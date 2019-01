Contigo dentro: miedo al ginecólogo, sexo en la juventud y VPH

Voz 1 00:00 un libro está claro que sí

Voz 0401 00:58 el machismo no es más que una cultura aprendida se enseña a menospreciar a las mujeres los niños entienden que es una gracia levantarle la falda a sus compañeras porque cuando lo hacen los adultos Serrin memorizar que las putas son mujeres malas porque en casa los hijos de puta siempre son los peores todas estas situaciones se dan cada día en cualquier casa ciudad o pueblo de este país de este planeta la igualdad entre hombres y mujeres empieza por no adiestrar a los cachorros para que menosprecie a sus hembras las leyes andaluza es adecuar un la protección de las mujeres víctimas de violencia de género a que cuando sea el pacto de Estado y al convenio de Estambul determinaron que cualquier hombre que agrediera o asesinar a una mujer fuera juzgado bajo la Ley Integral de Violencia de Género fue un avance claro que sí las penas las medidas cautelares la protección de las víctimas son más amplias efectivas más rigurosas con menos permisos la ultraderecha exigió que esto se paralizara saben porqué yo tampoco me preocupa especialmente que puede haber partidos políticos que consideran que esto perjudica a los hombres entre dos mil ocho y dos mil dieciséis sesenta y siete hombres murieron a manos de sus parejas frente a las quinientas dos mujeres que fueron asesinadas por las suyas según las sentencias dictadas en dos mil diecisiete treinta y cuatro hombres han sido condenados por matar a mujeres frente a cinco mujeres condenadas por asesinarlos a ellos considerar que la violencia intrafamiliar es lo mismo que la violencia de género es negar las evidencias oficiales cuando nombre tiene tanto miedo de que lo juzguen con penas más altas por violar a una mujer hay alguna posibilidad de que vaya a hacerlo da miedo ver la cantidad de hombres que temen que puedan caerles penas más altas por matar a una mujer no olvides jamás que bastara una crisis política económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados esto es derechos nunca se dan por adquiridos debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida las mujeres aprendimos de Simon de Beauvoir salimos a la calle para defendernos los derechos la ultraderecha debe tenerlo en cuenta porque esto tiene pinta

Voz 0401 03:29 digo dentro en Twitter buenas noches Elia Fernández buenas noches todo bien con mis lo súper largos que es eso humanas de telómeros de telómeros telómeros telómeros o sea es es es brújula telómeros

Voz 0401 03:55 ahora sí lo tengo que Sabero o el cielo puede sacar partido por favor Cuéntame

Voz 0542 03:58 te lo pregunta tú y largos larguísimos larguísimos todo tengo tengo uno

Voz 0542 04:04 la semana más vuelve a ser noticia la frecuencia sexo

Voz 0542 04:13 del mundo porque un estudio de la Universidad de California asegura que tener relaciones una vez a la semana puede hacer que en vejez Camus más violentamente

Voz 0401 04:22 o sea que si yo hecho un polvo todos los viernes exactamente llame estoy haciendo tratamiento rejuvenece por si patillas apunta

Voz 0542 04:30 una vez a la semana vale cuando le subimos que tuvimos fenomenal para vale pero la la frecuencia mínima para que Esther esta ralentización de la juventud de la envejecimiento se produzca es una vez a la semana esto es así porque al parecer tener más relaciones sexuales aumentan el tamaño de los telómeros de las mujeres

Voz 0401 04:49 desde luego claro de esas cosas que no sabíamos lo que era pero tiene un nombre

Voz 0542 04:53 son unos pequeños pedazos que recubren las líneas de ADN que el paso de los años y los malos hábitos se ven acortando poco a poco entonces analizaron la vida íntima de ciento veintinueve mujeres y después tomaron muestras de sangre para evaluar eso el tamaño de los telómeros resulta que descubrieron que aquellas mujeres que habían mantenido relaciones sexuales al menos una vez a la semana presentaban unos telómeros más largos que las demás eso sí la calidad el sexo no influían los resultan ser activado con un pueblo de mierda la semana ralentizado

Voz 5 05:25 envejecimiento tenemos unos ella ya no sé si de ese arte que puedas peinar esos telómeros porque yo casi mejor casi mejor que te jueguen bien

Voz 0542 05:33 bueno pero es que una cosa no quita la otra siempre te vale seguimos con estudios detallados por qué he encontrado otro que habla de las pautas que nos pueden haya a ayudar a saber si se ha alcanzado la madurez sexual mira eso

Voz 0401 05:46 me interesa porque es verdad que no siempre la madurez sexual acompaña la madurez Perseo

Voz 0542 05:53 penal del individuo efectivamente se refiere a esos parámetros que determinan si una adolescente un joven está preparado para ese bonito despertar a la vida sexual entonces Lohan tipificado investigadores de de la Escuela de Higiene Medicina Tropical de Londres en Reino Unido el caso es que lo que sean basado es en la llamada competencia sexual que es un compendio de conceptos que tenemos que tener más o menos bien para que el resultado tal sea que estamos preparados para el sexo bueno detallar si por favor

Voz 0542 06:26 han tenido en cuenta primero el con sentimientos ese sexo que han tenido ha sido de mutuo acuerdo y con voluntad por parte de ambos no o sea ha sido para contentar sólo a uno de los dos

Voz 0401 06:36 muy buen matiz muy bueno también han contado

Voz 0542 06:38 dado la autonomía que es la capacidad consciente para consentir esas relaciones no hay autonomía por ejemplo si una de las personas está bajo los efectos de las drogas el alcohol o si se habían empujada por la influencia de otras personas otro de los de los factores que tienen en cuenta para esa madurez sexual es el uso de anticonceptivos se han tenido sexo seguro tanto para evitar el TS es como embarazos no deseados y luego un concepto un poco más ambiguo que es tan preparado sonoro sentía esa persona que estaba preparada para perder la virginidad bueno pues los resultados de ese estudio llama la atención porque un veinticinco por ciento de los casos confiesan que su primera vez no había ocurrido en el momento adecuado y es un porcentaje que sube al cuarenta Si hablamos de mujeres con lo cual casi la mitad de las mujeres encuestadas consideran que no estaban preparadas para perder la virginidad

Voz 5 07:27 con lo cual con lo cual la única reflexión que me que me lleva

Voz 0401 07:32 que es la cantidad de veces que Nos sentimos presionadas para tener sexo desde

Voz 0542 07:37 cuando donde ellos también no tanto pero pero ellos también además una de cada cinco mujeres encuestadas declaró que no había tenido las mismas ganas de supo que su pareja cuando mantuvieron esa primera relación y en la misma proporción que perder la virginidad no había sido decisión suya

Voz 7 07:55 un huellas peor claro

Voz 0542 07:58 entonces bueno la conclusión es que sumando todos estos parámetros Cándido evaluando para llegar a esa a esa competencia sexual es que el cincuenta y dos por ciento de las mujeres encuestadas el cuarenta y tres con cinco de los hombres dieron prueba de una competían

Voz 7 08:13 hacía sexual incompleta y aparte de aquí que hacen pues a hablar con los jóvenes que nos cuentan

Voz 8 08:24 pues por último tenemos una cita Celia porque la semana que viene el veintiséis de enero se celebra en Madrid la octava edición de Tex Jude Madrid

Voz 0542 08:32 qué sabes lo que son las charlas Pérez no debió pueden gustar más pues éstas son unas charlas Zed con una peculiaridad

Voz 7 08:39 que es la versión más joven me estos encuentros son una min

Voz 0542 08:45 sí además hoy estamos muy con la juventud

Voz 0401 08:48 sí estamos estamos super juveniles tampoco está la cara

Voz 0542 08:52 yo me lo he roto yo te has es del frío pero bueno en este caso lo han llamado inconformes es la octava edición de esta de esta de este encuentro tenemos al teléfono a una de sus ponentes que se llama Alejandro Acosta a presentar primero tiene veintidós años es trabajadora social especializada en género ICO fundadora del proyecto esto Break the Silence con el que lleva más de cinco años sensibilizando sobre violencia sexual y trata de seres humanos

Voz 9 09:18 Alejandra buenas noches hola buenas noches hables de violencia sexual en institutos

Voz 10 09:24 cómo lo reciben

Voz 11 09:27 bueno pues es interesante y la gente joven hoy en día está muy muy deseosa de hablar de sexo pero hablar de sexo sin cinta Wes también de lo bueno y lo malo no sólo del deseo sexual sino de la violencia que que sufren sobre todo de las mujeres en el día a día y es interesante porque me estoy dando cuenta en estos últimos años llevó cuatro años y medio hablando de violencia sexual en estos últimos años veo como las adolescentes tienen un discurso feminista muy integrado sin embargo eso no es coherente con con las relaciones que luego tienen así que creo que es más necesario que nunca porción que estamos despertando todavía nuestras conductas pues a ahí esos letargo del del machismo y la violencia que hemos sufrido así que hay que seguir haciéndolo

Voz 0401 10:10 aquí les resulta más fácil que sea una persona joven como ellos quien les habla lo encajó mejor cuando es alguien veintidós años imagínate tú si me presento yo que tengo cuarenta y seis

Voz 11 10:25 yo creo honestamente que si creo que uno de los puntos clave de mi proyecto lo que ha garantizado el éxito a Espido que yo salí de las aulas hace cinco años se hace no mucho tiempo entonces pueden relacionarse con una persona convivencia similares a las suyas y eso hace que cuenten cosas que no le contarían profesor hemos detectado con estas charlas abuso sexual en la familia violencia de género en parejas adolescentes trata de personas dentro de los institutos y creo que esto si yo fuera más adulta quizás no ocurriría de una forma tan

Voz 0542 10:54 igual Alejadría tú crees que sí

Voz 0401 10:56 existiese algo así una figura más o menos como la que tú me estás describiendo en todos los institutos sería bueno

Voz 11 11:06 creo que sería maravilloso de hecho yo lo digo mucho cuando hablo yo intentó hablar antes con el con el equipo de profesorado antes que con los chavales y las chavalas y les digo ojalá mi trabajo no existieran o sea yo pongo tirita pero vais tarde esto tendría que pasar para empezar en casa desde que tienes dos años hablando en igualdad o los colegios como un discurso diario entonces yo vengo a hacer una cosa que es poner una tirita pero que tenía que haber pasado mucho antes y lo ideal es que los maestros y las maestras tomen ese rol como suyo es si ese es su lugar sería fantástico que estos integrada en el día a día y que los chavales tuvieran mentores en esta área es tan importante en el desarrollo

Voz 0542 11:44 pues encontraremos eh testimonios como el de Alejandro que como otros muchos ponentes que van a participar en esta cita que que os decía que esté Jude Madrid el veintiséis de enero André toda la información en nuestras redes sociales que gusto de verdad a escuchar hablar a gente joven con esa claridad de ideas con esa visión de responsabilidad ante lo que bien

Voz 0401 12:07 qué gusto Alejandra de verdad que sí entre ese los institutos como una bocanada de aire fresco de educación

Voz 0542 12:14 cuál que buena falta nos hace en los institutos llena la cabeza de toda esa gente que piensa que los jóvenes no tienen ni conciencia ni criterio ni vamos al bofetón de sexo

Voz 10 12:27 muchísimas gracias Alejandra multas

Voz 0542 12:37 pues yo sigo animando a que nos dicen dudas consultas a Contigo Dentro arroba Cadena Ser punto com a nuestras cuentas de redes sociales voy a parar de insistir porque nos llegan tantas que de momento estamos ahora con lista de espera para no si me encuentro yo como super interesante no me extraña eres lo sé lo soy y además cada vez estoy mejor rodeada de profesionales que son los que realmente dan respuesta a

Voz 7 13:03 estas dudas porque nosotros estamos aquí

Voz 0401 13:06 transmisor yo sé que tú eres

Voz 7 13:09 yo soy un era nuestra así que esta noche está con nosotras Mercedes Herrero que es ginecólogo está al frente de salud sexual para todos

Voz 0401 13:18 punto y lo que nos gusta Mercedes Herrero buenas noches Mercedes Herrero muy bueno

Voz 0542 13:23 noches lo que nos gusta ir lo que sabe así que como esta consulta tiene bastante parte ginecológica allá vamos

Voz 0401 13:31 venga cuéntame qué es lo que te han contado

Voz 0542 13:34 es es una mujer que nos dice quería deciros que estoy embarazada por segunda vez no llevo nada bien el momento de revisión de bajos además en toda la parte final del embarazo y del parto es algo que hacen mucho obviamente yo entiendo que necesiten hacerlo pero creo que también es comprensible que no es fácil abrirte de piernas delante de un desconocido o varios porque suelen ser varios los que se asoman introduzcan según qué aparatos me he encontrado con poca sensibilidad en este asunto siempre está él es que sino de rebajas no puedo tienes que relajarte y la última vez que tuve que ir a urgencias y le comenté a la médica de esas de la cantinela de relájate que era difícil relajarme por la situación profesional que fuera se enfadó muchísimo de hecho lo puso una reclamación dijeron que claro que tienen que hacer ese procedimiento y a lo que necesitaba es que la trataran bien simplemente que no la trataron como

Voz 0401 14:25 dice como si fuera un coche que está en El Cairo Mercedes Herrero hay muchas mujeres que se siente muy incómodas con con las revisiones ginecológicas que debería nacer

Voz 1912 14:36 bueno yo creo que hay muy pocas que se sientan cómodas también es verdad porque es una situación de desprotección de exposición y en un ambiente que no es elegido tú estás en un medio que no es tu medio no no tiene nada que ver a cuando tú puedes tener cualquier tipo de contacto incluso genital pero que que que es un contacto voluntarios elegidos por eso nuestra profesión tiene que ser extremadamente delicada en cómo explicarle a las mujeres que les vamos a hacer porque nosotros siempre comparamos esto es como el dentista no es verdad no es el dentista además se añade el hecho de que cuando uno está en una camilla ginecológica no ve a veces qué es lo que eleva a nacer entonces si tú no mantienes una comunicación verbal que vaya más allá del relájate porque la palabra no hace magia miradas anotar presión avisaréis si te duele incluso la elección del lenguaje yo he tenido problemas de quizás a cuando ahora menos experta porque hay palabras que aquí usamos España forma habitual que en el ámbito hispanoamericano son ofensivas por ejemplo culo así bueno es lo peor entonces es cuando entonces claro cuando tiene

Voz 0401 15:56 se mueve el culo es un poco para delante a ver coloca

Voz 1912 15:58 culé entonces claro ya una paciente que sea ejemplo venezolana es que sólo ve como una afrenta porque es una grosería y es un insulto entonces tienes que adaptar no solamente la el tono generar el clima de confianza sino que el lenguaje lo tienes que adaptar

Voz 5 16:18 es decir pues lo que me está usted contando parece que es una responsabilidad de de de

Voz 0401 16:25 doctoró de de la doctora os del personal médico a ver si yo me siento así de mal cree usted que yo debo comunicárselo primero también a mi médico tengo que hablar con él decirle mire usted

Voz 1912 16:40 yo lo paso fatal efectivamente es que es fundamental la comunicación médico paciente no es solamente una manera de rellenar un listado de qué le pasa que le duele sino esas otras cosas porque un paciente a la defensiva quieren sufrimiento que es gratuito no hace falta en el embarazo todavía es algo más importante porque la embarazada es verdad que siempre dice a mí me decían cuando era residente no te preocupes porque el día El parto da igual que te vean cuarenta te da igual

Voz 7 17:14 feliz o no está todo esto

Voz 1268 17:16 hay un matiz que que introduce la oyente que dice

Voz 0542 17:20 que su primera visita al ginecólogo fue con catorce años no fue muy bien porque me hicieron daño y la verdad es que a raíz de entonces es cuando ella dice que es algo que evita teniendo en cuenta que ya está de ocho meses algún consejo para llevarlo mejor

Voz 1912 17:34 yo creo que sí que es importante que dice mire incluso

Voz 12 17:40 desde la humildad sin permitir

Voz 1912 17:42 es es como le parecerá raro pero yo esto lo llevo muy mal entonces quería que lo supiera porque eso pone al médico alerta de que debe ser extremadamente delicado demás lo de la primera visita al ginecólogo es algo que marca yo siempre lo he dicho prefiere cincuenta veces a una paciente que aunque tenga miedo no haya ido nunca al ginecólogo a una que haya tenido una mala experiencia previa porque no son malas experiencias por voluntad del profesional sino por falta de tacto por falta de comunicación

Voz 0401 18:17 es que son demasiadas visitas porque tiene a demasiada gente porque a lo mejor es tu mujer número veinticinco por quienes me ha educado porque hay yo

Voz 0542 18:27 lo de mí sino fue la primera fue mi segunda debía tener dieciséis años quince por ahí tu ginecólogo que cada uno de los de las indicaciones que me tenía que dar tipo baje un poco el abre un poco más las piernas la acompañada de un caché Tito en muslo y era un señor mayor yo recuerdo aquello como un momento súper humillante dices el trato en lo demás fue normal pero yo salí de ahí espeluznar haga esas modo

Voz 1912 18:55 pues no que que además tenemos que hacerlos atractivos porque la paciente de hoy no tiene las mismas expectativas que la paciente de hace veinticinco años que yo estoy cumpliendo ahora veinticinco años de profesión

Voz 0401 19:07 eh

Voz 1912 19:08 pero yo ya hace veinticinco años vi cosas pues en nada mejora en personas de más edad que me que enseguida me di cuenta que así no hay una cosa que hice cuando era residente que está en formación era residente mayor que has categoría es que a los residentes pequeños vestidos de médicos de pijama les ponía en la camilla ginecológica ponía a los demás enfrente aunque estuvieran vestidos digo os dais cuenta cómo te sientes

Voz 0401 19:35 que bueno pues sí pues haré imagínate

Voz 1912 19:37 que no conoces a la persona clave porque claro aquí éramos todos Amis ya Iker desnuda y entonces será una gran lección

Voz 0542 19:49 la consulta sigue porque ella dice ya aprovechó que os tengo aquí para seguir preguntando nos cuenta que siempre ha tenido complejo de poco pecho y cuando su primera hija dejó de tomar pecho menguó una talla de lo que tenía antes no lo lleva nada bien ahora que estoy embarazada de nuevo dice me ha crecido el pecho me siento mucho más atractiva y segura de mí misma algo que me viene muy bien a la hora de tener ganas de tener relaciones digamos que tengo la líbido más elevada se que las hormonas también están por ahí pero de verdad que en mi mente relacionó muchas cosas contener más pecho imagino que la cuestión ya os lo estáis imaginando Si tras dar el pecho es la primera vez perder una talla tengo miedo devolver a verla sé que lo perderé con perder este hecho con el que me siento tan a gusto personalmente no me gusta el aspecto de unos pechos operados y entiendo perfectamente que haya que enceló Pere seguramente ellos estuviera más acomplejada lo habría hecho pero ahora me gustaría no tener que pasar por quirófano seguir manteniendo esta talla sabéis si alguien puede hacer magia o algo así

Voz 0401 20:50 bueno para empezó peso más grande sigue siendo el pecho un referente sexo

Voz 1912 20:55 cuál por supuesto es un es un referente sexual el problema que tenemos con con la mama yo además me dedico parte del tiempo al cáncer de mama es que la las imágenes que son los venden de a través de la los anuncios las películas y demás casi todos son mamas operadas ya entonces

Voz 0401 21:16 está acostumbrada a ver un modelo de mama irreal que es mentira claro entonces

Voz 1912 21:21 lo primero es que hay que ganar en autoestima una mama después de un embarazo es cuando realmente madura y la forma de la mama se modifica entonces si tienes poco a poco pecho el volumen que tienes durante el embarazo cuando eso baja que era un poquito los cirujanos plásticos les llaman sensación de mama vacía sobre toda la parte superior de la mama está como más pegadito al cuerpo

Voz 0401 21:42 sí

Voz 1912 21:43 eso sólo tiene una solución que es rellenar

Voz 0401 21:47 este Juana algo con una prótesis

Voz 1912 21:49 si no quieres pasar por quirófano no quieres tener esa sensación de mamá operada pues también el ejercicio físico que potencia el pectoral pues en el pilates por ejemplo el trabajar el tren superior hace que la mama también se coloque como más en su sitio y mejoras

Voz 0401 22:05 doy fe de que el boxeo hace maravillas

Voz 1912 22:11 y luego también está quererse

Voz 0401 22:13 muy bien porque hay una estación de que pueda iban más los cinco

Voz 1912 22:17 es más

Voz 0401 22:18 asumir de que asumir que tu cuerpo cambia sumir que tu cuerpo no cumple unos parámetros unos modelos determinados ayuda muchas veces más que una cirugía que la cirugía no

Voz 1912 22:30 sin duda sin duda de hecho yo tengo alguna paciente pocas se que se han operado con una expectativa de ganar en autoestima además que al revés luego no ser reconocen lo pierden algo de sensibilidad o entonces creo que tenemos que ir a una asunción mejor por supuesto en la salud en ejercicio en mantenernos pero sin tener que tener un estereotipo estandar sobre qué es una mujer sexualmente atractiva porque eso es muy cansado

Voz 0401 23:00 sí muy real como decías tú al principio pero es verdad que la publicidad tiende

Voz 5 23:06 a una a un modelo de de mama

Voz 0401 23:09 es cierto que las mujeres que aparecen siempre las listas de las diez mujeres más atractivas de España del mundo me da igual siempre es una

Voz 5 23:19 estereotipo determinado de de mama siempre siempre es un modelo determinado sirve de algo aislarse por completo o tenemos que aprender a convivir con todo ello

Voz 1912 23:33 bueno yo creo que hoy mismo al mundo que vivimos vivimos en un mundo que es el mundo de la imagen hay que convivir con ello porque tampoco nos podemos meter en una jaula de osea en una burbuja de cristal claro pero el generar un conocimiento saludables creo que es una mujer sexualmente atractiva el sacarnos de los estereotipos el pensar que la diversidad realmente es muy atractiva porque si todo el mundo está cortado por el mismo patrón menudo rollo

Voz 0401 24:03 la seguridad en uno mismo y la seguridad lo que estimulan no hace mucho más atractivos

Voz 0542 24:08 Mas también yo creo que sí

Voz 0401 24:10 pues Mercedes Herrero ginecóloga al frente de salud sexual para todos punto es es un placer tanto con los usted

Voz 0542 24:19 es por eso es veinticinco años

Voz 0401 24:21 la sesión que me han permitido atender ya

Voz 1912 24:24 en la consulta a las primeras niñas que trajo al mundo un

Voz 0401 24:27 ah maravilla felicidades entonces si quiere de verdad enhorabuena porque pocas cosas pueden resultar más gratificantes cuando ves que tu

Voz 5 24:37 lo formativo y laboral

Voz 0401 24:41 se cierra de esa manera nacieron con usted y ahora está en sus manos pues disfrute también de ellas muchas gracias gracias

Voz 0401 24:58 me he puesto a buscar porque se llama Angelina en el portal aquel de las citas extramatrimoniales pensadas por y para mujeres pues porque han unido Daily goce en inglés con Eden paraíso me parece la perfecta combinación para una aventura

Voz 0542 25:14 no es capaz

Voz 7 25:28 tengo la mala suerte

Voz 0401 25:29 que yo no me relaciono con gente más lo he dicho ya en alguna ocasión creo que Elia Fernández pues no pues me sitúa mucho en el mundo de los millennials pero por debajo de eso más allá de mimo años tengo que reconocer mi vida personal no es de relacionarse con gente joven buenas noches Sandra Costa Javier Machi K2 Rodrigo Fernández Chema Molina buenas noches buenas noches cuántos años tiene diecinueve diecinueve veinte veintiuno desde los diecinueve hasta las veintiuno podrían ser cualquiera de vosotros hijo mío pues sí la verdad casi casi madre joven pero bueno me gustó puede vamos a sentarnos a hablar de sexo señores

Voz 7 26:15 sí es vírgenes no no ninguno de los cuatro es virgen desde hace mucho tiempo que no lo sé

Voz 15 26:24 no no no un año

Voz 1268 26:54 a ver yo he hablado con mucha gente en plan amigas rollo momento íntimo

Voz 0401 27:00 yo creo que la mía dentro de lo que cabe no fue muy esas

Voz 1268 27:03 otra

Voz 0401 27:04 porque el resto de tus amigas han tenido un desastre si es lo peor que te puede pasar la primera vez que te acuestes con Antonio

Voz 1268 27:13 pues pues a ver aparte de la vergüenza que te puede dar porque no has tenido contacto con otra persona digamos sexualmente y por otro lado no se en el caso de las chicas al tener relaciones con un hombre el caso de sangrar por ejemplo

Voz 15 27:30 o de tener muchísimo dolor

Voz 1268 27:34 voy a tener que en algún momento llegar a parar para ese algo de eso no en mi caso no

Voz 5 27:40 Javier Rodrigo Chema ha pasado una vez lo que ella describe lo de que desangra seria de que diese Cuéntame Javier

Voz 6 27:48 sí bueno simplemente por suerte de verdad tenemos muchísima confianza para nada es un problema al contrario sea como pues bueno no pasa nada separe punto no hay no hay que darle más vueltas al tema ni hay que escandalizarse ni sentir asco ni esas tonterías Chema tú has dicho también que sí que es lo que

Voz 4 28:01 así lo de los miedos si yo creo que

Voz 16 28:04 fíjate por parte de las chicas ha dicho muy bien Sandra Costa lo de sangrar y todo eso yo creo que por parte nuestra es no llegar al

Voz 0401 28:12 por ejemplo en el caso tu típico reste antes de no no llegue al contrario me pasa igual ni siquiera llega hasta el final por nervios importado les cómo no eso sí creo que las primeras veces nunca son bonitas nunca son agradables por ninguna de las dos importante que tengas muchísima confianza con gente pero lo hacen pero sí de Alice demasiado pero muchísimo cómo se disfruta más al practicarlo más lo del sexo por el sexo aquí te pillo aquí te mato como los de veinte lo practica es mucho justo pero qué le vamos no es que me da es que no nos da nos va mucho lo de echar un polvo con una persona desconocida billón de

Voz 6 28:54 por qué nos vaya o no vaya sino que tampoco yo simplemente algunas Catair Mi primo primo mío cosa principal no es buscar una chica hay tal aquí te pillo mantengan es pasarlo bien

Voz 0401 29:02 sí sí

Voz 6 29:03 mira mis amigos mis amigos conocer gente

Voz 1268 29:05 sí de hecho es lo que es lo que lo que más pasa

Voz 0401 29:08 eso es lo que pasó es lo que más pasa creéis que la que la señoras mayores como yo oí demás tenemos una visión equivocada de cómo es vuestra sexualidad sana y yo creo que sí

Voz 1268 29:20 que en cierto modo sí igual no no tanto como antes pero pero hoy por hoy yo creo que que sí que todavía queda no se cierta idea errónea sobre cómo somos

Voz 0401 29:31 los jóvenes Rodrigo cuál crees que es la idea errónea que tenemos la señora mayor respecto a vuestra sexualidad pues yo básicamente creo que no

Voz 17 29:40 donde la edad sino de la persona y la mayoría de personas sean de veinte de cuarenta tienen sus prioridades a la hora de mantener relaciones sexuales a la hora de salir de fiesta a la hora de el aquí te pillo aquí te mato entonces al final

Voz 0401 29:56 todos somos distintos da igual la edad

Voz 6 30:00 estar al tanto de educación sexual muchísimas muchísimas cosas en falta lo primero lo primero por supuesto yo creo que la imagen que se suele quedarse esta esta actualización del tema de películas y tal que es por donde viene entonces por lo tanto creo que lo primeros que tus propios padres tu propio círculo cercano se tenga la confianza contigo de de hablarlo decir oye que es algo totalmente normal corriente y que no tengas este pues este este pequeño miedo este pequeño nerviosismo tan grande y creo que tenemos a la hora de de hacerlo por primera vez sobre todo que te llegue las influencias externas que no te lleguen de tu círculo interno

Voz 0401 30:29 pues lo que me cuentas Javier me da la sensación de que aprende este

Voz 18 30:31 de de sexo no sé si en el porno pero sí desde luego

Voz 0401 30:38 por causas ajenas a tu círculo más cercano creo que

Voz 4 30:41 os estamos hacía hace cuatro estamos todos a sintiendo Chema tiro excede por no

Voz 0401 30:46 no se tira de porno

Voz 16 30:49 se dice que siempre es un es una idea equivocada exactamente porque luego no tiene nada que ver nada no el momento en el que estás a lo que ves en cualquier película en cualquier vídeo nada que ver irse aprende pero al final no se aprende

Voz 0401 31:07 y cuando te das cuenta de que el porno es una falacia que todo eso es mentira Rodrigo cuando dices pues ese tono

Voz 17 31:14 cuando realmente te mantienes relaciones con con una persona con confianza y te das cuenta de que no es el azote o bueno cada uno tiene sus gustos no pero no es el azote y es porno duro

Voz 0401 31:27 que es bonito

Voz 17 31:30 lo que realmente gusta sale te has encontrado con con mucho

Voz 0401 31:33 yo que te haya querido agarró del pelo que ha acogido de la nunca para que le hiciese una felación

Voz 19 31:38 no no pero me llegan a encontrar con gente con algunos gustos un poco

Voz 1268 31:44 o extraños también hablando con amigas por ejemplo me contó el caso de que se encontró con un con un hombre que le gustaba chupar orejas

Voz 20 31:52 ve yo personalmente no pero gente de mi entorno cercano

Voz 0401 31:56 si tienes alguna información sobre la sexualidad es no convencionales poca yo es los prole

Voz 16 32:05 más que realmente entre los jóvenes es verdad que cada vez hay somos más liberales en cierto modo pero es verdad que luego está todo se sigue todo lo normativo realmente

Voz 0401 32:18 se asusta menos cogería a decir que tienes una relación sexual al uso exactamente que me encanta que me den catalán de cariño a alrededor conoces a alguien que tenga una sexualidad no convencional o que por lo menos sea capaz de articular que la tiene

Voz 18 32:34 sí sí sí se conoce

Voz 0401 32:36 hay bastantes colectivos que se dedican a a educar a vivos pero cerca Rodrigo esa te estoy hablando de tienes algún amigo que lo ya dicho vez pues mira a mi me gusta chupar oreja seguramente lo tenga pero no lo dice no lo es por qué no decimos Vergüenza miedo al rechazo o que se rían de Digg largo teniendo en cuenta que estéis en todo esto de empezando me habéis dicho que en vuestra circuló más cercanos hubiese gustado que se hubiesen informado de sexualidad como y es llevado que la educación sexual hubiese sido una asignatura en el colegio

Voz 16 33:14 pues hubiera sido esencial la verdad yo creo que el problema veces es que se empieza a hablar de educación

Voz 6 33:19 sexual en este caso

Voz 16 33:21 pero ya a lo mejor en la adolescencia no sé yo si eso es lo porque en la adolescencia a veces es es difícil la situación en las cosas cambian en cada uno se vuelve

Voz 0401 33:32 las hormonas que este disparo

Voz 4 33:35 es norma en cuanto antes empiece es normalizar claro exactamente para normalizar lo es empezar desde el colegio claro ya en el instituto no encontrarte la típica clase en el instituto que una clara que la Cruz Roja sobre cómo poner un que ya ni siquiera si tienes suerte si bien eso no

Voz 20 33:52 a mí me ya ganar una clase en la que trajeron un plátano sea con ese adiós a a que ni siquiera ese día

Voz 0401 33:58 como pusiste tu primer condón lo tuviste que poner no se lo pusieron ellos no sólo agradecer agradecer Javier hemos hablado esa decís que si hubiese gustado que hubiese sido en el colegio cuando hubiesen hablado de educación sexual en todos los términos que tuviese como contado también lo que significa el afecto en el sexo sí sí totalmente si por ejemplo se queja

Voz 6 34:26 a alguien bilingüe a los tres años ya lo están metiendo inglés si quieres que alguien sepa sobre educación sexual y sea consciente cuanto antes en lo metas ante bastar consciente de iba iba a contar con el afecto va a contar con no ser un dominante una dominante

Voz 21 34:39 va a contar con esas cosas cuanto antes lo que has inculcar antes normaliza entonces todas todos los campos del sexo me parece

Voz 0401 34:46 Sandra tú te sientes agredida por el machismo

Voz 1268 34:49 yo creo que que sí que muchísimas mujeres y las que todavía no han dado cuenta lo son ya se sienten agredidas te encuentras a tu alrededor hombre

Voz 0401 34:58 es con un discurso muy machista sí sí de tu entorno me refiero decir también tenían

Voz 4 35:04 pero inmunizar a todos los tenemos

Voz 0401 35:06 sí sí sin duda Rodrigo tú también

Voz 17 35:09 su puesto es cuando te encuentras

Voz 0401 35:11 tienes un colega que son machista

Voz 17 35:13 pues a veces cortarle un poco la lengua sino o callar y dejar que sea vergüenza sólo creo crees que callar y dejar es un no paran a lo mejor es cortar pero no puedes estar corta

Voz 6 35:28 porque a lo mejor estas un círculo de cinco seis personas dices oye tú no te pase te dicen venga coño que estamos al que hasta que no depende del ambiente depende de

Voz 17 35:35 el grupo de amigos tengo grupos de amigos que son muchísimo más tolerantes más educados en cuanto a género y otros que no en casa

Voz 0401 35:45 de todo esto donde no lo mamá o más es en nuestra casa y lo que tienes en casa claro cuando tú estás acostumbrado a que diga de alguien que es un hijo de puta tú ya sabes que es alguien que es terrible pero si tu padre dice que es un hijo de puta ya que tiene que ser terrible pero donde se pone el foco Ayesa la mujer exactamente es una cuestión de educación todo esto chicos pura

Voz 6 36:12 sí pero yo tan no culpa tanto bajemos nuestros padres por ejemplo mi caso de sesenta sesenta sesenta y tres pues que quieres que te diga

Voz 4 36:18 no hay que tenerlo lo vas a poner extra sexual

Voz 6 36:22 hay que tener un poco de contexto entonces pero pero por suerte la verdad que no he tenido algo tangible ni mucho menos

Voz 16 36:27 es verdad que eso va cambiando por ejemplo padres también son mayores son nacidos en el sesenta cincuenta y nueve cuando conozco amigos que tienen madres más jóvenes pues guión veo las conversaciones

Voz 4 36:38 sí Madrid estén muchísimas

Voz 0401 36:44 estáis dispuestos a que la sexualidad forme parte de vuestra vida o la vivís como algo tan margen

Voz 6 36:52 solamente ha de hecho hace poco los lo estamos hablando la condición que tengo del sexo por ejemplo es oye yo tengo aprecio contigo tengo cariño tengo sobre todo confianza pues oye Si algún día nos llevamos bien y queremos tener un pueblo pues ya está lo tenemos a Blaise

Voz 0401 37:06 los términos se de cómo estás posibles parejas vuestras folla amigas y amigos saben que a lo mejor pasan a esa categoría

Voz 4 37:15 yo creo que sí la verdad es que cada vez

Voz 0401 37:20 sí exactamente Sandra no sientes agresión cuando balizas ese tipo de deseos si no

Voz 1268 37:30 que por un lado estoy ejerciendo mil libertades

Voz 0401 37:32 pensión

Voz 1268 37:33 y mi libertad como mujer y por otro lado pues sí que es cierto que claro te miran te juzgan no todo el mundo acepta la idea de que digas bueno igual en algún momento yo quiero esto entonces bueno hoy por hoy por mucho que se esté luchando todavía queda aquí hay gente que seguramente le digas esto y te tachen

Voz 0401 37:52 me en el siglo XXI

Voz 18 37:55 sigue pensando

Voz 0401 37:58 en vuestra generación sobre todo que la promiscuidad no es cosa de mujeres sí me gustaría pensar que que que no tú Sandra promiscuidad excusa de mujer asocia se Sociedad muchísimo más a las mujeres desde luego se creó la promiscuidad habla más de que las mujeres son promiscua va a la no no si no la promiscuidad sea sociales mujeres si tú eres promiscua no te miran igual que si el que lo dice Javier machacado que esta guerra no vosotros veis la promiscuidad femenina bien la veis mal la vis diferente te enteras que Sandra es quiero decir es muy prevé tu padre pero si tú te enterarse es que yo soy promiscua lo llevaría es con la misma facilidad que si yo te digo que mi marido son antes oreja

Voz 17 38:49 totalmente yo creo que sí vamos yo por mi parte sí yo creo que tanto sangrar como muchas mujeres

Voz 0401 38:56 verbalizar sumó sus deseos

Voz 17 38:59 con quién deben con quién ven que pueden ver varios ángulos porque no es lo mismo de decírselo a un casposo

Voz 19 39:06 ver a pero hoy por hoy todavía

Voz 4 39:10 había quedado hablando del círculo más cercano

Voz 1268 39:14 en un momento pues decirlo con un amigo de tu amigo

Voz 4 39:17 ese amigo de tu amigo es decir pero bueno ya está

Voz 1268 39:20 entonces en una conversación cualquiera cosa

Voz 0401 39:23 por el momento en el que estábamos los jóvenes cada vez son más libres de decir lo que quieren tanto mujeres como hombres cada vez se folla más la gente más feliz y cada vez pero hay más naturalidad espacio

Voz 16 39:36 se va muy despacio pero se ve si puede ver también en los ya no sólo el tema de la promiscuidad sino en las conversaciones entre amigos por mi grupo estamos chicos y chicas cuando las chicas tienen una conversación sobre sexo sobre me apreté

Voz 4 39:49 este tirarme se comparte no pero ya se normaliza es exactamente otros es verdad yo por ejemplo tengo suerte

Voz 16 39:56 pero sí que hay situaciones externas que conoces que luego que no tienen nada que ver también de gente no

Voz 6 40:02 por ejemplo antes un acuerdo a lo mejor una chica paso también es decías Ana está ahora yo tengo amigas emiten tío pues me molesta chaval digo pues yo le conozco quieres que te han sabes

Voz 4 40:11 en teoría pero como que El Círculo va cambiando

Voz 6 40:13 no vamos si a mi me encanta ese juego de lo que me da la sensación es que cuida es mucho a la gente con la que os juntáis

Voz 0401 40:19 sí somos muy claro porqué eche mano que cuidas tanto la gente con la que

Voz 6 40:25 hola qué te juntas sí sí

Voz 16 40:27 pues la cuido porque me han hecho en cierta manera ser quién soy actualmente porque con ellos es es una familia lo hablo con ellos que los he conocido el año pasado lo habló con lo que la gente de mi pueblo que la conozco

Voz 0401 40:42 a vosotros además tienes una cosa que se llama La ventana rota que es un canal dicho tú en el está muy hace casi activismo éste es de denuncia social y habléis de sexo sin tabúes incluso

Voz 4 40:55 ya no estamos en ello en el próximo año

Voz 6 40:58 reportaje sí sí sí pequeño reportaje pues es entrevistando también que estamos a tiro de tu

Voz 4 41:03 conforme muerte os costoso logos domina

Voz 6 41:07 los adolescentes por la calle a gente joven por la calle para ver qué concepción tienen sobre el sexo y tal si oye pues es un poco quitar estos tabús intentar normalizar algo que es que los más natural del ser humanos follar es que me parece super normal y hay que naturalidad

Voz 0401 41:19 la mejor pues vamos a quedarnos con esa frase porque al final de entrevista no hay nada mejor Javier machacado Sandra Costa Javier machacado Rodrigo Fernández y Chema Molina qué gustazo hablar de sexo con personas que podrían ser mis hijos de las que yo también estoy aprendiendo muchísimas gracias por pasado dice uno de los temas más veces hemos tratado en este programa del virus del papiloma humano por qué pues porque es la enfermedad de transmisión sexual más extendida del planeta porque se ha demostrado que es responsable de muchos de los cánceres que más enfermos tienen en su haber todo ha sido uno de los médicos que hemos entrevistado al respecto siempre han afirmado que la vacuna es el método más efectivo para parar esta infección generalizada y esta noche queríamos a Lhardy quiénes y cuándo pueden vacunarse buenas noches ya Galán Bertran más conocida como Lucía mi pediatra hola buenas noches muy bien Lucía con muchas dudas todavía fíjate esto del virus de papiloma humano si cuando empiezas a escuchar a la gente en la calle te asombra un poco no

Voz 22 42:46 sí la verdad es que es la es el patito feo de las vacuna a pesar de que llevamos más de diez años vacunado en nuestro país y generando mucha polémica tiene mala prensa sí ocupa buena parte de nuestras consultas si de los viñedos de muchos padres

Voz 0401 43:06 van muchos padres a tu consulta preguntan por el virus del papiloma humano es como deberíamos actuar los padres debemos preguntarnos podemos darnos la aplasta

Voz 22 43:15 hombre debéis darnos la plasta pero la realidad es que cuando los padres vienen con los niños a a la consulta del pediatra el lo menos es lo que piensa es en hablar de sexualidad

Voz 7 43:28 claro y la verdad es que son muy pocos los

Voz 22 43:31 a ver es que han venido vamos que el motivo de consulta sea pedir información de la vacuna del papiloma es más yo la revisión de los doce años en los niños dentro de la revisión forma parte el el informar el papiloma la inmensa mayoría de los padres les espía por sorpresa no porque yo entro bueno entro a terreno hablando de del virus del papiloma humano de cómo se de se contrae de las consecuencias que tiene de entrada a los padres es como un momento que que que en la consulta

Voz 10 44:01 pero aquí me está aquí

Voz 22 44:04 cuál poco se va relajando también ven que la adolescente está conectado porque qué hablando de un tema que bueno pues que les empiezan poquito a a despertar Iggy bueno yo aprovecho en esa revisión de los doce meses aunque vengan

Voz 10 44:17 perdón de da me vengan preguntando por por otra cosa que no tenga nada que ver intentó meter siempre esta información porque si no

Voz 22 44:24 no se nos escapa luego ya es raro que vuelva

Voz 0401 44:27 cómo le dices a ese padre lo que significa el virus el papiloma humano cuenta lo exactamente cómo lo dices a ese padre que nuestro lo espera

Voz 22 44:35 bueno pues pues simplemente les digo bueno a los doce años vacuno de sabéis querer de la meningitis y además tenemos la vacuna del papiloma entonces sí tienen Viñales pues la inmensa mayoría de los padres en lo conocer más sobre no saben qué les tocas a vacuna no pero si son niños la inmensa mayoría de ellos lo saben que que los niños también está recomendada la vacuna que no está financiado en nuestro país pero que él Asociación Española de Pediatría recomienda la vacunación yo como en niñas no entonces esto lo diciendo que el carácter eso de los cánceres más frecuentes ella actualmente el segundo más en las mujeres qué causa ochocientos cincuenta muertes cada año sólo en nuestro país que además de provocar cáncer de cuello de útero pues provoca cáncer de algo casero faringe hoy en ambos sexos cáncer de pene que a los casos de oro Farid gramática Ferré pero pues que efectivamente están aumentando que están muchos de ellos la inmensa mayoría de ellos relacionó el papiloma y que es una medida vacunar a las niñas comedia estupendo para proteger a nuestras futuras mujeres de que tengan cáncer de cérvix pero sin vacunados a los varones el virus va a seguir circulando a seguir contagiando mujeres y además ellos mismos a tener un cáncer de pene no que el virus iba circulando entonces les cuento un poco la historia previa que tenemos en otros países donde está un poquito más a que nosotros ya han incluido la vacuna en los varones los datos y los resultados que han obtenido que son estupendos y pero esperanzadores IPE tengo que decir que vamos nueve de cada diez dicen ha pues estupendo pues pues ahí vamos a poner

Voz 0401 46:31 porque bien porque crees que supusieron solamente las niñas qué tipo de sexo es el que contagia el virus del papiloma humano para que alguien supusiese que era solamente un sexo para niños claro para mujeres colas mi sexualidad como presuponen que es mi sexualidad que difiere tanto de la que pueda tener mi hijo

Voz 22 46:52 claro pues la estándar aparte que claro si vemos los sigamos los números absolutos de cánceres pues efectivamente el cáncer de cerviz supera con mucho tacto en casos como mortalidad a lo que podía ser un cáncer Fabricio cáncer de pene o cáncer anal no que se ve el grado de los valores poseen fundamentalmente claro tienen relaciones homosexuales

Voz 0401 47:17 claro porque suponían que no había homosexuales ya no está en en las en esta generación en las venideras no ningún homosexual que pueda contraer esta enfermedad de transmisión sexual llamado papel

Voz 22 47:30 claro otro tipo de sexo que no sea él eh

Voz 10 47:32 el efectivamente

Voz 22 47:35 no pues claro sexo oral pues pues está ahí tan presente como cualquier otra cosa no entonces tú sabes que a la hora de tomar medidas de salud pública en las que invierten pues muchos millones euros pues los casos más numerosos los que generan más mortalidad enfermedad en este caso pero otros países como pues en Australia que en este caso fueron pioneros ya hace bastantes años incluyeron los varones porque era que los varones transmitían una enfermedad además de padecerla aunque Fosse pocos hombre pero es que además transmitían la enfermedad entonces como como manera estratégica más eficaz para erradicar el virus es vacunar a los niños antes de empezar la relaciones sexuales tanto niños como villas sino hay virus circulante

Voz 10 48:26 no hay cáncer efectivamente

Voz 5 48:30 yo tengo una duda porque huido de todo hoy

Voz 0401 48:34 las redes sociales ya sabes como son cuando hablamos del virus del papiloma humano yo he leído mujeres adultas que pues no las vacunaron en su día y que han decidido vacunarse siendo adultas me puedo vacunar siendo adulta

Voz 22 48:48 estoy pues vacunar claro estamos perfectamente así de hecho cada vez hay más mujeres fíjate el otro día recibí alguna madre madre ya que se había vacunado con pues se con veinti bastante y ahora venía con su hija diseminada yo cuando salió la vacuna pues bueno pues yo me acaba separado pues pues pues hasta volver a tener una relación estable pues tenido otras relaciones mi ginecólogo recomendó verdad que me quité el sombrero porque es probablemente haya Ciudad de las primeras mujeres adultas vacunadas cuando empezó la vacuna si ahora actualmente es años después muchas mujeres que que deciden vacunarse si si realmente es una vacuna segura que cuanto más precoz se ponga la vacuna es más efectiva es decir lo ideal el paciente ideal es el niño o la niña que no ha empezado todavía a tener relaciones sexuales pero de ahí en adelante si tu situación lo tienes una pareja estable o incluso bueno tienes una pareja pero que ha tenido historial eh

Voz 0401 50:02 con Isco afectivo amoroso sexual

Voz 22 50:05 tras llevar pues cargaditos de su mochila pues yo me pago un haría sin duda eh

Voz 0401 50:14 hablamos de países como has dicho tú como Australia radicado determinados tipos de cánceres

Voz 22 50:21 la pregunta es

Voz 0401 50:23 media ATA igual que cuando hablamos de la polio en España es muy difícil ya que haya niños afectados por la polio o enfermedades que han sido absolutamente erradicadas por eso estamos tan en contra de los anti vacunas al menos no este programa podría habría alguna vez alguna posibilidad de que entendiese la comunidad sanitaria sobre todo el Gobierno de que los niños y las niñas pueden tener una sexualidad a su gusto porque esto realmente el quid de la cuestión es que presuponen que los niños no tienen determinado sexo

Voz 10 50:56 sí claro pero a ver

Voz 22 50:59 o presuponen que la homosexualidad no existe o o sin vernos en la sexualidad presupone que el sexo es tal pues existe en fin no yo creo que esto es simplemente son medidas de de de costo beneficio

Voz 0401 51:13 ideas números absolutos de enfermos ID

Voz 22 51:16 los presupuestos entonces cuando tenemos un cáncer que mató a ochocientos cincuenta mujeres al año Service si lo comparamos con el cáncer de pene faringe pues claro las cifras pues dice a mí no como como como gobernante y eso me compensa hacer una inversión de tantos miles de billones vacunar a toda la población pero es que no solamente que el virus del papiloma humano que hay muchos tipos de virus producir también las verrugas genitales que son las lesiones benignas pero que provocar muchísimos problemas en tanto en hombres como mujeres porque aquí sí que afecta a prácticamente por igual tanto a mujeres afectadas tú estima que las visitas a médicos intervención de es rupturas de pareja desconfianza en fin las verrugas genitales tienen tienen una carga detrás que sí que es tremenda con la vacuna también las prevenirlos entonces ya no solamente es el cáncer que sí por supuesto todos los costes médicos que te ahorraría es de todas esas mujeres y esos hombres que no pasarían por los hospitales porque no tendrían cáncer hablando en términos económicos sino también a las verrugas genitales que son

Voz 9 52:32 Luis Lucía Galán un gustazo tener pediatra de cabecera para cuando quieras muchísimo

Voz 7 52:38 muchas gracias y ojalá ojalá

Voz 0401 52:42 te hayan escuchado en muchísimos padres muchísima los adultos que sepan que hay una posibilidad

Voz 10 52:48 tanto mujeres como hombres encima un abrazo y un beso adiós

Voz 23 52:58 digo entra de cola