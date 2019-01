Yankilandia: La Final Four de la Superbowl y la posible fiesta de jubilación de Tom Brady

Voz 1 00:00 todo el mundo flipando Cristina e todo el mundo que por fin crearía

Voz 2 00:36 qué quería

Voz 1025 00:37 sí la verdad es que te lo digo que lo que está haciendo este año creció burguesa que barrio vamos tú tuvo una etapa que ya nos lo contará cuando vuelva aquí lo rompieron los dos radiadores que fuera tapando perdió más tiempo donde peor lo ha pasado que que también fue capaz ahí de de salir de este año de verdad que Cristina merece mención

Voz 2 00:57 aparte en toda la mañana se acababan la Cary mañana pero sí con Calleja sí pero bueno que por cierto si va bien al final que no lo he dicho Nani Roma es el que va segundo es verdad es verdad que al final lo hemos con tal motivo salvo a Latifiya al final no ha pasado nada salvo que le pasen mañana a ver si les pasa Mañas del Dakar pues todo lo tiene está de ello de momento va segundo o tercero qué tal insights creo que hoy ya abajo como si catorce quince mujeres pues a todas las dificultades que han pasado madre mía es que calvario también mañana echaremos Becerril lo repasaremos a bueno además de la cara Javi Blanco Ponseti Jean ya llega el momento estamos en la sabor Tito cuánto queda para así pero nada tres semanas esta semana muy son las finales

Voz 1025 01:45 de conferencia ya tenemos a cuatro equipos ahí se enfrentan los dos mejores de la conferencia americana que está el equipo aquí me amigo Gaby los Patriot desafortunadamente para mí contra si se encontrara majors

Voz 3 01:58 que dicen que es el el

Voz 2 02:01 el duro paro

Voz 1025 02:05 sí sí sí ya es otra historia y luego al otro lado tenemos los de la Nacional que están los sets por un lado que juegan en casa contra Los Ángeles rands que también este año han hecho una temporada espectacular a Wert de estos cuatro van a quedar dos que es la súper

Voz 2 02:21 aquí estamos podemos contar una interioridad como el que traía el otro día el carrusel domingo sí sí sí contra hay que contarlo mira el equipo de los Patriots de los Patriots para la gente

Voz 1025 02:33 como Miami que jugamos en su misma conferencia

Voz 2 02:36 ya es una faena o sea son del bicho malo que ha parido nadie del mundo entonces el otro día yo traje

Voz 1025 02:44 la camiseta de Los Ángeles echarse el equipo

Voz 2 02:46 jugaba venía que yo estaba con la ilusión de que es verdad que ha hecho una muy buena temporada los Chargers ha hecho una magnífica duraron los charro era ante tú la cabeza el resultado el resultado hay que decir que es bastante engañoso porque veintiocho no no pero pero es engañoso porque se lleva absolutamente madre mía tengo la camiseta con cariño pero pese a todo que Cruz coro patés sea todo es que Ponseti ayer o antes de ayer no me acuerdo me envió una fotografía verdad por Whatsapp la tengo ahora tengas genes no invitándome una fiesta imitando a una fiesta que será este domingo

Voz 0460 03:33 en la que había que llevar camisetas en la que cree que va a ser el último partido de Tom Brady

Voz 2 03:38 no que ésta de la jubilación no me digas

Voz 1025 03:41 eso pero bueno oye que si la fiesta la jubilación que está espectacular que por cierto lo recordamos esta atentos al fin de semana porque en Carrusel vamos a perder el anuncio como Dios manda pero bueno vamos a ver súper boli tú vas a estar ahí involucrado un año más Carreño favor hasta las cuatro de la mañana o no hay nada que me guste Super Bowl que me has hecho siempre aquí en la Cadena Ser vamos a hacer como el año pasado seguramente vamos a competir contra tíos a las once y media ya haremos

Voz 2 04:11 pues por lo digo a Río para ganar dispone empezáis no lleve las once y media y luego acabamos y engañamos veremos otro día por ser más claro si lo que era antes máxima ahí eso estaremos dando ya sin bonitas las noches siempre que bonito

Voz 1025 04:31 no sí sí sí como todos los años te haremos a un puñado de valientes a que compartan con nosotros la madrugada y que vean cómo hacemos esa narración esa noche y Faro

Voz 3 04:41 el Foro de la superó si quiere venir aquí a

Voz 1025 04:45 está invita a compartir la súper

Voz 2 04:48 con nosotros pero el faro ahí no lo vamos a hacer Vita pero con arrasa con todo caros siquiera les hemos dejado en vale pero no faro nos claro claro como tal no a ver quién es y luego ya veremos la el Schalke montamos allí como cada año

Voz 0460 05:08 sí eso está grandeza Balta además bueno hay que decir que antes lo decía Ponseti que los padres son un poco como los es un de equipo Ojeda gente no quiere los que no son de los pactado no no que más bien es verdad dijo tu dijo Warriors que es lo que está pasando todos los Warriors es verdad que está pasando mucha gente a la que no

Voz 2 05:25 qué bien les speaker Viso dilecto puesto sobre el estudio que puede pasar como con el Real Madrid el fútbol pues si es así puede pasar puede pasar cosas decía al acabar el partido con tal no

Voz 0460 05:39 los Chargers que hay mucha gente que piensa que que son unos apestados esos que nadie que nadie les quiere pero que ahí está Juan

Voz 2 05:46 esta verdad esas otro año que tiene oye yo te lo digo en serio no descarto que extiende la sufro por lo dice el otro no lo sé pero que lleguen yo no lo descarto oye luego la su pero es otra historia yo se lo digo de todo hombre quisieron si el último año yo creo que no yo creo que no no me muy de los Patriot para él es decir es

Voz 0460 06:14 los evidentemente ha demostrado que si vuelve a llevar el equipo está superó aunque nada bueno da igual es que ya no yo creo que que aguantó daño me cuarenta y un años tiene no pero por nivel ACB que que el sigue estando ahí

Voz 2 06:26 no es verdad que cuando es moverse se nota cuándo intentas correr que sí señor que mala leche pero si os está metida en la claro Juan pero debe ser durante que peor corre con el balón de toda la NZL vamos ya pero ahora ya que siempre ha sido así pero ahora ya no es que al final ese hombre ha recibido muchos golpes en su cuerpo y al final pues evidentemente pero no me queda mucho cariño las cariño que golpes creí que os recuerdo que está casado con Gisele Bündchen que tampoco tengo que ha recibido más cariño que golpeó si yo también lo que sale a dar un golpe cariñoso pero Volpe a pesar de que que que profesionales estamos y bueno vamos a si si vamos por favor qué música está tal

Voz 0460 07:16 la verdad es que me escucháis esta canción Se llama Sun Flower de pos Malone israelí que ha entrado hay gente en el número uno

Voz 4 07:26 a mí no me gusta pero no

Voz 2 07:33 te puede calificarse una canción no sé cómo que no me gusta pero

Voz 4 07:36 no vuelva nunca

Voz 0460 07:39 decir que es la canción de una película animada que sea Sun Flower como la canción Sun Flower Ike va de un adolescente que lo flipa mucho con Spiderman pero muchísimo Le gusta muchísimo ir o caso

Voz 2 07:51 Didac Le una araña radioactiva pica y se convierte en Un eso sí el día que te picara una araña radiactiva y seguras usted lo que me falta cualquier cosa Vic que si quería decir que te gusta mucho la Marvel no si yo soy muy de enero espero para que me da rabia ha sido una activa alabó la rana Gustavo la radio Gustavo radioactivo va esa película Blas suena así Lass

Voz 5 08:27 soy la doctora este psiquiatra

Voz 6 08:33 me especializa tifos que

Voz 5 08:36 ser superhéroes

Voz 0460 08:39 eso sí son Bruce Willis voy porque extraerla del la tercera eso es la trilogía si es que hay una trilogía por el de James Mc hoy es peor actor de múltiple de hecho es la película que iría como después de múltiple son tres personajes que tienen superpoderes que están encerrados en un psiquiátrico con las sigue con la doctora El Sol y entonces pues ellos pues intentar escaparse dos de ello sí bueno y hacen cosas de villanos y de ídolo esas cosas padre

Voz 2 09:09 mira yo no te voy a ver a ver

Voz 1372 09:13 pero a Manolete tiene la suerte que se acoge a Telecinco velas una serie Tal como éramos pilotas ayer los consenso que parecen música tenemos la suerte que ya tengo mi de que entrada par recital de Pablo Milanés decir como Price y con canciones tan maravillosas muchas

Voz 2 09:31 me dices te dije que la música

Voz 1372 09:33 o sea que pensarlo muy bien poción cosa que a mí que se quede al señor estarán con todo esto lo del estribillo de Pablo

Voz 7 09:43 muchas veces te dije que antes de hacer

Voz 2 09:46 lo había que pensar los muy bien eso pues sí que hay no la bacalada traes días de asedio

Voz 0460 09:56 su segunda temporada en Netflix de Ponseti que Yola es otro superhéroe también que Soto de los de la Marvel Iker reparte también gadget

Voz 8 10:06 escucharle Milán y tuve que intervenir poco romántico pero dice venir esto quiere decir ha sacado pues nada ahí está se ve M6 también muy bien

Voz 2 10:18 por otra ahí a la lista la lista de mil expedientes que tenga que ver

Voz 1025 10:24 mano te voy a decir una cosa hombre no puedo descubrir que mañana me reúno con tres tipos espectaculares lo voy a desvelar en Carrusel porque esta semana me ha tocado vivir a ver una película la entrevista de esta manera se me está poniendo los pelos de punta ve la entrevista de mañana puede ser memorable ojo al fin de semana a Carrusel no digo más hasta aquí pero oye pues leer hasta aquí puedo leer tiene que ver con el deporte debe Te doy una pista para que ahora la gente ya va va a atar cabos pero al equipo le joven cuando que me pueden atar cabos y bueno ahora te llamo