Flash deportes SER de las 10:00 (17/01/2019)

en la primera parte como te digo no lo hemos pasado mal ellos ha tenido

los grandes ocasiones peligro siempre ahí no pero

no estamos bien pero estamos en la Champions estamos poquito las en ligas pero estamos peleando es ya hemos metido en la segunda fase de la Copa

esta noche las tres eliminatorias restantes a las siete y media Real Sociedad Betis todo en el aire por el empate a cero de la ida ambos técnicos harán rotaciones podría debutar Laínez con los béticos arbitrará el colegiado navarro Prieto Iglesias a las ocho y media Espanyol Villarreal empate a dos en la ida a los catalanes buscarán la clasificación a los de Luis García les preocupa más la Liga arbitrará el colegiado asturiano González Fuertes y a las nueve y media Barça Levante Valverde tira de todo para remontar la derrota dos uno en la ida tripleta de ataque con Messi Suárez le arbitrará el colegiado murciano Sánchez Martínez por cierto que moco como contaron ayer los compañeros de Barcelona el Barça baraja las opciones de Morata y Carlos Vela para este mercado de invierno en el Mundial de Balonmano esta tarde a las ocho y media partido decisivo en el grupo España Croacia último encuentro de la fase de grupos los dos llegan invictos la española tras vencer ayer treinta y dos XXI Macedonia y el que gane esta noche pasará como primero a la siguiente fase del resto hoy Terminal Dakar Oriol Mena es el por español en motos noveno a casi dos horas del líder en coches Nani Roma es segundo a cincuenta y cinco minutos y medio de Al Attiyah hoy última etapa final en Lima trescientos cincuenta y nueve kilómetros ciento doce de ellos cronometrados en baloncesto dos partidos esta noche de la jornada diecinueve en la Euroliga a las ocho y cinco Maccabi Barça a las nueve Gran Canaria Fenerbahce ayer victoria del Valencia Basket en la Eurocup hídrica Murcia en la Champions iba en la NBA victorias de los Detroit de Calderón y de los Jazz de Ricky Rubio aunque no jugaron ninguno de los dos también de Pau Gasol con San Antonio y derrotas de su hermano Marco Memphis Ibaka con Toronto hoy de Mirotic con New Orleans ante los Warriors sin españoles victorias de Portland y los Nets más información deportiva en la Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo hoy en todas las emisoras de la Cadena Ser que vendes