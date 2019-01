Vicente Álvarez Areces: "Mi fomación matemática me ha ayudado a gestionar los recursos públicos"

Voz 1953

00:00

yo nunca he visto una contradicción entre mi vocación matemáticas mire si la ciencia tiene algo en común con la politica es la capacidad transformación de la vida no creo que mi formación matemática o científica ha sido una ayuda una herramienta para no solamente tener una visión del mundo determinada sino también poder gestionar desde lo público de modo eficaz pues los recursos que tenemos