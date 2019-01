Juan Marín confirma que será vicepresidente y consejero de Turismo de la Junta de Andalucía

Voz 0860 00:00 ahora se atribuyen al pueblo andaluz propiedad de Sestao el cambio ese dice que el país el pueblo andaluz ha estado inspirado al propiciar el el cambio pues parece que ese pueblo andaluz que antes decía otra otra cosa por ejemplo apoyar al Partido Socialista que por cierto no siempre ha gobernado con mayoría absoluta ha gobernado como mínimo tres legislaturas en coalición y una con un apoyo más o menos disimulado de de Ciudadanos no dio siete simulado en el sentido de no padece ese Molano reventado

Voz 1 00:31 tentación de la entrevista

Voz 2 00:32 ah no sé si lo ven ustedes queridos

Voz 0860 00:36 pues bueno ha hacerlo y sobretodo

Voz 2 00:38 no me quiero jugar mi puesto de trabajo pero no

Voz 0860 00:41 quiero decir que que bueno que evidentemente que el pueblo andaluz cara es maravilloso porque apostaba por el cambio pues yo me imagino que sería igual de maravilloso anti que apostaba por el Partido Socialista coalición muchos años versión Juan Marín buenas noches muy buenas noches se si quiere responder

Voz 3 00:56 pero algo Javier no no ciudad que disimular no nosotros firmamos un acuerdo de investidura muy claro con un sesenta hay nueve medida creo recordar mucha hace ya se pudieron poner en marcha y otra no fue un acuerdo de investidura que después hemos cumplido a rajatabla durante los treinta idiomas y medida de mandato y orgulloso de todas aquellas cosas que hemos podido conseguir en esta legislatura además de haber dado estabilidad a una comunidad autónoma que la necesitaba no pero evidentemente bueno hubo un momento en el que ese acuerdo se rompe y alguien decidió romperlo porque Ciudadanos no fue

Voz 0194 01:33 como les llamó vicepresidente Juan no jugando eso no

Voz 1 01:36 no puedo hacerlo en la radio me habla pero no puedo no puedo no puedo hacerlo no no soy periodista luego ya más adelante con deje la política tiene seremos amigos

Voz 3 01:45 sigo siendo el presidente y portavoz del grupo parlamentario de C's en el Parlament Anna Lucia mientras que no haya nombramientos pues lógicamente no puedo asumir tiene un papel que no me corresponde

Voz 0194 01:57 he estado durante toda la sesión muy pendiente no sólo de lo que pasaba en la tribuna sino también de los movimientos yo no lo he visto aplaudir ni a usted ni nadie de su grupo ninguna de las medidas de las propuestas que ponía sobre la mesa el presidente del futuro presidente del Gobierno del que usted será vicepresidente porqués

Voz 3 02:17 pues la cortesía parlamentaria es lo normal que los grupos parlamentarios en este caso que somos diferente puede aplaudamos eh en este caso la la intervenciones de nuestros representantes a mi grupo ha sido muy respetuoso con ese protocolo hasta en el día de hoy sí sí una vez que ha finalizado ya es de oro moreno Morillas oído investido presidente pues si no lo hemos levantado hemos aplaudido irónicamente me he acercado a felicitarle como corresponde yo creo que es importante guardar la forma en que cada uno en cada momento sepamos qué papel como tenemos que actuar y ahí insisto era exclusivamente por ese motivo no porque no me gustara lo que decía porque evidentemente como usted habrá podido comprobar lo que el presidente ya hoy de la Junta de Andalucía aunque sea investido formalmente el próximo viernes pue ha desgranado gran parte de esos acuerdo eso apuntó que forman parte del proyecto político también de Ciudadanos

Voz 0194 03:17 vox se aplaudido en más de una ocasión en más de dos yemas de tres lo que decía el futuro presidente desde desde la tribuna no sé si sólo inquietado a usted

Voz 3 03:25 en absoluto a mí no me molesta lo que otros haga cada uno es responsable de sus actos yo sé dónde tengo que estar yo y mi grupo que respeto absolutamente a todas la fuerza política que democráticamente ilegítimamente hoy la venta Andalucía igual que cuando entró podemos hace cuatro años a la vez Podemos y ciudadano podía dentro con quince escaños parece que se nos ha olvidado Bojan tras con algo menos en este sentido en aquel momento el grupo parlamentario de Podemos tomó la decisión de hacer una oposición hay un bloqueo permanente nosotros después de bastante tiempo verdad pues decidimos intentar ser útil y poner en marcha muy bien una legislatura en Andalucía pero lo que era Vox a Podemos en este caso ahora Adelante Andalucía con esa confluencia de Izquierda Unida y Podemos en lo que a fuerza política como usted comprenderá que respondan es eso es apto yo bastante tengo ya con con complicado

Voz 0194 04:31 es cierto ha insistido usted en que su partido no se siente concernido por ese acuerdo firmado entre el Partido Popular y Vox pero entiendo que usted sí lo habrá leído esos puntos los habrá leído sabrá si alguno de esos puntos choca con lo que piensa Ciudadanos

Voz 3 04:45 bueno hay mucho que coinciden con el acuerdo de investidura cuando hablamos de reforma fiscal que tiene Illa lo demás pues es un convenio pegó un acuerdo permítame que se lo diga así que nosotros no hemos firmado yo entiendo que para la inveterada partido

Voz 0194 05:02 volar si lo afirmado ellos responderán pero y si eso llega el momento el que hay que tomar una decisión usted hará oposición

Voz 3 05:07 dentro del propio Gobierno mire hay una cosa clarísima hay un acuerdo para una investidura porque tengo que recordar que el acuerdo que el Gobierno que hoy se pone en marcha en una acuerdo una un gobierno de cuarenta y siete España gobierna en minoría igual que lo hizo exactamente igual que lo hizo la señora Díaz hace ahora tres años y medio cuarenta y la señora había buscó apoyo a la investidura Pierre señor Moreno Bonilla que ha sido el candidato a la presidencia de Andalucía ha tenido que buscar apoyo para la investidura ya llegado a acuerdo Un grupo parlamentario con otro pero no al Gobierno yo estoy que dejarlo muy claro porque cuando el el parlamentario del PP de Vox eleven una propuesta una ley una derogación o cualquier otra iniciativa el Parlamento llevará él mismo a trámite parlamentario que cualquiera de las que llevamos cualquier truco ahí cuando se vean el contenido cuando la forma los grupos normalmente lo que hacen es presentar enmienda aceptan pues a veces te apoyan y otra vez no esto es la normalidad tener un en un Parlamento donde hay una confluencia de distinta fuerza política dicho yo quería dentro de lo que dentro del propio

Voz 0194 06:18 eran cosa las confluencias y entró al Gobierno de doce escaños

Voz 3 06:22 vendré a esa propuesta porque la cual está cerrado ciudadano el Partido Popular lo demás insisto si mañana trae Vox al Parlamento de Andalucía la derogación de la ley de violencia de género pues Ciudadanos votara en contra hizo Vox trae la derogación de la Ley de Igualdad o o cosa parecida ciudadanos votara en contra yo creo que ahí no hay ningún tipo de problema porque esto es la normalidad procedimiento y el Parlamento y en cualquier institución otra cuestión es insisto dentro del Gobierno el Gobierno no va a llevar una iniciativa que vaya en contra de los acuerdos firmados ciudadano

Voz 0194 07:03 va a haber Consejería de Familia única y exclusivamente Consejería de Familia o de familias como dijo el otro día a ver una consejería referida hay familias eso está decidido y acordado lo propuso pero pero como una de las exigencias de Boxer a la Consejería de Familia independiente yo le pregunto está ya acordado en la estructura del Gobierno que entiendo que debe estar ya casi terminada encerraba es decir no hay Consejería exclusivamente de Fadesa

Voz 3 07:26 procedería de Sanidad donde también estará Familia

Voz 0194 07:29 han cerrado ya las negociaciones entonces con el Partido Popular para la configuración del Gobierno

Voz 3 07:33 para la estructura del Estado Tura sí evidentemente para

Voz 0194 07:36 los nombres todavía no pero los nombres no

Voz 3 07:39 primero había que cerrar la estructura ir a buscar los perfiles para eso no para esos cargo se que circula muchos nombre no y que hay muchos candidatos y candidata tanto el Partido Popular como ciudadano pero a día de hoy solamente podemos confirmar la la figura de Javier Imbroda al frente de educación formación y deporte hija

Voz 0194 07:59 Eloy Velasco al frente de Economía el liberal

Voz 3 08:01 eso tiene un perfil muy bueno y que bueno yo creo que podría hacer un gran trabajo pero también hay otra opciones y por lo tanto hasta que no esté confirmado no puedo en este caso desmentirlo ni tampoco puedo afirmarlo pero bueno sería sería

Voz 1 08:17 lo publica el diario de Sevilla y el ex culturalista en el Sevilla algo salvarán en el Diario de Sevilla no supone

Voz 3 08:22 min supongo pero la decisión finalmente la tomamos en el en el parto

Voz 0194 08:27 de no va bien encaminado el diario Perfil que me gusta turismo quién se lo queda se lo queda usted yo turismos para hostense eso también en en Andalucía es es es una cartera potente y lo hago

Voz 3 08:39 para la semana que viene porque me iba con con

Voz 0194 08:46 Ciudadanos el PSOE con el anterior Gobierno con el acuerdo con Ciudadanos el Gobierno andaluz limitó el impuesto de sucesiones a las herencias

Voz 3 08:57 a menos de un millón de de más de un millón de elevamos el mínimo exento al por ese Vero que es la creación del error de salto la

Voz 0194 09:07 Junta es tan necesario es y tan urgente es eliminar el impuesto de sucesiones a quiénes cobran una herencia de más de un millón de euros algo que afecta creo que al cero coma cero uno por cien de la población andaluza exactamente los más rico pero yo creo que el

Voz 3 09:22 puesto de sucesión en no tenía que asistir se lo digo tal como lo pienso tendría que estar eliminó es injusto que una familia hemos visto ciento por no decir miles de caso alguien que se lleva trabajando toda su vida que está pagando por eso no está pagando impuestos toda su vida cuando le tienen que deja a su hijo el taller de mecánico o por el restaurante

Voz 0194 09:44 de más de un mil quién estoy hablando de que hay

Voz 3 09:46 herencia de empresa pequeña de restaurante que vale más de un millón de euros esto es real es decir que hoy que cualquier edificio que mucho tiene un restaurante con veinte trabajadores o quince trabajadores otra en valor

Voz 0194 10:01 no cree que eso perpetúa las la clase social no literaria

Voz 3 10:06 creo sinceramente que un impacto mucho yo creo que es un impuesto injusto y como creo que es una injusticia y así lo hemos defendido por eso nosotros lo que queremos eliminar el impuesto pero

Voz 0194 10:16 dígame una cosa es lo voy a preguntar después a la al futuro presidente de porque nos va a atender también lo marca como la la segunda prioridad dice que lo primero es encargar la auditoría para ver cómo están las finanzas de la Junta y la segunda el tema del impuesto de sucesiones que es la prioridad para los andaluces

Voz 3 10:32 no es la prioridad hay mucha prioridades la principal prioridad en la creación de empleo

Voz 1 10:36 por eso pero en el caso

Voz 0194 10:39 presidente del Gobierno que usted va a formar parte

Voz 1 10:41 si usted lee el acuerdo el primer punto intermedio el primero fue el primer punto eh pero yo digo porque a la pregunta a la pregunta que luego le preguntará a la prensa

Voz 0194 10:50 da que le han hecho al futuro presidente cuando usted se siente la semana que viene en su en su mesa que va a hacer ha dicho primero las finanzas después el impuesto sucesión nuestra

Voz 3 10:59 el compromiso del presidente en este caso con su electorado que también es legítimo y respetable pero lo que hemos planteado no eso es una reforma fiscal una reforma fiscal que además firme también con el Partido Socialista por ejemplo la bajada del tramo autonómico del IRPF a tres puntos y medio se quedó en dos punto lo sabe todo el mundo ese punto y medio en el que en esta legislatura Sebas reforma porque porque el dinero hemos demostrado aseguran el bolsillo de los ciudadanos que la cuenta corriente de la Junta de Andalucía yo creo que eso es lo que ha llevado en permítame porque hemos recibido en muchas ocasiones con mensaje especialmente de Podemos no de Izquierda Unida hoy Adelante Andalucía de que estábamos agujereado el sistema del bienestar en Andalucía eh reduciendo eliminando algunas impuesto pero todavía no ha respondido a porque se ha recaudado setecientos setenta millones de IRPF IVA es decir ha habido más consumo interno y eso es porque el dinero está en el bolsillo y cuando usted compra esta botella de agua está pagando iba

Voz 4 12:03 por ejemplo porque esta vez sí en el Gobierno y antes no necesita ciudadanos demostrar que sabe gobernar

Voz 3 12:12 las generales no eso ya lo sabíamos hacer ante nada

Voz 1 12:15 han entrado no estaban en un gobierno exacto

Voz 3 12:18 han querido entrar en todo no es que no hayamos querido si es que teníamos un Estatuto que se reformaron en febrero de dos mil diecisiete que decían que no entraríamos en Gobierno que no presidiera como cuando la Asamblea en Madrid en febrero del diecisiete reforma ese estatuto tenemos esa posibilidad por insisto porque así lo acordó nuestra asamblea nuestro partido dicho eso las primeras elecciones que ha habido desde entonces aquí

Voz 4 12:49 claro claro

Voz 0860 12:50 usted se ha atribuido hoy el mérito el cambio

Voz 3 12:53 grupos camiones méritos de los no

Voz 0860 12:55 se ha dicho que cambia llega con ustedes también se ha atribuido el mérito del cambio ya te había dicho el cambio ha llegado con nosotros usted en algún momento ha sostenido que que llegará ejercer la oposición dentro del propio Gobierno Si Si Juanma Moreno se de Pía o el PP se desvía para colmo Bosch ha dicho que va vigila lo ustedes elevase a la oposición y controlarlo porque usted si ustedes se desvían de lo pactado

Voz 3 13:25 no es tu mareo no yo creo que bueno voz todavía tiene que aterrizar en las instituciones no tendrá un tiempo de adaptación como es normal es normal nosotros cuando llegamos dentro de año y medio usted no se crea que no es otro llegaba a Majid sabíamos andar por allí como como algunos que llevaban treinta y cinco años no bueno uno aprende alguno no aprende ni con treinta y cinco años pero yo creo que sencillamente hay una cuestión importante mientras que los acuerdos se cumple ciudadano siempre cumple y lo hemos demostrado también con el Partido Socialista en ningún problema problemas cuando no se cumplen entonces evidentemente no cumple el PP pues sino con el PP como no cumplía el Partido Socialista se lo diremos que no rectifican buenos tendremos que mancha a mí no

Voz 0860 14:07 no hay posibilidad de inestabilidad como a pisar el apropiado

Voz 5 14:10 he hecho una pregunta hipotética yo les respondo digo lo de Albert Rivera

Voz 0860 14:14 no es una hipótesis y ha dicho que he dicho ha dicho que bueno que el Gobierno tendrá un punto de inestabilidad ahí puede ser que no se complete y usted en eso soy soy especialista yo le confieso pero tengo una bolita mágica bueno ni yo tampoco hizo entonces una hipótesis sí pero no yo

Voz 5 14:32 los yo no creo yo no creo en dio pero creo Kutcher me di yo en los creo pero usted debería Deferr en Albert Rivera

Voz 3 14:38 con ello que eran Albert Rivera si no no estaría aquí pero hay una cuestión importante como nosotros no vamos a romper ningún acuerdo ni el Partido Popular pues la legislatura se votara con normalidad

Voz 0194 14:48 Álvaro así como decía Ángels al principio

Voz 6 14:50 yo yo también ha notado una cierta frialdad durante la investidura en las intervenciones de Ciudadanos y de PP pese a que iban a ser socios de gobierno prácticamente al cincuenta por ciento Esos un acuerdo tácito es que hayan querido que hoy fuera el día de de de Juanma Moreno como presidente eh

Voz 3 15:13 así quizás y hoy en el día de la investidura del presidente de la Junta de Andalucía hoy no era el día de ciudadano era el día bueno sí quizá mano del Partido Popular entonces yo creo que hay que respetar las instituciones respetadas la figura la persona que en este caso se someten a una investidura en mi grupo parlamentario yo creo que hoy ha hecho un trabajo y ayer importante a la hora de mantener digamos esa posición y a partir de ahí pues lógicamente el escenario cambia pero para mí las formas son importantes no creo que tanto el Partido Popular como ciudadano hoy hemos demostrado no solamente con los discurso porque tengo que decir también públicamente no me cuesta ningún trabajo que creo que Juan Manuel Moreno Bonilla ha hecho un buen debate en el día de hoy lo creo de verdad porque no era fácil una posición compleja nosotros lo que hemos hecho nuestro trabajo y creo que hemos venido con la tarea hecha con los deberes cumplidos dijo una vez investido el presidente que se conforme Gobierno pues lógicamente

Voz 0194 16:16 pero la situación cambia pero mientras tanto usted también está hasta el gorro o la gorra como ha dicho el representante de Vox de El lenguaje inclusivo

Voz 3 16:25 mire yo soy una persona muy impaciente bien muy difícil acabar codo con mi tranquilidad no hay bellos boxeo va a poner difícil para no votarlo lo pondrá difícil pero seguramente el Partido Socialista lo pondrá fácil en otra hoy acaba de decir la señora día que va está a favor de eliminar los aforamiento pero si se lo pusimos encima no lo firmo yo creo que hay que ser consecuente con lo que se dice porque una cosa es lo que dice y otra lo que después puede hacer cuando llegue Vox al Parlamento termine de aterrizar presente su primer la proposición de ley hice encuentre que necesita cincuenta y cinco votos no lo tenga de darse cuenta de la realidad ante le costará ese tiempo no insisto y eso es así verá eso no es que sean y mejoren empeoren y más torpe ni más listo que nadie es que acaban de llegar

Voz 0194 17:14 parlamento andaluz andaluces igual que nos pasó a nosotros igual Sastre vamos con otro de los momentos que hemos elegido

Voz 1071 17:19 el debate de hoy prometo que esto lo escrito antes de que empezar la entrevista pero al revisar las notas del debate hay unas páginas dedicadas a las palabras de Juan Marín y en ellas hemos escrito pocos aplausos en efecto a Marín le han interrumpido poco los aplausos que es por donde aunque parezca contradictorio Se atrapan también las incomodidades de los grupos ya le pasó a su partido en otras investiduras que tuvo que contenerse Las Palmas en la investidura por ejemplo de Pedro Sánchez al que apoyaron pero lo justo yp pasaba ahora con Moreno de alguna manera pero no era ésa o no parecía el principal equilibrismo de lo fundamental estaba en Ciudadanos en que el mismo día en que se iba a producir la famosa foto la votación se marcaran distancias con Vox y eso es lo que han intentado

Voz 7 17:58 la legítima para buscar su apoyo a la investidura pero a Ciudadanos le vincula a este acuerdo de gobierno un documento de noventa puntos que hemos firmado con ustedes de lo demás será opté y la fuerza política que lo afirmado responsable

Voz 1 18:17 adiós sólo un hilo venía a decir Marín el Nilo entre ciudadanos

Voz 1071 18:20 si el PP entiende del hilo que conecta porque lo conecta al PP con Vox después de su discurso y de la respuesta de Moreno Juan Marín he renunciado a darle la réplica en el Parlamento al que será al que ya es presidente estaba en ese momento ya todo dicho con el tema

Voz 0194 18:34 bueno señor Marie Le están llamando Llamas que antes porque dicen que uno cuando toca apoderó cuando deja tocarlo

Voz 1 18:39 por qué te llaman más eso te llaman menos eso en algunos temas los todos son de trabajo e tener también hay cosas personales sociales estarán preguntando cuándo vas para de esta casa me pregunto

Voz 3 18:48 no no mi mujer no la pobre mía Gon está ya yo creo que te anestesia con esto pero bueno salir a las cinco de la mañana de Caja hay lo bien que los políticos son monta me padre o marido

Voz 1 19:01 son los periodistas los periodistas también señor me ofrecieron durante dos a los remanentes para que normalmente son más fácil de John Le agradezco de verdad que aquí hasta ahora de la noche

Voz 0194 19:14 yo sé que el día en las últimas horas han sido muy largas y muy intensa así creo que les quedan también unas cuantas días unas cuantas horas muy muy intensas muchísimas gracias y muchísima suerte