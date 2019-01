Manuel Burque: "Siempre llevaba la mochila llena de libros por si me daba por estudiar"

Voz 1378 00:00 pues mira yo había pensado uno igual te digo otro te digo los dos cosas yo había pensado Txejo Bin que es el que me ponía de universitario son dos no cuál prefieres a mi me gusta Gur Gur Gur venga

Voz 1378 00:27 erige porque lo tu madre tinerfeña pero vive solo dos años si se iba a cumplir tres fuera de allí

Voz 1378 00:39 tengo un destello sabes estos recuerdos que son como sólo imágenes como que no sabes ubicar uno en Santa Cruz y luego a partir de ahí sólo los veranos y las navidades que iba

Voz 1378 00:55 claro sólo la mitad de mi familia la familia materna es toda canaria lo mi familia paterna es toda gallega entonces Navidades y en verano íbamos a Canarias

Voz 0446 01:06 es cómo es tu relación preguntamos a los gatos pardos por su relación con el mar en este caso como Alfaro esta noche gira alrededor del agua quería preguntarte directamente por tu relación con el agua pues

Voz 1378 01:22 no sólo porque siendo de Canarias habiendo vivido en Coruña que a diez metros del mar siempre

Voz 1378 01:33 no me gusta verlo me gusta tenerlo delante me parece estético pero me da respeto el mar el agua del mar quiero decir porque hay muchos más tipos de agua hay no soy muy de playa además que esto mi familia ese ha sido siempre como una especie de afonía porque no quería me quemaba yo me yo soy muy blanco yo me que va mucho de pequeño entonces le pille manía porque encima me quemaba si te quemas la arena es muy incómoda yo no yo soy una persona que le gusta estar en su zona de confort tranquilamente entonces de repente le pille manía a la playa al agua y sin embargo lo envidio porque veo gente buceando me gustaría bucear pero luego se me ponen a bucear

Voz 1378 02:19 bastante tenso eras de los niños

Voz 1378 02:24 a veces sí sí sí esos esos sí sí que se te pega además que esto muy incómodo porque es estás que quemado y te pones camiseta te bañan es que se te quede la tela pegada más El quemado más la arena que están entre el quemado es todo muy incómodo es la piel blanca es determinante para que te guste el agua no

Voz 0446 02:43 bueno vamos a irnos a Galicia sí que estuvo escenario infantiles El escenario de tu niñez no puedes contarme cómo era el tu barrio tu casa

Voz 3 02:55 era un quiénes eran tus vecinos

Voz 1378 02:59 yo sabes que que querido siempre hacer un diario de lo empecé a hacer como en la universidad y luego lo dejé como de años porque tengo muy mala memoria entonces quería como tener ubicados de hecho yo tengo amigos de la infancia las a los que les voy a interrogar cuando haga mi autobiografía por qué no me acuerdo de mis propios eventos no soy como estos escritores que se acuerdan lúcida mente de cómo era su cocinan no yo no me acuerdo de nada entonces y yo me siento coruñés principalmente aunque tenga sangre canaria hay todos los canarios a mi familia me odien por decir que me siento coruñés

Voz 4 03:32 lo cierto es que me me crié ahí entonces yo Baby I en comandante Barja que está al lado de la playa de Riazor y luego

Voz 2 03:43 no once Bassi y me

Voz 1378 03:47 me llevaron colegio privado jesuitas que se llama Santa María del Mar que está al lado de la el mar el mar del mar pero está lo de una ría pero sirve pero estaba también a un metro es verdad que yo he vivido rodeado de agua sobre esto sí sí de agua de mar y de porque la ría tenían agua de mar también entonces y luego nos mudamos a la calle Matadero que está enfrente de la playa de Matadero otra vez de nuevo a diez metros del mar y ahí es donde vivimos

Voz 0446 04:41 cuando has dicho al príncipe de la entrevista a mi me gusta mucho estar en mi zona de confort que zona es esa como la de escribes tu zona de confort

Voz 2 04:54 es difícil de describir eso eh

Voz 1378 04:56 Don jaleo porque digo hago mucho además

Voz 1378 05:01 yo soy muy cómodo eh no me mola o muchas veces de piso cuando ya tengo mi casa hecha si me tengo que ir Mestre esa no me gusta mucho viajar a no ser que sea por obligación luego lo disfruto mucho lo cual me hace dudar si es bueno estar en la zona de o no por ejemplo la típica cosa de que me ha pasado yo voy a mi mercado vale mi mercado ahora es el Mercado de San Fernando convertido básicamente en un centro comercial de bares entonces yo me cuesta mucho buscar otro mercado porque ese es mi mercado ya tengo la distancia medidas ya sé que día de la semana voy a ir tengo todas mis rutinas y mis costumbres medidas para para ir allí pero de repente han cerrado tiendas fundamentales que había que ya no puedo comprar digamos el pescado allí o o las fruterías estoy encontrando a una ecológica y tal pero tengo que buscar nuevas vías me cuesta la vida eso porque lo tengo todo medido me gustan las rutinas me dan estabilidad no soy una persona súper estable las rutinas me dan estabilidad entonces hay un mercado un poquito más lejos en La Latina otro de don Martín y otro en Santa María de la Cabeza que están súper cerca todos pero para mí es como irme de viaje a Tokio

Voz 0446 06:18 tú más de los de cuando eran pequeños éramos pequeños si teníamos el horario de clase con las asignaturas el miércoles tocaba gimnasia el jueves tocaba dibujo el viernes tocaba no se entiendo que en un colegio de jesuitas igual religión o tutoría eso te ordenaba la semana y te ordenaba la cabeza ahí tu tiempo

Voz 1378 06:38 le dije que no teníamos esa memoria así que no me acuerdo pero yo era muy despistado en el colegio y supo que no tenía ni claros los que venía ahora yo recuerdo que en el colegio llevaba todos los libros en la mochila porque mentalmente estas otra cosa que me define planeaba trabajar mucho entonces por si acaso en algún momento me animaba a hacerlo era de los que iba con la mochila cargada hasta el tope de todos los libres en vez de dejarlos tranquilamente ir con una libreta porque me conozco sé cuáles son mis debilidades yo iba a los dejaba luego me agobiaban por si los necesitaba en casa me los llevaba todos a casa de vuelta irme enmedio en vez de atender a clase pintando los libros era esa era mi mi infancia y mi adolescencia en el cole

Voz 0446 07:25 algunos obreros y Ferreras ha reconocido en esta voz en este Gur a Manuel Burque porque has elegido Bourdais seudónimo

Voz 1378 07:32 porque que es mi apellido pero lo cierto es que casi siempre me han llamado Burque en el colegio en el instituto me han llamado Burque porque es muy llamativo el segundo es muy llamativo también que es Hodgson pero por lo que sea yo me acaba identificando más con Burke que con Manuel que me resulta raro me parece demasiado formal es que mi nombre es que yo me consigo yo me hablo a mí mismo mentalmente viviendo oye Burque tienes que entonces para que no se metan a apellido Burt es una forma cariñosa muy agradable de decirlo y no suena tan apellido no que suena como frío no como impersonal llamar a alguien por el apellido entoces Mur es un punto a quién apellido sale es inglés los dos aunque Burque está un poco más diluido en no se sabe bien de dónde viene Hodgson son es inglés claramente ubicado en el sur de Inglaterra son abuelos Se fueron a Málaga de Málaga a Canarias

Voz 0446 08:32 es de ellos de quiénes sacase el pelo pelirrojo si lo más claros manda piel clara más de ellos

Voz 1378 08:43 morenos de piel en plan flipante Mir mi padre era rubio de pequeño tienen los ojos muy verdes mi tía tienen los ojos muy verdes también hay una mezcla yo creo que ellos también tienen algo porque los lo que se sabe ahora me van a matar porque lo voy a decir fatal es que parece que Napoleón pasó por Galicia ya habían batalla el batallón que se llama el batallón de Burke o una cosa así porque había muchos irlandeses que bata llevan con Napoleón entonces debió ser que algún soldado o algo similar se debían rodear con una campesina la llega cómo se fue o algo parecido porque tú sabes que en la Iglesia sean perdido mogollón de documentos de partes de nacimiento por ejemplo mi familia la mitad de los Burque son con cuya otras con K porque a veces lo ponía el cuya a veces Honka entonces ese pues deducen que pudo ser de ahí entonces pues se irlandés puede ser francés pero de aquí no es eso seguro

Voz 10 10:08 bueno has dicho me llevaba la mochila llena de libros por si me daba por estudiar luego es verdad que es estudiado fotografía escenografía has hecho la tesina ha sido un estudioso constante

Voz 1378 10:20 eso es por inseguridad porque yo no yo quería hacer cine desde los dieciséis yo en Salamanca me dedica al teatro porque en realidad no me atrevía a hacer cine me daba miedo entonces el teatro como lo puedes cambiar lo repare exentas no sale del todo bien a voy a quitar quién la minutos y lo móvil y entonces no te tienes que enfrentar del todo a al resultado entonces cuando decidirme Salamanca para allá si estudiar cine y recuerdo que me hicieron una prueba en Globomedia de guión hicieron a cuatro cinco de la de mi curso yo medio en la ninguneada tú imagínate que flipa o sea eran plan para periodistas yo recuerdo que la hice sabiendo que quería que me cogiese en para para demostrar que podía ser un buen nionista pero en el fondo teniendo mucho miedo y queriendo quedarme en Salamanca para hacer mi obra porque la tendría que haber dejado a medias entonces me parecían importantes obras universitaria que irme a periodistas en Globomedia imagínate en donde tenía la cabeza y luego ya al año siguiente me fui a Madrid Villa iba a estudiar cine y entonces ahí ya me empecé a estudiar cómo tenía inseguridad porque al final hasta que no aprende a que da igual el resultado y tú lo que quieres es contar algo que eso lo aprendí Curran no todo el rato estás con el miedo a ser juzgado entonces para evitar ese miedo en vez de enfrentarte hizo fracasar hay pasarlo mal lo que hacía yo era estudiar mucho entonces estudien fotografía dirección de fotografía guión

Voz 1378 11:53 se con una escenografía que lo deje al mes y medio porque eso sí que lleva mucho trabajo y básicamente lo ha estudie mucho para oir de la realidad que creo que le pasa a mucha gente porque tú piensa así voy armado con mil títulos y mil estudios tengo que hacerlo bien después no puedo fallar tengo que ser un buen director consideras que te ha servido para algo todos esos estudios para vivir para tener experiencias

Voz 0446 12:24 quizá te ha dado seguridad tenerlo

Voz 1378 12:26 no no no no me ha dado conocimientos pero conocimientos en bruto sea he visto mucho cine por ejemplo muchísimo cine clásico o yo ahora sé de qué hablo director de Photo cuando habla

Voz 4 12:40 no porque me lo estudié

Voz 1378 12:43 entonces no me siento como que es un lenguaje ajeno no debería saberlo para mi trabajo a no ser que pero bueno me vienen bien todos esos conocimientos técnicos

Voz 1378 12:56 que donde más aprende a interpretar porque dice interpretación también estudia interpretación mientras estudiaba todo esto fue haciendo cuenta cuentos por Castilla y León Ira cuenta cuántos colegios hacíamos todas las mañanas uno cada hora cinco seis era agotador era agotador y eso me parece que es una lección porque yo estuve tres años en una escuela evidentemente me dieron una base pero donde yo aprendí el oficio el por ejemplo yo recuerdo que cuando hice bloguera en construcción que fue donde conocía Leticia Dolera que luego medio mi oportunidad en Requisitos para ser una persona normal

Voz 11 13:33 ella se sorprendía porque no me conocía de nada yo la escuchaba mucho porque porque ya había aprendido a actuar entre dos a mí me ponían

Voz 1378 13:43 en una mesa con más personajes yo no tenía habilidades no tenía recursos pero me pones con uno yo era capaz de escuchar recibir interaccionan muy bien tal no sé hizo les sorprendió por eso me dio la oportunidad después eso vino a hacer cuenta cuentos y entonces yo creo que todo sirve para algo

Voz 0446 14:01 tú te es capaz de pacto oye que ahora que qué cuentas esto de los cuenta cuentos hay algún cuento no improvisado que cuente siempre que cuando hay un niño vayas a contarles cuenta que sepas que es un éxito seguro a mí nunca un adulto

Voz 1378 14:22 no lo cuento anécdotas chistes que cuentos creo que no creo que no además los como yo tengo amor odio por los niños

Voz 2 14:30 en el sentido de

Voz 12 15:00 eh vinieron a mi hermano

Voz 1378 15:03 acuñadas antiguo sus hijos fuimos a comer yo les vi me abrazaron yo diga qué bonito es sexto lo sentí a los dos minutos los dos estaban llorando porque les quemó una croqueta primero uno y luego el otro y ahí se me fue siempre es un su iba yo tengo como esta esta amor dio por por tener hijos y entonces tampoco me preparo mucho porque hay gente que tiene como auténtica niñita y entonces preparan cuentos tienen mil juegos y tal yo no yo me dejo ir es como los cuenta cuentos

Voz 0446 15:36 bueno tenemos que despedirnos muchas gracias por habernos acompañado en el Faro