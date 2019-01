Irene Montero: "La cuestión territorial y los presupuestos no pueden ser moneda de cambio"

Voz 1 00:00 el primer Montero portavoz parlamentaria de Unidos Podemos buenos días bienvenida porque acaba de vulneración de su baja de maternidad no me acuerdo que está bien los niños sin es también con su padre conocía a Vicente Álvarez Areces presidente asturiano

Voz 0814 00:18 no le conocía pero creo que es de justicia empezar pues bueno dando las condolencias a su familia a sus amigos a toda la familia socialista que hoy pues estará de luto y es de justicia empezara sí claro que sí

Voz 2 00:30 cuando usted se fue y cogió la baja de maternidad era julio acababa de cambiar el Gobierno tras la moción de censura vuelve el terremoto político es enorme España ha cambiado mucho en estos últimos seis meses con la perspectiva de de estar en casa de verlo poco desde fuera como como diría que ha cambiado España y la política española en concreto en estos seis meses

Voz 0814 00:51 creo que la primera parte del año vimos la constatación de que si se podía después ha venido la reacción al Sí Se Puede que queda a España y al empuje democrático de España fíjate que llevábamos tres años con todos los generadores de opinión con los principales analistas políticos diciendo no se va a poder actualizar las pensiones al IPC no es posible no es posible no hay números si hacemos lo que dice Unidos Podemos se va a hundir la economía no es posible hacer una moción de censura en los principales medios de comunicación de este país incluso tomaron una decisión política que era tratar de convencer a Podemos de que tenía que apoyar un Gobierno de Rivera presidido por Sánchez y que no había otra opción política gobernaba el PP o gobernaban un acuerdo el supuesto del Partido Socialista con Ciudadanos y con con Podemos no nosotras dijimos que no aguantamos tres años que no ha sido nada fácil diciendo es posible hacer una moción de censura hay un gobierno de progreso esto es posible ni el propio Partido Socialista se lo creía cuando las mujeres en este país dicen vamos era una huelga de cuidados de de veinticuatro horas hasta el Partido Socialista los sindicatos dicen no no esto es demasiado con dos horas de paro es suficiente adónde van las mujeres con veinticuatro horas bueno pues una huelga histórica ejemplo democrático y feminista en el mundo entero no España en el dos mil dieciocho demuestra que Sí Se Puede que hasta cuando nos dicen muchos meses seguidos que no se puede hasta cuando todos los cañones apuntan para decir resigne si usted no se pueden hacer las cosas termina ocurriendo que si te moviliza a este lunes Sí Se puede conseguir ir a eso ha venido una reacción

Voz 2 02:16 usted cree que Vox iba es una reacción a la moción de censura

Voz 0814 02:20 es una regional empuje democrático de España sí es una escisión del Partido Popular pero que al final tiene un mismo padre que el Partido Popular y que Ciudadanos que es José María Aznar y que representan políticamente lo mismo la necesidad de de esos formaciones políticas la necesidad de esos intereses que también son económicos porque hay que preguntarse quién financia las campañas electorales quién presta dinero y luego no le pide que lo devuelva al Partido Popular va Ciudadanos o a Vox para hacer campaña para tener esa presencia en las redes nosotros podemos decir que no pedimos es un euro a los bancos ni a las grandes compañías multinacionales de este país el Partido Popular parece que ha estado recibiendo dinero incluso de forma ilegal de los principales oligarcas de este país me pregunto de dónde recibe el dinero ciudadanos y donde lo recibe Vox ellos quieren una involución democrática en España quieren cuestionar los derechos que hemos conquistado si esos es una reacción frente al empuje democrático de una España que dice no no queremos derechos queremos libertades queremos seguir avanzando en en en nuestro país hacia un país feminista justo con justicia social y con el con igualdad

Voz 2 03:20 no vamos a lo concreto ustedes van a votar a favor de los presupuestos

Voz 3 03:23 sí

Voz 2 03:24 si se cumple punto por punto el acuerdo que tenemos con el presidente del Gobierno por supuesto que si esos presupuestos son más nuestras que del Gobierno punto por punto quiere decir porque sé que se va a referir a al tope de los alquileres en las zonas en las que estén más hinchados los precios también al precio de la luz el Gobierno se ha comprometido a que va a ir adoptando estas medidas y que las va a tramitar a lo largo de este año posiblemente no antes de la votación de los Presupuestos en ese caso que haría unidos

Voz 0814 03:48 pasa que las intenciones no pagan ni alquiler ni la factura de la luz entonces el Gobierno tiene desde octubre que cuando es cuando firmamos ese acuerdo presupuestario si nosotros firmamos algo delante de los medios de comunicación y después no lo cumplimos creo que día a día y no sacaría AIS la incoherencia que supone haber comprometido algo que luego no puedes cumplir pues yo creo que la ciudadanía espera lo mismo con el presidente del Gobierno se ha comprometido ha firmado un documento donde dice que eso se puede hacer ha tenido desde octubre para hacerlo nosotros puedo asegurar que tenemos muchos textos legislativos ya el adaptados muchísimo trabajo sacado adelante porque de hecho los principales logros de los que el Gobierno poder sacar pecho son el trabajo de Unidos Podemos la subida del salario mínimo la subida de la dotación de dependencia es trabajo que ya tenemos hecho y que el Gobierno puede coger traerlo a la cámara

Voz 2 04:34 no se fían de la palabra el Gobierno que dice darme tiempo que lo voy a hacer este año

Voz 0814 04:37 es que cuando se trata de que la gente pueda tener un alquiler justo una factura de la luz justa a mí no me bastan las intenciones quiero que haya una ley que garantice que las personas no pagan un mes más un alquiler abusivo y eso se hace cambiando la ley entonces si no fuese posible pues nosotros somos gente sensata e hicimos Vall pues esperamos a que sea posible pero es que cómo es posible aquí ahora hoy hacer ese cambio legislativo nosotros en muchos ocasiones tenemos ese trabajo incluso redactado pues es que es muy fácil cumplirlos por lo tanto

Voz 2 05:05 yendo que lo que ustedes piden es que empiece la tramitación digamos paralela a los Presupuestos porque esto es bueno para que no lo sepa no es algo que va concretamente dentro de los presupuestos tiene que requiere otras legislaciones otras modificaciones legislativas entiendo que ustedes para votar a favor de los presupuestos piden que comience la tramitación parlamentaria uno de de el tope a los precios de los alquileres dos de las

Voz 0814 05:27 de la factura de la luz de otras cosas que hay que hacer que tienen que ver con regular esta factura de la luz regular los beneficios caídos del cielo de las empresas eléctricas y otra serie de de elementos de los acuerdos por ejemplo clarificar los permisos de paternidad iguales intransferibles porque el Gobierno quiere que padre y madre asuman ese permiso a la vez nosotros entendemos que para acallar corresponsabilidad en los cuidados tienen que tomarse de forma alterna primero uno y después otro miembro de de de la unidad enviar y queremos que todo eso se clarifique es que además es

Voz 2 05:56 posible porque lo a todo o nada si ustedes dicen estos presupuestos son más nuestros que que del Gobierno estos presupuestos son muy buenos por qué no aspirar a aprobar el noventa por ciento de los pross

Voz 0814 06:06 esta negociación ya se hizo nosotros no estamos hablando a nosotros ahora ya no negociamos con el Gobierno nosotros negociamos antes en junio en julio en agosto en septiembre pero en octubre después de negociar nosotros ceder nosotros tenemos en el Congreso incluida una una proposición de ley para que el Salario Mínimo suba a mil euros el Gobierno no quería subirlo a más de ochocientos que al final llegamos a un punto medio que era subirlo a novecientos

Voz 2 06:28 querer entiendo que querrían que consideran que no pueden

Voz 0814 06:31 quién el Gobierno bueno querer no querían subirlo a más de ochocientos eso sólo arrancamos nosotros eso fue una negociación euro a euro de Pablo Iglesias frente a Pedro Sánchez que no quería subir el Salario Mínimo prueba de ello es que cuando pactó con Ciudadanos en el año dos mil dieciséis los subían un uno por ciento pues hay muchas cosas que ya hemos arrancado en otras hemos cedido nosotros en algunas ha cedido el Gobierno pero esa esa negociación ya está hecha ahora lo que hay es un acuerdo y los acuerdos se tienen que cumplir lo firmamos delante de todos ustedes de toda la prensa hay de toda la ciudadanía precisamente para que se tenga que cumplir no cuando uno firma una cosa es porque sabe que puede cumplirla

Voz 2 07:04 este llegar a ese punto de la votación definitiva llegan las las enmiendas a la totalidad que es el punto exacto de la tramitación en la que ahora mismo está la incógnita de qué iban a hacer los partidos independentistas el PDK tu chamán en concreto fue muy claro el lunes dijo a nosotros para tramitar estas cuentas exigimos una mesa de diálogo con observadores independientes para abordar la autodeterminación sino hay esa mesa nosotros no permitimos siquiera que se empiecen a tramitar las cuentas el Gobierno debe aceptar esa mesa con In entre observadores independientes para abordar la autodeterminación

Voz 0814 07:39 creo que la cuestión territorial los presupuestos no pueden ser una moneda de cambio en este país porque los presupuestos son buenos para Cataluña y para España y a la vez la resolución de la crisis territorial que no es solamente el encaje de Cataluña en España sino todas las dificultades que existen para que lleguen servicios públicos al mundo rural que es el ochenta por ciento del territorio es decir que que te vemos una crisis en España que es estructural que es territorial que social que es política eso no puede ser una moneda de cambio

Voz 2 08:04 se equivoca el PDK pero entonces al exigirlo creo

Voz 0814 08:06 que se equivocan al intentar que se convierta en una moneda de cambio lo hemos dicho muchas veces con toda rotundidad también creo que el Gobierno se equivoca en no abordar de una forma inmediata un diálogo serio is sin ningún tipo de condiciones más allá las que implica la propia democracia el propio diálogo que es que al final es la ciudadanía quién tiene que tomar las decisiones importantes al respecto de la crisis territorial que vive nuestro país y esto lo hemos defendido siempre yo creo que hay que abordar la crisis territorial en Catalunya con urgencia pudiendo hablar de todo y respetando todas las posiciones políticas sobre todo aquellas que tienen un amplio respaldo ciudadano porque sino no se va a resolver el conflicto sólo entiende todo el mundo pero no como moneda de Carlos hasta qué punto

Voz 2 08:43 pero cree usted señora Montero que esta posición que me está explicando acerca de Cataluña que tiene Podemos ha podido ser parte de la razón por la cual Adelante Andalucía se ha dejado trescientos mil votos

Voz 0814 08:55 creo que los motivos por los que hay una parte importante de la población que está desmovilizado electoralmente son muy diversos y evidentemente que la cuestión territorial no la cuestión territorial en sí sino la forma la ausencia de soluciones políticas más bien a la cuestión territorial puede ser un motivo que a mucha gente le haga desconfiar de la política hay desconfiar de unas instituciones que no estamos siendo capaces de dar una solución política a un problema que es político y que lo que hacemos es bueno cuando ha gobernado el Partido Popular da soluciones judicial el ex ayer mismo de tener alcalde sin sin orden judicial esto no puede ser no puede haber una involución democrática en España a cuenta de de una crisis territorial para la cual no estamos siendo capaces de dar soluciones pero más allá de eso creo que nosotros tenemos una responsabilidad que es combatir la desmovilización en este año dos mil diecinueve porque cuando la gente normal no hace política los trillizos reaccionarios empiezan a gobernar a quitarnos derecho

Voz 2 09:43 a qué atribuye la desmovilización que creo creo que habían respecto a Izquierda inconcreto Adelante Andalucía por ejemplo es que son trescientos mil votos

Voz 0814 09:49 creo que hay muchas causas eh creo que por una parte la gente puede ver nosotros esto también lo hemos reconocido que cuando solamente se habla de la crisis territorial y quedan opacadas las otras crisis que está viviendo nuestro país ahí hay mucha gente que puede desconectar de la política que puede creer que la política no va con ellos creo también que hay una responsabilidad que tenemos los medios de comunicación los representantes públicos de cuando exponemos o cuando damos voz a los problemas fundamentales que tiene la sociedad explicar que son políticos nosotros no podemos decir madre mía qué horror la factura de la luz está en un pico altísimo justo cuando hace más frío bueno y a continuación podemos decir también quizá tenga algo que ver que las eléctricas en este país pueden parar centrales como reconocía el otro día el secretario de Estado de Energía en el Senado pueden parar centrales para que suba artificialmente el precio de la luz y no a la sanciona o después se les quitan las multas ídem resulta que después políticos que están tomando decisiones políticas en España terminan en sus consejos de administración que suba la factura Luz no es un terremoto que cae del cielo eso es la consecuencia de decisiones políticas usted eso por tanto no todos proponemos lo mismo Easy gobierna alguien que sea capaz de pararle los pies a los abusos de las eléctricas a lo mejor la factura del alumno suyo

Voz 2 10:59 pero este discurso que lo podía haber pronunciado perfectamente Teresa Rodríguez en en la campaña la gente no les sí que hay algo que falla

Voz 0814 11:08 claro sí yo reconozco que hay muchos motivos para la desmovilización política independientemente de cuáles sean todos esos motivos otra cosa que hemos reconocido por digamos y la cosa implícita es haga hacen ustedes autocrítica de cosas que que han pasado yo hago mucha autocrítica la gente eh ha visto cómo muchas veces nosotros sacábamos demasiado a relucir diferencias internas y nos dedicamos demasiado tiempo hablar de nosotros también un poquito ayudados por por las preguntas que nos hacen los medios de comunicación pero es una responsabilidad nuestra fundamentalmente eh eso es un error que hemos cometido y que hemos dicho no puede ser y cuando Pablo Iglesias dicen y media tontería tiene que ver con eso aunque nosotros no hemos nacido para hablar de nosotros mismos hemos nacido para gobernar porque sabemos que si gobernamos sin tener nada que de a los poderosos en este país se pueden hacer cambios como subir más el Salario Mínimo como bajar la factura de la luz o cómo regular el precio de los alquileres pero independientemente de las causas que la gente tenga para alejarse de la política hay que conseguir que entiendan que si no hacen política la van a hacer por ellos gente que quiere récord recortar derechos pero iban a gobernar nuestra

Voz 2 12:13 se entiende la gente quizá lo entiende perfectamente lo que pasa quieren no considera que ustedes sean quién quiénes deben hacer la política por ellos no es que la gente no lo entienda no

Voz 0814 12:22 si la cuestión es que hay una desmovilización electoral de los sectores que quieren un empuje democrático en España esa es la cuestión porque la parte que quiere retroceder en derechos está completamente movilizada electoralmente o eso al menos dicen todos los datos de de los que disponemos por tanto yo no estoy haciendo una apelación al voto a unidas Podemos aunque lógicamente podrán comprender que si soy portavoz parlamentaria de unidad podemos es porque me creo el proyecto político pero lo que lo que a lo que voy lo que quiero decir es que la gente tiene que hacer política que no es sólo votar que no es sólo votar a sus representantes en el Parlamento en el andaluz en el madrileño o en el estatal no es solamente eso es salir a la calle porque a los pensionistas si no salen a la calle no se les reconoce que las pensiones se les pueden actualizar al IPC todo el mundo decía que eso no era posible hasta que los pensionistas salen a la calle y montan tal nivel de organización popular que no queda otro remedio que subir las pensiones

Voz 2 13:15 todo se basa la hipótesis de que la suma de Podemos e Izquierda Unida realmente suma al que me refiero en las generales y fueron por separado y obtuvieron un resultado mucho mejor que después yendo juntos en las autonómicas hace cuatro años en Andalucía fueron por separado y obtuvieron un resultado mucho mejor que hoy

Voz 3 13:32 en juntos sigue pensando Irene Montero que esa suma suma

Voz 0814 13:37 que para nosotros nunca ha sido un cálculo electoral nosotras pensamos que juntos somos más fuertes y eso mismo que transmitimos a la sociedad civil cuando le decimos es pensionista si crees que te importa el futuro de las pensiones en tu país si crees que es importante tener una sanidad pública una educación pública o nos juntamos los que pensamos parecido los que queremos un futuro de derechos y de libertades en España o no va a ser posible conseguirlo porque los enemigos son muy poderosos a los que nos enfrentamos son gente que manda sin presentarse a las elecciones mira al BBVA que coge su presidente coja un policía corrupto lo contrata para espiar al mismísimo gobierno al mismísimo gobierno esa trama política corrupta es muy poderosa no se presenta a las elecciones entonces si queremos vencer a los grandes poderosos de este país hace falta estar unidas no por un cálculo electoral sino porque la gente humilde la gente normal sabe que ose junta o nunca conseguido nada

Voz 2 14:29 ponente tranquilos dimisiones en la Andalucía Monedero pidió dimisiones se equivocaba acertaba

Voz 0814 14:33 yo creo que Monedero es libre de decir las cosas que considere creo que nosotros como dirección política también dijimos lo que pensábamos y es que entendíamos que Teresa tenía que hacer y la organización andaluza la autocrítica correspondiente para entender qué había pasado porque siempre que hay un resultado electoral que no nos satisface tenemos que entender qué ha pasado pero a partir de ahí Teresa Rodríguez es la mejor líder que tenemos para Andalucía y eso lo hemos dicho también con total rotundidad siempre incluso cuando no hemos estado de acuerdo en algunas decisiones políticas que que se han tomado y eso también lo habéis contado siempre con con con total detalles

Voz 2 15:08 vamos a hacer una pausa de dos minutos si seguimos

Voz 0814 15:11 sí sí

Voz 2 17:38 seguimos hablando con Irene Montero en Hoy por hoy con la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos señora Montero tengo algunas preguntas sobre todo orgánicas respecto a Podemos son muy concretas tenemos unos minutos ahora mismo con Pablo Iglesias de baja quién manda en Podemos

Voz 0814 17:50 Pablo Iglesias sigue siendo secretario general que está de baja será importante Manolo decisiones es que las decisiones en Podemos las importantes las toma la gente

Voz 2 17:59 en las últimas las del día a día quién decide estos Cio esto no

Voz 0814 18:02 el Consejo Ciudadano y la ejecutiva del poder

Voz 2 18:04 bueno no se reúne todos los días la ejecutiva de Podemos

Voz 0814 18:07 las las semanas es que nuestros órganos de decisión son colectivos y creo también que ya va siendo hora aunque es buena esta pregunta porque al final lo que nos han preguntado a las mujeres toda la vida es claro y si usted no está pues al final se queda usted sin hueco cuando vuelva a trabajar tendrá otras funciones hola pueden despedirse Bauza quedar embarazada porque si se va a quedar embarazada no la contrato pues ojalá este ejemplo sirva para que a nadie le pregunten si se va a quedar embarazada os iba a tener hijos a ningún nombre a ninguna mujer porque la el trabajo incluso una posición de tanta importancia hay de tanta responsabilidad como ser Secretario General de la tercera fuerza política de este país tiene que ser compatible con la vida y con cuidarse

Voz 2 18:45 ejerciendo el liderazgo Pablo Iglesias desde casa ves sigue

Voz 0814 18:47 esto sigue participando de aquellas decisiones que son importantes nosotros yo también lo hecho epa he participado a través de digamos de Internet de Skype de una reunión cuando he podido ha estado atenta a lo que ocurría mis compañeros me han estado contando lo que pasaba obviamente dentro de que estás en un momento en el que tú prioridad es cuidar a tus hijos a tu familia pues también puedes estar digamos no estás enfermo en estas desaparecido no estás dedicando a las tareas de cuidados que que que son que llevan mucho tiempo pero no son exclusivas puedes también estar formando parte de del resto de cosas que hacías en tu vida no

Voz 2 19:22 va a formar finalmente podemos parte de la candidatura de Manuela Carmena al Ayuntamiento de Madrid

Voz 0814 19:27 no no me cabe ni la más mínima duda en Manuela tiene que ser alcaldesa y yo creo que Podemos va a estar va a estar ahí

Voz 2 19:33 la estar porque no se le vea ya con muchas ganas de integrar les en puestos excesivamente llamativos

Voz 0814 19:38 eso tendrá que decidirlo decidirlo hoy decirlo Manuela las ganas que que tenga pero yo qué puedo hablar por las ganas que que tenga Podemos sí que puedo constatar que que Manuela Carmena tiene que ser la próxima alcaldesa hay esas esas conversaciones que están comandadas por Julio Rodríguez que es nuestro secretario general en Madrid tienen un único objetivo es que Manuela repita como alcaldesa de Madrid ahora mismo tiene alguna garantía de que Julio Rodríguez

Voz 2 20:01 a ir de número dos en la lista es que nunca hemos propuesto

Voz 0814 20:04 lo que esto sea así y entonces pues no tenemos ninguna garantía de nada porque nunca hemos pedido nada estamos en conversaciones para que Manuela sea alcaldesa está sí

Voz 2 20:13 lo que diga Manuela Carmena

Voz 0814 20:15 se hará lo que diga Manuela Carmena entendiendo también que Manuela Carmena tiene generosidad no solamente para montar su propio partido y tener a su gente en el Ayuntamiento que es lo que lo que ha decidido hacer y me parece bien que lo haga sino para responder a la pluralidad de fuerzas Izquierda Unida Equo Podemos que estamos apoyando a ese proceso político ya sea candidato

Voz 2 20:37 no cabe la posibilidad en ningún caso de que se rompa la negociación y Podemos vaya al margen de Carmena

Voz 0814 20:42 yo creo que al menos más es la alcaldesa de Madrid y Podemos va a estar ahí para hacer que manolas alcaldesa

Voz 2 20:46 en la Comunidad de Madrid hay o no hay un pacto con Izquierda Unida para que son Sánchez sea la números de Errejón en la lista porque era nosotros la dirección de Pablo de Ramón Espinar esculpe nos ha nos ha insistido en que en que si en que Sol Sánchez va a ser la número dos pero la dirección de de me saldrá de Errejón nos dice no

Voz 0814 21:05 bueno Errejón es el candidato a la Comunidad de Madrid podemos ir Ramón es el Secretario General después está Izquierda Unida que es una fuerza con la que vamos a concurrir eso es una decisión yo creo respaldado por la militancia por las bases de Podemos eso habrá que preguntárselo a Madrid que son los que llevan las negociaciones pero todas las noticias que tengo tienen que ver con que hay un acuerdo generoso por nuestra parte además y creo que eso es bueno que así sea sobre los detalles de ese acuerdo pues tendrán que informar la dirección de Madrid y la dirección de izquierdas

Voz 2 21:36 el candidato debe acatar lo que decía la dirección del partido en Madrid aunque

Voz 0814 21:39 candidatura pases a lo que quiera el candidato está participando en todas las conversaciones

Voz 3 21:46 pero está de acuerdo con que Sánchez sea la número dos quién ha dicho eso su entorno

Voz 0814 21:52 no sé preguntárselo a él en todo caso pero vamos me parece un ejercicio de generosidad en el que se está haciendo con esta negociación que creo que también reconoce e Izquierda Unida y creo que así tiene que ser

Voz 2 22:03 porque me lo recordaba que vas a hacer números yo no confía

Voz 0814 22:05 pero nada de eso tendrán que confirmarlo en Madrid las personas que están llevando a cabo la la las conversaciones pero sí que afirmo que hay un acuerdo y una voluntad de concurrir juntos que creo que nosotras tenemos que ser generosas y que y que creo que al final el objetivo es poder ganar Madrid y creo además que no es caso cuál que a nosotros nos fuerce sistemáticamente hablar sobre nuestros procesos internos sobre todos los entresijos de nuestros acuerdos evitando hablar de las cosas que son importantes para nosotros que es que estamos consiguiendo hacer los presupuestos más sociales de la historia porque tenemos

Voz 2 22:38 eso claro aunque minutos para hablar de los presupuestos

Voz 0814 22:41 pero por qué tenemos que dedicar más tiempo a hablar de nosotras mismas que hablar de las cosas que estamos proponiendo a la ciudadanía eso también desmovilice eso también es una práctica que termina les movilizando a la ciudadanía porque a la gente no le interesa saber cuáles son los entresijos internos

Voz 2 22:55 yo les interese que considero que le pueden interesar a los oyentes de la Cadena SER

Voz 0814 23:00 sí sí yo lo que digo es que esa práctica por la cual hablamos más tiempo de los propios entresijos de los partidos que de las pruebas propuestas políticas que esos partidos tenemos termina haciendo que mucha gente diga pero bueno para qué sirve la política sirve para mejorar vivida os sirve para que haya partidos que hablan de sí mismo

Voz 2 23:16 sí señora Mantero pero vamos a ver los periodistas nos inventamos las ficciones dentro de Podemos me refiero en en en Cantabria les acaban de disolver el grupo parlamentario porque estaban fatal entre ellos en Navarra más o menos lo mismo en Galicia las primarias En Marea están en los tribunales que pasa en el desarrollo autonómico que está en todas partes

Voz 0814 23:34 bueno pues nos pasa que tenemos un desarrollo organizativo y lo hemos dicho muchas veces muy rápido y que a pesar de todos esos problemas somos capaces de estar haciendo políticas que mejoran la vida de la gente y somos capaces de sacar adelante en cuanto nos dejan un poquito de oportunidad y quiero recordar que los dueños de este medio de comunicación de este grupo mediático fueron unos de los que tomaron la decisión política y así lo reconocieron de disparar todos los cañones contra Podemos para que intentase aprobar un gobierno de presidido por Sánchez diciendo que no era posible un gobierno progresista cuando finalmente se ha demostrado que sí era posible hay que Ciudadanos de centro izquierda no tenía nada pues todo esto es a lo que nosotros nos dedicamos incluso a pesar de tener muchas dificultades en el en el desarrollo organizativo de nuestra formación política y eso además creo que no es un demérito reconocerlo nosotros tenemos dificultades e incluso a pesar de esas dificultades e incluso a pesar de todos las de todas las trabas también de todos los golpes que recibimos ayer mismo al señor Eduardo Inda difundía un bulo un bulo literalmente un bulo contra nosotros pues incluso a pesar de todo eso nosotros somos capaces de estar en cuanto nos dejan un poquito así generando los presupuestos más sociales de la historia yo creo que eso es algo positivo

Voz 2 24:43 es una pregunta señora Montero con la subida del Salario Mínimo Interprofesional su sueldo los sueldos de los cargos públicos de Podemos está vinculado al SMI cobran tres salarios mínimos interprofesionales se van a subir el sueldo en relación a ese incremento

Voz 0814 24:56 no os ha en la que el índice actualiza podemos dice ningún cargo público tiene que cobrar más D3M is it eso digamos no lo decidimos nosotros cuanto es el SMI eso lo marca el Estado pero nosotros no vamos a actualizar nuestros salarios entonces van a seguir cobrando ahora mismo dos dos

Voz 2 25:10 en dos euros que era en las relaciones

Voz 0814 25:13 es hablar comenzamos a pero extremadamente aproximadamente dos unos dos dos y algo salarios mínimos de los actuales