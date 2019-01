Manu Carreño: "Todo el debate de Isco acaba tapando los muchísimos defectos de juego del Madrid"

Voz 1375

00:27

así que hay que utilizar es que Isora vista obligaba a sacar rendimiento a Isco pero que estamos hablando disco como si fuera Cristiano Ronaldo que la vamos a poner iba a ganar la Champions ya otra vez madrina irá realidad el debate de Isco y la imagen de Isco y César mala relación que dice Pulido que están que se está televisado ya la relación de Solari de Isco con una cara ganas rueda de prensa no te contesto y ahora me cabreo ahora no te doy la mano todo eso que está terminando está quitándole el foco al verdadera importa ver verdaderamente importante es que el Madrid de Solari que empezó bueno pues ha sacado cuatro exámenes más menos los aprobado era el Melilla el Valladolid bueno pues venga lo dejamos de Keynes que no sea provisional Il hacemos un contrato más largo pero va pasando el tiempo sigo ratificando lo que dije hace unos días el Madrid de Solari está jugando al fútbol todavía peor que el Madrid no pedí y además estaba Antesa siete cuando se fue Lopetegui y ahora esta diez y además no lo que dice Álvaro Benito es que aquí se agarran los madre los madridistas que eso es lo pasa que todo el debate disco acaba tapando también muchos de los defectos de juego de el Real Madrid es que para mí son muchísimo