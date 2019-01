Flash Deportes SER de las 18:30 (16/01/2019)

Voz 0419

hoy continúa en los octavos de la Copa del Rey en una hora dará comienzo el partido en el Wanda Metropolitano Atlético de Madrid Girona Simeone no podrá contar con los lesionados Filipe esta Beat it Diego Costa Gene Girona también bajas los lesionados volver a Aday planas IMO Gica un partido importante para los madrileños que necesitan una victoria o mantener el resultado de la ida en Montilivi a las ocho y media Sevilla Athletic eliminatoria prácticamente decidida por el triunfo andaluz un antes en San Mamés el partido servirá para que el debutante Munir eh haga el primer partido con la camiseta sevillista el Athletic Gaizka Garitano sacará un once lleno de suplentes desde las nueve y media en Butarque Leganés Real Madrid tres a cero en la ida para los de Solari ocho bajas de los blancos y pendientes de la decisión del argentino sobre Isco también muchas bajas en Leganés entre ellas las de Oscar Unnim que no pueden jugar por contrato mañana será el turno del Barcelona que tendrá que remontar el dos a uno de la ida ante el Levante hablado Barutell de en la previa del encuentro sobre un tiro