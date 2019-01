"La FP me ha dado una segunda oportunidad, una segunda vida"

Voz 1

00:00

mi nombre es Juan Medina tengo cuarenta años y bueno yo soy periodista estado durante veinte años trabajando no jubilación nacional bueno pues la crisis ha afectado a todos pero pero bueno especialmente en el sector de la comunicación Mi al periodismo pues pues ha sido un palo muy fuerte yo me fui Mary afectado en alguno de los recortes que hubo en mi veo in y la verdad es que con cuarenta y seis años que tenía entonces pues era difícil colocarme en el mismo sector identidad y pues bueno y inventarme porque veía que que mi perfil tenía poca salida de ahí tira al Fórum a un grado superior de de formación profesional de desarrolla aplicaciones web dos años se fue muy duro porque porque después de veinticinco años sin estudiar ni demás y el estar en un aula con con compañeros que tienen veinte años pero fue muy duro pero la verdad es que es muy gratificante he podido recolocar y estoy encantado porque porque esto supone para mí una segunda oportunidad una segunda vida a la formación profesional sobre todo hace unos años cuando yo estudiaba pues estaba un poco peor vista pero la verdad es que ahora que creo que sigue teniendo todavía un poco de tiene menor Moore que la universidad por lo que yo he visto la formación profesionales es muy buena y te deja muy preparado para para el mercado laboral