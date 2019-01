Vayas donde vayas | Paula: sueño europeo de madre a hija

Voz 1

00:00

hola me llamo Paula tengo veinticinco años vivo en Estrasburgo desde hace cinco sede León pero en realidad llevo viviendo fuera de España desde que tenía nueve años donde Nos mudamos por el trabajo de mi madre iba a Estrasburgo llegue durante los estudios de la carrera ciudad a la que venía en teoría para un año y al final me he ido quedando