Gónzalo Pérez de Vargas: "Lo de Japón ya es una mera anécdota"

Voz 2 00:09 si no pero tengo que decir mi contra que me ha costado partidos primero el diez minutos con menos mal si no si alguien le apetece verlo verdad que sí sí yo creo que ha habido la primera parte un momento importante que ellos estaban jugando más cómodos con siete contra seis que hemos sabido darle un poquito la vuelta a la situación a recuperar balones a correr y luego la segunda parte el momento en que hemos apretado que hemos empezar a correr ellos como de hecho como ha hecho aquí también Diego tenemos hay suficientes armas para para abrir la lata Hay hemos conseguido una diferencia muy grande que ha hecho que sus jugadores importantes haya quedado en el banco

Voz 1 00:52 sobre todo buena segunda parte yo creo que con parcial que habéis hecho I diecinueve nueve mucha efectividad sobre todo Gonzalo para quitarnos las malas sensaciones del partido Japón no que que no se había dejado muy satisfechos no

Voz 2 01:03 bueno yo creo que hemos visto con un poquito de perspectiva el partido Japón ellos jugaron un partido muy muy bueno quizá superior a a su nivel eh jugamos fuera de casa también a todo el mundo encontrar nuestro que es que eso lo entiendo yo hubiese hecho lo mismo eh pero sinceramente creo que el equipo a pesar de no entrar viene el partido volvió a demostrar eh unidades carácter y sacó el partido como como se pudo lo tenemos final de estos partidos los mejores el resultado sin ganas de mucho tampoco vas a sacar claro eh muchas conclusiones así que a lo dicho el partido de Japón una mera anécdota felicitar los también porque como he dicho mejor por encima de su nivel y nos nos hicieron sufrir hicieron disfrutar a al público de aquí de Munich sí la verdad es que el crecimiento que han llevamos dos años es grande

Voz 1 01:57 dieciocho de treinta y dos paradas y encima has metido dos goles Rakitic lo quieres todo no parar y marcar goles ser pichichi también del equipo B nada pichichi tampoco

Voz 2 02:05 pero es cierto que que a la hora de preparar el partido sabíamos que con el siete contra seis iba haber opciones de de lanzamiento bienvenido dos claras el padre me creo que no te creas eh habido poquito dudas porque las he tirado muy bien vedadas yo creo que hasta el último momento no hemos respirado para para que el RACE

Voz 3 02:23 bueno mañana he Gonzalo Croacia somos los vigentes campeones de Europa tú llevas en la selección desde dos mil muy cerca de justo después del Mundial de dos mil trece cuando la conquista del Mundial de dos mil trece desde dos mil catorce ya vivía

Voz 1 02:37 también la eliminación en cuartos contra Croacia del último Mundial mañana no jugamos ese primer puesto del grupo contra los croatas donde destaca un ha hecho once goles a Bahrein a ver cómo se le para este tío

Voz 2 02:47 no no tenemos a varios objetivos ahí delante no empezando por por su portería que está en gran nivel en comparación con otros campeonatos y Dunia exlíder eh un jugador de clase mundial que ha tenido un par de años con problemas físicos que ahora vuelve vuelve a gran nivel y finalizado es como como esté en vez de clase mundial es uno de los mejores en supuestos que no tenía el dato no lo sabía pero once sabemos de su calidad pero tenemos también opciones para contrarrestarlo obviamente como decía somos campeones de Europa e incluso hemos por por méritos propios eso sí tenemos que que salir mañana con la misma intención en defensa podemos saber muy pesados robando muchos balones salido a correr aquí yo creo que somos más grupo que ellos