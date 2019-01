"Control de drogas a niños y niñas de 14 años"

no quedaría antes de de Akron a mi hijo solamente sospecha que lo de porque argolla no va bien Aisa Rondo confianza hay hay cosas que trabajar seguro

Voz 7

01:23

Mari Cruz Vitória bueno a mí no me parece mala idea pero claro si vale que esos consumidores de droga van hacer algo los padres y la sociedad lo primero que hay que hacer para que no se suma a la droga es que no se venda estos como el tabaco es malo pero se sigue fumando pues que no lo que dura