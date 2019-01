Hora 25 Deportes: Isco sí es titular en Copa del Rey (16/01/2019)

Voz 1 00:00 en Hora veinticinco Deportes con Jesús Gallego

Voz 0684 00:12 hola qué tal muy buenas tardes a todos bienvenidos y un día más muchas gracias por escuchar el programa en esta jornada de Copa del Rey octavos de final Partidos de vuelta tenemos el juego ya uno al descanso vamos al metropolitano porque el Atlético de Madrid y el Girona siguen y igualados en el marcador Marta Casas buenas tardes

Voz 0277 00:32 la Gallego qué tal muy buenas al Atlético de Madrid millonada buscando billete ya para los cuartos de final partido parado tiempo de descanso del Metropolitano de momento uno a uno en el marcador adelantaba para los rojiblancos Cali y Mitch en el minuto doce empataba el Girona por mediación de Valerie en el XXXVII tiempo de descanso a punto de comenzar la segunda parte todo por decidir en el Metropolitano Atlético de Madrid uno Girona uno

Voz 0684 00:57 todo igualado va a comenzar en apenas unos minutos en el Pizjuán es Sevilla Athletic de Bilbao ya sabéis en la ida ganó el Sevilla uno tres en San Mamés vamos a ver cómo salen los equipos Easy hay ambiente Fran Rome Quillo buenas tardes hola Gallego buenas tardes unos veintiséis veintisiete mil aficionados en el Sánchez Pizjuán hay cambios en ambos equipos en el de Machín Jungle de Garitano repiten por el Sevilla ya Añón Roque Mesa hay Benger va a debutar Munir arrancó el partido tan sólo de Marcos repite en el Athletic Club eliminatoria encarrilada para el Sevilla a las nueve y media se juega la vuelta de la eliminatoria entre el Real Madrid y el Leganés en Butarque es el partido el Madrid ganó tres cero en la ida una de las noticias que va a tener el encuentro es que Isco es titular en la alineación de Lopetegui en seguida estamos allí y otra noticia que tiene que ver con el fútbol tiene desde Arabia Saudí donde se ha disputado acaba de terminar la Supercopa de Italia se han llevado la Supercopa Arabia Saudí los italianos Il a Juventus ha ganado la Supercopa derrotando por un gol a cero al Milán quien ha marcado el gol de la Juventus si lo imagináis Cristiano Ronaldo ha marcado el gol que le da su primer título como futbolista de la Juve ya estaba habrá comenzado también el cuarto partido de la selección española la de balonmano en el mundial jugamos ante Macedonia es un rival difícil que va a medir de verdad el nivel de los hispanos como ha comenzado Diego González buenas tardes

Voz 2 02:31 hola qué tal somos dos minutos

Voz 3 02:33 el veinticuatro segundos que como en todo el partido los dos equipos han fallado los dos primeros ataques ahora dirige la pareja españoles Raúl González y Alberto García Parrondo

Voz 4 02:44 que suele atacar mucho de dos jugadores dejando sin portero a su portería Sarmiento estado con mejor su contractura por momentos se queda en el banquillo si es cuando llegan a ser mete directamente en la segunda fase con los puntos pero de momento pierde

Voz 5 02:56 en España cero Macedonia uno sigue mucho por el balonmano

Voz 0684 03:01 Ali Dakar Nani Roma penúltima etapa se ha consolidado en la segunda plaza de la general de coches llena Australia hoy se han metido en tercera ronda Rafa Nadal Fernando Verdasco ir Roberto Bautista enseguida vamos con todo como siempre

Voz 6 03:16 le en el inicio vuestros mensajes

Voz 7 03:20 con la a todas y todos

Voz 0538 03:23 ay si ello es que claro quería quedar no quería dormirme pero eso con el señorito del fu del furgón lo clava a ganar que el reggae además a eso la nota fresca divertida distinta anda ya hombre pues claro porque mirad dónde está todo cada vez más en fin más institucionalizado ya este señoritos del furgón me parece a mí que está Gaggan si llama a estos diplomático hoy en fin vuelo que por lo menos oye que haya esa esa transgresión y ese divertimento ante tanta ya tontería buenos amigos cantó

Voz 8 04:15 he aquí yo lo clavó

Voz 0538 04:18 arte y yo

Voz 9 04:21 tuvimos que darle un par de un par de de paz para para que hubiera emoción en la

Voz 0684 04:26 el azar ha dejado vuestros mensajes vena

Voz 0684 04:47 ah sí

Voz 12 04:49 te hablo a lo mejor un poco mejor al Madrid sólo le digo algo mejor que el Barça

Voz 13 05:06 no sé si Florentino habrá hablado con Solari pero juega Isco en Butarque así que enseguida

Voz 0684 05:11 pero vamos allí venga Leganés Real Madrid vuelta de octavos de final tres cero en la ida ganaron los blancos todo parece sentenciado pero cuidado El equipo que lo va a contar en Carrusel Antonio Romero Javier Herráez Óscar Egido Antón Meana muy buenas tardes Romero con Julio Hernández a los mandos técnico sólo a Gallego muy buenas tardes ya desde la cabina de transmisiones de la Cadena SER aquí en Butarque hace un frío que pela están regando el tapete ahora mismo que parece en las mejores condiciones tú lo has dicho hace una semana tres cero en el Santiago Bernabéu lo que es lo mismo parece eliminatoria virtualmente sentenciada pero ojo esto es la Copa no está el Real Madrid para tirar cohetes suele ser fuerte rival duro para los blancos en Leganés aquí en Butarque la noticia la adelantabas en el comienzo del programa nos lleva directamente al vestuario de Santis Solari porque hoy juega Isco hoy diez más Herráez muy buena hola qué tal Romero Gallego oyentes de Hora Veinticinco

Voz 14 06:13 si ella tiene el partido juega Isco Alarcón la tercera vez que lo pone Solari desde que es técnico del Real Madrid Melilla CSKA y hoy contra el Leganés así al once creo que será cuatro tres tres no creo que reggae Lon Nacho Iván sean tres centrales así que es Keylor Navas la portería Odriozola a Varane Nacho reggae en defensa Valverde Casemiro Isco centro del campo arriba Lucas Vázquez Vinicius y Marcelo

Voz 0684 06:37 decir que la otra noticia en el equipo titular después de lo que pasó el otro día la suplencia de Marcelo vuelve veremos a ver si para ejercer como creo yo por delante de refilón de carril de carrilero por la izquierda Isco la principal noticia también la vuelta de Marcelo y calentita gallego no sirve Óscar Egido el once titular de Pellegrino Oscar en el que debuta graves que lleva tan sólo dos entrenamientos con el de porque llegó el pasado lunes en portería dos carrileros otra por la izquierda Juanfran por la derecha tres centrales de gas trivote en el centro del campo con Gombau Recio Eraso arriba Sabin Merino y el danés Martin Bray guay el frío no acompaña el resultado de la ida tampoco la pregunta es obvia Meana cuánta gente va venir hoy a mutar que muy buenas

Voz 15 07:20 el Romero Gallego muy buena ola veinticinco va a venir bastante gente más de nueve mil entradas vendidas veremos si todos los que han pasado por taquilla te acercan al estadio pero buen ambiente se inaugura la iluminación exterior debutar que la gente quiere que al menos el equipo sea capaz de plantarle cara al Madrid de Solari

Voz 0684 07:35 en la semana de la llamada de del presidente del Real Madrid Florentino Pérez a Rubiales hoy esto lo pita Martínez Munuera en el campo Jaime Latre en el bar con tres cero para el Real Madrid en la ida a partir de las nueve y media éste Leganés Real Madrid en la SER son las Sochi XXXVII pasó eso hora25 deportes en la SER

Voz 0684 09:11 sigue el empate a uno entre el Atlético de Madrid y el Girona sigue el empate a cero en los primeros minutos del Sevilla Athletic de Bilbao como son los primeros minutos del partido de balonmano Campeonato del Mundo España Macedonia Diego

Voz 2 09:25 le está costando gallego a la selección española en el partido está chocando con su portero que ha sacado cuatro lanzamientos de los jugadores españoles dos de los desde los seis metros a los extremos eso no suele ser habitual y ahora mismo mando en el marcador minuto ocho de la primera evitar más cuatro España dos repita queda mucho tiempo

Voz 3 09:43 pero aumenta para Valonia dos España destaque con costando estando entre el partido y encontrar sobre todo la portería de Macedonia con

Voz 0684 09:53 las eliminatorias de Copa del Rey de mañana se juegan Barça Levante atractivo muy atractivo porque el Levante recordemos la semana pasada ante un equipo de circunstancias del Barça consiguió ganar dos uno en la duda es qué va a hacer mañana Valverde

Voz 6 10:06 si va a poner todo no como hizo la semana pasada es decir si va a poner a Messi a Piqué a Luis Suárez

Voz 0684 10:16 hoy había rueda de prensa de Valverde donde habrá hablado de eso de su renovación del refuerzo que busca el Barça para la delantera en este mercado de invierno Adrianses buenas tardes hola Gallego buenas tardes sí

Voz 0017 10:28 se ha hablado de todo Valverde sigue esperando al nueve y lo que podemos cantar a esta hora de la tarde en Hora veinticinco Deportes noticia que adelanta ser Cataluña es que el Barça tiene ahora mismo sólo dos nombres para reforzar la delantera Morata Carlos Vela lo hemos adelantado como digo en Cataluña Carlos Vela es el tapado que tenía el Barça en su lista es una de las dos opciones para reforzar la delantera el club está estudiando las dos posibilidades Easy acaba fichando a un delantero será una de las dos de esta hablado Valverde del partido de mañana ha dado la convocatoria de entrenador del Barça una convocatoria que es una declaración de intenciones porque va con todo van Messi Suárez Piqué Alba y Rakitic así que el único descartado es Malcolm y mañana veremos a bastantes titulares en el once de hecho ya lo ha insinuado el propio Valverde en la rueda de prensa según

Voz 0684 11:24 no partido en una eliminatoria siempre es el el día

Voz 0017 11:26 sigo si el el primero lo ha habido

Voz 20 11:29 en ciudad importante a pesar de que hemos perdido a Lola

Voz 0481 11:33 es evidente que mañana va a poner un equipo más competitivo que el que será

Voz 0684 11:38 en el partido de ida en Valencia donde el Levante ganó dos uno cómo va mañana el equipo de Paco López José Manuel Alemán buenas tardes

Voz 1704 11:44 buenas tardes pues va con todo con casi todo para tratar de superar la eliminatoria ante el Barça por descanso sólo se quedan en Valencia Roger Rochina y Vukcevic además de Chema lesionado y Luna que sale de lesión en cuanto al once inicial que va a presentar Paco López Se va a parecer mucho al que jugó en la ida con Aitor en portería tres centrales Robert Pierre positivo Cavaco medular para prisa y chicas

Voz 0017 12:04 ya arriba Enmanuel Boateng y el madridista

Voz 0684 12:06 la Borja Mayoral mañana también Real Sociedad Betis en la ida empate a cero cómo van a estar los donostiarras llevan una racha desde que ha llegado el nuevo entrenador impresa

Voz 1610 12:16 si ante Roberto Ramajo buenas tardes hola qué tal Jesús buenas tardes novedad dos novedades en la lista de convocados Andre lo normal recuperados ocupa el el sitio de Diego Llorente que descansa y el chaval del filial Roberto López el resto los mismos que el lunes en Liga Imanol Alguacil bastante rotaciones igual que en la ida aunque le llamó el Estado que dijeran que así tiraba la Copa en doce segundos

Voz 21 12:36 su enfado se que algunos de vosotros va a ser leído porque yo lo he escuchado como que echábamos la Copa no sé cómo decirlo es que que no es así que si hago cambios es por el bien del equipo es para ganar creamos muchísimo a la Copa

Voz 13 12:51 en Sevilla hizo siete cambios mañana puede repetir la jugada no le está yendo mal también tendrá que hacer cambios

Voz 0481 12:57 seguro Quique Setién porque el Betis tiene

Voz 0684 13:00 bajas importantes como viaja a San Sebastián Florencio Ordóñez hola

Voz 0481 13:04 hola qué tal buenas tardes con muchas bajas acude el Betis a San Sebastián como el objetivo de hacer un gol que haga valer cualquier empate ante la Real Sociedad tras el cero cero de la ida Francis guardado Woody Buzz bajas así que ha tenido que tirar de tres futbolistas del filial Quique Setién y por supuesto con el fichaje de invierno Diego Laínez que tiene mucha posibilidades de debutar mañana con el Betis en Anoeta

Voz 0684 13:28 la otra eliminatoria que se cierra mañana es Espanyol Villarreal en la ida en el estadio de la cerámica empate a dos cómo va a salir mañana el Espanyol de Rubi Elena de Diego buenas

Voz 1480 13:38 hola Gallego pues el técnico ha sido muy claro hoy no quiere más faltas de concentración en sus jugadores y les ha pedido que no especulan con el dos a dos de la ida el español dice ha de salir a ganar mañana tendremos lista de convocados y veremos si entra Leo Baptistao que tiene una sobrecarga en el sóleo quiénes son bajas son Sergio García Hernán Pérez Duarte Mario Hermoso

Voz 0684 13:58 buscamos también la última hora de los amarillos del Villarreal Xavi Isidro buenas tardes

Voz 22 14:02 era gallego muy buenas bueno pues no os perdáis ni mucho menos mañana un equipo titular del Villarreal porque la atención está centrada en la Liga pues la situación dramática que atraviesa el equipo es verdad que no se va a tirar la Copa pero va a haber muchísimos cambios en el equipo titular incluso algún que otro futbolista del filial podría salir de la partida son baja Bruno y Morlanes por lesión Víctor Ruiz descansa no hay convocatoria así que mañana saldremos de dudas

Voz 0684 14:24 bueno pues todo esto mañana enseguida volvemos a los partidos que están en juego ahora mismo ante es uno de los fichajes de El día estamos en el mercado de invierno el Huesca está en una situación difícil ha reforzado con el hombre que estaba metiendo más goles en la segunda división que se va de la segunda a la primera Enric Gallego ficha por el Huesca Luis Abadía buenas tardes

Voz 23 14:45 qué tal buenas tardes efectivamente en forma de traspaso más de dos millones de euros que se verán incrementados por variables llega hasta dos mil veintidós una importante apuesta en busca del gol que le falta los de Francisco para engancharse a la lucha por la permanencia hoy que ha llegado ya hay también ha entrenado hoy ha sido presentado ya Ángel Herrera cedido por el Manchester City en la Liga a Estados Unidos donde ha jugado en el New York City junto a Andrea Pirlo David Villa una de las imágenes que es esto

Voz 0684 15:09 la produciendo ahora mismo y que va a dar la vuelta al mundo es la de Cristiano Ronaldo levantando el título de la Supercopa en Arabia Saudí la Juve le ha ganado al Milán uno cero y el gol lo ha marcado Cristiano Ronaldo que hoy consigue su primer título con la camiseta de la Juve volviendo a ser decisivo vamos a directo segunda parte en el Calderón del Atlético de Madrid Girona del Cholo Simeone Marta Casas ha tenido que meter en el campo a Rodri que no estaba jugando de titular en el Atlético lo estaba notando en apuros

Voz 0277 15:43 Tito de de entrar en el terreno de juego estalla Rodrigo con el dorsal catorce a la espalda entrar por Saúl Ñíguez que además sería algo renqueante con algunas molestias y no sólo eso para llegó porque también está preparado y puede que entre en breves instantes Antoine Griezmann al terreno de juego el Atlético de sí que está bastante más mando aunque en los primeros cuarenta y cinco minutos ha tenido algunas ocasiones incluido un disparo al palo de Ángel Correa pero no se ha movido el marcador médico minuto cincuenta y cinco ya de partido en el Wanda Metropolitano Atlético de Madrid uno Girona uno

Voz 0684 16:14 igualdad máxima emoción en el Metropolitano y en el Pizjuán Sevilla Athletic como están en estos primeros minutos de la primera parte rojillo pues a punto ha estado Gallego de por lo menos acercarse la eliminatoria El Athletic Club jugada de Ibai que pone un centro yo fabuloso al punto de penalti donde esperaba cruceta ya rematado rematadamente mal valga el juego de palabras porque se la tira flojito a las manos a Juan Soriano la más clara del partido la tuvo el Athletic de momento no hay goles quince de la primera parte empate a cero en Nervión estoy viendo rojillo

Voz 0481 16:48 la llenó el Pizjuán quedó el resultado de la ida también ha hecho

Voz 12 16:50 que no dando todo alguna no

Voz 0684 16:53 no el frío en Sevilla el resultado de la ida

Voz 12 16:56 a día laborable todo hace un poco

Voz 0684 16:58 yo estaremos entre los veintisiete veintiocho mil aficionados no más fútbol internacional más allá de esa Supercopa Italiana que ha ganado la Juve con gol de Cristiano Ronaldo Héctor González que destacan

Voz 24 17:09 qué tal muy buenas gallego pues en Francia tenemos jornada de Liga se están jugando partidos aplazados de la jornada diecisiete aquí a que se suspendió por las protestas de los chalecos amarillos donde el Mónaco está empatando uno uno con el Niza sin Fábregas porque cuando sajona Se suspendió ya se dicta la normativa francesa CSKA estaba todavía en el Chelsea así que no puede jugar el medio centro catalán además el Olympique de Lyon rival del Barça en Champions está empatando dos en Toulouse el PSG no juega en esta jornada entre semana

Voz 5 17:38 mundial de balonmano igualdad máxima entre España Inma felonía Diego

Voz 2 17:44 en España bola para empatar el partido minuto quince de la primera mitad de Macedonia seis España cinco ha perecido Gonzalo ha aparecido Julen en el pivote han reducido arrendar en el macedonio dos uno abajo pierde España minuto quince en primera parte

Voz 0684 17:59 esto es Hora veinticinco Deportes en la SER son las ocho y cuarenta y ocho de la tarde

Voz 0684 20:06 atención abarcado Girona en el Metropolitano Atlético de Madrid uno Girona dos no sé si se va a revisar en el bar este gol que podría ser decisivo en la eliminatoria Marta se

Voz 0277 20:18 está revisando se está revisando está Mateu Lahoz esperando a las indicaciones el bar pero acaba de indicar el gol a favor del Girona que le da la vuelta al partido que pone el uno a dos en el marcador ahora mismo el Girona de Eusebio Sacristán eliminaría al Atlético de Madrid en la Copa del Rey los rojiblancos que necesitan todos poles para darle la vuelta a la situación minuto sesenta de partido en el Wanda Metropolitano mueve ficha del Cholo Simeone entra Antoine Griezmann al terreno de juego Atlético de Madrid uno Girona

Voz 0684 20:49 el golazo de Stuani vaya remate de cabeza y el Atlético de Madrid como decía Marta necesita dos goles para eliminar al Girona puede ser sin duda alguna la sorpresa de esta ronda de octavos de final en el Pizjuán siguen Sevilla cero Athletic cero íbamos a hablar de tenis del Open de Australia donde tres españoles se han metido en la siguiente ronda vamos a repasar qué ha sucedido hoy con Miguel Ángel Zubiarrain

Voz 1566 21:14 hola buenas noches bueno una buena jornada mal seis Tallón tres victorias en tres partidos Nadal sindicatos de estén sin problemas y tres dos sitos jugando francamente bien Bautista pudo con mil Manucho accionariado autos primeros set si uno se complicó tres seis seis siete acabó ganando seis cuatro Verdasco es siempre salvo seis uno siete seis seis tres Nadal bajo al padre uruguayo madre de española no me quisieron España tampoco era nadie pero ahora juegas anterior bautista Casanova complicado y lo más complicado mañana Carla Suárez en debía llegar en esa última de la noche así que acabamos de muy delgada como hoy

Voz 0684 21:59 gracias Miguel Ángel vamos al Dakar penúltima etapa en el día de hoy y mañana termina parece que uno de los nuestros Nani Roma va a terminar en el podium de los coches José Antonio

Voz 32 22:09 duro si el día nos ha marcado la consolidación de Nani Roma en el segundo puesto de la clasificación muy mal se le tiene que dar para

Voz 0684 22:15 la perder esa segunda posición porque hoy ha sido Loeb

Voz 32 22:17 el francés quién ha tenido problemas y además Peterhansel se ha visto obligado a abandonar Roma que está segundo muy lejos eso sí de que no cede ha ganado hoy va a ser campeón mañana en Lima además Cristina Gutiérrez

Voz 0684 22:28 acaba de llegar es vigesimoquinto es la segunda española

Voz 32 22:31 tras el propio Nani Roma también conserva sus opciones en Boogie Gerard Farrés que está según en segunda posición y hablamos de Carlos Sainz que hoy ha tomado la salida con prácticamente tres horas de retraso y además buenas noticias también en motos Oriol Mena y Laia Sanz ambos figuran entre los quince primeros antes de la

Voz 0684 22:49 la última etapa de mañana con llegada en Lima gracias duro mañana cantamos ese pódium de Nani Roma ahora Baloncesto Euroliga ayer ganaron en Mora Banc Andorra ahí el Unicaja hoy juega el Valencia con el Estrella Roja cómo está la Fonteta Ximo Malmagro buenas tardes

Voz 33 23:08 hola qué tal muy buenas la Fonteta presenta un ambiente espectacular más de siete mil personas que vienen a ver esta tercera jornada del Top dieciséis ganar los dos primeros partidos Valencia Basket vamos a ver si gana este tercero de momento se le pone cuesta arriba sólo llevamos cinco minutos quedan cinco para que concluya el primer cuarto seis Valencia Basket

Voz 0684 23:26 Estrella Roja de Belgrado en la Eurocup la Euroliga llega mañana vamos a vivir la previa del partido entre el Maccabi y el Barça Hay también el Herbalife que juega con el Fenerbahçe cómo lo afrontan Xavi Saisó hola

Voz 1610 23:40 cuando al gallego pues el Barça busca la cuarta posición en la complicada pista del Maccabi lo lo azulgranas acaban de llegar antes David con afín que arrastra problemas en un tobillo Jeremy Pargo podría ser la gran novedad en los locales del partido a las ocho y cinco que es a la hora que empiezo en el campo del Maccabi ya las nueve misión casi imposible para el Herbalife Gran Canaria que recibe ni más ni menos que al líder al Fenerbahce de Zeljko Obradovic los insulares están con seis victorias a dos de las posiciones de play off

Voz 6 24:10 claro lo liga a la Eurocup en la Liga Endesa en España cuando un equipo llega a los cincuenta y un puntos suele ser ya avanzada la segunda mitad del partido

Voz 0481 24:23 ayer en la NBA un equipo metió en el primer cuarto en doce minutos cincuenta y un puntos

Voz 0684 24:31 es un registro histórico que han batido Javi Blanco buenas tardes Gallego muy los campeones lo gorros

Voz 0481 24:36 sí la verdad es que fue una auténtica exhibición de baloncesto además que lo hicieron gallego contra el segundo mejor equipo del Oeste contra Denver Nuggets que están haciendo una grandísima temporada ganaron al final del partido por ciento vendidos a ciento once el primer cuarto fue realmente inaudito es un registro histórico nadie había conseguido en los primeros doce minutos de partido no dar cincuenta y un puntos eh mira este dato gallego diez triples de catorce intentos sea es decir ya treinta puntos solamente en triples dijo Steve Hooker el técnico de Golden State que dicen no recuerdo un mejor primer cuarto claro evidentemente porque no lo hubo dice fue un espectáculo de fuegos artificiales luego triples mates triples de desde casi el medio campo bueno una locura Jenson día poco no le den Benito un primer cuarto muy bueno que metió treinta canciones metió XXXVIII evidentemente cuando cincuenta y uno poco puedes hacer bueno al final del partido treinta y un mundo

Voz 24 25:31 para Carrie XXXI para Thompson Veintisiete para Durán

Voz 0481 25:33 una auténtica exhibición Juancho Hernangómez jugó ese partido dieciséis minutos en los que anotó siete puntos del resto de la noche

Voz 0684 25:39 destaco que ganaron los Lakers a los Bush

Voz 0481 25:41 te cogen un poquito de aire sobre todo además sabiendo que acaban de conocer que Le Bron James se va a perder los próximos dos partidos con los Lakers el gran victoria de los Sixers contra Minnesota con un espectacular John en Beat it paliza de mil Guti a Miami con triple doble de

Voz 0684 25:55 antes vamos es seguida del metropolitano porque hay novedad ha marcado el Atlético de Madrid Marta el mundo de a las viene

Voz 34 26:05 ni por mediación de Ángel Correa minuto sesenta y cinco ya de partido tiene que marcar otra al Atlético de Madrid si quiere estar en los cuartos de final

Voz 0277 26:15 tras ahora Lucas Hernández al terreno de juego minuto sesenta y seis ha departido Atlético de Madrid Girona dos

Voz 0684 26:22 junto con este marcador se clasificaría Girona necesita otro gol el Atlético de Madrid en el Pizjuán Sevilla Athletic de Bilbao no se mueve el marcador rojillo corre crono a favor del Sevilla en la eliminatoria veinticinco de la primera parte Sevilla Fútbol Club cero Athletic Club de Bilbao cero aún como dejamos el balonmano partido de España en el Mundial ante Macedonia Diego

Voz 35 26:43 esta falla su juego España se pone por delante en el marcador quedan seis minutos y medio para el descanso tiene que aprovechar este

Voz 2 26:49 miento porque Macedonia esta con dos jugadores de menos

Voz 0684 26:51 los Macedonia nueve España diez seis y al final de la primera parte su contara karma es el cierre de esta semana en veinticinco

Voz 36 27:02 eh

Voz 0684 27:08 a las once y media el resumen de toda la jornada en El Larguero saludo de Gallego gracias por escucharnos a Dios

Voz 0017 27:15 ya tienes puesto el pijama de Madrid Gallego