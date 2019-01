Mercedes Herrero: "Las dudas, los mitos y los errores en salud sexual sigue siendo los mismos que hace 20 años"

Voz 0383

00:00

sí Mercedes Herrero soy ginecóloga quiero compartir con vosotros que estoy de aniversario cumplo veinticinco años como profesional quiero que ellas sepan mis pacientes que han sido las inspiradoras del proyecto salud sexual para todos y la idea partió cuando ellas me empezaron a preguntar donde buscamos información para compartir con nuestros hijos no encontramos donde me encontré un espacio vacío en un par de clics llegaban a prostitución pornografía pero no encontraba recursos claros cercanos a la de rigurosos dijimos pues si no lo hay vamos a hacerlo nosotros estamos a colgando la información en la web para que todo el mundo pueda tener acceso porque sigue habiendo mucho pudor con este tema en mi etapa profesional ha coincidido exactamente con advenimiento a Internet y el aumento de la capacidad de información que me ha generado más sorpresa es como de desde hace veinticinco años ha hoy las dudas en salud sexual sigue siendo las mismas los mitos siguen siendo los mismos y los errores los mismos es decir el acceso a la información que nos ha permitido Internet no ha redundado en un mejor conocimiento en salud sexual y eso es porque es un tipo de información que en del que no se habla el tabú puede más que la curiosidad