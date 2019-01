Juan Manuel Moreno Bonilla: "Nosotros no vamos a derogar ninguna ley. Me ha sorprendido la instrumentalización de las mujéres víctimas de la violencia de género"

Voz 0194 00:00 Nos atiende ya a Juan Manuel Moreno Bonilla muy buenas noches volver a Ander no sé cómo llamarle esta noche es la peor para nosotros bueno se cipreses el presidente electo porque claro todavía no ha tomado posesión como le llamo Cobo chequera medios Juan Manuel Bonilla déjeme que le diga presidente porque le quedan en cualquier caso en cualquier unas horas cómo está

Voz 1 00:20 bueno yo estoy tengo que decir que aunque con muchas emociones encontradas no por un lado e ilusionado feliz pero al mismo tiempo me marca también la enorme responsabilidad y la expectativa que hemos generado en definitiva son emociones encontradas pero una noche muy especial

Voz 0194 00:36 usted sabía que en el PP le querían tanto o ha sido como un amor sobrevenido lo digo bueno a mí hoy he visto tanta gente del Partido Popular de Génova paseando por ahí como les recibían a usted yo no sé siempre ha sentido este este calor del Partido Popular

Voz 1 00:51 bueno yo creo que tengo tengo muy buenos compañero no hay compañeros en Andalucía fuera de Andalucía hay personas a las que yo estimo valoro y aprecio y sobre todo porque esta ha sido una noticia muy esperada no nuestro partido lleva muchos años esperando la posibilidad de la oportunidad de poder gobernar Andalucía hizo ya ha sido recibida es muy bien recibida por nuestro militante pues nuestra estructura por nuestros votante normal y es comprensible que esa felicidad que hoy tengo yo pues también sea compartida con mucho amigos de compañera usted misma

Voz 0194 01:24 noche de las elecciones incluso con el resultado de sus siete escaños menos usted se sentía cuestionado por el Partido Popular

Voz 2 01:32 pues bien

Voz 1 01:32 sobre Kilian del partido les decir la la verdad Ángels nunca me he sentido cuestionado yo no sé si soy un ingenuo pero os echaré de que dicho toneladas de de fin de artículo sobre esa situación pero yo no me sentí ha sido cuestionado muchas razones siempre sido como yo creo que tengo que ser hecho las cosas lo mejor que he sabido hoy

Voz 3 01:52 dolido e punto yo

Voz 1 01:55 asumido mi campaña con con con la obligación en una disputa muy muy dura porque ha sido una batalla terrible no en el centro derecha por el liderazgo ya hemos ganado ese liderazgo no que para mí era importantísimo digamos un espacio electoral tan fragmentado y tan competitivo como eje o indias del centro derecha

Voz 0194 02:16 usted siempre ha sido de Casado

Voz 1 02:18 mire usted yo soy amigo de Casado es algo que ya todo el mundo conoce desde hace muchos años eh yo estuve en su boda la estuvo en mi boda

Voz 4 02:27 bueno voy pero eso eso eso me el presidente no quiere decir nada

Voz 1 02:30 no pero me refiero ahí era reducido Bin que que es amigo de hace muchos años Hay ya hemos mantenido esa relación de amistad durante todos estos años yo tengo una relación siempre la tenido fluida francas que creo que lo más importante siempre le he dicho lo que pensaba yo creo que eso siempre ha sido positivo y el también me lo ha dicho no hay una persona a la que yo le tengo muchísimo respeto muchísimo cariño

Voz 0194 02:54 ha marcado ya por entran en materia de presidente ha marcado usted dos prioridades la primera una auditoría a las finanzas de la Junta que espera encontrar

Voz 1 03:04 no se trata de de de dedicar las energías a rebuscar en el pasado lo que se trata de tener un diagnóstico lo más certero posible de cómo están las cuentas pública cómo podemos ser más eficiente dentro de lo que son órganos instrumentales fundaciones empresa yo ahora mismo tengo fíjese usted que soy casi presidente in péctore y sin embargo tengo un profundo desconocimiento porque nadie me ha pasado ninguna información sobre esa materia de cuál es el objetivo al interés social porque han creado ciertos organismo instrumentales cuanto antes

Voz 0194 03:35 todavía no ha habido traspaso de poderes oficial todo

Voz 1 03:38 la no pero evidentemente antes de tomar decisiones yo necesito tener a un diagnóstico certero por eso yo quiero hacer un una auditoría integral para saber dónde estamos como estamos y qué decisiones tenemos que tomar

Voz 0194 03:50 con lo que le digan sus predecesores no les sirve con las cuentas que le presente el actual Gobierno no les sirve

Voz 1 03:57 bueno pues yo quiero prefiero que que la Cámara de Cuenta me haga un informe ondeaba un dictamen para mí solamente más creíble para mí sino para el conjunto de los andaluces oiga que hay que tomar decisiones difíciles y dura porque aquí tenemos que tenemos que mejorar la eficacia para poner dinero donde lo necesitan lo Andalucía donde lo necesita lo andaluces en la creación de empleo y la mejora de la calidad el servicio público de manera especial en la sanidad y la educación para eso tendremos que quita gastos superfluos yo antes de tomar una decisión que afecta evidentemente a estructura ella persona tengo que tener toda la información disponible

Voz 0194 04:32 ha hablado también prioridad a las a las finanzas de la Junta otra prioridad la supresión del impuesto de sucesiones cree que ahí está la principal preocupación de los andaluces creo que hay que es lo que más le preocupa ahora mismo los andaluces bueno más que el empleo más que la precariedad

Voz 1 04:47 bueno es evidente que puede haber otras preocupaciones mayores no sin duda alguna es seguramente la habrán pero creo que para ser creíble en un gobierno uno tiene que empezar por cumplir con lo que promete yo le he prometido que esa iba a ser una de mis primeras decisiones y por tanto yo quiero cumplir para mostrarle credibilidad a mis electores conjunto de los andaluces después porque creo que es Múnich es un impuesto que está empobreciendo Andalucía fíjese usted que son decenas de miles los ciudadanos andaluces que se han censado en otras comunidades autónomas de manera muy especial en Madrid empobreciendo además a Andalucía y por tanto yo creo que les si queremos generar riqueza progreso y bienestar tenemos que empezar a atraer riqueza atraer inversión y que la gente sepa que Andalucía partida ahora quiere competir con lo grande quiere competir con la Comunidad de Madrid quiere compartir con Cataluña quiere competir con el País Vasco porque tenemos talento capacidad para hacerlo

Voz 0194 05:41 usted firmó un pacto con Ciudadanos usted firmó un pacto con Vox cómo lo va a compaginar esto porque Ciudadanos dice que no quiere saber nada del pacto que ustedes suscribieron con Bosch que eso es papel mojado pero ustedes lo firmaron el Ciudadanos está en su Gobierno como lo va a hacer esto

Voz 1 05:56 bueno pues lo vamos a hacer con mucho diálogo evidentemente hay dos cosas que son diferenciada yo tengo un pacto de gobierno conciudadano que un pacto de gobierno que significa que Ciudadanos se compromete a gobernar durante una legislatura en un acuerdo con el Partido Popular por cierto yo quiero aplaudir quiero reconocer hoy la responsabilidad que ha asumido ciudadano en este momento que creo yo creo que hay que era importante que es relevante destacar hecho en tiempos que no es fácil gobernar y gestionar han dado un paso valiente hacia adelante y otra cosa es el acuerdo de investidura que ha acabado en el día de hoy con con Vox a partir de ahí nosotros necesitamos una estabilidad en el Parlamento para hacer las reformas que queremos hacer y eso va a significar que vamos a tener que hablar muchísimo durante prácticamente todos los días días después tenemos que ser al lado digamos el tacticismo electoral cada uno dedicado a lo realmente importante que es el bien de los andaluces y estoy convencido que que con mucha gestión con mucha con mucho diálogo con mucho esfuerzo yo creo que podemos alcanzar acuerdos importantes para Andalucía con todas las fuerzas políticas

Voz 0194 07:02 la estructura del Gobierno está ya pactado con Ciudadanos

Voz 1 07:06 la estructura del Gobierno la estructura de competencias está ya pactada es una ya prácticamente está definida y de hecho se anunció hace muy poco y ahora lo que corresponde es ponerle nombre a esa Consejería ponerle nombre a quién va a ser los responsables aconsejaría y eso se producirá el próximo lunes es que anunciar ellos el cual va a ser la composición del Consejo de Gobierno

Voz 0194 07:27 habrá Consejería de Familia como tal o las competencias se incluirán en otra consejería

Voz 1 07:33 todavía tenemos que darle vuelta a la estructura porque la estructura tiene que estar bien definida no atender a lo que son las propias unidades administrativas adelanto que va a haber una digamos una parte de la Consejería de Familia va a estar integrada no no sabemos si en otra consejería pero va a tener un área muy importante hipertensión

Voz 0194 07:51 o sea que no ha hecho el señor Manning que va estar integrada en otra consejería era para comprobarlo y es probable porque tenemos que son lectura no lo ha dado por hecho eh digo

Voz 1 08:01 que al final no lo digo porque como un ex presidente del servicio

Voz 0194 08:03 Vicente sino coinciden las versiones no

Voz 1 08:06 tiene un problema en ello pero como todavía tenemos conversaciones pendiente pues evidentemente seguramente se integrará en otra no integrada en otra pero va a tener relevancia va a tener importancia y además creo que que es importante que reconozcamos el papel que tiene la familia dentro de la arquitectura social en Andalucía y en el conjunto de nuestro país creo que no hay que asustarse por ello ni ni llevarse las manos a la cabeza de creo que es algo razonable y creo que además equilibró

Voz 0194 08:36 vox va a llevar la derogación de la Ley de Violencia de Género así lo ha anunciado en el debate la va a llevar a a a la Cámara que queman hacer usted qué va a hacer el Partido Popular

Voz 1 08:44 mire nosotros nuestro partido tiene una larga tradición y yo personalmente una larga tradición de trabajar en favor de las persona de lo ciudadano que son vulnerable que tienen problema eres sufre maltrato ahí dentro de de esa violencia de género que desgraciadamente sufrimos como una gran lacra en nuestro país no con fíjese usted con con centenares de asesinada muchas veces incluso sus propios hijo no por tanto ese es un combate que tiene que tener esta sociedad sin ningún tipo de complejo contra la violencia de género nosotros no vamos a dar en ese sentido de incumplir atrás nosotros no vamos a derogar en ninguna ley opresor misma sorprendido mucho cuando he visto manifestaciones diciendo que íbamos a derogar que íbamos rescatar me ha sorprendido mucho la instrumentalización de algo tan sensible como son una mujer víctima de violencia de género en el ámbito político creo que no hay que contar me decían mentira ni medias verdades hay que utiliza el miedo como instrumento político porque creo que eso las convierte en doble víctima y por eso yo lo tengo muy claro nosotros lo que exista Borja abierto es a hablar a opinar a mejorar a reforzar reestructurar en definitiva a como lo podemos hacer todavía mejor esa es la pregunta que nos tenemos que hacer en la que que nosotros vamos a trabajar verdad que eso sea un elemento de discrepancia con Vox no lo puso en el primer documento y nosotros dijimos que no que eso no era aceptable

Voz 0194 10:10 no hace falta de todas formas utilizar el miedo en presidente Si hay un grupo parlamentario que se sienta en la Cámara andaluza que quiera derogar la violencia de género sólo que haya un grupo aunque luego veremos si la aritmética lo permite lo que sea pero sólo que haya un grupo no será de utilizar el miedo es lógico no bueno no lo quiera manifestó manifieste su su malestar

Voz 1 10:29 Angela es evidente que que que todo el mundo tiene derecho a manifestarse y expresarse libremente y no seré yo el que diga quién no puede manifestarse pero que un día tan importante como es la investidura como el debate de investidura de alguna comunidad autónoma en un día que tiene tintes históricos por ser un cambio después de casi cuarenta años socialista que el Partido Socialista planifique organice financie una movilización claramente instrumental en contra del futuro gobierno a mí sinceramente me parece que hacen flaco favor a la causa lo digo como lo siento porque al final no le redacciones información al final se está instrumentalizando algo que me parece tan sensible tan delicado que tenemos que sacar de la contienda política lo antes posible

Voz 0194 11:16 tengo aquí a cuatro tertulianos que si no les doy la palabra agradeció ese pedido brevedad ellos usted también presidente Berna González Harbour

Voz 0283 11:25 otra instrumentalización preocupantes señor Moreno Bonilla puede ser la que se hace con con la cuestión de la identidad de los territorios y de Cataluña usted ayer sugirió en su discurso que se opondrá los privilegios a favor de territorios a cambio de apoyos a los Presupuestos sí dijo ningún otro español con más derechos que ningún andaluz cree que los catalanes van a recibir más derechos que los andaluces en nuestros mire su puesto

Voz 6 11:50 pues mire a mí lo que me parece mal

Voz 1 11:53 se lo digo como lo pienso yo creo que cuando uno hace unos

Voz 6 11:55 estos General del Estado lo tienen que hacer intentando no agraviado territorios

Voz 1 12:02 creo que es tan explícito lo que está intentando hacer el señor Sánchez que no es otra cosa que convencer vamos a ponerlo suavemente convencer a los independentistas para que apoye los presupuestos que al final eso genera agravios en el resto de territorios de España situ que era hace unos Presupuestos Generales del Estado que sea es un elemento de cohesión para el país tienen que ser equilibrado ponderado y creo que esto presupuesto tienen una motivación evidentemente política que es salvar la cara sobrevivir en este caso sobrevivir el señor Sánchez La Moncloa acosar pues evidentemente de poner más dinero en un City quitárselo a otro no

Voz 2 12:40 Álvaro Ybarra sí señor Moreno una una cuestión que tenía ganas de preguntarle el día ocho de enero bolos presenta un diecinueve puntos que son la mayoría completamente descabellados y que algunos interpretan algunos El dirigente de su partido como una especie de pretexto como una provocación para romper el pacto catorce horas después eso diecinueve puntos que eran la bueno cambiar el Día de Andalucía en la toma de Granada deportar a cincuenta y dos mil inmigrantes Si algunas otras cosas de parecido tenor catorce hora después eso cambia radicalmente o o cambia sustancialmente impactan treinta y nueve puntos que no van contra el Estado de Derecho Ny contra el sistema democrático ni con la Constitución que es lo que pasa en esas doce horas

Voz 3 13:43 bueno es evidente que como como

Voz 1 13:47 te dice Álvaro es verdad que a nosotros no generó mucha sorpresa muchísima sorpresa porque eso diecinueve punto practicamente suponía la declaración de la ruptura de un posible acuerdo eran puntos inasumible para el Partido Popular tal como nosotros anunciamos ese mismo día no creo lo que no sé cuál es la motivación porque evidentemente cada partido tiene su propia estrategia es su propio motivaciones evidentemente solamente ellos sabrán el porqué hicieron esa propuesta pero lo que sí es evidente que la opinión pública incluso una parte importante sus propios electores rechazaron esa propuesta irrechazable esa propuesta quién lo que quieren la mayoría de de los votante de BOC como la mayoría de los votantes ciudad del PP es que se produjera un cambio y un cambio razonable y a partir de ahí yo creo que esa propia presión de sus propios electores de los medios de comunicación de la propia opinión pública de la opinión publicada puede hizo un hizo que que el que Vox cambiara mutara la eligiera el pragmatismo no y creo que los diez y los treinta y cuatro puntos que al final que Mo que hemos aceptado son bastante razonable allí en el debate yo lo estuve contando uno por uno digo oiga quién quién puede rechazar esto eran cosa muy razonable muy sensata muy equilibradas y al final próximo incorporo

Voz 0194 15:02 Carmen del Riego Espido brevedad Carmen sí señor Moreno dice que no se ha sentido nunca cuestionado pero el viernes semana estar por un lado Pablo Casado y por otro lado Mariano Rajoy Soraya Sáenz de Santamaría Núñez Feijóo con quién se siente me gusta

Voz 1 15:16 pero porque por un lado ni por otro yo creo que aquí J todos que se presentaron en candidaturas distintas nada vamos a ver los partidos políticos lo el hay en la vida política las cosas suceden de de manera muy rápida sucede muchas cosas muy poco tiempo con lo cual todos todo pasa y todo se olvida de una manera tremendamente rápido en fíjese usted la de cosa que han pasado de septiembre aquí no es una eternidad no el Partido Popular tuvo un congreso un congreso que que decidieron democráticamente nuestro partido que nos queremos y tenemos una nueva dirección con Pablo Casado que era una persona que tiene mucho talento mucha capacidad mucha Hanna Ike convencido que será presidente del Gobierno de España y a partir de ahí pues esto ya lo demás es es pasado no lo que se trata de no rebuscar en el pasado lo que se trata de de construir un futuro para el Partido Popular

Voz 2 16:11 tal Javier al señor presidente usted tiene una buena reputación de moderado me dice un amigo común es su gobierno se parecerá más al del el señor Feijóo en Galicia que el de la señora Cospedal en Castilla La Mancha

Voz 7 16:28 bueno vamos a ver hasta el lunes sorpresa podría dar presidente ya que estamos aquí a esta hora de la noche yo veo que hay distintas estrategias de comunicación Frasquet son sacarme información muy muy inteligente por cierto no la verdad que que tengo tengo todavía

Voz 1 16:46 en cierto tiempo de reflexión no creo que esa decisión y lo suficientemente importante para elegir los perfiles adecuado elegir las personas que tienen que tener una serie de características tiene que tener mucha ilusión porque dice que me entiende mucha ilusión muchas ganas tiene que tener experiencias sección fundamental para este reto que tenemos cordero

Voz 0194 17:03 Pepe independientes presidente veremos independientes en el en el Gobierno

Voz 1 17:07 puede ser sí Se hechos como todos y se ponen a tiro desgraciadamente la políticas ha puesto tan compleja está tan denostada que cuesta mucho trabajo atraer a personas de la vida fuera de sí

Voz 0194 17:19 política y ahí tenemos que hacer que se cobra más fuera de la política president bueno pero no solamente porque

Voz 1 17:24 lentamente se cobra más fuera de la política pero se además

Voz 0194 17:27 usted ha dicho hoy en parlamentaria que no semana tocar los sueldos de los altos

Voz 1 17:32 no no a todos los suelos y entonces pero el problema es el régimen de incompatibilidades que hay tan severo el régimen de opinión pública la al fin la fiscalización casi personal que que uno tiene que si no está acostumbrada política eso ahuyenta mucho talento yo lo he vivido en distintas etapas Secretario de Estado cuando fichaba director general tengo que hacer un esfuerzo de verdad porque tenemos que capitalizar y enriquecer la vida pública tenemos que dignificar la entre todos un poco José Antonio Nieto

Voz 0194 18:00 esta mujer no

Voz 7 18:02 el intento eso no periodista se queda

Voz 4 18:06 qué queda más porque está Álvaro Álvaro Ybarra Berna pueden decir nada pero respondes igual por si cuela no

Voz 0194 18:14 no experto no nos dice que no no habido tampoco nos diga que sí ni que es Miguel sí mira

Voz 1 18:20 por respeto evidentemente a primero a mis propios socio de gobierno y respeto al mínimo hecho tiene su fórmula no ahí el lunes a anunciar el Consejo de Gobierno tengo que meditarlo bien a lo largo de este fin de semana hay hace mucha llamada FIBA base en fin de semana intensa jamás independiente

Voz 2 18:38 es

Voz 0194 18:40 si se ponen a tiro me ha dicho pero uno más de uno en pleno

Voz 8 18:44 popular depende intenta que haya algún independiente sobre todo por el nivel especializado

Voz 1 18:51 la acción pero no lo sé si finalmente puede ser por lo que digo no por por muchas razones no no no la política ahora mismo no es atractiva para mucho grandes profesionales lo que sí les garantizo que lo segundo nivel es iba a haber mucho hay algunos trucos

Voz 7 19:06 no no experimentos no gracias experimento