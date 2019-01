Cristina Gutierrez: "“Lo de este año… Con un coche mejor y las estoy pasando canutas”

Voz 1 00:00 está por ahí Cristina Gutiérrez hola Chris

Voz 2 00:02 hola cómo estáis aquí estoy sin voz pero estoy sillas

Voz 1 00:07 sí sin vos porque que ha pasado ha gritado mucho que

Voz 2 00:10 no no no tardan cogidos trancazo llegamos a Sanidad pero bueno supongo que cualquiera cierto que ya vale

Voz 1 00:20 ahora es el trancazo porque no claro si presea de malva sin aire acondicionado City debe a dentro del coche a sesenta grados cuando pero desde que

Voz 2 00:29 mira no me lo digas porque ha sido hoy ácido

Voz 3 00:31 como Maurice Lévy familiar

Voz 2 00:34 ha sido un aire todo parecía que porque la temperatura respecto a cabo las partes pero ya ha dicho que que ya tendría que venir de frío nos ha metido unos cuarenta grados fuera de la habitáculo y nosotros como os percal motor pues vamos pues

Voz 1 00:48 madre mía es veinte grados más

Voz 2 00:50 hemos leído que nos criamos moriría

Voz 1 00:53 bueno hay hay más pilotos no Cristina que hace que prefieren no llevar aire acondicionado quitarle lo que pesa la máquina que igual no sé cuánto giro serán yo qué sé quince o veinte no sé cuántos hijo bueno

Voz 2 01:06 sí hay de todo hay de todo porque hay cosas que no llevan y coches que si lo normal es llevaré yo aunque te quita un poquito de potencia pero preferimos rendirá mejores condiciones porque sin aire es una locura pero bueno hay de todo

Voz 1 01:21 la la verdad Manu es que este Dakar de Cristina está siendo espectacular creo que ahora no te si ella me lo confirmaron donde debe estar la veintiséis de la general o por ahí no debería estar en el top treinta veintiséis

Voz 2 01:33 sí pero no sé ahora cómo quedará con los con los paralizaciones que tiene que hacer por allí pero bueno estoy muy contenta la verdad que hemos iban a un constante y muy alto todo todo placar y prácticamente sin cometer errores la diferencia entre el veinticinco y el veinte quizás sea la penalización que nos pusimos la etapa que nos cortaron como hubo unos doscientos kilómetros y nos pusieron el peor tiempo de peor y entonces ha sido una escuadra de todo pero bueno eso que ahí

Voz 1 02:03 cuando te fuiste a al Dakar antes de marcharte dijiste que el objetivo era quedar entre los veinticinco primeros osea que ahí estaba no

Voz 2 02:10 sí hay está voy a poder conseguirlo pero bueno el resultado

Voz 1 02:13 vamos

Voz 2 02:16 eran unos kilométricos bueno feliz si además no

Voz 1 02:18 anunciase salvando vamos no hay español CIES como la Madre Teresa Calcuta haciendo Milagros del Perú cuando española justo detrás de otro

Voz 2 02:29 pero es que la gente es muy mal al tiempo B Farrés llevaba dos horas ahí parado al que me da igual y además iban ganando la carrera es que necesita tenía que haber alguien allí que en esa clase o a mí

Voz 1 02:45 la suerte que tuvieron de cruzarse contigo eh a Cristina la podéis escuchar ahora la podéis ver cada día en la cocina del Dakar haciendo vídeos diarios contando su experiencia para redes sociales no ponche Carrusel carguero que contra una cosa dineral que se está ganando porque le pagamos al segundo a Chris Event Gabino

Voz 4 03:02 a

Voz 1 03:03 mire segundo está triunfando a la verdad en serio que no lo puede contar ella porque las ha pasado de todos los colores la la he visto en la cocina más de un día con una cara diciendo madre mía esta pobre y encima me estaban dando el vídeo desde una gallega era hecha polvo

Voz 4 03:20 es que la demanda lo que es ya cuando se ha ya

Voz 1 03:23 sí pero pero ha sido un Dakar duro creo que te está dando muchas alegrías por cierto tu Coppi Se está saliendo esta haciendo vamos está dando un recital como Coppi como mecánico porque ayer elegisteis da un empalme al coche para poder llegar Pablo Huete

Voz 2 03:36 sí sí sí sí la verdad es que me miraría el desde el principio había gente que me decía que hasta hace hace copiloto de toda la vida que no pero yo soy de los profesionales que es hice lo buen mecánico que era un córner al final acaba de algunas que yo decía madre este aspecto Spector este iberos está cortar Correa el alternador yo flipa

Voz 1 04:03 Pablo Huete el da la Teresa Calcuta pero se equipo falla no oye en dos mil diecisiete acaba esté en el puesto cuarenta y cuatro en dos mil dieciocho en el puesto XXXVIII ahora estás vigésimo sexta pero este es el más duro de los tres que de los que has disputado este porque estamos hoy da muchos pilotos quejarse de lo bestia que ha sido este año el recorrido

Voz 2 04:29 a ver el año pasado como suscitan todavía sean porque el año pasado no podía dormir tiraba tres dormir pues para mí ha sido no pudo decir con diferencia pero sí que es verdad que lo de este año y un coche mejor y las estamos pasando canutas la queja cale que ya no me pone Jover estás quejando del rock esta queja sobre que pasamos por lo positivo muchas veces entonces bueno a ver qué pasa no porque Fabero después de sacar a ver esto seguro que ya lo va viendo

Voz 1 05:01 claro porque he visto que lo es por ejemplo vamos hablamos del siguiente lo siguiente

Voz 2 05:08 ha criticado bastante ha criticado bastante la verdad que yo estaban jugando la vida porque iban abriendo pista allí ya cuando paso los artistas están más claras no pero yo es van abriendo pista hay no se algo habrán visto y igual que te para consecuencias

Voz 1 05:21 bueno pues nada vigésimo sexta Cristina por cierto la ya Sam va undécima vaya pedazo Rafita está marcando eh no no la chica de estanques de sal por cierto me lo de mañana que si acabamos no con ella ya eso es como lo de mañana

Voz 2 05:36 lo de mañana son ciento y pico kilómetros que en principio para hacer normas como no harán cambiar pocos entorno y luego tendremos la hostiase entonces y pico kilómetros hacia igual para llegar al podio esperemos llegar

Voz 1 05:49 bueno pues nada tres iba para para terminar pues mucho ánimo Cristina que no te queda nada vamos

Voz 4 05:55 que a la vuelta os veo eh venga tengo sabemos aquí te compro aquí un abanico que Taburete queda algún pero no me a no te preo