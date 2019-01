"¿Es la primera vez que nos tocan una teta?No, pero faltaba el permiso para contarlo"

Voz 1 00:00 sí

Voz 0401 00:31 las redes sociales son las que más voz están dando al grito de las mujeres para no sufrir agresiones sexuales para gritar nuestra incomodidad cuando nos acosan para exigir el respeto por parte de todos los que están a nuestro alrededor a raíz de la violación en grupo de Pamplona la periodista Cristina falleras escribió un mensaje en Twitter que decía tenemos que contar las agresiones violaciones compañeras este relato Nos lo han hurtado debemos construirlo para que otras reconozcan ese mensaje lo acompañó de un de una etiqueta cuéntalo tres millones de mujeres participaron buenas noches que estima falleras qué tal buenas noches

Voz 5 01:14 la red inundó de mensajes sí de mensajes hice inundó de oídos es brutal es brutal como en la red

Voz 6 01:23 les podemos hacer aquello que nos han hurtado los medios de comunicación que es hablar las mujeres de repente cuando yo puse cuéntalo fíjate en el primer momento cuando miré esa misma noche cuánta gente estaba participando había participando unas cien mujeres me pareció extraordinario ciática caminos dicen que hay cien mujeres desconocidas entre ellas hablando de sus agresiones sexuales decimos es bestial bien la siguiente vez aviar

Voz 5 01:49 cien mil eso en habían pasado dos días no había pasado nada de repente aquello que podían contar que no habíamos contado en ningún sitio en la red Punjab hasta siempre hasta que es una habitación de encuentro el sitio donde no te permiten encontrarte en otros sitios de repente el ver que todas las mujeres estaban diciendo hay a mi abuelo me tocaba las tetas a padre me hizo tal a mí mi jefes EM Más turbo delante a mí me pasó que en la calle yo me veo a mí de repente empezó a cundir en el mundo entero mujeres del mundo entero empezaron a contar aquellas agresiones que no habían contado en ningún otro sitio Cristina crees que tenía

Voz 0401 02:34 hemos ganas de contarlo

Voz 5 02:36 siempre hemos tenido ganas yo estoy hasta las narices estoy hasta las tetas para decirlo claro de esa cosa decir

Voz 6 02:42 hay no es que cuéntalo tú porque ellas no quieren denuncia tú porque ya no que la hombre no vamos a querer cómo no vamos a querer claro que queremos cuenta los la prueba en diez días tres millones de mujeres participaron claro que queremos sencillamente no nos han dejado fíjate la primera vez que nos tocan una teta es la primera vez que Nos violan la salida un baile es la primera vez que Nos violan en un pueblo cuando salimos de la fiesta mayor sea la primera vez que hay una mandato es la primera vez que un jefe te dice Pamela apoya no es la primera vez ha pasado siempre sin embargo que faltaba faltaba el permiso para contarlo el lugar donde contarlo y de repente las redes usan prestado un sitio donde no hace falta permiso

Voz 5 03:20 sino que sencillamente lo cuentas ya está ya de

Voz 6 03:24 las no vale dinero contarlo porque intuyo podríamos haber montado un medio de comunicación para contar estas cosas pero habríamos sentido necesitado un inversor

Voz 0401 03:32 exactamente siempre son nombres sabemos que esos inversores no florecen claro que teníamos ganas de contarlo teníamos muchas ganas y luego además que existe al ver lo que había montado me imagino dos tres días después cien mil mensajes gen mujeres de todo el planeta contándolo las agresiones sexuales que habían padecido crisis dar aún más así que te juntas con los archiveros

Voz 7 03:56 los Añón María Vicenç Ruiz otra periodista cama Peiró el investigador del Centro Nacional de Supercomputación Fernando couché Yeti para analizar el

Voz 0401 04:07 contenido de los mensajes querías algo más no no no no quería solamente que esos mensajes saliesen a la luz sirviese en poco más o menos que de terapia de grupo para que por primera vez verbalizar sabemos lo que no sabía si eso es básico pero fue mucho mejor ojalá

Voz 6 04:23 al yo hubiera podido tener acceso a Vicente dice a Ángel María que fueron los dos archiveros que los extranjeros que extrajeron yo no sabía quién acudir yo sabía que eso tenía que salir de la red porque las redes un ámbito

Voz 0401 04:33 privado si esos mensajes pero

Voz 6 04:35 decían en Twitter twitter era el propietario del dolor de las mujeres y yo me volví loca se por favor Cristina ha sido una descerebrados lanzando esto en un lugar privado pero resulta que da la casualidad que aquellos mismos días en los que yo me comía el coco y Lance cuéntalo dos archiveros en Barcelona sin que yo los conociera sin saber nada de ellos dijeron ojo que esto va a ser importante y se pusieron como locos como locos por la mañana por la tarde por la noche a extraer esos mensajes hasta que al décimo día o el día catorce se dieron cuenta de que había más de tres millones de datos

Voz 0401 05:07 tres millones de datos buenas noches besen Ruiz desde Radio Barcelona

Voz 8 05:11 hola buenas noches que paso

Voz 0401 05:14 todo tú te das cuenta de que una etiqueta sí ha motivado tantísimo que por qué reacciones del modo que no es acaba de describir Cristina

Voz 8 05:22 bueno por suerte o por desgracia teníamos ya una cierta experiencia en en la captura de redes sociales ya desde hace unos años desde que Internet paso a punto digamos del dos punto cero tres punto cero directamente cuatro punto cero Nos hemos dado cuenta los archiveros de que mucha documentación mucha información se generan en un entorno a redes sociales como comentaba ahora Cristina que son plataformas privativas es más en mucha parte de la información que no queda registrada en en en en archivos oficiales públicos es vital para entender el presente desde hace tres años como mínimo en Estados Unidos un grupo archivarse tecnólogos empezó a generar programas hay estrategias para capturar esta información preservarla nosotros desde la asociación de archivos de Cataluña a raíz del atentado de las Ramblas iniciamos esta esta práctica aquí en en España captura vamos a emplear vinculado no te importa recordaréis también obviamente con el referéndum de Cataluña como este ya se preveía hicimos una captura de ocho millones de tuits al ver el el cuenta lo recuerdo el día que con con Annie Hall yo estaba en el tren le envié por Signal oye has visto esto lo estás capturando me dijo sí si digo pues venga a tope porque esto va a ser muy potente y efectivamente sí lo fue cuando acabamos la captura después de dos semanas cuando ya aflojó los datos eran tremendos estos dos millones es casi tres de de tuits capturados entre Twitter originales y retó iba a partir de ahí empezamos también a contactar primero con me pero lo con el Super Computing en un artículo que publicamos en nueve de junio aproximadamente que los archivos a partir de ahí establecimos contacto con Cristina y ahí ya vimos la potencia las posibilidades de de todo el proyecto

Voz 0401 07:16 lo primero que hicisteis y corrígeme por favor Vicenç fue categorizar

Voz 8 07:22 trick si esto esto ya existe un saque

Voz 0401 07:25 es exactamente categorizar claro

Voz 8 07:28 aquí a no claro nos enfrentamos a va a al Big Data a esto que tan de moda está Iker es una realidad ya tan clara en la esfera en que vivimos claro cuando cuando hicimos La la captura del data set para entendernos imagínate un Excel pero que en vez de no sé cien o trescientas a líneas hay tres millones entonces y en esos tres millones Además cada cada línea está formada por casi unos cuarenta columnas que son los meta datos que conforman el tuit claro esto a nivel humano ya no se puede hacer y entonces fue cuando necesitábamos contactar con con su equipo de Super Computing a partir de ahí ellos entrenaron el algoritmo que es la magia que utiliza hoy en día para entender grandes datos grandes cantidades de datos masivo con un proceso de Un procesador del lenguaje natural desde es decir enseñando al algoritmo detectar en en en castellano porque la mayoría Tucson en castellano que estaban diciendo a ese categorizar en en cuatro cuatro cinco categorías principales los tuits en primera persona los tuits en segunda persona es decir lo cuento yo porque quién le pasó ya está muerta o tal los tuits de apoyo el sector anti cuéntalo los que eran negativos y luego también quedó una parte que no se pudo acabar de clasificar todo esto se trabajo con unos diez mil registros iniciales a mano entre el equipo de Super Computing tanto como yo también participamos ya a partir del algoritmo ya supo clasificar esto es casi tres millones de tuits

Voz 6 09:05 ojo a estos diez mil Esto quiere decir

Voz 7 09:08 qué o quién Vicent Sagnol leyes

Voz 0401 09:12 claro uno a uno diez mil timones de mujeres

Voz 6 09:17 cuentan violaciones agresiones

Voz 0401 09:20 asesinato eran estremecedores esos mensajes y lo siguen siendo porque siguen lanzando los yo voy a decir por ejemplo que había que es el cuarenta por ciento estaban hablando en segunda persona de asesinatos que se habían producido o sea es decir decían el nombre de la mujer asesinada asesina decían ella no puede contarlo estoy yo aquí para contarlo claro es

Voz 6 09:45 práctica muy común en Latinoamérica sobre todo empezó en Latinoamérica empezó en Argentina y en Méjico Don de los asesinatos de mujeres ya fueron empezar a ser bestiales también el movimiento feminista feminista tanto en Argentina como el México es fortísimo y empezaron a decir de El día tal me hicieron tal me hicieron tal me hicieron tal y al final me empalar on y me mataron lo cuento yo porque mi hermana no sé cuántos no sé que no se que no puede contarlo se inundó cuenta helado al tercer día que saltó a Latinoamérica se nos inundó de

Voz 0401 10:17 de casos yo voy a decir que los resultados son estremecedores uno de cada diez mensaje relataba un asesinato historias contadas por otras mujeres en nombres protagonistas una de cada siete

Voz 7 10:27 contaba una violación

Voz 0401 10:31 somos conscientes de Vicenç realmente de la magnitud de los datos que ha manejado

Voz 8 10:38 yo creo que todavía nos estamos digiriendo todos a nosotros los primeros en general también pues la sociedad a medida que se va conociendo también hay que decir que sí sí va a la web de proyecto cuenta lo oí a la visualización que que hicieron los los colegas computing es si si os fijáis en los datos no era al cien por cien sino que más porque claro había tuits que eran violación y asesinato

Voz 0401 11:02 claro con lo cual estaba en dos categorías justo

Voz 8 11:05 además aumenta todavía el dolor y el asco que sientes ir locura incluso cuando te has leído quinientos mil quinientos mil mil quinientos tweets tienes que parar porque dices es que me voy a volver loco

Voz 0401 11:17 era una cuestión psicológica daños sí sí

Voz 6 11:20 enero que te daña

Voz 8 11:22 Mario pues no es imprescindible además Vicenç Vicenç

Voz 6 11:26 año Lee Fernando que son magos es decir yo siempre digo que la construcción de la memoria del dolor de las mujeres está participada por hombres porque ellos han han construido la base de la del dolor quiero decir respecto al al número hay muchos testimonios de mujeres que dicen cuando yo tenía seis años en mi tío me hacía tal cuando tuve doce mi padre cuando tuve dieciocho Mi primer jefe cuando tuve

Voz 9 11:50 cuarenta muy mal una mujer Mirian exacto lo hubo pocas no fueron pocas

Voz 6 11:56 las mujeres estamos todavía analizando los los los los hilos no son pocas las mujeres que cuando empiezan a tener algún tipo de agresión física de niñas que luego hay que ver el porcentaje de agresiones físicas sexuales a niñas es estremecedor no son ponga casi una década

Voz 7 12:13 es niñas es abusar en el mundo

Voz 0401 12:16 es un dato estremecedor bruto y esto está dado por Naciones Unidas no me los cimentando yo entonces estamos hablando de que algo hay que hacer

Voz 7 12:24 sí sí claro

Voz 6 12:27 la mayoría la mayoría de mujeres que denuncia un tipo algún tipo de violencia sexual tiene una referencia a su infancia eso es eso es bestial y además es una referencia borrosa

Voz 8 12:39 sí

Voz 6 12:39 es decir había muchas que decían yo no me acordaba que mi abuelo Ayllón no me acordaba que emite hay yo no me alineadas

Voz 0401 12:46 de nuestra memoria que efectivamente

Voz 6 12:49 por eso la legalidad de la legislación que manejamos ayuda a que eso sea así porque la prescripción del delito hace que tú no no te sirva de nada enunciar por eso son tan importantes estos espacios primero porque en este espacio si creemos a todas las mujeres que denuncian es decir porque hay que creerla porque la voz de la mujer es más importante que la voz del CGPJ segundo en este espacio hay un hay una forma de de

Voz 7 13:18 institución de de de Justicia que es

Voz 9 13:22 vale seguramente no se juzgará tu agresor pero aquí sanas deseado en darlo se evidencia el delito primero lo lo lo narras

Voz 7 13:32 tú fíjate la la la escritora

Voz 6 13:36 cómo se llama la escritora catalana Vicenç que escribió aquel aquel tweet bestial

Voz 8 13:41 el velo Let it escribe un tuit que me bueno

Voz 6 13:44 a mí cuando tenía seis o siete u ocho años mi tío me desnudaba y me violaba sobre la mesa desde la cocina miraba su madre cuando después estuve dieciséis años mi padrastro me intentaba tocar los pechos lo cual no sólo fastidió mi adolescencia sino que me ha fastidiado absolutamente porque mi madre sigue viviendo con él ese tipo de narración por supuesto no es un juicio no va al juzgado no es una

Voz 7 14:12 institución a quién te a quién te diriges que es el problema el gran problema de la violencia de su credibilidad sino que te diriges a una entorno a un entorno común

Voz 6 14:22 crear un relato común una memoria colectiva del dolor de las mujeres es imprescindible porque hemos relatado el dolor de las mujeres en instituciones patriarcales y machistas

Voz 0401 14:33 desde con todos estos datos vamos a avanzar vamos a hacer algo a los vamos a vamos que vamos a hacer Vicenç Cristina vamos articular el dolor de tantas mujeres

Voz 8 14:43 bueno de entrada lo importante como Cristina es que el el archivo se ha creado ya hemos hemos acabado con el con el monopolio de archivo por parte de del está las instituciones públicas eso es importante eso ya es más de lo que se había hecho hasta ahora es decir hemos hemos generado un archivo horizontal democrático en el que se ha generado una evidencia social

Voz 6 15:04 yo universalmente consulta justo

Voz 8 15:06 porque claro ahí está la clave democratizar el archivo en estos tiempos que corren es vital para salvaguardar la democracia esto ya entrada y luego hacia donde va evolucionar quizás esto ya Cristina lo lo puede comentar evidentemente el potencial es tremendo

Voz 6 15:21 sí es tremendo e insisto en una cosa es decir yo cuando hable con alguien del Gobierno del Gobierno de España en un momento dado porque nosotros lo primero que dijimos esto nosotros no queremos estos datos este trabajo ha sido hecho de forma voluntaria durante siete meses locos ideó un trabajo bestial estos datos los cedemos a la administración pública porque nosotros no podemos ser los depositarios del dolor de las mujeres y porque la la ración de esta violencia

Voz 7 15:44 modifica nuestra legislación fíjate que en el en el en el

Voz 6 15:48 la radiografía de la violencia machista el año pasado el Consejo General del Poder Judicial deduce que el noventa y tantos por ciento de las violaciones está llevada por por hombres que no conocen a la víctima eso es una idiotez la mayoría de las violaciones se producen en entornos conocidos pero qué pasa que los entornos conocidos no denuncian viola tu padre no denuncias a tu padre a tu madre etcétera Esta narraciones nueva no existía antes entonces nosotros lo que hacemos es cederla a la administración pública habrá que o como porque la Administración pública no no sabe por ahora qué hacer con ella de repente esto pone patas arriba el poder judicial pone patas arriba la ley de violencia de género porque si tú has legislado sobre la violencia de género sin conocer el relato de la violencia de género en que te has pasado

Voz 0401 16:32 no

Voz 6 16:32 ese es nuestro problema como sociedad padece por no funciona la ley de violencia de género pudo quizás es porque nos hemos basado para definir la violencia de género en los datos del Consejo General del Poder Judicial de la policía

Voz 0401 16:44 es decir nos hemos basado en lo en las denuncias que se han efectuado

Voz 6 16:48 en las que han aceptado ellos vale que es peor sea no sólo en las denuncias que se han efectuado sino en aquellas que el poder patriarcal como son los jueces los fiscales y la policía han aceptado como tales que tuyo sabemos que no son muchas bien sobre esa pequeñez pequeñita pequeñita pequeñita hemos elaborado algo que es muy importante que es la ley para preservar para para proteger a las mujeres bien nosotros decimos no aquí y otro archivo y es muy bestia Oslo cedemos qué hacemos ahora con esto yo os propongo lo siguiente sigamos desarrollando lo para que esto siga engordando crear una herramienta enorme que a través de de análisis del lengua baje porque en este momento el Centro Nacional de Supercomputación que es con quien trabajamos es el mayor analista del lenguaje en redes es capaz de extraer aquellas situaciones de denuncia de violencia que son denuncias lanzadas como Gritos en el océano de las redes sistematizar las analizarlas clasificar las a partir de eso que son relatos testimonios osea memoria colectiva empezar a narrar no y por lo tanto poder protegernos porque cuando Vox dice la violencia machista es mentira alas te las denuncias son falsas en este momento hasta que no dijimos cuéntalo y millones de mujeres se pusieron a contarlo en mundos abrió la boca dijo pero tantas pero éstos hacían a todas de repente fue una evidencia que echó por tierra el asunto de las denuncias falsas eso ponemos proponemos a la administración pública lo regalamos esto esto está hecho

Voz 7 18:21 utilizarlo para para bien pues ojalá

Voz 0401 18:26 ojalá lo utilice para para bien Ruiz muchísimas gracias por será archivero me ha encantado la definición siempre había pensado crees unos señores triste si escondidos debería no

Voz 9 18:39 en el futuro laissez enseño son el son el fax futuro yo no puedo más ya conoce aquí dentro

Voz 8 18:46 bueno sólo un apunte piensa que el la la imagen la que que nos que define al a profesionales el dios Jano romano que decía que tiene una cara mirando al pasado y el otro el futuro y el archivo es eso es pasado presente pero sobre todo sobre todo es la la herramienta de construcción del futuro

Voz 0401 19:03 pues ese futuro que no estás ayudando a construir de verdad muchísimas gracias por por tu trabajo Cristina falleras querida el plazo de verdad gracias por todo lo que hace es un beso cariño lo de que tener sexo tenga que cumplir unos cánones de belleza es algo injusto y cruel simple hablamos de esta presión para las mujeres pero parece que las a bordo fobia no sólo la sufrimos nosotras Rubén Serrano periodista buenas noches la gordo fobia es algo que no sólo nos pasa a nosotras

Voz 10 19:53 no no la verdad es que me yo creo que simplemente es que todos estamos expuestos no va a estos estereotipos y Canon este belleza ahí ciertamente me porque quiten está muy están dentro del mundo como sexual no donde siempre hemos estado expuestos al sexo no ya la imagen y a la pieza de promociona una figura típica de hombre homosexual no con Un cuerpo definido una imagen y una tira muy varonil no nos de también sin muestras un poco de grasa no quiere un cuerpo diferente y si notan normativo en es blanco fácil de de de odio

Voz 0401 20:40 puntos está clasificado en una aplicación del homosexual porque tú me has centrado rápidamente es verdad que tú escribes en Play Play Ground Fon Maite leímos donde realmente lo que venías a decir es que estabas harto de que de este mercadeo del que me hablas es verdad que en el momento en el que no eres tan normativo vosotros también Lage las personas homosexuales los hombres homosexuales

Voz 7 21:07 tenéis también un modelo idílico

Voz 10 21:11 claro yo yo creo que eso es innegable no la la cultura homosexual viene en cierta parte de una tradición este explotado esta imagen de hombre musculado de yo perfecto no que viene un poco de los dibujos de las comisiones Tom o Finlandia no dónde explotaban poco está está las que no hay que irse muy lejos para ver cómo los pósters los banners las fiestas Kayes en Madrid no

Voz 0401 21:39 ya

Voz 10 21:42 musculado no hay ciertamente sí ha recibido ese odio y amigos míos sino de de gente de que yo quedar via la Moix que te decirme bueno no lo siento es que está un poco gordo o directamente no cuadros muy creer que que me dijo que apoyaría si estuvieras más delgado

Voz 0401 22:06 sí sí sin anestesia

Voz 10 22:09 sí sin nada y además casi como condescendencia no es Macará muy bonita pero que sobran unos kilos de más es cómo estás que lo que estamos y el bando la construir Casanellas insolación va a unos Ny Velez quitas muy extremos y radicales también he fomentado por la inmediatez el consumismo de las de las aplicaciones de libros de sexo fácil no donde al final como tú has hasta atentados un mercadeo en el que estas exponiendo que Carles al mejor postor la carne que mejor pinta tiene visual mentes a por la que todos Palma querer apostar y consiguen un cachito

Voz 0401 22:50 ay cómo se puede luchar contra esto qué podemos y qué podéis hacer vosotros la la comunidad homosexual tú lo has hecho dentro de artículo donde has expuesto exactamente todas las cosas que se llegan a decir en ese catálogo que parece que es la aplicación Greenday pero qué que podemos hacer y cómo crees que deberíamos reaccionar en realidad cuando cuando estamos allí vemos que alguien ataca otra persona por los kilos manifestar nuestra postura que vamos a intentar arreglar lo de alguna manera Rubén

Voz 11 23:21 creo que hay que reaccionar con amor propio creo que si después te de verdaderamente se todos estos años se bombardeo de margen y estos últimos tiempos refiriéndose odio explícito llega a la conclusión de que la sociedad no ha dado la oportunidad que a mí me gusta mi propio cuerpo no la sociedad es que en principio me ha hecho tu cuerpo se cuerpo está mal tu cuerpo más bonito tu hable cámbialo no ir porque tengo que cambiar ni cuerpo no creo que todo Pardo pero todo o parte por ahí creo que ante el odio que nos han inculcado contar nuestro propio cuerpo para mí la la reacción más solamente al y es aprender a crearlo

Voz 12 24:06 no no apuntaron a un gimnasio o a

Voz 11 24:09 o Asier dieta porque para invitarme comentarios te odio sino hacer lo que Mi cuerpo me pide porque lo escucho lo hacían Tahir

Voz 13 24:17 con lo que quieras grabaron que no claro amarilla

Voz 11 24:21 hay que combatir al final estos trozos te lleva a ningún sitio no porque es un buque haría bueno así que bueno sí si son tus gustos pero al final aparte de un aprendizaje social que nos quiten lo que eso sales fuera de tiro normativo de lo que es diferente es un pecado IAS condenable ideas intolerable lleva cada que al final las buena dejó la lecciones quiere te da a ti mismo porque hasta que no te quitas tú continuó muy bien contigo mismo y es un camino muy difícil lo que que tienes tu tiempo pero hasta que no estás bien contigo mismo estas como comentarios van a afectar hay a mí me me afectaban porque me recordaba que verdaderamente o a mi cuerpo

Voz 0401 25:07 pues nos vamos a quedar con ese mensaje Rubén de quiere te a ti mismo que tu envía a todas esas personas que en esas aplicaciones del goteo Gracia las por manifestar tu postura ante está gordo fobia en la que desde luego en Contigo Dentro vamos a intentar luchar también con todas nuestras fuerzas muchísimas gracias

Voz 7 25:27 Rubén Serrano por tu artículo Portu declaración

Voz 13 25:34 un abrazo

