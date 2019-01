El Larguero (16/01/2019): La situación del Madrid, la eliminación del Atlético y charlamos con Delfí Geli

Voz 1 00:00 bienvenidos al larguero hoy enhorabuena al Real Madrid que acaba de meter en cuartos de final de la Copa del Rey haciendo otro partido lamentable

Voz 1887 00:52 pero se ha metido en cuartos de final de la Copa del Rey enhorabuena al Girona que ha protagonizado la machada de la tarde eliminando al al

Voz 1375 00:59 bético de Madrid empate a tres en el Wanda Metropolitano han jugado cinco veces desde que está el Cholo bueno

Voz 2 01:05 no había jugado nunca evidentemente pero

Voz 1375 01:08 llevan cinco enfrentamientos Atlético Girona Girona Atlético entre Liga y Copa no le ha ganado el Atlético el Cholo ni una vez al Girona o tampoco ha perdido porque han empatado a las cinco pero el empate a uno de la ida y el empate a tres de hoy manda el Atlético para casa nunca había caído en octavos el Atlético en octavos de la Copa del Rey desde que el Cholo Simeone estar en el banquillo además ha caído como suele hacer muchas veces al Atlético previas tres balón me lo contaba Dani en Carrusel lo comentábamos con Quito con gustado los tres balones que ha perdido la mató siguieron a la contra hay tres veces a puerta entre los tres palos las tres han ido dentro así que Girona hace la machada y se mete también en cuartos de final eliminado el Atlético de Madrid se ha clasificado también enhorabuena El Sevilla que ganó uno tres en San Mamés y que hoy aunque ha perdido cero uno en casa en el Pizjuán encontrar Athletic se mete también en cuartos de final se suman estos dos equipos a los dos que ya lo hicieron ayer el Valencia de Marcelino del Getafe

Voz 0919 02:05 para mañana el resto de partidos

Voz 1375 02:08 ahora estaremos en horas previas destacando sobre todo ese partido que va a jugar el Fútbol Club Ana contra el Levante a las nueve a media ganó el Barça dos uno en la ida también jugarán Real Sociedad Betis a las siete y media El Español Villarreal a las ocho y media ya tendremos a los ocho clasificados para cuartos de final de la Copa del Rey que jugarán ya porción en la ida de los cuartos la semana que bienvenidos al larguero tenemos mucho que hablar tenemos mucho que escuchar y que analizar hasta la una y media en el tiempo de deporte aquí en la SER lo primero en Butarque acaba de terminar el partido ahora mismo el Leganés ha podido ganar por más porque el mejor sobre todo en los últimos minutos con la avalancha de remates de disparos vídeo llegadas el héroe del Madrid ha sido Keylor Navas que Bolt hacer otro partidazo chapeau el costarricense que ha sido el mejor junto con Vinicius ha sido titular Isco pero Solari ha vuelto a señalar si hoy te pongo porque ganamos cero tres tres cero en la ida llevó pero en el sesenta y ocho lo ha quitado claro habrá pensado Solari que como no tienen como no tiene ritmo pues te quito pero para que tenga ritmo tienes que dejarlo en el minuto deja ve los noventa minutos tú quieres recuperar ahí déjale el partido entero ya le quitara el otro día sí ha ganado tres cero en la ida pero no hoy también ha señalado y ha puesto como titular y ha dicho venga fuera que además ha salido al lado de Solari ni se han mirado ni extendió la mano el entrenador ni por supuesto Isco bueno enseguida el sanedrín que no soy nadie gallego Romero Pulido Mario Torrejón Álvaro bonito pero

Voz 3 03:37 está por ahí Javi Herráez eh

Voz 1375 03:39 ya Antón Meana sales Solari en rueda de prensa Antón hola

Voz 3 03:42 si sale Solari hola qué tal cómo estás buenas noches Manu buenas noches primera pregunta para el entrenador del Real Madrid con rostro serio así que escuchamos la primera pregunta al internado del Real Madrid aquí en la sala de prensa de debutar que les van a dar el micrófono al compañero del mundo y escuchamos Manu en El Larguero

Voz 4 04:00 hola Diego Santis sexta derrota te caes

Voz 5 04:04 algún partido desde fuera por lo menos no muy buena algo más flojo partido zocos te te queda todos necesitaba los minutos eh los han tenido hijos con qué nos quedamos con que hemos pasado evidentemente en la eliminatoria en una competición que difícil pero pero el partido ha sido flojo general la primera parte en particular

Voz 1375 04:25 partido flojo en general primera parte en particular reconoce Solaria

Voz 6 04:28 sí ya lo decía Manu solamente viéndole la cara si cuadra hacia la pregunta no me gusta nada lo que ha hecho el equipo te preguntan por la banda izquierda de Regis López Barceló

Voz 3 04:40 claro claro le ha terminado en este experimento

Voz 5 04:42 necesitamos cosas y cuando lo funciona pues en nuestro e intentar mejorar o cambiar la y así pues así sucediendo creo que hemos mejorado un poco en la segunda parte no lo suficiente como para quedarnos satisfechos So Ho como para marcar no ha faltado profundidad evidentemente pagamos no tener una una referencia específica en ataque no

Voz 6 05:08 más preguntas en directo en El Larguero para Santi Solari le preguntan por el juego del equipo en la falta de profundidad escuchamos la pregunta es la siguiente es la nuestra

Voz 5 05:19 es una una fractura en el Medicare esperamos que tenerlo al fin de semana evidentemente lo necesitamos claro esa es nuestra referencia en ataque diez fin de semana y el miércoles y el fin de semana defiende

Voz 3 05:33 hola Santiago qué tal buenas noches Antón ver en directo en El Larguero de la Cadena SER siento insistir siempre morisco pero lo hemos comentado en directo en la televisión de Carlos en el momento en el que cambia usted AIS COI ni se miran no les saluda no le felicita si lo hace con Lucas me fijo durante los partidos y lo suele hacer como la imagen va a salir en todos los sitios hay algún problema por el que usted no salude a Isco no le felicite en absoluto

Voz 2 06:03 a quién te preguntan en absoluto tiene ningún problema detalle en Gijón que Reggie Love empieza la banda hablar como usted

Voz 3 06:09 no sé si la iniciativa del cambio parte de Marcelo que no se encuentre cómodo por delante vuelve al lateral los blancos guste después

Voz 5 06:18 sí estamos tratando de ajustar la presión en ese momento no no lo cambios no le decidido pero bueno estamos tratando de mejorar en ese lado

Voz 3 06:30 hoy continúan las preguntas para hace hacía tiempo que no de funcionaba tanto

Voz 1375 06:36 alguien en una sala de prensa una respuesta hasta

Voz 3 06:39 han por llamar de respuestas que no hay ni una sola explicación futbolística

Voz 7 06:44 venga

Voz 3 06:45 Iniesta no ha llegado ni a terminar la pregunta compañero economista le ha preguntado en mitad de la pregunta le ha faltado al equipo referencia ofensiva he dicho sí

Voz 5 06:54 estuvo muy bien siempre será siempre te atreves entrenadas entrena bien y además es un gran portero se eso no es algo que vaya

Voz 3 07:03 cubrirlo ahora parece que contesta con tuits como ciento cuarenta caracteres

Voz 8 07:08 puesta eliminatoria

Voz 3 07:15 aquí hubo pues casi bate el récord del mundo se va a sentir Solari camino del vestuario ya te digo no está nada contento más allá de que no ha sido una buena rueda de prensa el nuestra la imagen del equipo yo creo que es el día que más enfadados Ebay fíjate que tenido malas tardes mano como la de como la de Eibar por ejemplo o Huesca pero hoy se va bastante cabreado y se le notaba en la cara desde que apareció por la sala de prensa de Butarque pues nada

Voz 1375 07:35 no está contento Solari y mira en eso coincide con los madridistas que tampoco están contentos con el propio Solari ni con los jugadores porque ha sido una noche de esas agridulces es verdad que el Madrid está en cuál el final pero después de dar una imagen muy pobre en Butarque ante el Leganés uno cero para los pepineros que han terminado con el público en pie cantándole Galega alega pero el Madrid se mete en cuartos de final con mala imagen icono Solari qué otra vez en la sala de prensa dando síntomas de no tener ninguna explicación a lo que está pasando casi con monosílabos en muchas preguntas sin querer meterse en ningún jardín pero sin dar ninguna explicación ni hacer ningún análisis de lo el está pasando al equipo que lo que está pasando el equipo es muy claro muy sencillo ha dado además que está jugando muy mal está jugando muy mal hoy ha sido titular Isco y ha sido Marcelo tampoco mejorar al equipo falta referencia en ataque que el equipo no defiende bien el equipo está muy tocado pero se mete en cuartos de final y aquí como siempre dicen muchos madridistas también y no les falta razón lo importante llega a partir de marzo e lo pasa que el camino está siendo duro para muchos hoy muchos madridistas han visto que el equipo se ha metido pero jugando otro mal partido bueno

Voz 0038 08:35 vida conectó y con Romero con Herráez con

Voz 1375 08:38 Óscar Egido y con Meana eh en Os digo antes los el resto titulares en esta portada del Larguero ya han secundado los resultados de hoy los partidos que quedan para mañana eh por cierto que el Barça que juegan mañana ese partido con el Levante sigue buscando delantero hoy eh eh han reconocido en Barcelona que Álvaro Morata estaba en está yo diría que estaba en la lista de de de posible nueve que busca el Barça no está Stuani que os dijimos que lo de Stuani no no ha existido ningún momento interés real del Barça por Stuani a pesar de que en algunos medios sacó en Cataluña en Barcelona pero lo de Stuani era era nulo el interés del Barça Morata está en la lista de posibles pero ha dicho Morata que lo del Atleti le pone mucho más y además también lo contaba anoche es que en el Barça su papel iba a ser muy claro en el caso es que hubiera prosperado en el Barça claro que lo veían interesante incorporar a un futbolista como Morata pero claramente como suplente SUP lentísimo para jugar cuando tocara ella habríamos cuando es en el Atlético si al final eso acaba saliendo pues tendrá un papel mucho más protagonista con el Cholo Simeone sin ninguna duda no abrió ningún avance en el asunto de Morata hoy pero prácticamente descartado también en el Barça ojo al nombre de Carlos Vela eh lo han adelantado unos compañeros de esta casa de la Cadena Ser en Cataluña el nombre otro de los tapados es Carlos Vela actualmente el mexicano está jugando la mejor ley Soccer veremos que haya algún nombre va por ahí fuera de nuestro fútbol sea disputado la Supercopa Alia en Arabia Saudí Cristiano Ronaldo ha conseguido el primer título de su carrera como futbolista de la Juventus ha ganado la Juve uno cero al Milan con goles eh Cristiano precisamente que gana seis el título en Italia le ha dado ese título los a los juventinos en el que puede haber sido el último partido de Higuaín con la camiseta del Milan ya en el partido de la vergüenza ya sabéis también que se decidió por pasa por dinero y el dinero puede con todo tipo de de argumentos para el resto de debates que queramos abrir el dinero puede con todo pero el partido de la Vergüenza porque hoy en muchas zonas del campo no podían entrar mujeres está estamos así en dos mil diecinueve en enero y eso ya lo sabían los que eligieron el partido imagine su partido de la Supercopa de España que no aquí la mujer no pudiera bueno pues eso ha ocurrido en Arabia Saudí la culpa del que decidió jugar el partido en Arabia Saudí es vergonzoso que dos equipos se presten a jugar un partido de fútbol vergonzoso que dos x dos equipos de fútbol como la Juventus como el Milan acepten por dinero jugar un partido en Arabia Saudí en un estadio en el que en determinadas zonas del campo no pueden entrar mujeres si allí quieren vivir así pues que vivan ya ellos bastante tienen pero que una mujer italiana una aficionada de la Juve una final Mila o una aficionada saudí no puede entrar una parte del estadio porque por favor pues de Bagdad Supercopa Italia ahora a donde salga de la de las narices por no decir otra cosa pero no haya Villarig y luego mucho se lleva las manos a la cabeza que Vergüenza vergüenza pero el dinero a la bueno pues ese partido allí lo ha ganado la Juventus uno cero al Milan gol de Cristiano Ronaldo el protagonista hoy también en nuestro fútbol se llama Enrique Gallego el jugador ya de segunda que el lunes estaba aquí en El Larguero con Raúl Ruiz hablábamos con él y lo decíamos todavía de segunda pero pronto serás de era verdad con el Huesca no quería confirmarlo hasta no se firmará el contrato pero hoy se ha hecho oficial llega al Huesca por dos millones de euros acordamos que lo compró lo Extremadura por doscientos mil euros nos deja a su equipo extremeño siendo el pichichi de Segunda con quince goles caso curioso el de este chaval le que hizo de todo que no ha debutado en el fútbol profesional hasta esta temporada con treinta y dos años XXXII se convierte en el pichichi de Segunda con quince goles y lo ficha un equipo de Primera y hasta entonces ha hecho de todo repartido por mecánico e sea la vida de un futbolista atípico le ha llegado el éxito tan de pero se lo ha currado nunca mejor dicho y fuera del fútbol en el Mundial de Balonmano hemos va a Macedonia XXXII XXI llevamos cuatro partidos cuatro victorias ojo mañana última jornada de esta primera fase de grupos en la que vamos a jugar el primer puesto del grupo contra Croacia que ya nos eliminó en el último Mundial en el partido cuartos mañana nos vemos las caras contra Croacia de momento cuatro partidos cuatro ganados para los hispanos en tenis Open de Australia esta mañana jugaba Rafa Nadal ya está en tercera ronda después de deshacerse en tres sets del austriaco emiten su próximo del austriaco eh el austríaco eh y no se a australiano fin bueno ahora lo confirmo eh su próximo rival será el australiano de origen español al de Millau pero Rafa está en tercera ronda y además también han ganado Roberto autista hay Fernando Verdasco en el Dakar los tenemos con Zubiarrain en Australia en el Dakar luego vendrán Ponseti con una protagonista del Dakar una de nuestras Jabato en ese rally Dakar durísimo no queda solamente una etapa hoy ha disputado la novena y penúltima en la categoría de coches nuevo triunfo del qatarí Al Attiyah que ya acaricia el triunfo Nani Roma es segundo a cincuenta y un minutos y en Moto sigue la pelea entre el neozelandés Price y el chileno Quintanilla sólo le separa un minuto Oriol Mena es el mejor español en novena posición esto en la portada el larguero que arranca ya el Madrid ha ganado o mejor dicho el Madrid se ha clasificado para cuartos de final después de caer en Butarque uno cero contra el Leganés y el Atlético empataba en casa con el Girona ha quedado eliminado también se mete el Sevilla

Voz 9 14:07 el mundo está lleno de músicos los hay que tocan en la calle en un sótano en un concurso de talentos o en un estadio pero sólo uno de cantaba esa canción antes de dormir hay muchos sus pero sólo anti rock folk y rock solo lo único conduce tuyo por doscientos noventa y ocho euros al mes con mi renting oferta renting consulta condiciones en Volkswagen punto es falso

Voz 1375 14:37 nos ponemos en marcha con el larguero pero todavía van a salir por ahí protagonistas Antonio Romero muy buenas qué tal mano muy bueno pues un día más López por el el resultado porque la derrota le ha valido al Madrid pero vaya imagen otra vez de los de Solari que no había más que verle quedaba daba hasta pena verle en la rueda de prensa al entrenador del Madrid

Voz 11 14:54 soy yo yo creo que no ha sido una única vez en la alguien sonaría en rueda de prensa está decepcionando cada día más lo tiene complicado porque el listón viene muy alto

Voz 1375 15:03 lo que pasa lo que pasa perdona Romero que si decir decepcionar en rueda de prensa pero en el campo pero es que decepciona en rueda de prensa en el banquillo vamos a ver

Voz 11 15:11 bueno es un tópico pero yo creo que las aplicaciones de fue un partido tan lamentable el Real Madrid clasificación director del Real Madrid no van para los periodistas y los compañeros que finalmente le preguntan en la sala de prensa van para todos los madridistas que hoy esa multa

Voz 12 15:24 claro estoy de haber visto bueno

Voz 11 15:27 mi partido difícilmente explicable y menos cuando escuchó al entrenador decir que en la primera parte han estado mejor que en la segunda yo bueno la verdad es que he visto un partido del Madrid rozando los lamentables durante los noventa minutos sostenido por Keylor Navas con esas oportunidades finales es más que el chico hasta espectacular y arriba sólo con la referencia de Vinicius tenía eh dos novedades en el equipo titular la presencia de Isco pero de más a menos en el partido no ha sido de lo peor en la primera parte en la segunda en el tono general

Voz 2 15:54 uno más Marcelo si está me Marcelo

Voz 11 15:57 Manu que sigue en un estado en el que vuelve a demostrar que no está ahora mismo capacitado ni físicas ni futbolísticamente para ser titular en el Madrid

Voz 1375 16:05 eh con Romero también con Jesús Gámez

Voz 1887 16:07 lo que está por ahí o la Gaye qué tal buenas noches estamos Julio Pulido también hola Julio qué tal buenas noches por ahí Mario Torrejón Mario a todos en seguida incorporamos a ya está incorporado en nuestro entrenador Álvaro Benito hola Álvaro estabas mano buenas noches os pregunta todos por el partido pero Javi Rae ha salido Isco ya por zona mixta no hola hola hola qué tal a todos buenas noches

Voz 13 16:25 ha sido la imagen una de las imágenes la primera

Voz 1375 16:28 igualmente ha sido el cambio de Solari con Isco

Voz 13 16:31 sí ha mirado a la cara bueno lo que hacen habitualmente en Valdebebas no sea hablan pues tampoco lo van a hacer quien en el partido lo ha cambiado no ha dado el partido completo al malagueño tercer partido titular de dieciséis creo con Solari en el banquillo del Real Madrid lo ha escenificado Solari cambiando a Isco en el terreno de juego cuando no era el peor ha pasado efectivamente por esta zona mixta iba acompañado por Dani Carvajal personal de Carvajal sonriente esta vez Cisco con un gorrito porque hace bastante frío de Dani Carvajal ha firmado una la camiseta en esta zona mixta y ha seguido su camino hasta el autobús que está a veinte metros a mi derecha en esta como digo muy cerquita de la zona mixta a la entrada de este estadio de Butarque el futbolista malagueño que ya está dentro de ese autobús esperando al resto de compañeros pasa ánimo Dani Ceballos que también fue suplente en este encuentro esperamos la bueno la presencia en esta zona mixta de Nacho Fernández el central del equipo blanco

Voz 1375 17:28 pues nada nos pedís paso Antón Meana Javi Herráez con protagonistas pero Romero gallego Álvaro Pulido Mario eh Álvaro deportivo me recuerda mucho al guión de años pasados no trompicones pasa al bando rondas esta lamentable en diciembre mal en enero empieza el año viene del Mundialito de clubes y lamentable pero se mete en cuartos porque poco más hay que destacar de Madrid que se ha metido en cuartos

Voz 0038 17:49 bueno pero años atrás a los jugadores estaban en mejor forma no teníamos a Cristiano no sé yo creo que hoy obviamente pues hay una cosa clara que es Solari no se siente seguro con la cantidad de bajas que hay para para dominar los partidos no a la propuesta unos de de dominar y de someter con todas las bajas que hay no hay las ausencias algunas por lesión y altas por por decisión técnica después de del resultado favorable de la ida

Voz 2 18:17 pero bueno yo la verdad que no ahora

Voz 0038 18:19 a día de hoy pues no hay poco a lo que agarrarse no si poco a Keylor que que es un fenómeno y que el chaval no baja los brazos apoyadas

Voz 2 18:27 mérito tiene

Voz 0038 18:28 de lo de Courtois hay ha sido el mejor otra vez ahí bueno pues Vinicius que yo creo que sí que sigue siendo el mejor en ataque del equipo pero pero bueno lo demás pues no

Voz 3 18:39 no no nos paga Marte mucha esperanza no vamos a ver

Voz 0038 18:42 cuando cuando recuperemos efectivos a ver cómo vuelve a Asensio a ver cómo vuelve Bale a ver si si sigue progresando a ver si Kroos coge buen tono porque ves que viene ya Manu y es que es que

Voz 0239 18:54 el Ajax viene ahí ya de la esquina

Voz 0038 18:57 Illa

Voz 1375 18:58 que el juego no no está mejorando estoy leyendo ahora mismo las webs de digital el diario As dice tampoco Isco arroja luz ahora mismo está dando riendas y los compañeros del diario As y los compañeros del diario Marca titulan con un el Real Madrid pasa entre comillas lo que pasa que pasa de ronda parece que pasa de todo yo no digo que pasen

Voz 2 19:16 pero la verdad gallego Romero Julio y María

Voz 0239 19:20 yo quiero esto ya se verá si yo yo lo que creo que es verdad lo que dice claro que a lo mejor no siendo seguro por la cantidad de bajas que tiene en su plantilla Solari pero me parece que desde el primer día con eso del vértigo a Solari sale olvidado del Real Madrid normalmente suele ser el dominador de los partidos el Real Madrid de Solari es un equipo que juega pues como un equipo pequeño y que se encierra atrás sin tener los onces

Voz 3 19:44 estos tácticos defensivos trabajados

Voz 0239 19:46 tan trabajó como normalmente lo tienen los equipos

Voz 1375 19:49 de inferior categoría a mí sinceramente

Voz 0239 19:51 ver al Real Madrid por ejemplo el otro día en el Villamarín sin pasar del centro del campo hoy absolutamente muerto a expensas de las contras de Benito

Voz 1375 19:58 los en la segunda parte sin tener la posesión de la pero

Voz 0239 20:00 Dani saber exactamente cuál es su plan de juego me hace un poco de del año la vista no hoy se ha clasificado era de lo que se trataba vivido de las rentas en la primera parte pero quiero recordar que en esta temporada el Real Madrid hoy hagan bueno hoy ha clasificado pero números el Real Madrid creo yo hablo de memoria me parece que no me equivoco

Voz 0919 20:18 ha perdido este año diez partidos

Voz 0239 20:20 llevamos XXXI XXXII o XXXIII oficiales creo que ha perdido diez partidos casi un té

Voz 2 20:25 sí sí es una auténtica treinta por ciento de partido

Voz 0239 20:28 es una barbaridad el partido

Voz 0919 20:30 cobraba pero eh dentro de de que la cosa parecía sentenciada a mí hay cosas que me sorprenden mucho decir Solari parece que pierde el rumbo hace tres días en Sevilla cinco defensas hoy pone a Marcelo de interior porque a Vinicius en punta de nueve y luego dice no es que no teníamos referencias pero ya sabemos que Vinicius no ha jugado de delantero centro subidas y su nombre de de de la banda de de vértigo de velocidad de de metros que por por qué hace eso quiere cuando tienes un nuevo con a Cristo que tienes no

Voz 1375 21:09 pero ya lo sacó AIS cosa cual Cristo

Voz 0919 21:11 Marcelo de interior si está mal le vas a reconvertir a estas alturas de su carrera que esa improvisación Valverde tiene demasiado galones es un chico bueno ya veremos pero no no no puede dirigir al Real Madrid ahora es decir hay me parece todo muy improvisado y eso se transmite a a los jugadores cuando salen al campo porque si si tú mañana a la gente que del Larguero nos cambian radicalmente aún muertes y te pones a a Romero hablar de Sevilla de Ortega a hablar del Barcelona ya se sabe hay han una sensación de de bueno

Voz 1375 21:45 para llevar a usted cree que quiere este tío no

Voz 0919 21:48 qué quiere sales al campo y está el Leganés que juega siempre igual y que y que los suplentes sabe que esos suplentes de ir y eso se nota en el campo antes es esa

Voz 14 21:56 esa sensación de bueno vamos a solventar esto como

Voz 15 21:59 damos pero no somos un equipo que sabe lo que juega

Voz 1501 22:01 para mí el partido era un trámite claro pero realmente espantoso es que es un error pre ver un partido tan tan tedioso de los al desde el primer momento que sí que que no tiene tensión que practican de lo tiene ganado que se que dice que tiene ganas de ganar todo lo que tú quieras pero que eso no

Voz 2 22:17 Mario al Getafe el perdón en Leganés entonces

Voz 1501 22:20 es fácil engatusar ayudar porque

Voz 1375 22:23 Lea más porque la dinámica que hay que tienes es tan negativa está

Voz 1501 22:25 mala tienes tampoco poca confianza lo que hace es que que al final termina pasando factura hasta los últimos cinco minutos igual faltaba solamente esos dos tres minutos más el añadido te voy a ser complicado la vida por eso no porque por la falta de pensión y por la falta también de iniciativa al final el marinos eso no lo que no es una frase mía ni una frase que solo una persona se pronuncia dentro del Bernabéu el Madrid no es eso lo que vimos en el Villamarín en la segunda parte ni es esto de hoy el Madrid de de partidos de trámite salían los meritorios que daba gusto verlo por lo menos te había algo interesante vamos a ver a este vamos a ver al otro invento entraba una cierta emoción pero lo de hoy ha sido un tedio horroroso que sí que era un trámite pero que hoy

Voz 3 23:00 un horror espera Julio me pide paso

Voz 1375 23:03 esta Javi si primera contestación de Nacho

Voz 7 23:05 a perder por supuesto verdad que teníamos una una una ventaja muy buena pero si queríamos venir aquí por su supuesto a ganar como siempre intentamos hacer la primera parte creo que uno de nuestros mejores partidos pero que en el descanso pues un poquito mejor y bueno el balance al final lo importante echábamos a la siguiente ronda no si no hubieran pasado pues estaríamos hablando de hacer algo muy grave

Voz 13 23:25 dicho Casemiro que nada más acabar el partido que no estamos bien si el equipo se clasifica pero no estamos bien

Voz 7 23:31 bueno es como digo no en Roma ahí estamos habituados a ganar de prácticamente todos los partidos no y cuando vienen pues a rachas donde ganas dos se pierde es uno es otro en patas tal pues no lo no no es normal no es una temporada que está siendo pues un poco atípica no en lo que viene sino a resultados pero bueno como te digo satisfecho sobre todo porque hemos pasado de Ronda lógicamente pues las sensaciones de sobre todo en la primera parte bueno son buenas

Voz 8 23:55 si en algún momento eliminatoria voy a debutar que bueno la primera parte

Voz 1375 23:59 como te digo no lo hemos pasado mal ellos han tenido bastantes horas

Voz 7 24:01 sones luego si te digo la verdad es la segunda patera hemos tenido fue más el control del balón hemos tenido alguna ocasión muy clara hay vamos a ver en el fútbol puede pasar cualquier cosa legal es un grandísimo equipo difícil hacerle gol peligros siempre hay no pero pero bueno creo que la segunda parte mejorar la primera todo lo que pude

Voz 5 24:18 llamó a Madrid de alegar a cualquiera son derrotas con treinta y dos partidos

Voz 7 24:25 te lugar bueno eso de calma de ilegal a cualquiera y tampoco es eso no creo que siempre delante hay un hay un rival no que hay que respetar ellos también trabajan todas las semanas también se preparan bien son grandes equipos se te puedo ser que no te gana cualquiera de son grandes equipos todos se tenemos todo el respeto contra todos los equipos que jugamos como he dicho antes es verdad que es una temporada atípica porque los resultados están siendo los que esperamos pero el Real Madrid está afinando con todo no seguimos en la siguiente en la siguiente ronda de Copa seguimos en Champions en la Liga pues es verdad que tenemos que mejorar bastante tiene que ser

Voz 3 24:57 velando pues para para dar a seguir definidos escualos

Voz 16 24:59 pues con quejondo bastantes goles son cuatro derrotas en dieciocho partidos con con Solari el otro día metió cinco defensas tres centrales hoy un doble pivote tú ves al equipo simas abrochado te gusta esta idea sobre todo jugar contra el central

Voz 7 25:14 eh bueno son sistema no he también de depender de partido pues lo afrontamos de diferente forma es verdad que con tres centrales pues bueno en el equipo estaban poquito más arropados sobre todo cuando jugaba con dos mediocentros por delante pero pero bueno tampoco es el sistema de que ha jugado el Madrid toda la vida no es uno uno hacen que tenemos ahí tenemos que seguir trabajando la posible algún partido que tenemos que utilizarla y lo importante es que que si no me que quedaremos

Voz 3 25:37 partidos para coger confianza perdona perdona eso es bajaría preguntar o la sensación de que el equipo le falta confianza no no a decirte aburrido porque jamás aburre pero sí da la sensación que el equipo no está ni mucho menos ni al cuarenta poniendo estamos agosto

Voz 7 25:54 claro por supuesto sí lo he dicho no a una temporada allí

Voz 17 25:56 lo todos los resultados no las bajas Los

Voz 7 25:59 mente siempre afecta no cuando no sé si tenemos ocho nueve bajas en el

Voz 1375 26:02 pues yo creo que a cualquier equipo el afectaría pero no tenemos

Voz 7 26:05 excusarnos en eso tenemos una buena plantilla eh tenemos que intentar pues eso da lo mejor encadenar tres cuatro cinco partidos seguidos para ganando para coger esa es una confianza que nos falta yo creo que ahí pues seguramente también las cosas

Voz 3 26:17 para Nacho el hecho de que pase en las jornadas que pasen unos meses que el equipo no dé con la tecla eh o cuando llega febrero el equipo no sabes por qué se resiste a como los últimos tres años

Voz 7 26:29 ahora todos los años acabé como los anteriores puede decir ahora mismo eh pero es difícil no tenemos que seguir compitiendo para alcanzar nuestro mejor nivel es verdad que al final pues todas las temporadas conseguimos levantar la Champions que es el quizá el título va a ser complicado que hay en el mundo pero bueno nos tenemos que centrar en Deimos II en partido partidos apretarle un poco a los de arriba sobre todo el día pues porque las otras dos competiciones estamos vivos bueno

Voz 13 26:51 las aplicaciones de Nacho Fernández que bueno reconoce lo que está pasando

Voz 1375 26:55 Madrid que es un equipo ahora mismo mucho

Voz 3 26:57 tocado pero todo puede pasar pero ahora mismo está la cosa como acaba

Voz 1375 27:01 es que es macho difícil muy difícil habrá que es que llevo yéndose a los jugadores el Madrid desde agosto bueno en agosto o no pero ya empezando la temporada vienen una vez uno otra vez un peso pesado otra vez los capitanes otra vez los más jóvenes otra vez los medianos pero todos vienen diciendo mismo no estamos mal no si estamos mal no estamos mal lo ha dicho Nacho lo reconoce Casemiro a pie de campo termina el partido reconoce esta también Casemiro

Voz 1 27:22 nosotros jugamos para para ganar claro que además Toby a que se sincera lo no estamos bien pero estamos trabajando mucho estamos en la Champions estamos un poquito ligue pero estamos peleando es muy claro ya hemos metido en la segunda fase de la Copa

Voz 1375 27:37 estamos mal no estamos bien hay que reconocerlo pero es que estamos ya este febrero cada vez que le toca el campo

Voz 1501 27:43 siempre ha habido una frase dice es que además es sincera es que no está bien de vida y de hoy por cierto que lo hemos estado comentando en directo eh más yo diría que más enfadado que nunca ahí no sé exactamente porque está más enfado y que otros días porque hay otros días por ejemplo el día de la segunda parte del Villamarín pero yo creo que

Voz 1375 28:01 es que sabe ese discurso no llega

Voz 1501 28:04 no sé si es el discurso yo creo que los jugadores lo has visto fútbol eso quiere decir que en el fútbol de hoy es que de verdad hoy no hay por dónde cogerlo yo creo que él sale a esa a la prensa

Voz 1375 28:14 mira como diciendo yo creo que lo que les digo a los chicos es una cosa y lo que luego hacen es otra totalmente distinta pero claro e julio

Voz 14 28:20 sí es lo primero que hace el comentario de Gallego de este partido sobraba yo creo que últimamente al Madrid empiezan a sobrar la mayoría de los de los partidos no no sólo este con respecto a Solari yo tengo la sensación quizá es un poco fuerte lo que voy a decir pero tengo la sensación de que se le está escapando el equipo de las manos si es que alguna vez lo tuvo en las manos no yo creo que ese carácter que está desarrollando ahora en la sala de prensa es el agria o completamente el carácter eso con una sonrisa efectivamente creo que ahora ser está creando el carácter yo creo que eso denota nerviosismo de que no da con la tecla futbolísticamente creo que ha sido incapaz de cambiar el signo de este equipo sea lo decía antes gallego tamil con con muchas dudas en en el once con muchas probaturas pero que tampoco

Voz 3 29:12 Nuestra nada os pregunto cual recordáis

Voz 14 29:14 qué es el último partido bueno del Real Madrid con el de Roma es es tenemos que remontar Bono pero que remontar al partido Roma que el entrenadora lo buen partido

Voz 1375 29:25 no no no partido que digas un buen par

Voz 14 29:28 pido del Real Madrid hace cuánto tiempo

Voz 1501 29:30 ha habido Rato que consolar y contra la Roma también contra el Valencia por ejemplo se como Mango eh

Voz 14 29:35 minutos minutos entraron un partido Andre no partir de luego la gestión del asunto disco creo que que que no está siendo bueno en definitiva yo tengo la sensación de que Solari no sé si también porque quizás empieza a notar que desde la zona noble pues no tienen esa confianza que no

Voz 18 29:52 en principio sí parecía que iban a tener empieza a poner

Voz 14 29:54 el nervioso Isère está yendo el equipo de la mano

Voz 18 29:57 es capaz de de de de

Voz 14 29:59 revertir una situación que tenía el equipo con Lopetegui se mantiene exactamente igual

Voz 1501 30:04 para mí ha hecho una cosa inteligentes Solari que era darle coherencia las alineaciones es decir vamos a poner a los que son los mejores en cada posición de manera coherente sin hacer experimentos ni cosas raras y creo que efectivamente habrá que tenemos al bajas eso es totalmente cierto pero a veces no todo sí al principio fue la primera decisión que tomo que es poner a los que saben darle minutos al inicio por eso sí pero lo bueno eso sí efectivamente sin sin probaturas y ahora ya no no no sé no no creo que no lo tiene ni él mismo demasiado claro y además te digo una cosa tanto lo de la a una parte de Villamanín otro ya lo dije ayer un poco más de soslayo pero lo lo lo repito hoy como esto estoy seguro que el desgaste no sólo a Solari sino muchos nombres de la plantilla es el desgaste es brutal

Voz 1375 30:51 además salvar está poniendo a últimamente estamos viendo entre bajas lesiones y bajo rendimiento alguno cuando casi con el Castilla poco está tirando de los chaval es que él conoce que dice oye tío con esto es yo voy a muerte esto se supone que tienen que ir a muerte conmigo no sé si es el cabreo porque está dándose cuenta que tampoco los que él más quiénes de los que más conoce en los que tiene que tienen no momento da claro tampoco ve que vaya mucho p'alante eso no

Voz 0038 31:14 para el obviamente como todos hemos visto el partido y no está contento o lo que se ha trabajado no ha salido oí la está superado la tenía muchísimas situaciones de gol para meterse en la eliminatoria Evo pues cuando uno entrenadoras están mosqueados porque las cosas no no estar saliendo como como en las prepara no lo del Castilla yo creo que está siendo un algo por la cantidad de bajas que hay casi un accidente bueno hay también obviamente porque él conoce a los a los chicos y supo confiaran en ellos porque los ha tenido hasta hasta hace bien poco pero bueno es que yo yo insisto lo mismo que te he dicho antes mano yo estoy preocupado porque la viene acerca lo importante

Voz 2 31:53 ya aquí y otras veces

Voz 0038 31:56 está atrás daba la sensación que que el equipo cuando quería pisar el acelerador lo tenía acercar o sea que yo ahora las esta les tenía las esta velocidad para para ganarla ahora no lo tengo tan claro yo que esa velocidad la tengamos hay cerca para los días importante es que seguimos

Voz 19 32:11 sí

Voz 1375 35:25 las doce de la noche una es en Canarias estás en el sanedrín del Larguero aquí estamos acompañando te comentando la victoria de Leganés aunque no le ha servido para nada porque el Madrid se mete en cuartos de final ahora seguimos con Romero Gallego Pulido Mario Torrejón y nuestro Álvaro bonito pero está por ahí Óscar Egido con un jugador del Lega Oscar

Voz 1643 35:43 hola mano muy buenas pues con uno de los jugadores que más remates ha hecho en el Club Deportivo Leganés Veintiuno de lega Saiz Merino muy buenas hola buenas de esos cuatro cinco mínimo

Voz 8 35:53 se ha unas cuantas ha tenido la verdad pues eh

Voz 1643 35:56 bueno no te escucha el delantero y junto a él Club Deportivo Lara

Voz 8 36:02 hola buenas pues enhorabuena lo primero bueno

Voz 3 36:07 el pasado fastidian

Voz 1576 36:09 que que que que se ponen al público en pie que grita

Voz 1375 36:12 el alega que el equipo caiga pero por otro lado eso también hace eh reconforta de alguna manera un futbolista no decir jóvenes están eliminando pero estamos ganando el Madrid estaban dando una buena imagen no

Voz 8 36:25 al final yo creo que ha sido un gesto muy bonito de de su parte no que que crear reconocido nuestro esfuerzo es el ir a por el partido en creerme podíamos Si bueno es verdad que hemos fallado muchas ocasiones seguramente yo el que más Si bueno con una pena por esa parte

Voz 1375 36:44 de mérito vuestro tuyo en este caso que dice yo el que más pero también mérito de Keylor para unas cuantas

Voz 8 36:51 sí está claro es tanto en Navidad como una vuelta para unas cuantas para unas cuantas y bueno eh eh por eso está en el Madrid no porque es un gran portero

Voz 1375 37:02 Mañero eh arriba

Voz 8 37:04 sí sí está está en todas eh

Voz 1375 37:06 hay da partidazo y hoy también a metió el gol hay muy buen jugador

Voz 8 37:10 sí sí la verdad sí sí se tendrá una hora para para la segunda vuelta

Voz 1375 37:15 eh y decepcionados en El Vestuario porque podía haber hecho más si tenía la sensación de que hoy era un día en el que incluso se podía haber eliminado el Real Madrid

Voz 8 37:26 bueno sí que un poco tristes por las ocasiones falladas no al final de te vamos a matar alguna más si yo creo que a algún susto les hubiésemos dado bueno hombre pues nada ahora pensar del Madrid en Copa el Barça en Liga no si otro partido difícil de jugar venga mucho ánimo hombre muchas gracias veinte arriba un abrazo pues nada

Voz 1375 37:50 Merino jugador de Leganés después de la victoria contra el Madrid que es verdad que bueno también hay que entender que el público sea tenía un detalle chapeau Óscar Egido poniéndose en pie pero también al final te fastidia caer eliminados

Voz 3 38:00 eh

Voz 1643 38:00 si la gente con el Leganés ha ganado al el Real Madrid por primera vez en la historia en Butarque ya lo hizo el año pasado en el Bernabéu ha ganado aquí y te gusta es realmente lo que hago todo Pellegrino eso expulsión dicen que Martínez Munuera la dicho que el expulsa por hacerles que esto de las gafas él dice que no ha hecho absolutamente ningún gesto que se pliega que le das la mano pero que ante golpea la pierna hice como ahí están las imágenes habrá que se fijen se gestó cuando la verdad que me la quitan

Voz 1375 38:25 no no habrá ya no no visto el gesto de lo visto por eso digo yo no lo he visto sí

Voz 0239 38:31 pues yo creo tampoco lo ha visto Martínez Munuera porque el que avisa Martínez un horas el cuarto árbitro que le está pegando la matraca desde el principio del partido a los dos entrenadores pero especialmente a Pellegrino en un partido en el que bueno todo lo han visto por la tele una escucha porque la la la el el la distancia que entrenar el lateral del banquillo aquí en Butarque es de las más pequeñas de primera división y el cuarto árbitro hasta o desde el primer partido en un partido en el que no ha habido nada polémicas cero

Voz 2 38:56 pendiente

Voz 0239 38:57 todo el rato en vez del juego de Pellegrino y de Solari repito en un partido en el que los dos entrenadores habrán estado afortunados son los afortunados en lo táctico me han hecho nada absolutamente nada

Voz 2 39:07 habría sido el del bar que le ha dicho oye que te apostó gafas el entrenador del mismo ya que el bar este porque aquí pero ha puesto la bueno en fin eh Meana ahí Herráez erramos en Framis por ahí abajo ya no queda nadie no se ya se marchó el autobús del ramo

Voz 13 39:23 Ari en este equipo sonríe poca gente y el único que ha sonreído curiosamente cuando se marchaba bueno ya es la zona mixta

Voz 2 39:30 más remedio si va por dentro para que la Cámara

Voz 13 39:33 que el está tranquilo y que el temas de Solari pero hemos visto al técnico argentino muy serio tanto en la sala de prensa como en esta zona mixta cuando se iban autobús y también el resto de futbolistas Keylor Navas que ha hecho un partidazo también muy serio en fin que cambiar el ánimo el fútbol el juego porque estos el Real Madrid el equipo más grande del mundo no pueden

Voz 1643 39:49 jugar así salía Solari serio hacia el autobús concentrado estaba tan centrado en mil al autobús que cuando de repente el llamado por una foto sorprendido separado sea una fotografía con un seguidor ha firmado un autógrafo recordar dos apuntes rápidos de Solari en el inicio de este Larguero el primero que ha reconocido que el Madrid haya echado de menos una referencia ofensiva

Voz 0919 40:09 ha dicho en un sí a la pregunta que le hacía on

Voz 1643 40:12 vinieron la sala de prensa y que no les gusta el tema Isco también ha tenido problema cuando le han preguntado eso en la eh Flash Interviú después del partido los compañeros de Being el quieren negar que haya cualquier tipo de problema con Isco en esa retirada del malagueño con dos iba al banquillo pero es evidente que no les saludo y que se podía eso eh cortar la tensión en el campo de Butarque

Voz 1375 40:33 mañana Antón

Voz 2 40:34 hasta mañana mañana Óscar Egido un abrazo a los tres

Voz 1375 40:37 claro es que ha sido tremenda la imagen de Isco me daba un poco de circo de cómo está esta relación no Romero tuvo

Voz 2 40:45 esto viene el campo no yo voy a mí me parece la noticia era no

Voz 0239 40:47 noche ya si hay alguien que pueda pensar que que no haya personal no que lo de Isco son invenciones de la prensa que los periodistas periodista está bueno

Voz 1375 40:55 no hay más que ver ir a Solari correcta oiga

Voz 0239 40:58 Solari Ibero ir también a Isco yo en esto les doy Mar en casi todo en esta situación pero en esta puntualmente le doy mayor responsabilidad alentador que al jugador porque a mi me parece que primero por lo que tú ha dicho hoy es un día en el que seguramente Isco que no ha sido de los mejores pero tampoco de los peores se tiene que chupar noventa

Voz 1375 41:15 no dejaré que juegue el partido quiere recuperar

Voz 0239 41:18 momento que decides sea porque era alentador y mandos sacarle del terreno de juego puedes tenerla la inteligencia emocional suficiente como para acercarte a él si no le quiere dar la mano