mujer ingresada sabía que estaba embarazada esto ha ocurrido en Arizona hay que decir que el bebé es también pero ahora la policía ha abierto una investigación están haciendo pruebas de ADN claro empezando por todos los trabajadores para saber quién ha abusado de esta mujer sí sí yo digo que en este país yo vivo ojiplática perdida además o sin pensárselo trama

Voz 0230 30:32 en uno de los funcionarios sin cobrar los imagináis en España un mes sin cobrar todo habría una única posibilidad de que hay una revolución en España es que lo que es eso del cosmos fíjate unas semanas

Voz 1510 30:44 sí ahí a cincuenta mil funcionarios que esta semana les están haciendo les están obligando a ir a trabajar pues precisamente para que esto no colapse porque lo que digo es que todo lo que afecta a la seguridad desde desde aeropuertos hasta incluso en el Capitolio la líder de la oposición ha pedido

Voz 40 31:01 eh el el el facebook de the Union el estado de la Unión perdona el discurso del de Estado del debate del estado de la Unión que se hace el veintinueve de enero se posponga

Voz 1510 31:13 precisamente por motivos de seguridad porque porque porque falta personal de seguridad buenos os cuento que yo aquí vivo ojiplática ingeniero OC os Custo otra otra noticia más de ayer el estado de Nueva York aprobó una ley para prohibir las terapias de conversión a menores

Voz 0230 31:31 homosexual copias de conversión toma ya

Voz 1510 31:33 terapias de conversión sí

Voz 4 31:35 claro luego lo estaba lo es estaba leyendo la noticia

Voz 1510 31:40 muy claro alucinaba porque es el décimo quinto estado en el que se prohíbe esa práctica es decir en otros treinta y cinco estados sepuede no es ilegal tratar la homosexualidad como un desorden mental estas practicas de conversión incluyen terapia psicológica hipnosis y oraciones para curar a los homosexuales con ayuda divina Picasso no no horas no es no se sabe pero éste que a mí

Voz 0230 32:03 me parece una aberración de los

Voz 1510 32:06 tras conservadores gringos resulta que es una realidad más extendida de lo que pensaba

Voz 8 32:12 hemos

Voz 1510 32:14 qué hace sólo tres años la ONU condenó este tipo de terapias dijo que carecen de ética que no tienen base científica que vulneran los derechos humanos y que puede nada más llegar a considerarse torturas pero no hace sólo tres años pero el caso es que muy pocos países prohiben expresamente la terapia de conversión en Reino Unido por ejemplo en la prohibieron en dos mil dieciocho pero es que en España creo que no está prohibido al menos a nivel nacional así que no no es sólo una cosa de de

Voz 0230 32:39 los planos tiempo darnos tiempo

Voz 6 32:47 es un caso realmente casi casi paranormal y por eso yo creo que viene al pelo pues nuestro experto en fenómenos paranormales Ángel de la Guarda perdona Gemma

Voz 8 32:57 bienvenido bienvenido traiciona que bienvenidos al mundo de explicarle no ausente de Bizet no

Voz 0230 33:05 la forma de misterioso es que es misterioso no

Voz 6 33:09 vale vale vale vale que te gusta si está mucho rodeo pero

Voz 8 33:12 es decir bueno bienvenido falaz la penumbra no como le gusta mi llamarlo de lo paranormal ya tensión hoy a esta historia desde hace dieciséis años Javi un muchacho hoy hombre visiten la tumba de su tío abuelo le lleva flores la limpia le dice que hace cuerda de él día atención porque la última vez no estaba Javi que agarró una esta vez no llaman Ángel Ángel cada día al cementerio a honrar la memoria de tu tío abuelo desde hace diez años

Voz 41 33:46 no le cuento cómo me van las cosas le pregunto si está orgulloso de mí si me quiere si me vio jugar al béisbol no le olvido ni un día de béisbol intuía no jamás tenido ninguno no sé lo que es eso muy muy fuerte no parece cierto en parte también es me siento responsable de su muerte yo le hice la tortilla de gambas que sí

Voz 5 34:10 a Madrid era alérgico al huevo

Voz 8 34:15 en cualquier caso la semana pasada Fiti a dejar Flórez como siempre he dicho estaba vacío

Voz 41 34:19 yo extraño extraño extraño pues que en estos años nunca nunca había faltado siempre estaba allí llega con la despreocupación típica del que sabe que va a encontrar lo que buscan que no es como no como ir a buscar setas sabes no es lo mío la vas a buscar setas sale de casa no sabes si vas a encontrar seta o no honra en cambio ir a tumba de era justo lo contrario de ir a buscar la certeza no totalmente totalmente no había incertidumbre yo sabía que iba allí le iba en contra si O'Shea no pero esto entonces todo lo Summers desconcierto Ángel no es como las setas

Voz 8 34:57 no sospecha hace que tu tío pueda estar en el reino de los vivos me entiende lo que creo

Voz 42 35:09 pues repetir esté vivos

Voz 41 35:12 bueno lleva dieciséis años metido en un nicho yo no aguanta

Voz 8 35:15 tanto aquel bajón tenemos tenemos una hija de aludido Family tío tu tío abuelo Aurelio se ha puesto en contacto con con nos vale ha pues que norma al puedo escucharlo en cuando si no te perdona pero sin otro compañero se pueden limpiar el audio mientras tanto hábleme de Tim poquito Joan pues bueno me gusta mucho mi forma que que ya tenemos ya tenemos las manifestaciones bien desde el más allá de su tío difunto

Voz 43 35:44 déjame en paz réplicas más a ver si no me Juventudes vez

Voz 42 35:57 la mierda escalofriante

Voz 8 36:02 tengo una gallina es la David dio al revés claro y meridiano sin embargo eh no quiere volver a verte alcanza su nombre me Verdolaga la ciudad

Voz 41 36:15 ha sido muy muy muy clarito pues chao pues muchas gracias

Voz 8 36:19 pero también y ahora vamos con la agenda de lo paranormal con mi medio limón que Mi Carmen medio limón tu padre me quieren Viaria cielo era muy agria

Voz 6 36:27 vamos con atención de lo paranormal este fin de semana en Las Pedroñeras Cuenca hay recogida popular de ajos para la matanza de vampiros que tendrá lugar

Voz 8 36:38 a finales de mes matanza atención para ver qué fuerte amo diez estacas de madera firmada por Messi venga más mañana en el colegio Nuestra Señora del agobio conferencia

Voz 6 36:49 yo del para psicólogos de Vox Adolf Hitler que bajo el título El chico de la curva que claro razonar como la dictadura feminista devoraban los espacios comunes de lo paranormal

Voz 8 37:00 pues ya ve eh no te lo pierdas gracias Carmen y hasta aquí este encuentro con lo inexplicable como el hecho de que no paguen por hablar de fantasmas

Voz 5 37:12 tampoco

Voz 4 37:45 tú crees que Iñaki de la Torre podría dar clases de música en Estados Unidos o a triunfaría

Voz 0788 37:52 al padre le encantaría a los a Trump como hemos empezado porque empezamos con hijos de inmigrantes son los lobos los nuevos no sé sí señor son los los cantando la canción muy famosas sureña de ese género que llaman Tex Mex porque sabes que Texas y Mexico generó de forma solitos sí igual bueno pues me he traído a los lobos porque esta canción el a la crisis que no es de ellos pues tiene dos velocidades SO2 ritmos el que quiero que ir aprendamos a distinguir entre la velocidad puramente de una canción y luego del ritmo que es una cosa poco más imperceptible y poco más aire en esta canción cuando avanza veréis que cambia el ritmo de repente pero en realidad no cambia la velocidad el ha pasado un ritmo de Shuffle que llaman pero en realidad aunque lo parezca no han aumentado la velocidad sino que sigue siendo la misma velocidad yo no voy a hacer como hago otras veces Le pido Alicia que lo vuelvo a poner desde el principio este corte voy contando la velocidad veréis

Voz 5 39:10 cuatro

Voz 0788 39:30 en realidad vacas exactamente igual si acaso han ralentizado un poco pero lo encabeza cambiar el modo de pulsar antes estaban tan tan tan tan tanto Tata pero esto no es el grupo esto no es bueno si eso tiene su cruz pero no es a lo que el grupo no es un ritmo concreto modo de aplicasen la semana que viene lo cuento bueno ahora vamos descaradamente porque lo de ir a hacer alternando cambios de velocidad descarada como por ejemplo en esta canción

Voz 5 39:55 de Van Morrison de sus principios contra viajaba con los que se llama unos en muy complaciente y ahora de repente muy saltarín

Voz 45 40:21 para VAO o qué

Voz 5 40:23 ni siquiera han acelerado pueda dejar que suene un poco más para contar la velocidad

Voz 45 40:29 es es esto

Voz 32 40:43 y aquí cambiar de velocidad dentro de la misma canción en medio

Voz 0788 40:46 de una estrofa eso es una cosa muy difícil separar las tropas el estribillo con una diferente velocidad que todos los músicos lleguen hacerlo a la en el mismo momento esas es en la cosa de mucha habilidad de esas en eso se nota por ejemplo la gente que hace bien las versiones o no si es capaz de cambiar de ritmo como la original otra que también cambia muy descaradamente de velocidad sexto que empieza siendo una tara ante la esto pasa mucho entre cuando pasas una música folclórica pop pues no se parecen mucho los ritmos y entonces incluso cambian las velocidades acordadas de cómo empezaba este buenas será sin y orina de Louis Prima

Voz 38 41:22 dos

Voz 1 41:27 tú

Voz 38 41:32 atentos eh

Voz 8 41:40 de repente

Voz 46 41:42 Paz Bongo de paz

Voz 5 41:48 que bueno Mons era cómo cambia además Lobo

Voz 0788 41:50 bueno es que deja dos instrumentos en silencio y entonces él para que sepan los demás a qué ritmo tienen que arrancar cuando empieza a cantar lo hace ya el ritmo nuevo pop dude estuve uva porque así sabes a qué ritmo va a hacer en el que arrancar el buenísimo pasan de una tarántula a un ritmo más bien de swing y luego fijaos qué bonito como cuando os decía que llegan las músicas folclóricas a la música pop que es lo que pasa en Estados Unidos también con parte de la música cubana que aterrizó estaban en la época del swing y de repente descubren el mambo pues hay una canción que se dedica a hablar de cómo era el mambo y empieza siendo a ritmo de swing

Voz 3 42:25 no

Voz 5 42:26 para tanta tanta tanta datan B

Voz 3 42:32 hoy

Voz 5 42:35 y ahora de repente te puedo ver tanta golpeo

Voz 0788 42:46 hasta seis Mambo ya la buena swing total no es buenísimo porque en realidad no cambian de velocidad pero si cambian de modo de de aplicar los acentos que llaman ellos y entonces es muy bonito porque pasan del swing al más moviera

Voz 0230 43:03 te da

Voz 3 43:09 los

Voz 1 43:16 sido muy bonito otro

Voz 0788 43:20 más útil es el que hicieron y sus amiguitos en los sesenta con el triste de que era un tema realmente con ritmos swing de de Yukos de Sam Cooke que veréis como en cierto momento derivaba a rock'n'roll desde el sueño

Voz 32 43:34 el pasado día pan y ahora atentos empieza a cambiar

Voz 0788 43:59 lo hicieron los Rolling Stones también en un tema que se llama Amín la Rambla

Voz 5 44:17 en total sutil bueno pues bueno ahí hay una cosa muy

Voz 0788 44:36 cuenta que es Tom Jones en un tema en su versión del Begin the Begin que de repente empieza a acelerar acelera acelerar no te vas dando cuenta hasta que al final haya de repente pega un salto ya era a lo bestia

Voz 5 44:44 eres fan es casi imperceptible veréis cómo empezaba

Voz 12 44:59 Juan Ramón

Voz 47 45:02 sin sin resuello

Voz 5 45:10 ahora pieza un poquito que habrá otro con la más

Voz 47 45:26 huy

Voz 5 45:34 rápido ya otra voz buenos pies varado en fin muy bien una pero eran de ella que de todo

Voz 48 45:45 aquí no no no boca bien es Javier Ruibal El sí sí aquí es ella no va venga

Voz 5 46:03 la Ventana con Carles Francino