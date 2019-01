“Estás gordito, si estuvieras delgado, te follaría”

Voz 0401 00:00 lo de que para tener sexo tenga que cumplir unos cánones de belleza es algo

Voz 1812 00:05 lo injusto y cruel

Voz 0401 00:08 siempre hablamos de esta presión para las mujeres pero parece que la gordo fobia no sólo la sufrimos nosotras Rubén Serrano periodista buenas noches

Voz 1812 00:20 la gordo fobia es algo que no sólo nos pasa a nosotras

Voz 1 00:24 no no la verdad es que me yo creo que simplemente es que todos estamos expuestos nueva estos estereotipos y en Pelle hay ciertamente creo que está muy están de dos dentro del mundo homosexual donde siempre hemos estado expuestos al sexo no ya la imagen y a la pieza hay que promocionan una figura atípica de hombre homosexual no con un cuerpo definido una imagen muy una firma muy varonil no de también sin muestras un poco de grasa no pueden cuerpo diferente si notan normativo enseguida eres blanco fácil de Diego

Voz 0401 01:10 pero hasta qué punto se está justificado en una aplicación del goteo homosexual porque tú me la has centrado rápidamente es verdad que tú escribes en Pla

Voz 1812 01:17 hay Play Ground Fund y ahí te leímos

Voz 2 01:20 eh donde realmente lo que venías

Voz 0401 01:23 decir es que estabas

Voz 2 01:25 de qué de este mercadeo del que me hablas

Voz 0401 01:29 es verdad que en el momento en el que no eres tan normativo vosotros también Lage las personas homosexuales los hombres homosexuales

Voz 1812 01:37 tenéis también un modelo idílico

Voz 1 01:41 claro yo yo creo que eso es innegable no la la cultura sexual viene en cierta parte de una tradición donde ha explotado esta imagen de hombre musculado de yo perfecto Nokia viene un poco de los dibujos de las cometer Tom Finlandia no donde explotaba un poco está está bien no hay que irse muy lejos para ver cómo los pósters los banners una de las principales fiestas Kayes en Madrid en una o Palencia con esos cuerpos musculado no hay ciertamente sí ha recibido ese odio y amigos míos sino de gente que se quedar Villar la ahí queda decir Mer no bueno no lo siento es que estás un poco gordo directamente no cuadros muy creer que que me dijo que sí

Voz 3 02:35 fui haría si estuvieras más delgado y sin anestesia sin nada ya

Voz 1 02:41 además casi como con condescendencia no es una cara muy bonita con unos kilos de Mar es cómo estás creo que estamos y el bando la construir casas en las que su lesión va algunos Ny Velez quizás muy extremos y radicales también fomentado por la inmediatez del consumismo de las de las aplicaciones de luego te sexo fácil no bombear final como tú has paz atentados un mercadeo en el que estas exponiendo que de carne al mejor postor la carne quemada mejor pinta tiene visual mente a por la que todos van a querer apostar y conseguir un cachito

Voz 0401 03:21 muy cómo se puede luchar contra esto qué podemos y qué podéis hacer vosotros la la comunidad homosexual tú lo has dicho entro articulo donde has expuesto exactamente todas las cosas que se llegan a decir en ese catálogo que parece que es la aplicación Greenday pero qué podemos hacer y cómo crees que deberíamos reaccionar en realidad cuando cuando estamos allí vemos que alguien ataca otra persona por los kilos manifestar nuestra postura que vamos a intentar arreglar lo de alguna manera Rubén

Voz 1 03:52 pero hay que hay que reaccionar con amor propio creo que después de de verdaderamente se todos estos años residiendo ese bombardeo de margen y estos últimos tiempos refiriéndose odio explícito llega a la conclusión de que la sociedad no ha dado la oportunidad de que a mí me gusta mi propio cuerpo no la sociedad esto en principio me ha hecho tu cuerpo se cuerpo está mal tu cuerpo exponiendo una especie hable cámbialo no ir porque tengo que cambiar mi cuerpo no creo que todo Pardo pero todo o parte por ahí creo que ante el odio que nos han inculcado contar nuestro propio cuerpo para mí la la reacción más solamente al y es aprender a crearlo ir no apuntar en un gimnasio o a o acuerdo Asier dieta porque para evitarme comentarios este odio sino hacer lo que Mi cuerpo me pide que lo lo escucho lo siente Tahir

Voz 3 04:50 no claro amarilla

Voz 1 04:52 que combatir al final éstos no te lleva a ningún sitio no porque es un bucle bueno así que bueno así si son tus gustos pero al final aparte de un aprendizaje social que nos quiten lo que sale fuera de honor Tivoli de lo que es diferente es un pecado IAS condenable ideas intolerable lleva cada que al final las hola dejó la lecciones quiere te da a ti mismo porque hasta que no te quitas tú continuó muy bien contigo mismo y es un camino muy difícil que que tienes tu tiempo pero hasta que no estás bien contigo mismo como comentarios van afectar de no hay a mí me me afectaban porque me recordaba que verdaderamente o Mi cuerpo

Voz 0401 05:38 pues nos vamos a quedar con ese mensaje Rubén de quiere optimismo que tu en vías a todas esas personas que entran esas aplicaciones del goteo gracias las por manifestar tu postura ante está gordo fobia en la que desde luego en Contigo Dentro vamos a intentar luchar también con todas nuestras fuerzas muchísimas gracias

Voz 1812 05:58 Rubén Serrano por tu artículo por Portu declaración