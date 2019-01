Nacho: "Tenemos que centrarnos en liga porque en las otras dos competiciones estamos vivos"

Voz 2

00:30

bueno es como digo no en Roma ahí estamos habituados a ganar de prácticamente todos los partidos no y cuando vienen pues a rachas donde ganas dos pierdes uno otro en patas tal pues no no no no es normal no es una temporada que está siendo pues un poco atípica no en lo que viene siendo a resultados pero bueno como te digo satisfecho sobre todo porque hemos pasado de Ronda logicamente pues las sensaciones de sobre todo en la primera parte bueno son buenas en una quedan en algún momento eliminatoria voy a tributar que bueno la primera parte como te digo no lo hemos pasado mal ellos han tenido bastantes ocasiones luego si te digo la verdad la segunda parte queramos tengo yo soy más el control del balón hemos tenido alguna ocasión muy clara hay vamos a ver en el fútbol puede pasar cualquier cosa Leganés es un grandísimo equipo difícil hacerle gol el peligro siempre hay no pero pero bueno creo que la segunda parte un mejor la primera todo lo que tu decías Al Madrid le gana cualquiera son derrotas con treinta y dos partidos Lugano bueno eso de que al Madrid le ganar cualquiera y tampoco es eso no creo que siempre delante hay un hay un rival no que hay que respetar ellos saben trabajar todas las semanas también se preparan bien son grandes equipos se te puedo asegurar que no les gana cualquiera de sus grandes equipos todo se todos tenemos el respeto contra todos los equipos que jugamos como te he dicho antes es verdad que es la temporada típica porque los resultados están siendo los que esperamos pero el Real Madrid está afinando con todo no seguimos en la siguiente en la siguiente ronda de Copa seguimos en Champions en la Liga pues es verdad que tenemos que mejorar bastante tiene que seguir peleando pues para para dar a seguir definido es como