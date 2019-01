Delfi Geli: "Con el 3-2 lo he visto difícil. Quedaban cinco más el descuento, pero sobre todo por el golpe"

Voz 1375 00:00 está al presidente del Girona en sintonía El Larguero Delfín y muy buenas muy buenas noches contabas con esto no

Voz 1 00:07 bueno vemos que era quedarme en el Atlético de Madrid es un equipazo es un gran club pero sabíamos que nosotros llevamos llevamos para competir sí que se M íbamos a hacer nada creo que el equipo lo ha hecho muy bien y bueno seguimos seguimos adelante que es lo que la ilusión que teníamos nosotros

Voz 1375 00:28 le tenéis tomada la medida al Atleti no creo que enfrenta a cinco veces ni en Liga ni en copas ha ganado ni un partido

Voz 1 00:34 bueno hemos empatado siempre cine mini ganado ganar RIP Bermejo que sí sí sí sí no no bueno no no es fácil para nosotros competir contra el Atlético tiene grandes jugadores bueno hay ahí estamos no seguimos seguimos trabajando bien las que que el equipo siga haciendo cosas y muy buenas con desde desde de la unidad desde el conjunto pues son capaces de de superarse y bueno Ollanta o va a ser importante para para una entidad como como la nuestra oye

Voz 1375 01:05 dime la verdad cuando ha marcado Griezmann el tres dos lo has visto ya perdido

Voz 1 01:10 pero visto lo visto existe quedaba queda cinco minutos más más libros cuento y era era muy muy difícil no a veces incluso cuerpos pues golpe no a partido ahí luchando has estado en la eliminatoria todo partido y bueno sabes que queda muy poco pero bueno una vez más del equipo se ha levantado y creo que amagos hemos dicho haciendo una muy buena jugada de ataque entrenando bien por banda Hay pasando muy bien el balón atrás de vamos de aprovechar

Voz 1375 01:39 bueno esto sólo frutos al al trabajo bien hecho no hoy ha salido bien pero pero también está dentro de una línea de buen trabajo y es verdad que ha sido una machada cargarse al Atlético de Madrid pero dentro de la línea de de buenos resultados y de bien fui de buen fútbol que venís haciendo en las últimas temporadas no

Voz 1 01:54 bueno yo creo que estamos ahí por mérito de de los jugadores que tenemos de que trabajan con con humildad y con mucha ilusión y forman un grupo muy fuerte creo que estamos compitiendo muy bien no no no somos un equipo fácil de batir lo seguimos pero tenemos que seguir demostrando el próximo domingo y en la siguiente eliminatoria ya al final lo importante también es intentar tener tranquilidad en la Liga aquí quiénes otro grande en cuartos no bueno pues estaría bien no aunque ya puestos clara para pedir pero bueno casi todos los que quedan casi todos los vehículos ya de primeras grandes equipo digo bueno también por a nuestra afición por la gente que que nunca he visto competir en una eliminatoria importante con allí después también también nos dará mucha ilusión

Voz 1375 02:43 qué le has dicho a Cerezo

Voz 1 02:46 no bueno final ellos nos dan felicitado estaban más más más tristes Dimas olvidos como es que me cogió por el resultado y bueno al final también dentro de poco nos volvemos a ver que no tenemos enfrenta nos ha tocado a nosotros y cualquier día es al eso fútbol es decir nada

Voz 1375 03:03 hoy todo el mundo ha visto la machada de Girona eliminando al Atlético de Madrid además de esa forma tan tan épica y heroica en su casa en el Wanda Metropolitano con el tres tres cinco veces enfrentado ni una vez le ha podido ganar el Atlético del Cholo a a este Girona por cierto de Fiyi sale en el mercado invierno o no lo que pasa con Stuani

Voz 2 03:20 Stuani está está con nosotros Él está a gusto nosotros no tenemos ninguna no desea

Voz 1 03:27 bueno tenemos una yo todo todo humo bueno no sé dónde está dónde ha venido a todos no estamos con nosotros riesgo importante que lo Barça nos ha llamado Toxo no no no no pone ni nada no hay nada mejor

Voz 1375 03:38 así oye la última lo de Miami tendrá que esperar no ese Girona que si iba a jugar esta temporada quedará para veremos cuando no

Voz 1 03:46 sí bueno partido al final será será en Girona bueno para nosotros ya hemos dicho eran a una opción muy buena le de crecimiento de conocimiento del grupo E fuera de de de de nuestras de nuestras fronteras fuera de de de nuestro país de crecimiento de imagen de de muchas cosas que nos venía bien pero bueno creo que que en un futuro será posible si no nosotros otro equipo de la Liga igual lo importante es que trabajar un poco en en expandir la Liga llenos en los derechos audiovisuales de la Liga

Voz 1375 04:19 te sorprendió el comunicado del Barça

Voz 2 04:22 no no al final cada club Tommaso

Voz 1 04:25 decisiones de cree que lo me lo va a hacer lo que lo que mejor creo no entiende lo que mejor le puede interesar o respetaba Modric con nosotros no tenemos ningún problema

Voz 1375 04:37 pues nada Miami ya llegará si llega algún día de momento lo que han llegado son los cuartos para Girona así que enhorabuena por la parte que te toca que imagino que el bastante un abrazo del Fiji

Voz 1 04:45 muy bien muchas gracias un abrazo ha echado