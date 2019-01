Adriana Lastra: "Le seguían llamando alcalde por la calle"

Voz 0027 00:00 con Aimar Bretos ocho y diez de la mañana siete y diez en Canarias vicesecretaria general del PSOE Adriana Lastra buenos días

Voz 1 00:10 hola buenos días hemos puesto usted además es asturiana

Voz 0027 00:13 conocía bien a Vicente Álvarez Areces expresidente Asturias histórico político socialista que ha fallecido esta madrugada

Voz 1 00:20 pues lo conocía muy bien y además es que había quedado esta mañana a las once de la mañana todavía habían Asturias precisamente por eso porque tiene que que era un político infatigable con una capacidad de trabajo brutal como yo nunca conocí a nadie y era el senador formaba parte diferentes comisiones Si con la presupuesto bueno pues teníamos esta mañana una reunión con diferentes nuestro partido para ponerla conocieran para darlo a conocer en todo el territorio no hay Haití era además de los de los que le gustan a ir por todas las agrupaciones por todos los ayuntamientos digamos que pendiendo no de los logros del Gobierno socialista borrico como le digo Trini era infatigable y la verdad es que así lo han sido repentina ha sido un accidente cerebrovascular esta mañana y bueno la verdad es que estamos todos en shock toda Asturias porque tiene que fue alcalde de Gijón doce años transformó la ciudad es el presidente también doce años transformó así mismo la comunidad que es una persona a la que los austriaco de veremos pero sobretodo fíjese yo estaba pintando ahora que a él siempre le gustaba decir y creo que es de justicia Hay honorable también decirlo que Pini sobre todo una persona que luchó toda su vida toda su vida por la libertad así por la democracia que él ya fue luchador antifranquista de los años sesenta y que dedicó toda su vida precisamente aquellos ideales que que ya empezaba a defender durante la dictadura no caras que para nosotros para el Partido Socialista Obrero Español es una pérdida irreparable para mí personalmente bueno pues es muy duro como Asturias

Voz 0027 02:04 el llega el Príncipe de Asturias en el noventa y nueve verdad a los doce años en las elecciones de dos mil once no porque las pérdidas sino porque no se presentó

Voz 1 02:13 no porque no se presentado exacto ya llevaba hace años de de presidente y la verdad es que transformó como decía antes a estudiar como primero había transformado fijó transformó Gijón haciéndola una gran ciudad asturiana abierta al mundo cosmopolita muy cultural con evidentemente industriales luego han con Asturias hizo mucho lo mismo cuenta de que nosotros estábamos en proceso en un momento en Asturias en el que ya sabíamos que la minería por las directivas europeas es bueno pues tenía los días contados no hay sabíamos que que iba a ser una un proceso de reconversión muy duro se volcó lo que él llama el proceso del cártel Carbó al ratón venga modernizar las comarcas mineras de darle viabilidad tecnológica industrial pero ten vinculada a las nuevas tecnologías y a las comarcas mineras y en ese proceso pues seguimos pero quién lo empezó selectivamente Tineo y luego cuando pues de todo lo que tiene que ver con el gran puerto del Musel como entrada y salida o de productos a raíz de bueno todo lo que tiene que ver con las grandes empresas culturales de nuestra reacción es decir lo que hizo fue yo creo si se me permite bueno pues podrá Asturias matando a una persona que no era de despacho ha tenido que le gustaba era conocer visitar verse con la gente bueno la de Gijón a día de hoy todavía lo llamaba alcalde por la calle en la verdad es que es que como les digo bueno pues deja un hueco muy difícil de llenos

Voz 0027 03:48 Adriana Adriana Lastra desde aquí enviamos el pésame a los asturianos lo primero a sus compañeros de partido y trasladarse los si tiene ocasión también a la familia gracias por estar Macarena