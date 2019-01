Susana Díaz: "Ya lo aviso, en San Telmo no hay alfombras"

Voz 0194 00:00 esos Ana Díaz buenas noches buenas noches puede verse a mí me sale Susana Díaz líder de la oposición en el Parlamento andaluz se llama salió esta tarde les ha salido Saturno casi siempre líder de la oposición

Voz 1921 00:11 claro hombre él mi responsabilidad a mi obligación en estos momentos también la ilusión de que el millón de andaluces que nos han votado sepan que tienen ahí al PSOE como garantía de la defensa de la autonomía de la igualdad así que a por ello para que cuanto ante esta tierra sepa hay un partido dispuesto a proteger lo que hemos construido junto ir y creo que que eso cuando te vota la gente gana aunque no pueda formar gobierno Angels lo mismo que tiene que hace estar a la altura dice voto que yo me sienta orgullosa en qué momento hizo el que momento dijo Soy la líder de Opel

Voz 0194 00:46 de la oposición en el Parlamento andaluz pues el momento

Voz 1921 00:49 que la extrema derecha que Vox dijo que iba a apoyar al candidato del Partido Popular en su pacto con Ciudadanos

Voz 2 01:01 Susana Díaz Si

Voz 0194 01:02 el titular del balance de estos dos días de debate usted que me

Voz 1921 01:04 mirar la normalidad de las instituciones democráticas nunca la transición Álvaro la transición en este país no se puede banalizar porque supuso cerrar cuarenta años de dictadura de falta de libertad y abrir una puerta y un horizonte de esperanza y de Estado de derecho a este país hoy ha habido un cambio de Gobierno fruto de la mayoría parlamentaria que se apoya como bien decía Javier en la extrema derecha que ha dejado muy claro que hay un cambio de gobierno que yo quieren que la sartén por el mango la tiene que habrá gobierno de derecha en Andalucía mientras la extrema derecha quiere el nuevo presidente

Voz 0194 01:39 está acusado de no estar facilitando el traspaso

Voz 1921 01:42 pero hay que no ha habido presidente nuevo hace un ratito yo creo que ha sido ejemplar primero el reconocimiento de la legitimidad de esa mayoría parlamentaria usted me pregunta le gusta que la extrema derecha dirija los destinos de Andalucía en absoluto que el bienestar la igualdad a nuestro autogobierno eche mano de un grupo que no cree en la autonomía que no cree que haya que perseguir la violencia machista que piense que las distintas maneras de ser familia no temen tener lo mismo derecho y que intenten imponer en el espacio público su moral privada pues no me gusta pero la legitimidad la tienen porque tiene los votos en el Parlamento iré del primer minuto o el grupo parlamentario socialista que hemos ganado pero con una mayoría insuficiente para formar gobierno lo hemos reconocido hay un presidente desde hace un ratito y sabe que de de Asetra decía el vicepresidente le ha trasladado la total disposición para hacer lo que merece esta tierra un traspaso de competencia ejemplar en una autonomía sólida y solvente como ETA que todo lo demás bueno a quién le traspasaba pasábamos la competencia

Voz 0194 02:58 Gobierno todavía no lo ha hecho el Gobierno todavía no conocemos el nombre el nombre de los consejeros anuncia también un nuevo presidente que lo primero que va a hacer es encargar una auditoría para conocer exactamente lo ha dicho si el estado financiero de la Junta que se va en contra

Voz 1921 03:10 pues lo que ya tiene la Cuenta General de la Junta Andalucía una comunidad saneada con tres punto de deuda menos que la media de España que cumple el objetivo de déficit que paga a sus proveedores por encima por debajo perdón en lo en día que la media española y además auditada por la Cámara de Cuenta Hypo la Intervención General de la Junta de Andalucía magnífico funcionarios y profesionales de carrera que es evidente que tienen esa potestad de hacerlo claro cuando uno dice que va a encargar una auditoría general a un organismo privado y externo que confía poco en la instituciones recogiera de otra cosa no mía dónde está la Cámara de Cuenta dentro de la propia Junta Andalucía con la intervención general que son funcionarios

Voz 0194 03:56 me dan a mirar debajo de las alfombras lo sabe pues

Voz 1921 03:59 eh allí lo hayan dicho en San Telmo aviso no hay alfombra ya lo suelo ya sólo dicho hoy como eran porque leía que tenían cierto recelo a que la Junta Andalucía es poco y ahí lo que hay mucha gana de trabaja todo el día por parte de miles de funcionario trabajadores que se entregan a los que yo estoy muy agradecida porque Etoo cinco años y está hasta luego hasta pronto que le da o lo le tengo que agradecer que Andalucía da un avance en esta legislatura no inmigración que llevan nicho de la estado escuchando de hecho Estados y

Voz 0194 04:32 cuando los dos días este debate de investidura cuando la escuchado usted esta tarde he tenido la sensación de usted ha reivindicado como la líder de la oposición y así lo ha dicho ahora cuando empezábamos la la entrevista líder de la oposición en el Parlamento andaluz durante toda la legislatura ahora mismo puede asegurar durante toda la legislatura cuatro años y es que se llega cuatro años ahí tu dura hecho claro pero no lo he dicho yo juraría que lo he dicho

Voz 1921 04:53 Iberia he dicho que veremos a ver si no hay elecciones anticipadas y creo que Ortega Schmitz se llama el partido pues también lo ha dicho decir que son ellos lo que es la primera que además Angel que yo veo Kun Gobierno entre en crisis cuando tuvieron Gobierno decía han tenido una Chrissie antes de ser elegido gobierno la fragilidad en la que están yo deseo que haya estabilidad porque yo quiero a mi tierra le vaya bien los socialistas andaluces no van a querer nunca lo que decía Montoro que se caiga para después levantarlo cuanto peor mejor no tuvieron a mi tierra le vaya bien que haya estabilidad y que las cosas hagan correctamente y que la gente no vote con más qué porcentaje de la próxima vez para que el Gobierno Andalucía no tenga la sartén por el por el mango la extrema derecha pero dicho eso hay una realidad y la realidad es que cuando tú gana las elecciones aunque no sea como te gustaría tú te deba lo que te han votado eso me lo decía Felipe González aunque siempre lo mínimo que deja hace verdad claro ya sé que lo mínimo que tengo hace días coincide mi deseo con mi responsabilidad

Voz 0194 05:53 toda la legislatura dure lo que dure totalmente

Voz 1921 05:56 día además con la gana ICO la ilusión y lo demuestran en el día de hoy aquí media reubicarse digo no pero si yo parezco que vengo aquí a mi a mi de investidura el lugar de la investidura del actual presidente porque me hacía la tarea de oposición a mí me planteaba el control a mí incluso me quedé da la réplica no yo tengo claro lo que tengo que hacer lo que tiene que hacer el Partido Socialista es el el dique frente a la extrema derecha la garantía la defensa del autogobierno de ETA tierra de nuestra autonomía la defensa de la igualdad y que no se dé ni un solo paso atrás en lo bueno que se ha conseguido y cuando me propongan cosa que sean buena para Andalucía los socialistas andaluces estaremos ahí siempre dando la cara y apoyando y tendiendo la mano en eso que sea bueno tierra

Voz 0194 06:39 no le tienta el Senado en absoluto y además

Voz 1921 06:41 al el otro día se lo dije en la rueda de prensa un compañero suyo de otro medio comunicación me pregunto es que ni siquiera me lo he planteado por qué donde tengo que está ahí en el Parlamento una etiqueta cuando fue el primer cuando el último presidente hice ahora la gente Taburete vota la mayoría parlamentaria no puede llegar a acuerdos porque la extrema derecha la del apoyo a la derecha cosa hubiera pasado premio Suecia suicida que acaba de ocurrir te puede más de tres meses de bloqueo como la fuerza se han puesto de acuerdo entre ellos los homólogo al Partido Popular en España para que no gobierne la extrema derecha bueno aquí no pasa eso pero yo tengo que está a la altura de ese más de millón de andaluces que no o XXXVI año de puede con todo lo que ha pasado en una vuelta da la victoria a la mayoría la legitimidad de ser el principal

Voz 0194 07:30 el grupo apostilló ha echado de menos o y de alguna manera el calor de la dirección del Partido Socialista se lo digo porque no era un debate de investidura luso es decir el PSOE perdía hoy la Junta de Andalucía después de treinta y seis años era un momento entiendo que para el socialismo es un momento complicado su momento delicado echo de menos ese calor yo no soy su toque veinte lideró en la tribuna de invitados yo no he visto bien

Voz 1921 07:53 casa había muchos alcalde presidente de diputación secretario general le compañero venido andaluz sería la de

Voz 0194 08:01 elección del Partido Socialista

Voz 1921 08:04 sí de la ejecutiva dando en Andalucía pero

Voz 3 08:06 bueno bueno no no estaba Daniel delega el Gobierno si bien no has visto

Voz 1921 08:11 pero bueno porque norma cada uno Tran su tarea yo he tenido un calor enorme no sólo hoy hoy ayer y en todo hecho día de esta mañana lo contaba de lo mensaje más bonito que recibió así el Ángel Gabilondo que a mí me recuerda en este tiempo como el Machado de la política actual quedan pocos románticos como él pocas personas que aporten tanto mensaje precioso Guillermo el el el domingo Se después es la negociación de su presupuesto Susana que te quiero contar cómo lo viví yo te cuenta cómo fue su vivencia como fue aquella experiencia alcalde de todos los rincones de España hasta aflore mandarina de Canarias es decir cosa si eso no es calor tiene enviados y Pedro Sanz la Yamagata darle su experiencia o Pedro Sánchez ha sido cariñoso conmigo en Navidades deseándole igual que yo a él estas últimas horas ha hablado con él la acabo de mandar un mensaje diciéndole que entraba contigo que ha sido el único compromiso que cumplido hoy pero que ya estaba disponible cuando él quisiera es decir que va a hablar en las pero es horas se va a enfadar porque te por delante bueno a mí no me importa a mí de todas formas a revela que Pedro Sánchez lo va a entender que ponga hora25 por delante ha dicho usted en el debate al señor Moreno Bonilla que ha hecho autocrítica que claro que la hecho Nos podría compartir un poco esa autocrítica de porque están ahora dónde están bueno y la prima de mal primer ejercicio de humildad autocrítica que uno tiene que hacer es saber que aunque llegas a ese pleno esta tarde como presidenta en funciones te tienes que levantar del sillón verde para ejercer como líder de la oposición porque es el lugar que te corresponde frente a una mayoría alternativa legítima apoyada como decía la extrema derecha yo creo que sean da mucha circunstancia es evidente que lo XXXVI año empezado Carmen usted tiene mucha experiencia en esto lo sabe eso ha pesado ha pesado en que tuviéramos juicio por corrupción cuando venía de hace muchos años con presidentes tan hay sentado hiciésemos ido en eso tan un hecho que hoy no habrá Kutxa mil investidura del señor Moreno Bonilla habla de to the Kitchen y de Bárcena ni nada por el estilo porque yo quiero que la gente confíe en la Aaiún pero eso se ha utilizado aquí sí ABC de manera injusta así haciendo un daño personal a muchísima gente ha afectado respuestas a cuestiones nacionales de qué se alimenta sólo ha habido dos fuerzas política que han crecido en el Parlamento de Andalucía ciudadano que pidió el voto frente a los independentistas así llamó al voto Rivera en el cierre de campaña la extrema derecha también afecta o Di ha habido mucha cosa han afectado los servicio público claro en el sentido de que cuando la gente intuye que acabado la crisis económica o al menos lo peor quieres recuperar a la velocidad que ha perdido si no recupera o en la costura saltan de una tormenta perfecta seguramente Carmen

Voz 4 11:12 hoy se ha hablado en el Parlamento de los Pacto de Antequera incluso nuevo presidente ha anunciado que se va a reunir allí su primer Consejo de Gobierno ya llevamos casi treinta y seis año tras más de treinta y seis años de autogobierno después de los pactos Antequera después de múltiples refuerzo de puede treinta y seis años de autogobierno al final merece la pena el autogobierno si si resulta que el Gobierno del cambio se decide en Madrid

Voz 1921 11:39 bueno eso ha sido una falta de respeto a la dignidad de nuestro autogobierno la primera vez en la historia que el Gobierno Andalucía se decide a quinientos kilómetros de Andalucía eso no lo habrían hecho en Galicia Ny en el local en Catalunya asegura que no hubieran hecho eso además lo han hecho con ostentación es decir que se sepa que estamos negociando aquí le estamos diciendo a los andaluces con bases gobierno yo pero que no gobiernan también de de ahí si se van a reunir en Antequera irreal indica del de Antequera que sirva para que se lo lean para que se lean el Estatuto Autonomía que sepan por ejemplo que aquel pato antequerano lo apoyó Fuerza Nueva que no digan eso lo decía hoy en la tribuna que no digan si es que Vox lo asimilan a Alianza Popular porque si en la misma extrema derecha que ganaba no estuvo en ese pacto que lleva en el acuerdo que presentó con claridad es su programa que quieren devolver competencia que no creen en el Estado de la Autonomía que cuando digo con claridad que van contra la Constitución es porque va

Voz 4 12:41 contra el consenso constitucional parte del consenso constitucional fuese

Voz 1921 12:45 aquí textura del Estado pero cree usted señora

Voz 4 12:47 la día que a lo mejor en el tiempo gastado el Partido Socialista ha gastado casi siempre aparte de los años de coalición que deberíamos de haber reforzado aún más el autogobierno como para exigir existiera una mayor conciencia política en Andalucía hasta el punto de que hubiera un rechazo lo mismo que ser rechaza mayoritariamente a la violencia de género porque los andaluces no nos levantamos como dice nuestro himno para rechazar también con vigor el que se tomen las decisiones sobre Andalucía en Madrid

Voz 1921 13:17 yo creo que la gente lo rechaza esa da cuenta a todo el mundo el andaluz una cosa que sea noble hice a una persona prudente y no le pegue pata al Estado de Derecho ni patada las le llegué a la norma y otra cosa distinta que sea tonto y todo el mundo se ha dado cuenta que el Gobierno Andalucía se ha decidido en los despachos de Madrid y además se ha hecho con toda ostentación para que se sepa que aquí nos mandan desde allí pero dicho eso han pasado cuarenta y un año de que Antequera usted ha sido protagonizan cierto momento de esa reivindicación del autogobierno nuestra autonomía así bienestar ha sido desarrollo y ha sido igualdad me decía ante Ángels como líder de la oposición si como garantía de la defensa de esa autonomía que es el mejor traje que la asentaba Andalucía el mejor y no vamos a dar ni un solo paso atrás hecho no le insisto no lo hubieran hecho con otro a comunidad autónoma el hacerlo de esta manera así ante esta evidencia de falta de respeto a la autonomía no lo han hecho por eso habrá ya hecho no va de que no cuenten qué quieren reivindica al patrón Antequera yo he hecho una pregunta hoy que se queda en el aire que una pregunta grave quieren tocar el Estatuto de Autonomía para qué y con quién qué quieren cambiar porque el Gobierno está en manos de un partido de extrema derecha que no cree en la autonomía Andalucía querer

Voz 1 14:39 si no hubiera elecciones municipales autonómicas europea incluso la general no se sabe cuándo van a hacer pero no parece que sea muy lejanas en el tiempo en la negociación del pacto de gobierno entre ciudadano PP Ivo hubiera tenido un resultado distinto o dicho de otra manera ha habido algún momento en que el PSOE andaluz y ciudadano han estado cerca de entenderse

Voz 1921 15:09 es una pregunta una preocupación Álvarez si hubiera sido lo se lo digo por el cariño que le tengo pues deberá lo cuento con claridad hace tres meses el que hoy titulaba el presidente ya previsible vicepresidente Juan Marín decía que yo era una presidenta de fiar usted lo recuerda en el Parlamento que cumplía mi palabra que cumplía lo firmado y que estaba muy orgulloso de todo tres años y medio casi cuatro años en la Junta de Andalucía que ocurre que entre año y medio casi cuatro años estaba orgulloso de lo que hacía yo era de fiar y ahora somos un gobierno de lo peor eso no es creíble eso no es creíble a no ser que responda a una estrategia nacional y ahí hay una evidencia hay tres partido en la derecha dos mal la extrema derecha que están dando la batalla de cara a las elecciones generales que no les interesa lo más mínimo Andalucía que lo que están pensando en La Moncloa o incluso allí lo han dicho con claridad porque sino no tiene sentido yo creo que Ciudadanos verá hoy lo decía los amigo de mis amigos son mis amigos lo que haya firmado el PP con Vox no podrá de si el vicepresidente que no lo conoce porque tendremos todos los andaluz un problema verdad cree como Pedro Sánchez que el reto

Voz 0194 16:20 proceso del PSOE se va a circunscribir Andalucía o que debido a razones que que las que usted cree a los los lectores han considerado es extensivo al al resto de España

Voz 1921 16:36 el andaluces vamos a ayudar para que sea así bueno pero ahora que sólo quiero hacer peine lleva Andalucía bueno hay una realidad la ultraderecha ha pasado por de Peña perro pero que ya pasar los Pirineos y además hay un Partido Popular dispuesto a blanquear las ayer tardó tres minuto el señor Moreno Bonilla en blanquear no a la extrema derecha hoy incluso la propia portavoz del PP ha hecho suyo lo postulado los compromisos y la intervención de la extrema derecha y creo que todo esto responde a que los como yo llamo los tres hijos de Aznar han entendido que se necesitan para poder llegar al Gobierno de España el reto que tiene la izquierda en ese país que tiene el Partido Socialista en movilizar a la gente de cara a las elecciones para que haya una mayoría sólida del partido socialista en España que evite que el pacto este pacto que a ellos mismos les resulta vergonzante porque el vicepresidente dice que no conoce lo que afirma el presidente con el otro partido no se reproduzca en otros lugares nosotros vamos a ayudar para eso

Voz 0194 17:37 cómo se siente cuando Pedro Sánchez lo quiere circunscribir sólo Andalucía eh

Voz 1921 17:41 eso es normal siempre ahí calor no siente precisa pero de verdad y cuando uno está contento con lo que cuando se reconoce asimismo cuando tiene claro el que el cariño el apoyo el compañerismo está por encima de todo entiende incluso que momento determinado hay críticas que te pueden parecer más o menos mucha pero bueno que salen y todo el mundo lo tiene un Diego al que otro normal

Voz 0194 18:09 los escogido en este programa unos cuantos momentos de esta larga jornada de champán

Voz 1921 18:14 ayer con la intervención de del que ya

Voz 0194 18:17 es presidente de la Junta de Andalucía con el discurso de investidura hoy ha habido el resto de fuerzas políticas que ha intervenido en otros vio unos cuantos momentos de lo que ha pasado en las últimas veinticuatro horas José Luis Sastre buenas noches buenas y Susana Díaz hacía referencia ahora precisamente a uno de ellos aquí de los amigos de sus amigos son mis amigos

Voz 1071 18:33 pues a recordar Rossi porque a eso de las tres de la tarde estaba en la tribuna llena y los pasillos y no podría decirse si había más interés en ver la entrada de Moreno o en ver la salida de Susana Díaz quien dice interés dice en realidad morbo porque la política a veces tienes sensaciones que son muy parecidas al fútbol proponer algo a la todavía presidenta no se ha visto sonreír sino reír y a tiro de cámara a lo mejor era aquello de que en la procesión ella nos lo dirá iba por dentro ya ha dicho Díaz Juan Marín que quién juega con el PP juega con

Voz 5 18:59 nos dice la canción Los amigos de mis amigos son mis amigos los amigos de sus amigos son sus amigos

Voz 3 19:07 de derribe Moreno ha respondido al comentario en realidad ha respondido

Voz 1071 19:11 muchos de los comentarios de Díaz se oye reprochaba su paternalismo él respondía con su materialismo tratar a la gente como a sus niños ha dicho el ahora presidente y recordaba las amistad de las amistades de Pedro Sánchez

Voz 5 19:22 dice los amigo de mis amigos son muy amigos osea que los amigo del señor Sánchez sus amigos

Voz 6 19:30 cada a día los amigos del señor Sánchez su amigo

Voz 1071 19:34 la verdad es que no ha sido un debate bronco como algunos quizá esperaban por aquello del Borgo al portavoz socialista Mario Jiménez sí que lo hemos visto gesticular mucho casi lo escuchábamos desde la otra esquina vayan siendo casi más allá de eso el partido no ha sido feo aunque tuviera entradas contundentes Moreno la dicha días que ya veremos si acaba la legislatura como jefa de la oposición sea prudente le recomendaba como si fuera a ir a más la rivalidad con Pedro Sánchez que todos niegan lo último que ha dicho en la tribuna Susana Díaz como presidente de la Junta es que está dispuesta a regresar cuanto antes

Voz 1921 20:03 mientras no regrese a que va a echar de menos de la Presidencia Susana Díaz

Voz 0194 20:07 el poder solucionar los problemas

Voz 1921 20:09 andaluces dar respuestas un necesidades yo creo que ese grado de satisfacción que te da que cuando detecta que hay una dificultad que hay un problema y que la política útil los Parche de los niños con diabetes el día que eso se puso en marcha y comprueba que le cambia la vida ocho mil familia ésa es lo que yo echo de menos tema vivo en el mismo sitio no debe vine un día Pío la misma casa tengo la misma a mitad de Rey el mismo trabajo porque lo que echamos muchas ahora me pasa como con era agricultura todavía el todavía consejero yo no soy presidenta pero él sí que está aquí que leído ve un Panzers no pues lo que echamos mucha ahora porque no sale solo vamos seguía siendo de otra manera que va a recuperar de su vida ahora que no va a ser presidenta bueno que lo lo voy a vivir con la misma intensidad piense que esa el Parlamento creo que un poco Maya pago yo el Parlamento la última ya estoy preparando ayudando en el partido por un lado Txiki el vicepresidente en el traspaso de competencias poniendo la organización en marcha de cara a las elecciones municipales garantizando como le decía que lo pacto oculto que se han firmado no desvirtúe nuestra autonomía nuestra igualdad y algunos han dicho de todo esta última cuarenta y ocho horas por poner mala de la mujer en la de los hombres que salieron a la calle en la lucha contra la violen hacia machista hay mucho trabajo porque hemos gana las elecciones y aunque no gobierne tienen la responsabilidad de ser ese dique de contención frente a la extrema derecha imagínese ante me preguntaba la compañera Berna ha influido otro tipo de cosa esto puede pasar Despeñaperros ha visto el debate te lo amigo del Gobierno de España son la réplica al líder de la oposición Rami a la líder de la oposición en el debate de investidura del presidente actual no yo creo que con eso se de todo Susana Díaz

Voz 0194 22:03 muchísimas gracias después de esta larga jornada por haber estado aquí con nosotros en Hora Veinticinco muchísima suerte nos volveremos a encontrar